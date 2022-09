Ο Ρόμπι Γουίλιαμς στο «Gala»: The king is back - Η γυμνή του αλήθεια

Οι τραγουδιστές, ειδικά τέτοιου μεγέθους, είναι φειδωλοί και προσεκτικοί στις απαντήσεις τους. Οχι όμως ο, ένας πραγματικός σταρ που είναι πρόθυμος να παραδεχτεί πως βούτηξε βαθιά στις εξαρτήσεις και βρέθηκε στα πιο σκοτεινά μονοπάτια της ζωής του, αλλά και να αναφερθεί σε όλα εκείνα που τον κάνουν πλέον καλύτερο άνδρα. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι αφοπλιστικά ειλικρινής. Το πονηρό και σκανδαλιστικό του χαμόγελο σε προετοιμάζει για μια απάντηση που δεν περίμενες με τίποτα.Τον συναντώ χαρούμενο, με αυτοπεποίθηση, στο προγραμματισμένο μας Zoom και ως γνήσιος Βρετανός δεν αργεί ούτε ένα δευτερόλεπτο. Είναι επίσης αναπάντεχα αστείος και προσιτός, ένας καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί τολμηρό λεξιλόγιο για να στηρίξει την άποψή του. Οι διεθνείς αστέρες δεν είναι συνήθως έτσι και σίγουρα οι νεότεροι μιμητές του δεν παρεκκλίνουν καθόλου από την glossy εικόνα τους. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ή Ρομπ, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του, είναι ένας ερμηνευτής 360°. Πολύπλευρος και πολυτάλαντος.Αισθησιακός στις μπαλάντες, αυθάδης στα χορευτικά κομμάτια, ποτέ δεν ξέρεις το επόμενο βήμα του. Υδροχόος με τα όλα του δηλαδή. Η κάμερα ανοίγει και η επιβλητική και φαντεζί παρουσία του γεμίζει την οθόνη. Παραμένει απίστευτα λαμπερός, σέξι και το χαμόγελό του προδίδει πως βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής του. «Μπορώ να ρωτήσω ό,τι θέλω;» τον ρωτώ. «Σε προκαλώ», μου απαντά.Η τελευταία φορά που τον είδαμε στην Ελλάδα ήταν πέρυσι, όταν έκανε ένα σύντομο καλοκαιρινό cameo στη Μύκονο, η οποία τον ενθουσίασε με τη ζωντάνια και το καλό της φαγητό. Στην ιστορία βέβαια έχει μείνει εκείνη η βραδιά του Ιουνίου του 2015, όπου τον είδαμε σε ένα εκρηκτικό live στη Μαλακάσα, το πιο ευπώλητο εκείνης της χρονιάς. «Ηταν ένα από τα καλύτερα live της ζωής μου. Είχε ανέβει μια κοπέλα από το κοινό στη σκηνή και όλοι νόμιζαν πως ήταν σκηνοθετημένο. Θυμάμαι πως το πλήθος τραγουδούσε μαζί μου το “Me and my monkey” και μου έκανε εντύπωση, καθώς το τραγούδι αυτό έχει πολλούς στίχους. Χάρηκα πάρα πολύ, θέλω πολύ να επιστρέψω στην Ελλάδα και το ότι ξέρω πως με αγαπάτε με κάνει να νιώθω όμορφα. Πέρυσι βρέθηκα και στη Μύκονο, καλεσμένος σε ένα σκάφος. Πήγα στο “Scorpios”, είναι ένα εξαιρετικό κλαμπ, αξέχαστο.