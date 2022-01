Ντακότα Τζόνσον, οι 50 αποχρώσεις... μιας διάσημης κόρης

Στο Instagram έχει 4,4 εκατομμύρια followers, ενώ η ίδια ακολουθεί μόλις 34 λογαριασμούς

Με τον πατέρα της, Ντον Τζόνσον

Στη «Χαμένη κόρη» συμπρωταγωνιστεί με την Ολίβια Κόλμαν Με τον για ένα διάστημα πατριό της, Αντόνιο Μπαντέρας Μέλανι Γκρίφιθ, Ντακότα Τζόνσον, Μάγκι Τζίλενχαλ





Είναι θέμα γονιδίου, αποφασιστικότητας, ταλέντου, τσαμπουκά ή απλώς τύχης και συγκυριών; Oποιος παράγοντας και αν θεωρήσουμε πως βάρυνε ώστε η Ντακότα Τζόνσον να στυλώσει τα ομολογουμένως καλλίγραμμα πόδια της στη βιομηχανία του θεάματος, η σούμα δεν αλλάζει., καρπός του θυελλώδους έρωτα ανάμεσα στον Ντον Τζόνσον και τη Μέλανι Γκρίφιθ, εγγονή της Τίπι Χέντρεν και -για ένα φεγγάρι- θετή κόρη του Αντόνιο Μπαντέρας, που με πολιορκητικό κριό την κινηματογραφική μεταφορά των «Πενήντα αποχρώσεων του γκρι» και το 1 δισ. δολάρια της ταινίας στο box office έκανε γνωστή την παρουσία της σε ολόκληρη την οικουμένη -και μάλιστα χωρίς να χαρακτηριστεί διά παντός από τον αμφιλεγόμενο ρόλο της Αναστέζια Στιλ-, θεωρείται η ταχέως ανερχόμενη αξία του Χόλιγουντ.Και να σκεφτεί κανείς πως στην πρώτη της απόπειρα να ασχοληθεί στα σοβαρά με την υποκριτική, θέτοντας εαυτόν στη βάσανο των εξετάσεων στην περίφημη σχολή Juilliard, απέτυχε παταγωδώς. Αλλά δεν το έβαλε κάτω. Το ίδιο πείσμα επέδειξε και όταν ο πατέρας της αποφάσισε να διακόψει τη χρηματοδότησή της απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην απόφαση της τότε 18χρονης κόρης του να μη σπουδάσει αλλά να συνεχίσει την προγονική παράδοση στο θέαμα. Εκείνη, αντί να τα βάψει μαύρα, ξεκίνησε να αναζητά εργασία. Σε κάτι περισσότερο από μία εβδομάδα είχε ήδη περάσει την οντισιόν για το, την περίφημη πια ταινία για τις απαρχές του Facebook διά χειρός Ντέιβιντ Φίντσερ, κλείνοντας τον πρώτο της ρόλο που δεν θα τον έλεγες ακριβώς της προκοπής, αν λάβει κανείς υπόψη πως υποδύθηκε το one night stand ενός εκ των ιδρυτών του κοινωνικού δικτύου τον οποίο ενσάρκωνε οΤο αναπολογητικό και μάλλον έμφυτο σεξαπίλ της προφανώς έχει λειτουργήσει έως σήμερα καταλυτικά στην ανάδειξή της σε κινηματογραφική σταρ. Πέντε χρόνια μετά το πέρασμά της από το φιλμ του Φίντσερ, η Τζόνσον έκανε όλο τον κόσμο να (παρα)μιλά για εκείνη υπηρετώντας -τίμια- τον ρόλο της παραδομένης ηρωίδας στις σεξουαλικές ορέξεις του Κυρίου Γκρέι. Ναι, στα 26 της χρόνια η ηθοποιός μπορούσε να ισχυρίζεται ότι ήταν πλέον το ίδιο αναγνωρίσιμη με τους διάσημους γονείς της, αρκετά επιδραστική για να γίνει σάρκα από τη σάρκα του κινήματος Time’s Up αλλά και όσο εύπορη χρειαζόταν για να επενδύσει το κομπόδεμά της σε μια εταιρεία παραγωγής σεξουαλικών βοηθημάτων ονόματι Maude. «Η σεξουαλική ευεξία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Το ήθος της Maude είναι κάτι που υποστηρίζω σθεναρά και συμβαδίζει με τις βασικές πεποιθήσεις μου σχετικά με τη σεξουαλική υγεία.