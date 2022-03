«Μusso & Frank Grill»: Το πιο παλιό στέκι του Χόλιγουντ

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μπραντ Πιτ με φόντο τη θρυλική πινακίδα του «Musso & Frank Grill», στην ταινία «Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Σκηνή από την ταινία «Δεν σκέφτομαι, άρα υπάρχω», που γυρίστηκε στο «Musso & Frank Grill»

Οι ιδιοκτήτες του «Musso & Frank Grill» επιδεικνύουν το τιμητικό αστέρι που έλαβαν

Η Ρόουζ Κίγκαλ, κόρη του Τζον Μόσο, ήταν στη δεύτερη γενιά ιδιοκτητών του θρυλικού εστιατορίου

Ο Μπραντ Πιτ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Αλ Πατσίνο σε σκηνή της ταινίας «Κάποτε... στο Χόλιγουντ», που γυρίστηκε μέσα στο «Musso & Frank Grill»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο και ο Τιμ Ροθ στο πάρτυ των 100 χρόνων

Tο παλιό και το νέο Χόλιγουντ έχει περάσει πολλές φορές το κατώφλι του «Musso & Frank Grill»: 1. Μέριλιν Μονρόε 2. Γούντι Αλεν 3. Ρίτα Χέιγουορθ 4. Τζον Τραβόλτα 5. Φρανκ Σινάτρα 6. Λιζ Τέιλορ 7. Στιβ ΜακΚουίν 8. Πολέτ Γκοντάρ, σύζυγος του Τσάρλι Τσάπλιν





Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, το «Musso & Frank Grill» γιόρτασε έναν αιώνα ζωής με ένα μεγάλο πάρτυ. Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο Σάμιουελ Τζάκσον, ο Ντάνι Τρέχο, ο Τζο Μαντένια, ο Τζέιμς Γουντς και ο Τιμ Ροθ ήταν μερικοί μόνο από τους λαμπερούς προσκεκλημένους που έσπευσαν να τσουγκρίσουν ποτήρια με σαμπάνια στην υγειά του και να του ευχηθούν τουλάχιστον άλλα 100 χρόνια επιτυχίας. Ως αναγνώριση της φήμης του και της ιστορίας του στην εστιατορική σκηνή της πόλης, ο εμπορικός σύλλογος του Χόλιγουντ του απένειμε την ίδια μέρα ειδικό βραβείο αριστείας, ένα αστέρι πανομοιότυπο με αυτά που στολίζουν τη Λεωφόρο της Δόξας, επιβεβαιώνοντας το προφανές: το προσφιλές στέκι των σταρ είναι και το ίδιο σταρ στο είδος του.Στα 102, πλέον, χρόνια λειτουργίας του, το «Musso & Frank Grill» δεν έχει χάσει στάλα από τη λάμψη και την αίγλη του και έχει αναρίθμητες ιστορίες να διηγηθεί. Στα τραπέζια και στα σκαμπό του μπαρ του έχουν καθίσει κορυφαίοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και συγγραφείς που ακολουθώντας τον δικό τους άγραφο νόμο κληροδοτούν τις θέσεις τους σε κάθε επόμενη γενιά. Πάνω από τα φημισμένα πιάτα του έχουν κλειστεί συμφωνίες για ταινίες και στα σεπαρέ του έχουν γραφτεί βιβλία και σενάρια που έφτασαν μέχρι τα Οσκαρ. Ο Μπάστερ Κίτον είχε κάνει γυρίσματα στην οροφή του για την ταινία του «Cops» το 1922, ενώ πολλές δεκαετίες αργότερα ο Μπραντ Πιτ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Αλ Πατσίνο θα συναντιούνταν στο μπαρ του για τις ανάγκες του ταραντινικού «Κάποτε… στο Χόλιγουντ». Το «Musso & Frank Grill» είναι το παλαιότερο εστιατόριο στον πλανήτη Χόλιγουντ και για πολλούς είναι το ίδιο το Χόλιγουντ - ή έστω το μέρος στο οποίο γράφτηκαν και ακόμα γράφονται πολλά κεφάλαια από την Ιστορία του.Η πρώτη παράγραφος γράφτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1919, όταν η εφημερίδα «Hollywood Citizen» ανακοίνωσε τα εγκαίνια του «Frank’s Cafe», του καινούριου εστιατορίου του επιχειρηματία Φρανκ Τουλέτ που άνοιγε στη Λεωφόρο Χόλιγουντ 6669. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τουλέτ θα υπέγραφε συνεργασία με τον άρχοντα της τότε εστιατορικής σκηνής Τζόζεφ Μούσο και το κοινό τους πλέον εγχείρημα θα μετονομαζόταν σε «Musso & Frank Grill». Ως σεφ επέλεξαν τον καταξιωμένο Γάλλο Ζαν Ρου, ο οποίος σχεδίασε ένα μενού τόσο ευφυές και πρωτοποριακό που έγινε το σήμα κατατεθέν της κουζίνας του και παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο μέχρι και σήμερα. Αυτό όμως που έκανε το «Musso & Frank Grill» να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή ήταν η ατμόσφαιρά του. Φιλική, οικεία, παρεΐστικη και ελαφρώς συνωμοτική, σου υποσχόταν πως ό,τι συνέβαινε πίσω από τους τοίχους του δεν θα τάιζε την επόμενη μέρα τις κουτσομπολίστικες στήλες.Ενας από τους πρώτους που εκτίμησαν τις αρετές του ήταν ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγαλύτερος σταρ του βωβού κινηματογράφου, που από τις πρώτες κιόλας επισκέψεις του ένιωσε σαν στο σπίτι του και στα σχεδόν καθημερινά προσκυνήματά του απολάμβανε το ίδιο πάντα πιάτο: ψητά αρνίσια νεφρά. Στην παρέα του προσκαλούσε τη Μαίρη Πίκφορντ, τον Ροδόλφο Βαλεντίνο και τον Ντάγκλας Φέρμπανκς, με τον οποίο έβαζε στοιχήματα ποιος θα έφτανε πιο γρήγορα στην πόρτα του «Musso & Frank Grill» με το άλογό του. Ο νικητής θα διάλεγε το τραπέζι της βραδιάς.Το 1927 ο Μούσο και ο Τουλέτ χρυσοπούλησαν το εστιατόριο σε δύο Ιταλούς μετανάστες, τον Τζόζεφ Καρισίμι και τον Τζον Μόσο, που φρόντισαν να διατηρήσουν ατόφια την ατμόσφαιρά του και να διπλασιάσουν τους διάσημους πελάτες του. Εφτά χρόνια αργότερα θα μετακόμιζαν στον ακριβώς διπλανό χώρο, στον οποίο το «Musso & Frank Grill» παραμένει μέχρι και σήμερα, και θα ενίσχυαν το κλίμα εχεμύθειας δημιουργώντας το Back Room, τον αυστηρά ιδιωτικό χώρο που προσομοίαζε σε λέσχη και προοριζόταν αποκλειστικά για όσους εργάζονταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Στις δεκαετίες του ’20 και του ’30, η Γκρέτα Γκάρμπο και ο Γκάρι Κούπερ έπαιρναν εκεί μαζί το πρωινό τους - κάθε μέρα.