Και το φαγητό ήταν θεσπέσιο, δεν ήθελα να φύγω από εκεί», λέει ενθουσιασμένος, καθώς εγώ από τα πρώτα λεπτά κιόλας έχω αρχίσει να ιδρώνω έχοντας μπροστά μου το νεανικό μου είδωλο. Του ομολογώ πως είχα παντού αφίσες του στο δωμάτιό μου, κουρευόμουν όπως εκείνος, «έκλεβα» τα looks του, ξεσήκωνα τις κινήσεις του από τα βιντεοκλίπ του (ή τουλάχιστον προσπαθούσα σκληρά), πίεζα τον εαυτό μου να γίνω τολμηρός, κράτησα τις τρίχες στο στήθος μου (σε εποχές των 90s που ήταν απαγορευτικό) και αφελώς νόμιζα πως του έμοιαζα. Ποιος υπήρξε όμως ο «Ρόμπι» για τον ίδιο τον Ρόμπι; «Με συγκινεί πολύ αυτό που μου λες. Ελπίζω να σε βοήθησα! Οταν ήμουν κι εγώ έφηβος θυμάμαι πώς θαύμαζα τα είδωλά μου και ακόμα αισθάνομαι δέος απέναντί τους. Λάτρευα τους ποδοσφαιριστές και τους κωμικούς, λάτρευα τα χτενίσματα του Τζέισον Ντόνοβαν και στα 13 μου, όταν είδα τους New Kids of the Block, αποφάσισα να γίνω σαν αυτούς. Ακολουθούσα πιστά επίσης τους Run DMC και τους Beastie Boys», ομολογεί.Ο Ρόμπι άνοιξε δρόμους, έφερε κάτι νέο που είχε χαθεί. Πριν από δυο δεκαετίες όλοι οι ξένοι ποπ σταρ έμοιαζαν άψογοι. Ξανθοί με κοιλιακούς, μετροσέξουαλ, πλούσιοι και τελείως καθωσπρέπει. Εκείνος αποφάσισε να καπνίζει, να βγαίνει μέχρι αργά, να φοράει φούστες, να βρίζει, να γδύνεται και να ξεκινάει τις συναυλίες του με την ατάκα «Καλησπέρα, είμαι ο Ρόμπι Γουίλιαμς και για τις επόμενες δύο ώρες ο κ*λος σας είναι δικός μου». Πολλοί ντόπιοι και ξένοι καλλιτέχνες τον μιμήθηκαν ανεπιτυχώς. Οι νεοσσοί της ποπ έχουν πια μεγάλη ελευθερία εξαιτίας του. Απαρνιούνται τις νόρμες, μιλούν για την ψυχική τους κατάσταση, φορούν ό,τι γουστάρουν, επικοινωνούν τη σεξουαλικότητά τους και τραγουδάνε την αλήθεια τους. Ο Χάρι Στάιλς, ο Σον Μέντες, ο Κέντρικ Λαμάρ και ο Κιντ Κούντι είναι μερικοί από αυτούς.

Διανύοντας την καλύτερη περίοδο της ζωής του, ο 48χρονος Ρόμπι Γουίλιαμς παραμένει νηφάλιος εδώ και 20 χρόνια

«Παρακολουθώ τον Χάρι Στάιλς, θαυμάζω την ενέργεια και τις εμφανίσεις του, ειδικά σε μια εποχή που ο κόσμος δεν θέλει να είσαι ενδιαφέρων καλλιτέχνης. Συχνά δεν επιτρέπεται να λες ό,τι θες ή να ντύνεσαι όπως θες γιατί θα σε “θάψουν”. Αυτό με στεναχωρεί. Ο Χάρι είναι όμορφος και έχει ωραία φωνή, τον ζηλεύω τον καρ@@@λάκο. Είμαι θαυμαστής του!». Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η Μαντόνα, ο Πρινς δεν φοβήθηκαν ποτέ να πουν ό,τι ήθελαν, να δείξουν ένα νέο μονοπάτι επικοινωνίας. Η γκέι ατζέντα, το εκκεντρικό ντύσιμο, οι φοβίες υπήρξαν πάντα στις συνεντεύξεις τους. «Οταν έφυγα από το σπίτι μου βρήκα καταφύγιο στα γκέι μπαρ. Εκεί όλοι ήταν ελεύθεροι με ταλέντο και ζωντάνια. Γι’ αυτό θα είμαι πάντα σύμμαχός τους, ξέρω πώς είναι να νιώθεις μειονότητα. Επίσης στην Αγγλία, όπου μεγάλωσα, δεν είχα ποτέ πρόβλημα να φοράω φούστες ή ό,τι άλλο ήθελα. Ο καθένας πάντα θα μπορεί και πρέπει να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, κι ας ενοχλούνται κάποιοι».