Επιπλέον, το διαμέτρημα και η αισθητική αυτών των προϊόντων είναι εξαιρετικά και υψηλά. Τα λατρεύω», έχει πει σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητά της προτάσσοντας πάντα το αδιαπραγμάτευτα cool και αταλάντευτα απενοχοποιημένο ύφος της. Φέτος τις γιορτές ο Αγιος Βασίλης έρχεται ακριβώς στην ώρα του -ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω ή παρακάτω- για την Ντακότα Τζόνσον αλλά και για τους θιασώτες της που αθροίζονται πιθανότατα σε εκατομμύρια. Το Netflix αποφάσισε να προβάλει την ταινία «Η χαμένη κόρη», όπου η ανερχόμενη ηθοποιός πρωταγωνιστεί μαζί με την οσκαρική Ολίβια Κόλμαν, στις 31 Δεκεμβρίου.Γυρισμένο το καλοκαίρι του 2020 στις Σπέτσες και επενδεδυμένο με την πρωτότυπη μουσική της Monika, το φιλμ είναι στην πραγματικότητα η κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου best seller βιβλίου της Ελενα Φεράντε με τη σκηνοθετική υπογραφή της Μάγκι Τζίλενχαλ, η οποία παίρνει το βάπτισμα του πυρός και πίσω από την κάμερα. Φυσικά και η σκηνοθέτης βρήκε την ιδανική μούσα της στο πρόσωπο της Τζόνσον. Αλλωστε η ηρωίδα που ενσαρκώνει, ονόματι Νίνα, επικοινωνεί, διαδρά και πορεύεται με παντιέρα τη θελκτικότητά της.Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας, όπου έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας τον Σεπτέμβριο, η Τζόνσον επιβεβαίωσε με την απροσποίητη εμφάνισή της πως δεν είναι απλώς ένα ακόμα σέξι κορίτσι, πράγμα γνωστό και κοινώς αποδεκτό από τα ένσημα που έχει κολλήσει ως μοντέλο του πρακτορείου IMG, αλλά κατέχει την τεχνογνωσία και διαθέτει την αύρα της σταρ. Το εντυπωσιακό φόρεμα του οίκου Gucci, του οποίου τελεί χρέη πρέσβειρας, απλώς πρόσθεσε λίγη ακόμα λάμψη στην ούτως ή άλλως εκτυφλωτική ακτινοβολία της. Η ίδια δήλωσε με περίσσευμα coolness πως δεν κατάφερε να δει την ταινία, τουλάχιστον όσο καθαρά την είδαν οι άλλοι θεατές, αφού είχε ξεχάσει τα γυαλιά μυωπίας της. «Υποθέτω ότι είναι ωραία», είπε, χωρίς ποτέ κανείς να καταλάβει αν επρόκειτο για αστεϊσμό ή για ακατέργαστη αφέλεια.Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε χολιγουντιανή λαοσύναξη η ηθοποιός έχει κάθε λόγο να νιώθει σαν στο σπίτι της και να συμπεριφέρεται αναλόγως, αφού γαλουχήθηκε στα κινηματογραφικά πλατό περιμένοντας τους γονείς της να ολοκληρώσουν κάποιο γύρισμα.