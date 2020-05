Fashion people: Οι επτά Ελληνες που διαπρέπουν σε διεθνή brands

Νέα Υόρκη

Hair stylistΤο να συναντάς και να φροντίζεις διάσημα και αγαπητά πρόσωπα της showbiz είναι κάτι που τους τελευταίους μήνες υπάρχει μόνο στη φαντασία ακόμα και τη δική μας. Παραδώσαμε τα editorials της Μπέλα Χαντίντ και της Ντούα Λίπα και αποστασιοποιηθήκαμε κοινωνικά. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί στη δουλειά μας, την οποία θα πρέπει να την κερδίσεις μια και ο επώνυμος ξεκλειδώνει δυσκολότερα. Απαραίτητα εφόδια είναι επίσης η γνώση, η εμπειρία, αλλά και η προσαρμοστικότητα. Να μπορώ γρήγορα να ψυχολογήσω το πρόσωπο που έχω δίπλα μου, να το καταλάβω και να του δώσω αυτό που θέλει, βάζοντας την υπογραφή μου. Δημιουργώ μια συνθήκη ασφάλειας δείχνοντας παράλληλα και τον απαιτούμενο δυναμισμό, ώστε ο άλλος να αισθανθεί πως έχει απέναντί του έναν επαγγελματία που «πρέπει» να ακούσει. Αν μάθεις να πιστεύεις στον εαυτό σου, καταλαβαίνεις καλύτερα τους άλλους. Οσον αφορά τα υλικά εφόδια, ας πούμε απλά ότι δεν φεύγω ποτέ για τη δουλειά χωρίς περούκες και hair extensions. Τα πρώτα μου όνειρα ήταν φτιαγμένα από χαρτί, καθώς όταν ξεκινούσα η μόδα υπήρχε μόνο σε σελίδες περιοδικών. Οταν βλέπω όμορφες φωτογραφίες που έχω συμβάλει στη σύνθεσή τους, η ικανοποίηση είναι πάντα όπως της πρώτης φοράς. Η μόδα ήταν, είναι και θα είναι ένα παράθυρο σε έναν άλλον κόσμο, της φαντασίωσης και του ονείρου. Ακόμα και στην ελιτίστικη εκδοχή της, καθένας μπορεί να την προσαρμόσει στις δυνατότητες και την αισθητική του. Αυτή είναι και η γνώμη μου για τον ρόλο της στη ζωή, όχι η δυνατότητα να αγοράσεις όλο το editorial. Η κρίση που άρχισε θα είναι η μεγαλύτερη της γενιάς μας.Creative director for fashion brandsΗ ύφεση της μόδας που βιώνουμε δεν ήρθε ομαλά, γι’ αυτό πιστεύω πως όλα θα επανέλθουν στους συνήθεις ρυθμούς κάποια στιγμή. Ως creative director μόδας χρειάζεται να διαθέτω ιδέες, άποψη και μεγάλη υπομονή. Η ωραία εμφάνιση δεν είναι ούτε κατά διάνοια αρκετή για να πετύχεις στα social media. Χρειάζεται να είσαι επικοινωνιακή, συνεπής και άψογη επαγγελματίας. Οι απαιτήσεις είναι πολλές και προϋποθέτουν συνεχή παρουσία. Αν δεν δίνεις το 100% του εαυτού σου, τότε σύντομα θα βουλιάξεις στη μετριότητα. Η εξωτερική μας εικόνα επηρεάζει την ψυχολογία μας σε μεγάλο ποσοστό. Εκανα like στην Ιρίνα Σάικ όταν στις μέρες του lockdown έδωσε masterclass στην αντιμετώπιση κρίσεων με τα νέα trends από Moschino και Bottega Veneta στους δρόμους του Μανχάταν. Κι εγώ αν ήμουν η Σάικ θα το έκανα. Τόσο κατά τη διάρκεια του δύσκολου εγκλεισμού όσο και τώρα φροντίζω να δημιουργώ θετικά συναισθήματα σε αυτούς που με ακολουθούν και να χτίζω την εικόνα των εταιρειών που αντιπροσωπεύω. Η μόδα είναι φιλοσοφία ζωής και συγχρόνως μια βιομηχανία που