To Gala, το κορυφαίο περιοδικό των διασήμων αυτή την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :25 χρόνια σταρΤο ελληνικό #me too, η αγάπη για το «My Greece», τα μαθήματα ζωής και η συνάντηση με τη Βίσση στη σκηνή και... στην μπιρίμπα.Το κορίτσι που έγινε μητέρα στα 40Έχει δουλέψει με τους καλύτερους σκηνοθέτες και είναι πρωταγωνίστρια από τα 20 χρόνια της. Μιλά για τη νέα ζωή της, τις φοβίες της και φυσικά, τον έρωτα.«Θα βάλω Ελληνική μόδα στο “Emily in Paris 2”»H σούπερ σταρ ενδυματολόγος συγκινείται με τις αναμνήσεις της απ’ τη Μυτιλήνη, έχει Ελληνες φίλους καρδιάς και προωθεί τους σχεδιαστές μας.Από την Ιμπιζα στη ΜύκονοΤο θρυλικό θέρετρο της Ισπανίας επεκτείνεται διεθνώς, ξεκινώντας από το Νησί των Ανέμων και υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες από τον Ιούνιο.Οι Μούσες του «The Voice»Δεν μπορεί να περπατάει, αλλά έμαθε να πετάει.Τα αξεσουάρ της ανανέωσης και μυστικά για ονειρεμένα μαλλιά.To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Μην το χάσετε!