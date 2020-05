Νάντα Ησαΐα: Το μοντέλο από την Ελλάδα που έχει κάνει αίσθηση σε Λονδίνο και Μιλάνο

Η Ελληνίδα δασκάλα μπαλέτου και μοντέλο κατάφερε μέσα σε τρία χρόνια να προκαλέσει αίσθηση στον ευρωπαϊκό χώρο της μόδας και να αποκτήσει ένα αξιοζήλευτο βιογραφικό γεμάτο συνεργασίες με διάσημα διεθνή brands

Στο εξώφυλλο της χριστουγεννιάτικης έκδοσης του «Vanity Fair»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πριν από τέσσερις μήνες η ιταλική έκδοση του περιοδικού «Vanity Fair» τη συμπεριέλαβε, μαζί με άλλα πέντε μοντέλα, στο εξώφυλλο επιβεβαιώνοντας τη θέση της στον χώρο της διεθνούς μόδας. Η Ελληνίδα Νάντα Ησαΐα μέσα σε τρία χρόνια προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο της μόδας σε Αθήνα, Λονδίνο και Μιλάνο και κατάφερε να κατακτήσει ένα αξιοζήλευτο επαγγελματικό status. Αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία μοντέλων στην Ευρώπη, έχει περπατήσει στην πασαρέλα για προβεβλημένα fashion brands, έχει πρωταγωνιστήσει σε editorials- μόδας διεθνών εντύπων, όπως της ρωσικής έκδοσης της «Vogue», ενώ κέρδισε θετικές κριτικές για την καμπάνια της εταιρείας καλλυντικών Schwarzkopf.Ωστόσο, αυτό που της εξασφάλισε την είσοδό της στην Α-list των μοντέλων ήταν η συμμετοχή της στην καμπάνια των πολυκαταστημάτων Selfridges, αλλά και του διάσημου shoe brand Manolo Blahnik. «Η δουλειά για τον Blahnik ήταν ιδιαίτερη. Αξιοποίησα μάλιστα και τη σχέση μου με τον χορό, καθώς έδειχνα τα διαφόρων χρωμάτων υποδήματα χορεύοντας. Το concept ήταν τέτοιο που το πρόσωπό μου δεν φάνηκε καθόλου. Φάνηκαν τα πόδια μου και η κίνησή τους», αναφέρει η Ελληνίδα καλλονή. Φυσικά η επιλογή της δεν ήταν τυχαία, καθώς έχει σπουδάσει χορό στη Royal Academy of Dance του Λονδίνου, ενώ εκεί ξεκίνησε και η σχέση της με το μόντελινγκ.Την επιτυχία της στο εξωτερικό ακολούθησε η απόφασή της να «πολιτογραφηθεί» Ιταλίδα. «Το Μιλάνο είναι μία από τις αγαπημένες μου πόλεις, αν όχι η αγαπημένη μου. Λατρεύω την αρχιτεκτονική του, το vibe του, τον ρομαντισμό του. Μετακόμισα στο Μιλάνο πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Ο κύριος λόγος που επέλεξα να έρθω εδώ είναι φυσικά η μόδα. Εχοντας ζήσει στο Λονδίνο πέντε χρόνια -τρία χρόνια με σπουδές στη Royal Academy of Dance και δύο ως δασκάλα μπαλέτου και part time μοντέλο-, αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου στην πιο δημοφιλή πόλη της μόδας. Αυτό που με ώθησε να ψάξω να βρω πρακτορείο στο Μιλάνο ήταν η εμπειρία που είχα αποκτήσει μέσα από τη συνεργασία μου με τον οίκο μόδας Dolce & Gabbana, καθώς περπάτησα δύο φορές για εκείνους σε events που διοργάνωσαν στο Λονδίνο. Μέσα σε λίγους μήνες έμαθα την ιταλική γλώσσα, απέκτησα παρέες και ένιωσα πιο κοντά στην πατρίδα μου απ' ό,τι ένιωθα στο Λονδίνο. Αποφάσισα λοιπόν να εγκατασταθώ μόνιμα εδώ. Σιγά-σιγά απέκτησα τη δική μου ζωή δουλεύοντας ως μοντέλο και δασκάλα γιόγκα. Το χρονικό διάστημα που ζω εδώ έχω δουλέψει με διάφορους ιταλικούς οίκους μόδας, όπως οι Aldo Coppola, Prada, Off-White, Tomboy Jeans, ενώ έχω φωτογραφηθεί για τις ιταλικές εκδόσεις της “Vogue” και του “Marie Claire”».