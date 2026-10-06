Γιατί τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι χειρότερα από παλιά
Γιατί τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι χειρότερα από παλιά
Κάποτε τα είδη φτιάχνονταν για να αντέχουν, σήμερα στην εποχή της γρήγορης μόδας, σχεδιάζονται για να μπορούν να αντικατασταθούν
Η τοστιέρα της μαμάς σου, την οποία αγόρασε κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1980 λειτουργεί ακόμα, ενώ αυτή που απέκτησες εσύ πριν έξι μήνες έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζει ύποπτα σημάδια κατάρρευσης. Και εκεί, πάνω από ένα σχεδόν άψητο τοστ, θυμάσαι τη φράση του παππού σου που με νοσταλγία έλεγε «όσα φτιάχνονταν παλιά ήταν σχεδιασμένα για να αντέχουν». Μήπως, τελικά είχε δίκιο;
Φτιαγμένα για αντικατάσταση, όχι διάρκεια
Τρανό παράδειγμα ο αποφλοιωτής πατάτας που εφηύρε ο Άλφρεντ Νούετσερζαλ, το 1947, όταν κουράστηκε να καθαρίζει πατάτες κατά τη στρατιωτική θητεία του. Τον σχεδίασε σε σχήμα Υ, από ενιαίο κομμάτι αλουμινίου, και μια κινητή, περιστρεφόμενη λεπίδα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Rex και έφερε την επανάσταση στις κουζίνες, χάρη στην απλότητα και το χαμηλό κόστος του. Σύμφωνα με έναν αστικό μύθο, ο αποφλοιωτής ήταν τόσο ανθεκτικός που μια οικογένεια ζήτησε έπειτα από 60 χρόνια χρήσης να αλλάξει τη λεπίδα του, αποδεικνύοντας τη μακρά διάρκεια ζωής του. Ανεξαρτήτως αν αυτό το περιστατικό συνέβη ή όχι, η ανθεκτικότητα του Rex που κατασκευάστηκε πριν σχεδόν 80 χρόνια επιβεβαιώνει όσα υποστήριζαν οι παλαιότερες γενιές για την ποιότητα των αντικειμένων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Φτιαγμένα για αντικατάσταση, όχι διάρκεια
Τρανό παράδειγμα ο αποφλοιωτής πατάτας που εφηύρε ο Άλφρεντ Νούετσερζαλ, το 1947, όταν κουράστηκε να καθαρίζει πατάτες κατά τη στρατιωτική θητεία του. Τον σχεδίασε σε σχήμα Υ, από ενιαίο κομμάτι αλουμινίου, και μια κινητή, περιστρεφόμενη λεπίδα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Rex και έφερε την επανάσταση στις κουζίνες, χάρη στην απλότητα και το χαμηλό κόστος του. Σύμφωνα με έναν αστικό μύθο, ο αποφλοιωτής ήταν τόσο ανθεκτικός που μια οικογένεια ζήτησε έπειτα από 60 χρόνια χρήσης να αλλάξει τη λεπίδα του, αποδεικνύοντας τη μακρά διάρκεια ζωής του. Ανεξαρτήτως αν αυτό το περιστατικό συνέβη ή όχι, η ανθεκτικότητα του Rex που κατασκευάστηκε πριν σχεδόν 80 χρόνια επιβεβαιώνει όσα υποστήριζαν οι παλαιότερες γενιές για την ποιότητα των αντικειμένων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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