Palm Springs: ﻿﻿Το εξωτικό θέρετρο των πιο λαμπερών πρωταγωνιστών της μεγάλης οθόνης

Η Μέριλιν Μονρόε φωτογραφίζεται στο γκαζόν του «The Racquet Club» Μια ανέμελη μέρα στο Παλμ Σπρινγκς: Η Τζάκι διαβάζει παραμύθια στη μικρή Καρολίνα και ο Τζον Κένεντι προσποιείται ότι τα ακούει Ο Κάρι Γκραντ παίρνει το πρωινό του στον κήπο του

Η μεγαλοπρεπής έπαυλη του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο Παλμ Σπρινγκς διατίθεται στους κοινούς θνητούς για 4.500 δολάρια τη βραδιά Ο Κερκ Ντάγκλας με λάθος αμφίεση αλλά με το σωστό αξεσουάρ παίζει τένις σε ένα από τα γήπεδα του θρυλικού «The Racquet Club»

Το Παλμ Σπρινγκς είναι το αγαπημένο θέρετρο των σταρ από τα χρόνια του βωβού κινηματογράφου Ο Μπαράκ Ομπάμα είναι τακτικός επισκέπτης του Παλμ Σπρινγκς και δεινός παίκτης του γκολφ Και η Αβα Γκάρντνερ είχε έπαυλη στο κοσμικό θέρετρο

Το «The Willows Historic Palm Springs Inn» είναι από τα πιο φημισμένα ξενοδοχεία της περιοχής, που προτιμάται από τους διάσημους επισκέπτες

Το εστιατόριο «Purple Room» είναι ανοιχτό από το 1960 και έχει φιλοξενήσει στα τραπέζια του από το Rat Pack του Χόλιγουντ μέχρι τις Καρντάσιαν και τους Ομπάμα

Το «Copley's Restaurant» ήταν κάποτε ο ξενώνας της έπαυλης του Κάρι Γκραντ στο Παλμ Σπρινγκς

Ο Ελβις Πρίσλεϊ πέρασε έναν ρομαντικό μήνα του μέλιτος στο «The Honeymoon Hideway» (πάνω), που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο

Ο Φρανκ Σινάτρα, όταν δεν έκανε πάρτυ, έπαιζε γκολφ Το φημισμένο «Twin Palms Estate», που ο Φρανκ Σινάτρα πούλησε για 1 δολάριο