Το εξώφυλλο στη χριστουγεννιάτικη -αφιερωμένη στη μόδα- έκδοση του «Vanity Fair» αποτελεί ξεχωριστό, μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο. «Η συνεργασία αυτή αποτελεί ύψιστη τιμή για μένα. Βρισκόμουν ανάμεσα σε άλλα πέντε διακεκριμένα μοντέλα από την Ιταλία. Ηταν για το πρώτο τεύχος του νέου έτους που ήταν αφιερωμένο στα μεγάλα brands και τις τάσεις που προτείνουν για το 2020. Ομολογώ ότι ήταν μια άκρως ενδιαφέρουσα δουλειά που θα τη θυμάμαι».Η Ιταλία είναι μία από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον φονικό ιό. Τα πρώτα δείγματα της ανεξέλεγκτης κατάστασης που θα ακολουθούσε είχαν ήδη φανεί κατά τη διάρκεια της φετινής Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου. Η Νάντα Ησαΐα υπήρξε τυχερή καθώς άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις τής επέτρεψαν να συμμετάσχει σε μόνο ένα σόου. Το βράδυ που διοργανώθηκε το πάρτυ του Philip Plein έμαθε ότι τα πράγματα είχαν πάρει άσχημη τροπή. Την επόμενη κιόλας μέρα η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα το lockdown.Ακόμη και η μεγάλη βιομηχανία της χώρας, η μόδα, είχε ηττηθεί. Η καραντίνα ήταν καθολική. Οι υπεύθυνοι των μεγάλων οίκων, οι στυλίστες και τα μοντέλα παρακολουθούσαν μέσω των ιταλικών media μαζί με τον υπόλοιπο πληθυσμό όσα τραγικά διαδραματίζονταν στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας κυριολεκτικά σοκαρισμένοι.«Οπως γνωρίζετε ήδη, η Ιταλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που υπέστη τεράστια δοκιμασία λόγω του κορωνοϊού. Από τα τέλη Φεβρουαρίου μαγαζιά έκλεισαν και δουλειές ακυρώθηκαν. Απομονωθήκαμε στα σπίτια μας. Σίγουρα στην αρχή μού φάνηκε αρκετά δύσκολη η αλλαγή, εφόσον δεν μπορούσε πια να πραγματοποιηθεί καμία πτυχή της δουλειάς μου όσον αφορά τη μόδα. Ευτυχώς, είχα την ευκαιρία να επικεντρωθώ στην ηλεκτρονική διδασκαλία της γιόγκα και στο μπαλέτο. Και αυτό έκανα. Μετά από περίπου δέκα μέρες άρχισα όχι μόνο να αποδέχομαι την καραντίνα, αλλά και να την απολαμβάνω. Τη δεύτερη εβδομάδα άνθρωποι από το πρακτορείο μου με ειδοποίησαν ότι από εδώ και στο εξής θα οργανώσουμε διαφορετικά τον τρόπο εργασίας μας. Για παράδειγμα, θα έπρεπε πλέον να βγάζω εγώ τις φωτογραφίες μου για τα κάστινγκ στο σπίτι και έπειτα να τις προωθεί το πρακτορείο μου σε ενδιαφερόμενους πελάτες. Ετσι, την τρίτη εβδομάδα μού τηλεφώνησε ένας από τους directors της TOD’S για να συνεννοηθούμε πώς θα μπορούσαμε να φέρουμε εις πέρας τη φωτογράφηση που ήθελαν για τον λογαριασμό του brand στο Instagram. Κανονίσαμε λοιπόν ένα digital shooting, για το οποίο μου έστειλαν ρούχα και παπούτσια στο σπίτι ταχυδρομικώς. Το make up και τα μαλλιά μου τα επιμελήθηκα εγώ, ο στυλίστας της φωτογράφησης ήμουν επίσης εγώ, ενώ τον ρόλο του φωτογράφου είχε αναλάβει το αγόρι μου». Οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, αλλά τα brands δεν χάνουν την εφευρετικότητά τους ώστε να διατηρήσουν τη σχέση με το αγοραστικό κοινό τους ζωντανή.«Σίγουρα ήταν από τις πιο δύσκολες δουλειές που έχω κάνει. Ωστόσο, χάρηκα που μπόρεσε να βρεθεί μια λύση και να γεννηθεί η έμπνευση για κάτι το διαφορετικό. Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο σύντομα με κάνει να ξυπνάω χαμογελαστή κάθε πρωί και να χτίζω το μέλλον μου έστω και από το σπίτι, είτε μεταδίδοντας γνώσεις στους μαθητές μου, είτε προγραμματίζοντας την επόμενη φωτογράφησή μου».