κάνει τη ζωή των πωλητών και των αγοραστών καλύτερη. Ζουν εκατομμύρια άνθρωποι από αυτήν. Αισθάνομαι να έχω ένα μέρος της ευθύνης κι εγώ. Εχω σχεδιάσει μια capsule collection για εταιρεία και έφτασα έως το Τόκιο για να την παρουσιάσω. Μπορεί τα πράγματα για την άνοιξη του 2020 να μην εξελίχθηκαν όπως τα φανταζόμασταν, αλλά όλο αυτό φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος του.Hair & make up artistΘεωρώ το μακιγιάζ βασική ανάγκη της σύγχρονης γυναίκας που την κάνει να αισθάνεται όμορφη, με αυξημένη αυτοπεποίθηση. Είναι ο πυρήνας της θηλυκότητας. Την ανανεώνει και την εξελίσσει. Κάθε νέο πρόσωπο είναι μια πρόκληση που εγείρει ένα αίσθημα πρώτης φοράς και με ωθεί να εξερευνήσω αχαρτογράφητα νερά. Καλούμαι να τονίσω την εικόνα του χρησιμοποιώντας την έμπνευση, τη γνώση και την εμπειρία μου. Το άμετρο πάθος σε αυτό που κάνεις είναι το κλειδί για να αποδώσεις τα βέλτιστα. Το Μιλάνο είναι μια πόλη ζωντανή, γεμάτη ρυθμό, εικόνες μοναδικές και αναμφίβολα διαθέτει μια τεράστια Ιστορία στον χώρο της μόδας. Μου λείπει η καθημερινότητα στο επάγγελμα που αγαπώ, το γεμάτο πρόγραμμά μου. Ωστόσο, αισιοδοξώ για το μέλλον και ανυπομονώ. Στην ατζέντα μου υπάρχουν σημαντικές συνεργασίες με γνωστούς σχεδιαστές και περιοδικά και επαγγελματικά ταξίδια σε Παρίσι, Μαϊάμι και Νέα Υόρκη. Προς το παρόν αναβλήθηκαν, αλλά βρίσκονται ακόμα εκεί και μας περιμένουν. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με ανθρώπους που θαύμαζα, όπως η Ελ Μακφέρσον, η Μπέλα Χαντίντ, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η Μισόνι, οι Dolce & Gabbana, ο Τζιαμπατίστα Βάλι, καθώς και με διεθνείς τίτλους περιοδικών. Πρόσφατα το «i-D» με κατέταξε στους επικρατέστερους hair & make up artists. Η αναγνώριση από σπουδαίους συνεργάτες είναι ενθαρρυντική αλλά και μεγάλη πρόκληση. Σαν μια υπόσχεση που οφείλω να τηρήσω.Φωτογράφος μόδαςΣήμερα περισσότερο από πότε οδηγούμαστε σε αναθεώρηση των δεδομένων μας. Εμφανίστηκαν περιοδικά με μονοχρωματικά εξώφυλλα, με εξώφυλλα τρισδιάστατης εικονικής πραγματικότητας, τεύχη αποκλειστικά με εικονογράφηση και απουσία φωτογραφιών. Μπαίνουμε σε μια νέα φάση στη φωτογραφία μόδας που αγνοούμε πώς θα εξελιχθεί. Εξερευνώ, διαμορφώνω και εξελίσσω την αισθητική μου σε καθημερινή βάση. Το επάγγελμά μας απαιτεί, εκτός από αισθητική, εμπειρική γνώση, άμεση αντίληψη, διαδικασία εμβάθυνσης, ποικιλία δεξιοτήτων και καλή σχέση με τον εαυτό σου. Τρόποι για να βρίσκω το κέντρο μου είναι η yoga, η σχέση μου με τους ανθρώπους που αγαπώ και με τον σκύλο μου. Η απομόνωση που επιβλήθηκε ήταν ευκαιρία για ενδοσκόπηση. Η δουλειά μας βασίζεται στην ομαδικότητα και οι συνεργάτες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Αναρωτιέμαι πώς θα λειτουργούν οι φωτογραφήσεις στο μέλλον. Χωρίς αμεσότητα η όλη διαδικασία αποδομείται και καταστρέφεται. Προφανώς νέες ιδέες και συνήθειες θα