Τα βράδια άλλαζαν βάρδια με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ και τη Λορίν Μπακόλ που κάθονταν στα σκαμπό του μπαρ, μεθυσμένοι από τον έρωτά τους και τα απανωτά κοκτέιλ, μακριά από αδιάκριτα μάτια και τα φλας των παπαράτσι που απαγορευόταν να πατήσουν το πόδι τους στον χώρο. Τη δεκαετία του ’50, η Μέριλιν Μονρόε με τον τότε σύζυγό της Τζόε Ντι Μάτζιο είχαν το δικό τους τραπέζι στο Back Room, ενώ στα γειτονικά σεπαρέ κάθονταν συχνά η Λιζ Τέιλορ, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Στιβ ΜακΚουίν, η Ρίτα Χέιγουορθ, η Τζόαν Κρόφορντ, ο Τζίμι Στιούαρτ και ο Τζον Μπάριμορ, ο παππούς της Ντρου. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Ορσον Γουέλς ήταν ο πιο κλειστός τύπος, που καθόταν στο μπαρ πάντα μόνος του, χωρίς να μιλάει ποτέ με κανέναν. Το μόνο που έκανε ήταν να θαυμάζει το είδωλό του στον απέναντι καθρέφτη.To 1955 έληξε η άδεια λειτουργίας του Back Room -το οποίο σήμερα έχει μουσειακό χαρακτήρα και διατηρεί ατόφια τα έπιπλα, τα φωτιστικά και το τεράστιο μαονένιο μπαρ που έχει φιλοξενήσει τόσους και τόσους διάσημους- και αντικαταστάθηκε από το New Room.Οι σταρ συνέχισαν να το προτιμούν και ο μύθος του δεν ξεθώριασε με το πέρασμα των χρόνων. Ο Σον Πεν το επέλεγε για τα ρομαντικά του δείπνα με τη Μαντόνα, ενώ πιο δίπλα ο Κιθ Ρίτσαρντς κατανάλωνε τόνους αλκοόλ με ή χωρίς τους υπόλοιπους Rolling Stones για παρέα. Ο Τζακ Νίκολσον πίνει ακόμα και σήμερα σαμπάνια στο όνομά του και έχει πάντα δικό του τραπέζι να τον περιμένει όποτε κι αν αποφασίσει να το επισκεφτεί. Ο Γούντι Αλεν, ο Τζόνι Ντεπ και ο Τζον Τραβόλτα είναι εδώ και χρόνια οικείες φυσιογνωμίες, όπως και ο Κουέντιν Ταραντίνο, που έχει καταθέσει περιουσίες στα πιάτα και στα κοκτέιλ του, οπότε χωρίς κόπο πήρε άδεια από τους ιδιοκτήτες να κρατήσει το «Musso & Frank Grill» κλειστό για πέντε μέρες προκειμένου να κάνει γυρίσματα για το «Κάποτε… στο Χόλιγουντ». Δεν θα μπορούσε άλλωστε να βρει ιδανικότερο κινηματογραφικό πλατό για μια ταινία-φόρο τιμής στο Χόλιγουντ. Δεν ήταν, όμως, μόνο οι ηθοποιοί που αγάπησαν την κουζίνα και το εχέμυθο περιβάλλον του «Musso & Frank Grill». Συγγραφείς όπως ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, ο Γουίλιαμ Φόκνερ, ο Ερνεστ Χέμινγουεϊ και ο Ρέιμοντ Τσάντλερ εμπνέονταν και έγραφαν τις ιστορίες τους στα τραπέζια του Back Room. Ο Φόκνερ μάλιστα ένιωθε τόσο μεγάλη οικειότητα με το μέρος, που συχνά πήγαινε πίσω από την μπάρα και ετοίμαζε μόνος του τα ποτά του.Ο Φίλιπ Μάρλοου, από την άλλη, ένας από τους πιο διάσημους ντετέκτιβ της αστυνομικής λογοτεχνίας, γεννήθηκε από την πένα του Τσάντλερ σε κάποιο από τα τραπέζια του «Musso & Frank Grill». Αλλοι διάσημοι συγγραφείς που συχνά απέτιαν τα σέβη τους στο θρυλικό εστιατόριο ήταν o Τόμας Στερν Ελιοτ, ο Γουίλιαμ Σαρογιάν, ο Αλντους Χάξλεϊ, ο Τζον Στάινμπεκ και η Ντόροθι Πάρκερ. Στο New Room, από την άλλη, εγκαταστάθηκε η επόμενη φουρνιά συγγραφέων, όπως ο Τζόζεφ Χέλερ, ο Κερτ Βόνεγκατ και ο Τσαρλς Μπουκόφσκι, που αργοπίνοντας τα φημισμένα μαρτίνι του «Musso & Frank Grill» σκάρωναν ιστορίες που θα γίνονταν best sellers. Πολλά χρόνια αργότερα, η «Los Angeles Times» θα έγραφε για το θρυλικό εστιατόριο και τους ανθρώπους του πνεύματος που το προτιμούσαν: «Αν καθόσουν για αρκετή ώρα στους χώρους του θα έβλεπες όλους τους συγγραφείς για τους οποίους έχεις ακούσει στη ζωή σου, αλλά και κάποιους για τους οποίους θα άκουγες αρκετά αργότερα».Σήμερα, το «Musso & Frank Grill» παραμένει όσο δημοφιλές ήταν και την ημέρα που άνοιξε. Οι σταρ εξακολουθούν να το προτιμούν, αλλά οι πόρτες του εστιατορίου είναι ανοιχτές και για τους άσημους, αρκεί να είναι εχέμυθοι και να κοιτάζουν περισσότερο τα δικά τους πιάτα απ’ ό,τι τα διπλανά τραπέζια. «Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε έξι ακόμα σάλες και να έχουμε τραπέζια κλεισμένα από εβδομάδες πριν», λένε οι σημερινοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι ανήκουν στις επόμενες γενιές του Καρισίμι και του Μόσο. Το «Musso & Frank Grill» είναι οικογενειακό εστιατόριο, άλλωστε. Είναι το μαγαζί που αγαπά η πολυπληθής οικογένεια των σταρ ◆