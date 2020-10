Κωνσταντίνος Βενετόπουλος: Από τα Ναυπηγεία του Περάματος στο Χόλιγουντ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ενα ντοκιμαντέρ, τα γυρίσματα του οποίου κράτησαν μήνες και υποστηρίζει το δικαίωμα των ανθρώπων στην επιλογή του φύλου τους, με τίτλο «Draw with me» και πρωταγωνιστή τον Μπρέντον Σολ, ανιψιό της Τζένιφερ Λόπεζ, όχι μόνο χάρισε πρόσφατα στον πρωταγωνιστή του το σημαντικό QueerX Visibility Award, αλλά έκανε μέχρι και τον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ Tζο Μπάιντεν να μιλήσει δημόσια με τα πλέον κολακευτικά λόγια γι' αυτό. Εμπνευστής και σκηνοθέτης του ακτιβιστικού χαρακτήρα φιλμ είναι ο Κωνσταντίνος Βενετόπουλος, ένας Ελληνας εφοπλιστής τρίτης γενιάς, που παρόλο που σπούδασε Ναυτιλιακά στο Λονδίνο, στη συνέχεια της ζωής του βρέθηκε στις ΗΠΑ, όπου εμπλούτισε το βιογραφικό του με σπουδές σκηνοθεσίας.Συνέντευξη στη Μαρία Λεμονιά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΜΙΝΗΣΠροτού ο Κωνσταντίνος ανακαλύψει τον κόσμο πίσω από τις κάμερες λάτρεψε στο πλευρό του πατέρα του Λάκη Βενετόπουλου τα πλοία και τη θάλασσαΗ ιδέα για το βραβευμένο ντοκιμαντέρ τού γεννήθηκε όταν η διάθεσή του για προσφορά τον ώθησε να δηλώσει εθελοντής στο «Trevor Project», τον μεγαλύτερο οργανισμό παγκοσμίως που ασχολείται με παιδιά τα οποία μπορεί να είναι gay, bisexual ή να βιώνουν μια δυσφορία με το φύλο τους.«Πρόκειται για ένα θέμα που αποτελεί σύγχρονη πραγματικότητα. Ανήλικα παιδιά που ζουν μια αφόρητη γι’ αυτά ζωή και επιθυμούν διακαώς να την αλλάξουν. Μας είναι γνωστή η περίπτωση της κόρης των Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ, όμως τέτοια παιδιά υπάρχουν πολλά σε όλο τον κόσμο», αναφέρει στο «Gala» ο Ελληνας σκηνοθέτης. Η βούλησή του όμως για κοινωνικό έργο με θετικό αντίκτυπο δεν τελειώνει εκεί. «Οταν ξεκίνησε η πανδημία ήμουν στην Αφρική - συγκεκριμένα βρισκόμουν στην Γκάμπια. Εκεί κάθε χρόνο διοργανώνουμε ένα φεστιβάλ με παιδικές ταινίες σε κάποια χωριά που δεν έχουν ηλεκτρικές συσκευές στα σπίτια τους. Είναι πολύ συγκινητικό το σκηνικό. Ο ενθουσιασμός των ντόπιων δεν περιγράφεται. Είναι κάτι που γεμίζει την ψυχή σου, γι’ αυτό και το μότο της Variety Cruises “Πάμε εκεί που δεν πάνε οι άλλοι” έχει διττό νόημα», σημειώνει.Ο Κωνσταντίνος Βενετόπουλος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση δραστήριου επιχειρηματία που ασχολείται και με την Εβδομη Τέχνη. Το πλούσιο οικογενειακό background του, άλλωστε, εξηγεί την αγάπη του για τη θάλασσα και γιατί δεν μπορεί να την απαρνηθεί. Αμέσως μετά τον Πόλεμο, το 1949, ο παππούς του Διογένης Βενετόπουλος, βαθιά μορφωμένος άνθρωπος και ανήσυχο πνεύμα, αποφάσισε να μυήσει τους ξένους στις ομορφιές της χώρας μας διοργανώνοντας μικρές κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά. Εκείνη την εποχή ακόμα νοίκιαζε τα πλοία που χρησιμοποιούσε. Η ανταπόκριση της μετάβασης σε ιστορικά μέρη όπως η Δήλος, όμως, ήταν τόσο μεγάλη ώστε το 1968 αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σοβαρή προσωπική επένδυση: στα ελληνικά ναυπηγεία του Περάματος έχτισε το