εμφανιστούν. Κάποιοι φωτογράφοι κάνουν ήδη φωτογραφήσεις με iPad μέσω Διαδικτύου. Επέλεξα να ζήσω και να δουλέψω στη Νέα Υόρκη. Την αγαπώ για τις αντιθέσεις της. Πολυφυλετική, γρήγορη, χαοτική, ενδιαφέρουσα και απρόβλεπτη πόλη, ανοίγει το μυαλό σου, διευρύνει τη διαίσθησή σου και ξεκλειδώνει τη δημιουργικότητά σου. Σε αναγκάζει να κάνεις πρωταθλητισμό και να εξελίσσεσαι διαρκώς. Είναι εγωιστικό να επικεντρωνόμαστε στο ατομικό όταν αυτό που συμβαίνει το ξεπερνάει. Βιώνουμε μια παγκόσμια κρίση, με πολλές προκλήσεις για το μέλλον, όπου ο άνθρωπος καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι το χειρότερο είδος του πλανήτη.Σχεδιάστρια ρούχωνΠολλά είναι τα σενάρια για την επόμενη μέρα. Είναι ακόμα νωρίς. Η μόδα έτσι όπως την ξέρουμε έχει να κάνει με το «θέλω» και όχι με το «χρειάζομαι». Εύχομαι την επικράτηση του ποιοτικού ρούχου και την επιβράδυνση της μαζικής παραγωγής και υπερπροσφοράς που επικρατεί κάθε σεζόν. Ολη αυτή η υπερκατανάλωση οδηγεί σε οικολογική ρύπανση. Η πράσινη τεχνολογία των ανακυκλωμένων υφασμάτων και η κατασκευή τεχνολογικά έξυπνων ενδυμάτων υψηλής ποιότητας και αισθητικής είναι μια πρόταση για να σταματήσουμε την αλόγιστη σπατάλη. Επιλέγω το μετάξι για τις συλλογές μου γιατί είναι ένα 100% φυσικό και βιώσιμο υλικό. Χρησιμοποιώ χρώματα φιλικά στο περιβάλλον. Εχοντας εδώ και χρόνια έδρα στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που σηματοδότησαν τη διαδρομή μου και ενέπνευσαν τη δημιουργικότητά μου. Σημαντική ήταν η γνωριμία μου με τον Κλιφ Γουίλιαμς, τον θρυλικό μπασίστα των AC/DC όταν σχεδίαζα το νυφικό της κόρης του, με την Ντέβορα Ρόουζ, editor-in-chief του περιοδικού «Social Life», που μας επέλεξε για το νυφικό της και με γνωστούς καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν με δημιουργίες μου στο κόκκινο χαλί. Με τη Μαρίνα Βερνίκου δημιουργήσαμε πρόσφατα μια capsule collection έξι φορεμάτων fresh couture. Μέσα από τις πτυχώσεις του μεταξιού προβάλλουν εικόνες με φυσικές λάμψεις που δίνει το ελληνικό φως και με μαγευτικά βαθιά μπλε και σμαραγδί του νερού σαν πινελιές από πίνακα ζωγραφικής. Αυτή η συλλογή παρουσιάζει την Ελλάδα μέσα από την εικαστική ματιά των φωτογραφιών της Μαρίνας και τον δικό μου μινιμαλιστικό γεωμετρικό σχεδιασμό. Είναι μια ωδή στο ελληνικό καλοκαίρι, το οποίο όχι μόνο εμείς οι Ελληνες αλλά και οι ξένοι περιμένουν.ΦωτογράφοςΠριν περίπου από πέντε χρόνια συνειδητοποίησα το μέγεθος της οικολογικής ζημιάς που προκαλεί η βιομηχανία της μόδας παγκοσμίως. Η έλλειψη περιβαλλοντικής -και όχι μόνο- συναίσθησης που ακόμα επικρατεί στον χώρο υπήρξε καταλύτης για τη σταδιακή αποστασιοποίηση και την εστίασή μου στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Πάντα θεωρούσα ότι το στυλ είναι πρώτα ήθος και φιλοσοφία και κατ’ επέκταση αισθητική και ρουχισμός. Το στυλ έχει διαχρονικότητα που δεν περιορίζεται από εποχές και