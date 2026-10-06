Γιατί τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι χειρότερα από παλιά

Κάποτε τα είδη φτιάχνονταν για να αντέχουν, σήμερα στην εποχή της γρήγορης μόδας, σχεδιάζονται για να μπορούν να αντικατασταθούν