Το Παλμ Σπρινγκς έγινε άτυπο προάστιο του Χόλιγουντ στις αρχές του 20ού αιώνα, τότε που οι σταρ του βωβού κινηματογράφου γύριζαν πέντε-έξι ταινίες τον χρόνο και ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν τον κανόνα των δύο ωρών: αν ήθελαν να πάρουν μια ανάσα από τα γυρίσματα, έπρεπε να επιλέγουν μέρη κοντινά στα στούντιο, με απόσταση που να μην ξεπερνάει τις δύο ώρες δρόμο, για να είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή. Το μικρό χωριό μέσα στην έρημο του Κολοράντο ήταν ακριβώς δύο ώρες μακριά από την πρωτεύουσα του αμερικανικού κινηματογράφου.Από την άλλη, τα ψηλά βουνά, οι επιβλητικοί αμμόλοφοι και οι εξωτικοί φοίνικες, που δάνεισαν στο μέρος τη σκιά και το όνομά τους, συνέθεταν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους σταρ, που μπορούσαν να περάσουν μερικές ώρες γαλήνης μακριά από τους παπαράτσι και τους επίμονους θαυμαστές. Πριν το αποικίσουν οι Χολιγουντιανοί, βέβαια, το Παλμ Σπρινγκς ήταν ήδη φημισμένο ιαματικό θέρετρο, στο οποίο κατέφευγαν οι πλούσιοι για θεραπευτικούς σκοπούς λόγω του ιδανικού του μικροκλίματος: η ξηρή ζέστη που επικρατεί στην περιοχή είναι βάλσαμο για κάποιες ασθένειες.Η χρονιά που το Χόλιγουντ συνάντησε επίσημα το Παλμ Σπρινγκς πάντως θεωρείται το 1909, όταν το θέρετρο της ερήμου επιλέχθηκε ως σκηνικό του sci-fi «Peer Gynt», της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομώνυμου έργου του Ιψεν. Εκτοτε, πολλές ταινίες που σεναριακά τοποθετούνταν στην αραβική έρημο, αλλά και δεκάδες γουέστερν -κυρίως στα 50s, που γυρίζονταν με το κιλό- επέλεγαν ως location το άγριας ομορφιάς τοπίο του. Ο ένας μετά τον άλλο, οι κινηματογραφικοί σταρ άρχισαν να διανύουν τη δίωρη απόσταση για να περάσουν ξέγνοιαστες ώρες στα υπερπολυτελή ξενοδοχεία που ξεφύτρωναν ανάμεσα στους φοίνικες. Ηταν ζήτημα χρόνου για τους περισσότερους από αυτούς να αρχίσουν να αγοράζουν τα δικά τους σπίτια στην περιοχή.Δύο από τους πρώτους σταρ που αποίκισαν το Παλμ Σπρινγκς στις αρχές των 30s ήταν το it girl Κλάρα Μπόου και ο σύζυγός της και ήρωας των γουέστερν Ρεξ Μπελ, θέτοντας τις βάσεις για το Movie Colony, τη συνοικία στην οποία οι περισσότεροι συνάδελφοί τους θα επέλεγαν στα επόμενα χρόνια να αγοράσουν ή να χτίσουν τα σπίτια τους. Ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και η Λορίν Μπακόλ, ο Φρανκ Σινάτρα και η Αβα Γκάρντνερ, ο Ντέζι Αρνάζ και η Λουσίλ Μπολ, ο Ντιν Μάρτιν, ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, o Μπιγκ Κρόσμπι, ο Κάρι Γκραντ, ο Λιμπεράτσε, η Ζα Ζα Γκαμπόρ, ο Τζορτζ Χάμιλτον, ο Κερκ Ντάγκλας, ο Μπομπ Χόουπ, ο Τζακ Μπένι και η Μέριλιν Μονρόε είναι μερικοί μόνο από τους διάσημους κατοίκους του Παλμ Σπρινγκς από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, τότε που οι σταρ ήταν μεγαλύτεροι από τη ζωή και η προστασία της ιδιωτικότητάς τους ήταν πολύ πιο εύκολη υπόθεση σε σχέση με σήμερα που τίποτα δεν μένει κρυφό κάτω από τον αδηφάγο ήλιο των social media.Ο Ροδόλφο Βαλεντίνο ήταν ο ωραιότερος άνδρας στα χρόνια του βωβού κινηματογράφου και ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της εποχής. Η γνωριμία του με το Παλμ Σπρινγκς έγινε το 1921 στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του «Ο Σεΐχης». Εναν χρόνο αργότερα επέστρεψε για να περάσει τον μήνα του μέλιτος με τη δεύτερη σύζυγό του, τη σκηνογράφο Νατάσα Ράμποβα. Ο ρομαντισμός πήγε περίπατο, όμως, όταν ο Βαλεντίνο κατηγορήθηκε ως δίγαμος, γιατί, αν και είχε πάρει διαζύγιο από την πρώτη του σύζυγο, δεν είχε περάσει ακόμα ένας χρόνος που ήταν το επιβεβλημένο χρονικό διάστημα από τον έναν γάμο στον άλλο σύμφωνα με την καλιφορνέζικη νομοθεσία.