τάσεις. Η μόδα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί με στόχο να καινοτομήσει με την περιβαλλοντική συνείδηση που πλέον επικρατεί. Να ξαναβρεί τη σημαντικότητά της ως πρέσβειρας του στυλ μέσα από απτές λύσεις σε υλικά και αλυσίδες παραγωγής και όχι μόνο με φορμαλιστικές και εμπορικές εκφάνσεις. Ευτυχώς, υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις στη βιομηχανία της μόδας. Η παγκόσμια οικονομία μεταβαίνει από τον επιθετικό στον οικολογικά βιώσιμο καπιταλισμό, με συνέπεια η οικολογική βιωσιμότητα να είναι στους άμεσους στόχους των περισσότερων οίκων. Οπότε δεν αποκλείω την ενασχολήσή μου ξανά με τη μόδα στο προσεχές μέλλον, ιδιαίτερα με τον υπό εξαφάνιση ουτοπικό χώρο της υψηλής ραπτικής. Εκεί δηλαδή όπου η τέχνη πολλές φορές ταυτίζεται με το ρούχο και το ρούχο ξεπερνάει τα τετριμμένα όρια της καθημερινότητας. Προς το παρόν, ασχολούμαι με το editing του βιβλίου μου με θέμα το φως και τη σκιά («Light and Shadow»), μια συλλογή φωτογραφιών και σκέψεων από τα αρχεία μου, ενώ ετοιμάζω και το πειραματικό project #ΙmprovisationΝο15 με θέμα την υπερκατανάλωση της φωτογραφίας στα social media υπό το πρίσμα του αυτοπεριορισμού.Greek Style CouncilΟπως όλος ο κόσμος, έτσι και οι Αυστραλοί ενδιαφέρονται γι’ αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οχι μόνο στη μόδα, αλλά και στον κινηματογράφο και στη γεύση. Τα τελευταία χρόνια είδαμε μια αφύπνιση της ευαισθητοποίησης για την ελληνική μόδα. Θέλησα με το Greek Style Council να συνδέσω τους δημιουργούς μας με την αυστραλιανή διαδικτυακή αγορά που, σύμφωνα με τη Net-a-Porter, έρχεται τρίτη διεθνώς. Το ελληνικό σχέδιο -ιδιαίτερα η κατασκευή σανδαλιών και τα κοσμήματα- ανάγεται στον αρχαίο και τον βυζαντινό πολιτισμό. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ιστορία της τεχνογνωσίας και της ανταλλαγής. Στόχος της εργασίας μας είναι η ανακάλυψη αυθεντικών Made in Greece προϊόντων και της προώθησής τους. Αισθάνομαι υπερήφανη για τους Ελληνες σχεδιαστές που αντιπροσωπεύω, οι οποίοι τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης δημιουργούσαν προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Παρά την οικονομική κρίση συνέχισαν να διατηρούν την υψηλή ποιότητα επιμένοντας να προμηθεύονται από δημιουργικούς χειροτέχνες ή εξειδικευμένες μοδίστρες που τείνουν να εξαφανιστούν. Η κρίση του COVID-19 αφύπνισε την ηθική της μόδας. Είναι πρωταρχικό ζήτημα η κατασκευή του προϊόντος να γίνεται στην Ελλάδα και όχι στην Ινδία ή στην Κίνα. Οσα επέλεξα για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είναι διαχρονικά, καλοφτιαγμένα και απευθύνονται σε συνειδητούς καταναλωτές. Υποστηρίζω μια Ελλάδα δημιουργική και πρωτοποριακή, γι’ αυτό χαμογελάω με άκρατο πατριωτισμό όταν απαντώ σε ερωτήσεις εδώ στον Νέο Κόσμο για το «περίεργο ελληνικό κύμα», όπως επινοήθηκε από τον σκηνοθέτη της Ελλάδας Γιώργο Λάνθιμο.