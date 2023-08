Rianna + Nina: Η ελληνογερμανική συμμαχία της μόδας

Νίνα Κνάουτ, Ριάννα Κούνου

Οι δημιουργίες Rianna + Nina είναι διαθέσιμες στο Εnny Monaco (Κριεζώτου 4, Αθήνα)

Οι fashionistas τις ακολουθούν πιστά, όπως και οι σταρ που επιλέγουν τις δημιουργίες τους. Με το fashion brand τους Rianna + Nina, η Ελληνίδα Ριάννα Kούνου και η Γερμανίδα Νίνα Κνάουτ έχουν γοητεύσει διάσημες προσωπικότητες παγκοσμίως. Με 100 σημεία πώλησης σε όλο τον κόσμο και δύο flagship shops, ένα στο Palais Royal στο Παρίσι και ένα στο «Marbella Club Hotel», ρούχα τους βρίσκονται στις ντουλάπες της Μαντόνα , της Ριάνα, της Μπιγιόνσε , του Μπίλι Πόρτερ, του Τζάρετ Λέτο κ.ά., ενώ έχουν ντύσει ηρωίδες σε πασίγνωστες σειρές όπως « Emily in Paris », «And Just Like That». Στα δέκα χρόνια της συνεργασίας τους οι δύο ταλαντούχες γυναίκες έχουν κερδίσει με τις δουλειές τους την εκτίμηση της Αννα Γουίντουρ και τα εκτενή αφιερώματα της «Vogue» είναι η απόδειξη.το success story τους, το οποίο έμοιαζε… γραφτό να συμβεί; Η Ριάννα Κούνου έζησε κάποια από τα εφηβικά της χρόνια στο Βερολίνο: «Τότε υπήρχε ακόμη το Τείχος και η πόλη ήταν χωρισμένη στα δύο. Θυμάμαι την εποχή που υπήρχαν σύνορα μεταξύ των δύο Γερμανιών. Τότε ζούσα στο Δυτικό κομμάτι όπου ανθούσαν η κουλτούρα και η τέχνη. Της μητέρας μου της άρεσε να ταξιδεύει και να αναζητά ευκαιρίες σε διάφορα μέρη της Γης κι έτσι βρέθηκα εκεί. Της άρεσε να είναι ελεύθερη και να μετακινείται. Καταλαβαίνεις, ήταν ολίγον νομάς. Ευγνωμονώ όμως το σύμπαν για τις πολύ ουσιαστικές εμπειρίες που απέκτησα πολύ νωρίς».Κούνου ήταν ένα καρμικό ταξίδι προς την επιτυχία. «Γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα στα vintage ρούχα και αντικείμενα, γιατί με αυτά ασχολούνταν η μητέρα μου, αλλά και ο πατριός μου.Μετά τα σεμινάρια ενδυματολογίας και μακιγιάζ που παρακολούθησα στη Σχολή Σταυράκου, άνοιξα το δικό μου κατάστημα με vintage ρούχα στην οδό Χάρητος στο Κολωνάκι». Οταν με την οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα η Ριάννα ξαναβρίσκεται στο Βερολίνο θα μεταφέρει την μπουτίκ της, η οποία ονομάζεται «Rianna + Berlin», εκεί. «Η Νίνα, η οποία ζούσε στο Βερολίνο, ήταν πελάτισσά μου. Εκτός από τα vintage αντικείμενα που έβρισκε κανείς στο κατάστημά μου, έφτιαχνα και μια δική μου συλλογή με ρούχα χρησιμοποιώντας υφάσματα εποχής. Της άρεσαν τόσο πολύ ώστε μου πρότεινε να συνεργαστούμε. Εκείνη δούλευε τότε στην Galeries Lafayette στο Βερολίνο, αλλά ήθελε να φύγει», αφηγείται η Ριάννα. Και κάπως έτσι προέκυψε το fashion brand Rianna + Nina που μας ταξιδεύει στο πολύχρωμο και ιδιαίτερης αισθητικής σύμπαν των δύο γυναικών.δική της σχέση με τη μόδα: «Η περιήγησή μου στον κόσμο του vintage ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν περιπλανιόμουν σε υπαίθριες αγορές και εκθέσεις με αντίκες, στις οποίες πήγαινα με τη γιαγιά μου. Η αγάπη μου για τη μόδα με οδήγησε σε πολλές συναρπαστικές περιπέτειες σε όλο τον κόσμο, από το Παρίσι και το Μόναχο μέχρι τη Νέα Υόρκη, όπου εργάστηκα για σημαντικά brands όπως τα Cartier, Etro, BMW και Bill Blass. Εχω σπουδάσει Fashion and Design Management στο Πανεπιστήμιο Μποκόνι του Μιλάνου και Μάρκετινγκ και Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Hochschule Mittweida. Η συνάντησή μου με τη Ριάννα ήταν τόσο καθοριστική ώστε να καταφέρω να κυνηγήσω το όνειρό μου και να φτιάξουμε το δικό μας brand».εξωστρεφείς, μιλούν με ενθουσιασμό για τη δουλειά τους. «Ολα μας τα ρούχα είναι φτιαγμένα από vintage υφάσματα. Κάθε ένα είναι μοναδικό, κανένα ρούχο μας δεν μοιάζει με κάποιο άλλο. Εχουμε μια γκάμα από περίπου 50 πατρόν, τα οποία μεταφέρουμε σε διαφορετικά υφάσματα», διευκρινίζει η Ριάννα, η οποία ομολογεί ότι αντλεί την έμπνευσή της από τη χώρα μας. «Η Ελλάδα λειτουργεί καταλυτικά στο δημιουργικό κομμάτι. Η τελευταία μας συλλογή, που παρουσιάσαμε στις 11 Ιουλίου στην παλιά Εθνική Πινακοθήκη του Βερολίνου, ονομάζεται “Μυθολογία”. Αναφέρομαι στην ελληνική μυθολογία όχι με την κλασική έννοια του όρου, αλλά μέσα από τα δικά μου μάτια - ολίγον φουτουριστική. Είμαι τυχερή που και η Νίνα αγαπά την Ελλάδα και φωτογραφίζουμε τις κολεξιόν μας ως επί το πλείστον εδώ».να φανταστεί το καλοκαίρι της μακριά από τα γνώριμά της μέρη. «Τα καλοκαίρια μου είναι συνυφασμένα με το σπίτι μου στην Πελοπόννησο, ανάμεσα στο Πόρτο Χέλι και την Ερμιόνη, που θυμίζει και λίγο ξενοδοχείο: φίλοι από τα παλιά έρχονται να με δουν, με αποτέλεσμα το εξοχικό μου να μοιάζει με κέντρο διερχομένων. Αν δεν είναι αυτό ευτυχία, τότε τι είναι;». Της ζητώ μια έντονη ανάμνηση από τα καλοκαίρια των παιδικών της χρόνων. «Καλοκαίρι, Πόρος, Λεμονοδάσος, ραστώνη. Περνούσα με το καραβάκι από τον Πόρο στον Γαλατά και ο καθαρός αέρας γέμιζε τα πνευμόνια και την ψυχή μου. Οι μυρωδιές μού έφερναν μια έντονη αίσθηση ευφορίας».σε αυτό που κάνουν, σήμερα η Ριάννα και η Νίνα υπογράφουν σημαντικές συνεργασίες, όπως αυτή με τον οίκο Lalaounis από την οποία προέκυψαν εντυπωσιακά πολύχρωμα κοσμήματα. Το επιτυχημένο ταξίδι τους στη μόδα συνεχίζεται με νέες εκπλήξεις κάθε χρόνο.