Οι βαθμοί του ήταν αποκαρδιωτικοί και η ζωή στις σχολικές αίθουσες ήταν πνιγηρή για το αγόρι από το Στράτφορντσαϊρ, ο οποίος παράτησε το σχολείο στα 16 του και δεν επέστρεψε ποτέ. Αλλωστε, λίγους μήνες μετά, ήρθε η ακρόαση για το συγκρότημα Take That και τα υπόλοιπα ανήκουν πια στην ιστορία. Η καριέρα του από το 1989 μέχρι σήμερα υπήρξε μια άγρια και μερικές φορές επώδυνη κούρσα στη δημόσια σφαίρα. Ερωτες, πάθη, το μυστήριο της σεξουαλικότητάς του, ξενύχτια, άγριες δηλώσεις, εξωγήινοι είναι μόνο μερικές από τις αφορμές που έδινε στα εξώφυλλα των κίτρινων φυλλάδων για να τον «τιμήσουν» με ανάλογους τίτλους.Η εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και το σεξ συχνά τον έκαναν διάσημο για τους λάθος λόγους. Η εποχή του cancel και της αποκαθήλωσης των ειδώλων απλά πατώντας ένα κουμπί, τον φοβίζει; «Δεν έχω τίποτα να κρύψω, είμαι ανοιχτό βιβλίο και δεν φοβάμαι να λέω τη γνώμη μου και να μοιράζομαι τις εμπειρίες μου. Είμαι αυθεντικός και δεν χαμπαριάζω. Ολοι φοβούνται πια μήπως ενοχλήσουν, μήπως χάσουν τη δουλειά τους, το κοινωνικό τους στάτους. Σκέφτομαι πως αν επικοινωνήσω τον κυνισμό και τις απόψεις μου προς τα εμένα, κανείς δεν μπορεί να με κάνει cancel», μου λέει γελώντας απροκάλυπτα.Ο Ρόμπι ψηφίστηκε ο πιο σέξι άντρας εν ζωή το 2001. Δεν ακολούθησε ποτέ τη συμβουλή του μάνατζέρ του να παραμείνει εργένης για τις εκατομμύρια groupies όταν ήταν ακόμα στους Take That. Η πρώτη φωτογραφία με την Τζάκι Χάμιλτον-Σμιθ βγήκε στη δημοσιότητα, ένα μακρύ ειδύλλιο (κι ένας σύντομος αρραβώνας) με τη Νικόλ Απλετον των All Saint ακολούθησε τη φημολογούμενη σχέση με την Τζέρι Χάλιγουελ των Spice Girls, μετά προέκυψε μια σχέση δέκα μηνών με το μοντέλο Ρέιτσελ Χάντερ, μέχρι που το 2010 έγινε «ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο» στο πλευρό της ηθοποιού και μοντέλου Αΐντα Φιλντ: της γυναίκας που τον έβγαλε από τα σκοτάδια του. Στα 48 του χρόνια πλέον, και νηφάλιος τα τελευταία 20, ο Γουίλιαμς είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, έχει απαρνηθεί το κόκκινο κρέας μετά από ένα ντοκιμαντέρ που παρακολούθησε στο Netflix και απολαμβάνει τη ζωή.«Καθημερινά προσπαθώ για το καλύτερο, να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αλλά ως άνθρωπος έχω τους δαίμονές μου, είμαι ηδονιστής και ξέρω πως κάθε μέρα μπορώ να ξανακυλήσω με ευκολία στις κακές μου συνήθειες. Ζω με τον φόβο ότι μπορώ να καταστρέψω τις προσπάθειές μου για μια καλύτερη ζωή σε ένα δευτερόλεπτο. Σήμερα ευελπιστώ πως είμαι ένας καλός άνθρωπος και ότι θα πέσω στο κρεβάτι χωρίς να έχω καταστρέψει τη ζωή και τον γάμο μου».