«Νέα ζωή» για ένα κτίριο του ’20 και ένα του ’50 σε Κολωνάκι και Ψυρρή

Κλείσιμο

Τι μπορεί να συμβεί όταν μια πολυταξιδεμένη και ανήσυχη δημιουργικά φωτογράφος, με θεατρικές και κινηματογραφικές σπουδές στην Οξφόρδη, συναντηθεί -τυχαία- με έναν αεικίνητο entrepreneur με καλλιτεχνική φλέβα και σχεδόν θρησκευτική προσήλωση στην αισθητική; Την απάντηση μπορεί να δει κανείς να ξεδιπλώνεται σαν μια καθηλωτική ιστορία στα δύο boutique ξενοδοχεία του «House of Shila»: στο «Mona» στην περιοχή του Ψυρρή , και στο «Shila», που βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένο σε έναν από τους πιο μικρούς αλλά και πλέον εμβληματικούς πεζόδρομους του Κολωνακίου, την οδό Μαντζάρου.Πιθανότατα κανένα από τα δύο boutique ξενοδοχεία, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο για την τουριστική ανάπτυξη που αξίζει -και λογικά θα έπρεπε να θέλει- η Αθήνα, δεν θα υπήρχε εάν η Ευτυχία Στεφανίδη, σκηνοθέτις στο επάγγελμα και πλέον καλλιτεχνική διευθύντρια του «House of Shila», δεν είχε συναντήσει στη Νέα Υόρκη τον Ισραηλινό επιχειρηματία Σάι Αντέμπι.Στην πραγματικότητα εκείνος ήταν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο οποίο κατοικούσε η Ελληνίδα δημιουργός, όμως οι δυο τους ανακάλυψαν πως είχαν πολύ περισσότερα και βαθύτερα κοινά από εκείνα που συνήθως συνδέουν έναν ενοικιαστή με έναν ιδιοκτήτη.Η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η γαστρονομία, τα ταξίδια λειτούργησαν ως συγκολλητική ουσία μεταξύ τους. Ετσι, όταν ο Αντέμπι αποφάσισε να λανσάρει στην Αθήνα ένα αφήγημα φιλοξενίας νέας γενιάς, η Στεφανίδη ανέλαβε να τον μυήσει στο αυθεντικό και συχνά παραγνωρισμένο νόημα της πόλης που ζει τη δική της κοσμογονία έπειτα από μια δεκαετία σχεδόν μαρασμού. Τα δύο ξενοδοχεία του «House of Shila» είναι τα σύγχρονα μνημεία αυτού του ξυπνήματος της πόλης.