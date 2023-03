Κλιματική αλλαγή: Τώρα ή ποτέ για τη διάσωση του πλανήτη, προειδοποιούν οι επιστήμονες

See what the world 🌎 could look like at different levels of warming in the coming decades.



🌡️ +1.5°C

🌡️ +2°C

🌡️ +3°C

🌡️ +4°C



Check out the #IPCC Working Group I #InteractiveAtlas



➡️ https://t.co/1Hk4TD1GVr#IPCCAtlas #IPCCData #ClimateReport pic.twitter.com/NCpQKdJpa6