Εκτός από το τραγούδι του 2000 από τον δίσκο «Sing when you’re winning», «Better man» τιτλοφορείται και η αναμενόμενη ταινία-μιούζικαλ για τη ζωή του. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Αυστραλός σκηνοθέτης Μάικλ Γκρέισι, το μυαλό πίσω από το επιτυχημένο φιλμ «The greatest showman», είναι οι υπεύθυνοι για το φιλόδοξο πρότζεκτ. Το καστ περιλαμβάνει, εκτός από τον ίδιο, και τον Τζόνο Ντέιβις, που θα τον υποδυθεί σε νεαρή ηλικία, την Κέιτ Μάλβανι και τον Ντέιμον Χέριμαν, σε μια παραγωγή που αναμένεται τόσο εκρηκτική όσο και ο ίδιος. Στα σκαριά είναι και ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής Netflix με τεράστιο προϋπολογισμό, για την καριέρα του, με τίτλο «Something different».«Θα είμαι ειλικρινής, όπως πάντα, μιλώντας για όλα τα στάδια της πορείας μου. Το ντοκιμαντέρ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα γυρίσματα, αλλά θέλω να είναι ένα ειλικρινές αφήγημα για το τι μπορεί να σου κάνει η δόξα. Πώς μπορεί να σε ανεβάσει στον ουρανό και να σε οδηγήσει στην κόλαση μονομιάς. Πώς το έζησα εγώ. Θα είμαι αφοπλιστικά ειλικρινής, μιλώντας για το πώς έπεσα σε παγίδες και λάθη, αλλά και πώς ακόμα έχω όνειρα και επιδιώξεις. Το Netflix είναι φοβερά γενναιόδωρο μαζί μου και πιστεύει στο όραμά μου για το πώς θέλω να παρουσιάσω αυτά τα γεγονότα. Η ταινία, από την άλλη, είναι τελείως χύμα, σαν εμένα. Είναι γεμάτη ήττες, νίκες, σεξ, ναρκωτικά και ροκ εν ρολ. Ανυπομονώ να ολοκληρωθεί, θα παίζω κι εγώ σε κάποια σημεία. Ο Τζόνο Ντέιβις, που ενσαρκώνει εμένα σε νεαρή ηλικία, είναι εξαιρετικός, η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική».Φέτος ο Ρόμπι Γουίλιαμς γιορτάζει τα 25 χρόνια του ως σόλο καλλιτέχνης με τη νέα του δουλειά «XXV» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από την PanikRecords/SonyMusic σε CD, LP, ακόμα και σε κασέτα. Αυτή τη φορά o σούπερ σταρ κάνει μια αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του με ένα ορχηστρικό άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε σε συνεργασία με το τζαζ-ποπ σχήμα Metropole Orkest που εδρεύει στην Ολλανδία. Στο εξώφυλλο ποζάρει ολόγυμνος ως «Στοχαστής» του Ογκίστ Ροντέν - αν και το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται και πολύ στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, καθώς ακόμα προσπαθεί να βρει τη φόρμα του.