Και έχει κάθε λόγο να νιώθει πως τα καταφέρνει παραπάνω από καλά, αν πιστέψει κανείς τις φήμες που τη θέλουν πριν από λίγους μήνες να αγόρασε έπαυλη στο Μαλιμπού, όπου στεγάζει τον έρωτά της με τον frontman των Coldplay -και πρώην σύζυγο της Γκουίνεθ Πάλτροου– Κρις Μάρτιν και βέβαια την πολύτιμη συλλογή από πίνακες του αγαπημένου της Ντέιβιντ Χόκνεϊ. Φυσικά και η ηθοποιός δεν επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει τις εικασίες. Επιλέγει συνειδητά να προασπίζεται τον επιθετικό προσδιορισμό της ιδιωτικής ζωής της. Εντάξει, μπορεί ο Κρις Μάρτιν να την αποκάλεσε από σκηνής ως «όλο τον κόσμο του» σε πρόσφατη συναυλία του, όμως γι’ αυτό ελάχιστη -τουλάχιστον άμεση- ευθύνη φέρει η ίδια.Η Τζόνσον προτιμά να απασχολεί την επικαιρότητα για διαφορετικά ζητήματα, πιο χρήσιμα από την πληροφορία εάν θα παντρευτεί τον Μάρτιν -ακόμα και ο Ντον Τζόνσον τρέμει να απαντήσει για λογαριασμό της όταν ερωτάται σχετικά- ή κατά πόσο η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει δώσει την ευχή της - ναι, έχει συμβεί και αυτό. Η 32χρονη ηθοποιός μιλά πολύ και συχνά για τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στη βιομηχανία του θεάματος αλλά και στην κοινωνία, πιστεύει ότι η ενδυνάμωση των γυναικών είναι κυρίαρχο αίτημα της εποχής, αναρωτιέται γιατί η μητέρα της αλλά και η γιαγιά της έχουν σχεδόν εξοστρακιστεί από το Χόλιγουντ. Γνωρίζει, λέει, από πρώτο χέρι πως η φήμη είναι κάτι άυλο και σίγουρα περαστικό. Παρά τη νεαρή ηλικία της και τη διαρκή ζήτησή της -μάρτυράς μας οι σχεδόν 30 ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει από το 1999, όταν σε ηλικία 10 ετών ντεμπούταρε στο φιλμ του Μπαντέρας «Crazy in Alabama»-, η Τζόνσον τα βάζει ανοιχτά με τις κάθε είδους διακρίσεις και παθογένειες που κατατρύχουν την κινηματογραφική βιομηχανία.Πρόσφατα μίλησε για την κακοποιητική συμπεριφορά που δεχόταν η γιαγιά της, εμβληματική μούσα του Χίτσκοκ, από τον μετρ του τρόμου. Η Τίπι Χέντρεν, 91 ετών σήμερα, φαίνεται πως έχει ασκήσει καθοριστική επιρροή στην εγγονή της. Η Τζόνσον, ανάμεσα στ’ άλλα, είναι και ενεργή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, διατηρώντας ανεξίτηλες τις μνήμες από την περίοδο που στο ράντσο της Χέντρεν στην Καλιφόρνια συνυπήρχαν αρμονικά άνθρωποι και ζώα - από γάτες και σκύλους μέχρι τίγρεις και ελέφαντες. Μαθημένη από μικρή να συμβιώνει με αληθινά θηρία, μάλλον είναι βούτυρο στο ψωμί της να δαμάζει τα άλλα θηρία που συναντά πλέον στη δουλειά. Η Ντακότα Τζόνσον αρνείται να κατηγοριοποιηθεί, να μπει στο κουτάκι που οι άλλοι αποφάσισαν για εκείνη. Ναι, μπορεί να είναι σέξι και αποπλανητική και ταυτόχρονα αθώα και αιθέρια, αλλά είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει να την ορίσει το κινηματογραφικό καθρέφτισμά της. Οπως, ας πούμε, τη Σάρον Στόουν που στα 63 της ακόμα παλεύει με τη χίμαιρα του ρόλου της στο «Βασικό ένστικτο».