Ο σταρ γλίτωσε τα σίδερα της φυλακής χάρη στην ένορκη κατάθεση της ιδιοκτήτριας του «Palm Springs Hotel», που διαβεβαίωσε τους δικαστές ότι οι παράνομοι νιόπαντροι έμεναν σε διαφορετικά δωμάτια. Το 1923, που πλέον το κούτελο του Βαλεντίνο είχε καθαρίσει από τις κατηγορίες, η γαμήλια τελετή επαναλήφθηκε στο Παρίσι.Το 1933, οι παραγωγοί της ταινίας «Camille» επέλεξαν το Παλμ Σπρινγκς για να κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα. Εκείνη την ημέρα στο «Plaza Theater» στριμώχτηκαν οι πιο λαμπεροί σταρ της εποχής, για να ανταλλάξουν αβροφροσύνες με τους πρωταγωνιστές Γκρέτα Γκάρμπο και Ρόμπερτ Τέιλορ. Για την Γκάρμπο αυτή ήταν η πρώτη φορά που πατούσε το κομψό της πόδι στο Παλμ Σπρινγκς, αλλά όχι η τελευταία, καθώς τα επόμενα χρόνια θα το επισκεπτόταν συχνά, κρυμμένη πίσω από τα μαύρα γυαλιά της. Ο Τέιλορ, από την άλλη, ήταν παλιός γνώριμος της περιοχής, αφού πολλά από τα Σαββατοκύριακά του τα περνούσε κάνοντας ιππασία με τον φίλο του Κάρι Γκραντ στον τοπικό ιππικό όμιλο «The Desert Riders».Εκτός από την ιππασία, προσφιλές σπορ της εποχής ήταν το τένις. Οταν οι σταρ ήθελαν να παίξουν με τις ρακέτες τους, έδιναν ραντεβού στο «The Racquet Club», την ιδιωτική λέσχη που είχαν ανοίξει οι ηθοποιοί Ραλφ Μπέλαμι και Τσαρλς Φάρελ το 1934, με δύο γήπεδα τένις αρχικά. Η επιτυχία του κλαμπ ήταν τόσο μεγάλη, που σύντομα οι εγκαταστάσεις του επεκτάθηκαν και εμπλουτίστηκαν με μερικά ακόμα γήπεδα, μια μεγάλη πισίνα, το μπαρ «Bamboo Room» και κάμποσα πολυτελή μπανγκαλόου. Τα πάρτυ του θεωρούνται θρυλικά, ενώ ανάμεσα στους θαμώνες που χτυπούσαν καθημερινά κάρτα ήταν ο Ροκ Χάτσον, η Λουσίλ Μπολ και η Μέριλιν Μονρόε, που είχε αυτό το κλαμπ στην καρδιά της, γιατί εκεί την ανακάλυψε ο πρώτος της ατζέντης στην καστανή εκδοχή της. Η δόξα του «The Racquet Club» κράτησε αρκετές δεκαετίες, ταΐζοντας, ποτίζοντας και ψυχαγωγώντας πολλές γενιές σταρ, μέχρι να πέσει σε παρακμή στα 70s και να κατεδαφιστεί τελικά το 2014.Για τα πάρτυ που άφησαν ιστορία όμως φημιζόταν και ο Φρανκ Σινάτρα, που συχνά διοργάνωνε λαμπερές συγκεντρώσεις στο «The Two Palms», τη μεγαλειώδη έπαυλη που έχτισε το 1947. Σύμφωνα με τον μύθο, πριν από κάθε πάρτυ ο Σινάτρα έστηνε στον κήπο του μια σημαία Jack Daniels. Στο guest list του σταθερές αξίες ήταν η Μέριλιν -που θεωρούσε σπίτι της το Παλμ Σπρινγκς και τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στο ροζ μπανγκαλόου της-, η Λάνα Τάρνερ, ο Μπιγκ Κρόσμπι και ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, που πήγαινε πακέτο με τη Μονρόε και είχε τη δική του σουίτα στο «The Two Palms». Εκτός από τα πάρτυ, η έπαυλη του Σινάτρα στέγαζε και τον έρωτά του με τη θεϊκή Αβα Γκάρντνερ. Οταν το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 1957, οι δικηγόροι της Γκάρντνερ απαίτησαν από τον Φράνκι να πουλήσει το σπίτι και να μοιραστεί τα χρήματα με την πρώην σύζυγό του. Ο Σινάτρα το πούλησε για 1 δολάριο. Σήμερα το «The Two Palms» συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή αξιοθέατα του Παλμ Σπρινγκς και διατίθεται στο κοινό για ξεναγήσεις.Αυτό το θέρετρο έτσι κι αλλιώς ήταν πάντα το αγαπημένο κρησφύγετο των σταρ που ήθελαν να ζήσουν μακριά από τα φλας τους νόμιμους ή τους παράνομους έρωτές τους. Εκεί ξεκίνησε η μυστική σχέση του Σινάτρα και της Λορίν Μπακόλ, το 1956, όταν εκείνος ήταν ακόμα παντρεμένος με την Γκάρντνερ και εκείνη με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, ο οποίος είχε διαγνωσθεί με καρκίνο και οι γιατροί τού είχαν δώσει μόλις έναν χρόνο ζωής. Η σχέση τους δημοσιοποιήθηκε το 1957, όταν και οι δύο ήταν πλέον ελεύθεροι. Εκεί γνωρίστηκαν η Μέριλιν Μονρόε και ο πρόεδρος Κένεντι και εκεί χτίστηκε η διάσημη ερωτική σχέση τους.Το Παλμ Σπρινγκς επέλεξε και ο Ελβις Πρίσλεϊ το 1967 για να παντρευτεί στα κρυφά την Πρισίλα και να περάσουν έναν ρομαντικό μήνα του μέλιτος στο «Honeymoon Hideaway», ένα εντυπωσιακό μπανγκαλόου με αισθητική 50s που ο «βασιλιάς» είχε νοικιάσει για 21.000 δολάρια τον χρόνο. Δεν είχε όμως υπολογίσει την κουτσομπολογράφο γειτόνισσα Ρόζι Μπάρετ, που παρατήρησε πίσω από τις κουρτίνες της την κοσμοσυρροή από συγγενείς και φίλους του γαμπρού. Την επόμενη στιγμή θα διέδιδε μέσω της στήλης της τον επικείμενο γάμο του Πρίσλεϊ. Στις δύσκολες στιγμές βέβαια είναι που φαίνονται οι φίλοι. Ο Φρανκ Σινάτρα διέθεσε το ιδιωτικό του τζετ στους καλεσμένους και τους μελλόνυμφους, οι οποίοι πέταξαν μέχρι το Λας Βέγκας για να παντρευτούν με την ησυχία τους και επέστρεψαν στο Παλμ Σπρινγκς για να συνεχίσουν τον μήνα του μέλιτος. Ο μύθος λέει ότι ο Ελβις τήρησε τη γαμήλια παράδοση, κρατώντας στα χέρια του την Πρισίλα καθώς έμπαιναν στο σπίτι, ενώ τραγουδούσε στο αυτί της το «Hawaiian Wedding Song» από την ταινία του «Blue Hawaii». Σήμερα το «Honeymoon Hideaway», πλήρως αναπαλαιωμένο, λειτουργεί ως μουσείο με αναμνηστικά του Πρίσλεϊ.Η αίγλη του Παλμ Σπρινγκς δεν ξεθώριασε με τα χρόνια, απλώς πέρασε στην επόμενη πίστα. Το 1989, ο τότε δήμαρχος Σόνι Μπόνο -που μετά τον επεισοδιακό χωρισμό του από τη Σερ, εγκατέλειψε τη μουσική και αποσύρθηκε στο δημοφιλές θέρετρο για να ανοίξει εστιατόριο και να ασχοληθεί με τα κοινά- έβαλε το δικό του λιθαράκι στην πολιτιστική εξέλιξη του τόπου, ιδρύοντας το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς. Αν και οι επικριτές του αρχικά θεωρούσαν ότι αυτό το φεστιβάλ θα ήταν ένα κακόγουστο αστείο, τελικά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο έγκριτα του είδους και πολλές από τις ταινίες που προβάλλονται εκεί καταλήγουν στις υποψηφιότητες των Οσκαρ. Ο Κλιντ Ιστγουντ, ο Μπραντ Πιτ, η Αν Χάθαγουεϊ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι μερικοί μόνο από τους διάσημους σταρ οι οποίοι κάθε Ιανουάριο που διοργανώνεται το φεστιβάλ βρίσκουν έναν ακόμα καλό λόγο για να επισκεφτούν το Παλμ Σπρινγκς. Ειδικά ο Ντι Κάπριο έχει στην περιοχή το δικό του σπίτι, μια επιβλητική έπαυλη-ράντσο, που χτίστηκε το 1964 και κάποτε ανήκε στην ηθοποιό και τραγουδίστρια Ντίνα Σορ. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, ο Λίο προτιμά να το νοικιάζει σε κοινούς θνητούς που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν 4.500 δολάρια τη βραδιά για να πάρουν έστω κι από σπόντα μια γεύση από κινηματογραφική λάμψη.Την ίδια γεύση μπορούν να πάρουν αν καταφέρουν να κλείσουν τραπέζι στο «Copley's Restaurant», το οποίο μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο ξενώνας της έπαυλης του Κάρι Γκραντ, ή στο «The Purple Room», που είναι ανοιχτό από το 1960 και αν οι τοίχοι του μπορούσαν να μιλήσουν, θα είχαν να διηγηθούν πολλές διασκεδαστικές ιστορίες από τα δείπνα του Φρανκ Σινάτρα, του Ντιν Μάρτιν και του Σάμι Ντέιβις Τζ. - τους τρεις από τους πέντε σταρ που απάρτιζαν το διάσημο γκρουπ που οι ίδιοι ονόμαζαν The Summit ή The Clan, αλλά για τον κόσμο ήταν γνωστό ως Rat Pack. Σήμερα στα τραπέζια του κάθονται από τους Ομπάμα μέχρι τις Καρντάσιαν, αλλά όπως και να το κάνεις άλλα μεγέθη τότε και άλλα τώρα.