Μετά την τεράστια επιτυχία με τους Take That, το πρώτο του προσωπικό αλμπουμ «Life Thru A Lens» (1997), τον ανέδειξε αμέσως σε fan favorite σε όλο το κόσμο. Το συγκεκριμένο ήταν και το πρώτο UK Nο1 album για τη σόλο πορεία του, ενώ το πασίγνωστο single «Let Me Entertain You» όπως και το θρυλικό «Angels» εκτόξευσαν τη μουσική του καριέρα. Το «Angels» παραμένει μάλιστα το πιο επιτυχημένο τραγούδι του μέχρι σήμερα, ενώ και τα δύο συμπεριλαμβάνονται στο «XXV».Ο Ρόμπι κατέχει ήδη έξι από τα εκατό πιο εμπορικά άλμπουμ στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, έχοντας ξεπεράσει τις πωλήσεις των 80 εκατομμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως, μετράει 14 Nο1 singles και έχει κερδίσει 18 βραβεία BRIT - περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο στην Ιστορία, κάτι που αποτελεί και ρεκόρ. Το πιο πρόσφατο «The Christmas Present», που κυκλοφόρησε το 2019, έγινε το 13ο UK Nο1 album για τον Ρόμπι αντιμετωπίζοντας στα ίσα τον Ελβις Πρίσλεϊ στο ρεκόρ με τα περισσότερα UK Nο1 albums και καθιστώντας τον μόλις τρίτο καλλιτέχνη όλων των εποχών με τα περισσότερα Νο1 στην καριέρα του. Δεν είναι και λίγο.«Είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου άλμπουμ “XXV” με το οποίο γιορτάζω τα πιο αγαπημένα τραγούδια της καριέρας μου των τελευταίων 25 χρόνων. Κάθε τραγούδι έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου και είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που τα ηχογράφησα ξανά με τη Metropole Orkest. Ανυπομονώ να τ’ ακούσετε και να το απολαύσετε όσο κι εγώ», λέει με παιδικότητα. Μέσα θα βρει κανείς όλα τα μουσικά διαμάντια με τα οποία αγάπησε, χόρεψε, έκλαψε, θύμωσε, ερωτεύτηκε και μίσησε. Το γιορτινό «Millennium», το πρώτο solo UK Nο1 single του Ρόμπι, το ενθαρρυντικό «Strong» και το απενοχοποιημένο «No Regrets», καθώς και το αισθαντικό «She’s The One» συμπεριλαμβάνονται φυσικά μέσα στο «XXV» με νέο αέρα.Ποιο είναι το δικό του αγαπημένο τραγούδι; «Είναι σίγουρα το “Feel”, κάθε φορά που ξεκινάει με ανατριχιάζει ακόμα. Οι στίχοι είναι υπέροχοι, η μουσική είναι συγκινητική, το κοινό το λατρεύει. Ο συνδυασμός είναι φονικός». Το ντουέτο «Kids» με την Κάιλι Μινόγκ είναι διαχρονική επιτυχία, με ποιον άλλο καλλιτέχνη όμως θα ήθελε συνεργαστεί; «Με πολλούς, αλλά φοβάμαι να τους το προτείνω μήπως αρνηθούν και ντροπιαστώ». Γελάω και τον παροτρύνω να αναφέρει κάποιους μήπως διαβάσουν τη συνέντευξη και κάνουν εκείνοι την πρόταση. «Εχεις δίκιο, μπορεί να μου φέρεις γούρι! Λοιπόν, Χάρι Στάιλς, Dua Lipa, Εμινεμ, Εντ Σίραν, Idles, είναι αρκετοί; Πιστεύεις ότι μπορείς να τους πεις μια κουβέντα;». Χάρι Στάιλς, ακούς; Ισως μάθεις κάνα κόλπο από τον Ρόμπι.Φωτογραφίες: Alastair Grant / PATRICIA DE MELO MOREIRA / VALERY HACHE / MARK EARTHY / SCANPIX SWEDEN / AFP / VISUALHELLAS.GR, Brian Rasic/WireImage /Justin Lloyd/Newspix/ Getty Images/Ideal Image