πρώτο δικό του κρουαζιερόπλοιο με το όνομα «Ζευς» και ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία Zeus Cruises. Επιβλητικά ξύλινα σκαριά άρχισαν σύντομα να κυκλοφορούν υπερήφανα στις ελληνικές θάλασσες φέρνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες σε επαφή με τον φυσικό πλούτο της νησιωτικής Ελλάδας. «Οι κρουαζιέρες διαρκούσαν μια εβδομάδα και δεν προσέφεραν πολυτελή διαμονή. Θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι οι καμπίνες μοιραζόντουσαν κοινά μπάνια», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Βενετόπουλος.Οταν ο Λάκης Βενετόπουλος, πατέρας του νεαρού σκηνοθέτη, ανέλαβε τα ηνία, η ναυτιλιακή τους εταιρεία, που μετονομάστηκε σε Variety Cruises, κυριάρχησε στον χώρο της κρουαζιέρας. Χαρακτηριστικό της ανταπόκρισης αλλά και της διεθνούς επιτυχίας είναι ότι το 2016 η «USA Today» ανακήρυξε την εν λόγω εταιρεία Best Boutique Cruise Line Worldwide. Σήμερα η Variety Cruises μετρά 11 πλοία που ταξιδεύουν στα πέρατα της οικουμένης, μερικά εκ των οποίων ξεπερνούν σε χωρητικότητα τα 70 άτομα. Ο στόλος της Variety Cruises πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην Αδριατική, στην Κούβα, στην Κόστα Ρίκα, στον Παναμά, στα Κανάρια Νησιά, στο Πράσινο Ακρωτήρι, στις Σεϋχέλλες, στη Μαδαγασκάρη, στη Γαλλία, στην Ιταλία και τη Δυτική Αφρική, με την πλειοψηφία των επιβατών να χαρακτηρίζουν την προσφερόμενη εμπειρία «εξαιρετική» και το 93% να δηλώνει την επιθυμία να ξαναταξιδέψει με τα πλοία της. «Πριν από την πανδημία τα πλοία μας ταξίδευαν πραγματικά παντού», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Βενετόπουλος, που μαζί με τα αδέλφια του ασχολείται πλέον ενεργά και με τη ναυτιλιακή. «Μεγαλώσαμε με αγάπη για τη θάλασσα και την οικογενειακή μας επιχείρηση και ήταν αναμενόμενο ότι θα αποτελούσαμε τη συνέχειά της ως τρίτη γενιά. Τα τέσσερα από τα επτά αδέλφια έχουμε ενεργό ρόλο. Ο Φίλιππος είναι ο CEO της εταιρείας, ο Διογένης βρίσκεται στο οperation, εγώ τρέχω την επικοινωνία και το marketing και η αδελφή μου είναι υπεύθυνη για το δημιουργικό κομμάτι. Οι τρεις μικρότεροι σπουδάζουν ακόμη», διευκρινίζει.Τον ρωτώ για τις παιδικές αναμνήσεις που διατηρεί από αυτά τα ταξίδια: «Τα καλοκαίρια δούλευα πάντα στα πλοία μας. Εχω περάσει από όλα τα πόστα. Εχω μπει μέχρι και στην κουζίνα για να καθαρίσω πατάτες.Το όνειρό μου ήταν πάντα να πάω στην Αμερική. Το κατάφερα δουλεύοντας στα πλοία μας. Η πλάκα είναι ότι όταν τελικά ταξίδεψα βρισκόταν και ο πατέρας μου εκεί και δεν ξόδεψα ούτε δολάριο». Ο κόσμος της κρουαζιέρας μεταμορφώθηκε σε σχολείο για τον Κωνσταντίνο Βενετόπουλο καθώς εκεί συνάντησε από καθηγητές του Χάρβαρντ μέχρι σημαντικούς επιχειρηματίες. «Από μικρός είχα αγάπη για την επιχείρησή μας αλλά και για την τέχνη. Τελειώνοντας το σχολείο βρέθηκα μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα για το ποιον δρόμο θα έπρεπε να ακολουθήσω. Σπούδασα αρχικά Ναυτιλιακά στο Λονδίνο και έπειτα πήγα στην Αμερική για σκηνοθεσία. Ημουν πλέον συνειδητοποιημένος και σίγουρος ότι ήθελα να παντρέψω τις δύο μεγάλες μου αγάπες». Σπεύδω να τον ρωτήσω για την αντίδραση της οικογένειάς του. «Ο πατέρας μου ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικός. Ηθελε να είμαστε μαζί και αγαπημένοι στη δουλειά, διατηρώντας όμως ο καθένας την ελευθερία να βρει το πάθος του. Η αδελφή μου, για παράδειγμα, έχει την εταιρεία Alchimia Soap που φτιάχνει χειροποίητα σαπούνια», αναφέρει. Η επέλαση του κορωνοϊού στον τουρισμό μπορεί να έφερε πτώση στις κρουαζιέρες, μια τόσο επιτυχημένη ναυτιλιακή όμως διατηρεί πάντα δικλίδες ασφαλείας: «Το πιο μεγάλο μας πλοίο νοικιάστηκε από σημαντική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας. Είναι αστείο. Για εμάς είναι ένα από τα πιο μεγάλα και πολυτελή πλοία ενώ οι Αραβες το χρησιμοποιούν για να φιλοξενείται το προσωπικό τους με ασφάλεια από τον COVID-19», περιγράφει.Η ενασχόληση με τον κινηματογράφο φυσικά δεν είναι κάτι νέο για τον Κωνσταντίνο Βενετόπουλο, που μεγάλωσε στα βόρεια προάστια. Πάνε χρόνια από τότε που ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Ithaka Films και άρχισε να εμπνέεται ντοκιμαντέρ, ταινίες μικρού μήκους και διαφημιστικά φιλμάκια. Το 2016 η ταινία «Perchance» επιλέχτηκε για συμμετοχή στο Φεστιβάλ του Σαν Ντιέγκο, πράγμα που συνέβη λίγο αργότερα και με την ταινία «A Stone Appears» στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Εμα Δοξιάδη και ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ, γνωστός από τον ρόλο του κλόουν στην ταινία «Το Αυτό». Στα άμεσα πλάνα του περιλαμβάνονται ακόμη δύο ταινίες. «Το γεγονός ότι το ντοκιμαντέρ “Draw with me” βραβεύτηκε ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Τζο Μπάιντεν μίλησαν γι’ αυτό με τα πλέον κολακευτικά λόγια ήταν άκρως τιμητικό για μένα. Η δημιουργία σε κινηματογραφικό επίπεδο σε βοηθά να εκφραστείς περνώντας παράλληλα μηνύματα στον κόσμο, τα οποία έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές. Διανύουμε μια εποχή όπου η διαφορετικότητα οφείλει να γίνεται αποδεκτή προκειμένου οι άνθρωποι να ζουν πιο ευτυχισμένοι χωρίς κοινωνική κατακραυγή. Το γεγονός ότι η Αντζελίνα Τζολί και η Σαρλίζ Θερόν έχουν μιλήσει δημόσια για τη διαφορετικότητα των παιδιών τους ανοίγει δρόμους και σε άλλους γονείς να το κάνουν».Τα Ναυπηγεία Περάματος, όπου βρεθήκαμε, αποτελούν για τον Κωνσταντίνο Βενετόπουλο ένα ζωντανό σκηνικό που συνδέεται με οικογενειακές ιστορίες: «Εδώ έρχομαι από παιδί καθώς σε αυτά τα ναυπηγεία έχουν κατασκευαστεί τα περισσότερα κρουαζιερόπλοιά μας». Παίρνει ανάσα και συνεχίζει: «Εμείς, η τρίτη γενιά, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, καθώς περνάμε στη νέα εποχή έχοντας παραλάβει τα σκήπτρα από τον παππού και τον πατέρα μας. Ο ποιοτικός τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, κι αυτό δεν περιορίζεται εντός συνόρων, αλλά απλώνεται στον κόσμο με το μήνυμα της φιλοξενίας πάνω στα μικρά πλοία του στόλου μας. Ως οικογένεια θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βρούμε τον κοινό παρονομαστή μεταξύ της βιομηχανίας του τουρισμού και εκείνης του κινηματογράφου, με οδηγό την εκπαιδευτική και κοινωνική πρόοδο, φωτίζοντας τον κόσμο με το αλάνθαστο φως της Ελληνικής Δημοκρατίας». Ο δρόμος από το Πέραμα στο Χόλιγουντ αποτελεί τελικά για τον Κωνσταντίνο Βενετόπουλο την προσωπική λεωφόρο της δόξας ◆