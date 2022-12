Σπύρος Χάλαρης: o designer της καλής ζωής

Wallpaper για τα 80 χρόνια του πολυκαταστήματος Tsum Kiev, Κίεβο

YOOX Sakura, Ιαπωνία

Πολυκαστήματα Printemps Haussmann, Παρίσι

Ενας από τους πιο γνωστούς εικονογράφους διεθνώς, ο Σπύρος Χάλαρης συνδυάζει αριστοτεχνικά ψηφιακές τεχνικές και σχεδιασμό με το χέρι δημιουργώντας εικόνες που αποπνέουν βαθιά ευαισθησία και υψηλή αισθητική. Στην αξιοζήλευτη καριέρα του μέχρι τώρα έχει συνεργαστεί με πολυτελή brands μόδας, ομορφιάς και high-end εμπορικών καταστημάτων σε διάφορα μέρη του κόσμου (Tom Ford, Bulgari, Salvatore Ferragamo, Sephora, Diptyque, Shiseido, Harrods, Printemps, Boghossian Jewels, Walt Disney κ.ά.) αλλά και με μεγάλους τίτλους εφημερίδων και περιοδικών («Vogue», «Elle», «New York Times», «Vanity Fair», «Architectural Digest», «Sunday Times», «The New Yorker», «L’Officiel», «The Telegraph» κ.ά.). Τα ταλέντα του ξεδιπλώνονται σε μια πληθώρα αντικειμένων, από διαφημίσεις, σχεδιασμό βιτρίνας και συσκευασίες προϊόντων μέχρι εφαρμογές για iPad. «Μου αρέσει να δημιουργώ εικόνες που να εντυπωσιάζουν και να αποτυπώνονται μεταφέροντας το κοινό σε άλλους κόσμους», αναφέρει ο ίδιος.Ο Σπύρος Χάλαρης μεγάλωσε στη Γλυφάδα, παρακολούθησε μαθήματα Γραφιστικής στην Ελλάδα και στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στο Fashion Illustration στο University of the Arts του Λονδίνου. Εδώ και δώδεκα χρόνια κινείται μεταξύ Νέας Υόρκης και βρετανικής πρωτεύουσας (διαθέτει στούντιο στο Μπρούκλιν και στο Φούλαμ) εμπλουτίζοντας με όλο και πιο εντυπωσιακές δουλειές το βιογραφικό του. Καταφέραμε να μιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά, ενώ εκείνος βρίσκεται στη γιορτινή Νέα Υόρκη: «Τα Χριστούγεννα αποτελούν μια κινητήριο δύναμη έκφρασης για κάθε καλλιτέχνη», εξηγεί. «Προσωπικά, έχω δημιουργήσει αρκετά πράγματα για τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Πριν από μερικά χρόνια, για τα γαλλικά πολυκαταστήματα Printemps, εμπνεύστηκα και δημιούργησα τις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες», αναφέρει ο καλλιτέχνης που έχει επίσης σχεδιάσει στολισμένες γωνιές, διακοσμητικά αντικείμενα και ευχετήριες κάρτες για τα «Harrods».Φέτος, τα πολυκαταστήματα attica, υιοθετώντας και αγκαλιάζοντας το holiday concept «Share unique moments», ανέθεσαν στον χαρισματικό Ελληνα καλλιτέχνη να δημιουργήσει τέσσερις χριστουγεννιάτικες ευχετήριες κάρτες, μέρος του χριστουγεννιάτικου αμπαλάζ που θα συνοδεύει τα δώρα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα.