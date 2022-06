Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Επείγουσα η ανάγκη για δράση

Νίκος Εμμανουηλίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NESTLE Ελλάς

Νίκος Θαλασσινός, Διευθυντής Εργοστασίου ΚΟΡΠΗ

Λευτέρης Αραπάκης, Ιδρυτής της Εναλείας

Η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν χωρίς αμφιβολία τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον κόσμο. Οι βασικές ανάγκες της ζωής προέρχονται από τη φύση που η κλιματική αλλαγή μας δείχνει ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ως δεδομένη. Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί μια υπενθύμιση της ανάγκης για συλλογική και άμεση δράση για την προστασία του πλανήτη. Αυτό ήταν και το μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Nestlé Ελλάς, Νίκου Εμμανουηλίδη, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΚΟΡΠΗ στο Μοναστηράκι Βόνιτσας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: «Το ζήτημα της προστασίας του πλανήτη και των φυσικών του πόρων είναι μεγάλο, πολυδιάστατο και επείγον. Δεν υπάρχει κανένα κράτος, καμία εταιρεία και κανένας φορέας που να μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του την κλιματική αλλαγή. Στη Nestlé πιστεύουμε ότι έχουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουμε, δεσμεύοντας πόρους, αξιοποιώντας τη δυναμική και την τεχνογνωσία μας και προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις τόσο μέσα από τον τρόπο λειτουργίας μας όσο και μέσα από το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι συνεχής και δομημένη διότι θέλουμε και τα αποτελέσματά της να είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα».Στην εκδήλωση που είχε κεντρικό θέμα τον «Βιώσιμο Κύκλο Νερού», οι εκπρόσωποι της εταιρείας παρουσίασαν τη συστηματική δουλειά του εργοστασίου ΚΟΡΠΗ για την ορθή διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων και του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και για τη βιώσιμη διατήρηση του ισοζυγίου νερού. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Nestlé Ελλάς στον τομέα της βιωσιμότητας, ευθυγραμμισμένες με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, για πλήρως ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες έως το 2025 και για μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού κατά 1/3 έως την ίδια χρονιά. Αυτές εξάλλου οι δεσμεύσεις διαμορφώνουν το πλάνο της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, ένα πλάνο που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή με σημαντικά έως τώρα αποτελέσματα. Όλες οι εγκαταστάσεις της Nestlé Ελλάς λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές, έχουν εξαλείψει τα πλαστικά μιας χρήσης αλλά και τα απορρίμματα προς χώρους υγειονομικής ταφής. Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς που κάνει η εταιρεία συνδέεται με τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιεί, την ποσότητα των οποίων έχει μειώσει κατά 2.500 τόνους την τελευταία επταετία, ενώ ήδη το 92% των συσκευασιών της είναι σχεδιασμένο για ανακύκλωση. Επιπλέον, χρησιμοποιεί 50% ανακυκλωμένο πλαστικό στα μπουκάλια νερού ΚΟΡΠΗ.Ο Διευθυντής του εργοστασίου ΚΟΡΠΗ, Νίκος Θαλασσινός, παρουσίασε τις βιώσιμες πρακτικές που εφαρμόζονται στο εργοστάσιο για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αποφυγή απωλειών και σπατάλης νερού. Όπως επεσήμανε: «Στοχεύουμε στην αναγέννηση του κύκλου του νερού, δηλαδή στην επιστροφή στη φύση των ποσοτήτων νερού που απαιτεί το εργοστάσιο σε ετήσια βάση, με στόχο το 2025 να έχουμε πετύχει θετικό ισοζύγιο. Αυτό σημαίνει πρακτικά να επιστρέφουμε στη φύση μέσα από τις δράσεις μας, που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, περισσότερο νερό από όσο αντλούμε ετησίως». Αυτή η δράση αποτελεί και μέρος της διεθνούς πιστοποίησης Alliance for Water Stewardship (AWS) που διαθέτει το εργοστάσιο ΚΟΡΠΗ, το 1o από όλα τα εργοστάσια νερού στην Ελλάδα και από τα πρώτα της Nestlé παγκοσμίως που έλαβε αυτή την πιστοποίηση.Μέρος των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που υλοποιεί η Nestlé Ελλάς, αποτελεί και η συνεργασία με την Εναλεία για 3η χρονιά, στο πρόγραμμα “Mediterranean Cleanup” που έχει ως στόχο τον καθαρισμό της θάλασσας από τα πλαστικά απορρίμματα, σε συνεργασία με επαγγελματίες αλιείς. Φέτος, η Εναλεία με την υποστήριξη της Nestlé εφαρμόζει το πρόγραμμα στον Αμβρακικό και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές της Βόνιτσας, της Πρέβεζας και του Αστακού. Ο Λευτέρης Αραπάκης, συνιδρυτής της Εναλείας, αναφερόμενος στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης επεσήμανε: «Το πιο δύσκολο ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε σε ό,τι αφορά το πλαστικό που συλλέγουμε, είναι η αξιοποίηση του. Σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μας με τη Nestlé γιατί μας καθοδηγεί στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εντάξουμε αυτό το πλαστικό στην κυκλική οικονομία».Η Nestlé Ελλάς έχει ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στην επιχειρηματική της λειτουργία και στο όραμα που έχει για το μέλλον και έχει ενταχθεί στην ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies 2022, μια πολύ σημαντική διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση τα ESG κριτήρια (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση) που διενεργείται από τον εξειδικευμένο οργανισμό QualityNet Foundation. Η Nestlé Ελλάς θα συνεχίσει να προωθεί την ατζέντα της για βιωσιμότητα, να δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να ενισχύει την περιβαλλοντική επίδοση της λειτουργίας της, πολλαπλασιάζοντας τις λύσεις που βασίζονται στη φύση.