Reuters για την αυτοκρατορία crypto των Τραμπ: Η οικογένεια πλούτισε, οι επενδυτές έχασαν δισεκατομμύρια

Έρευνα του Reuters υποστηρίζει ότι η οικογένεια Τραμπ αποκόμισε τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια από crypto projects, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επενδυτές κατέγραψαν αντίστοιχες απώλειες - To επαναλαμβανόμενο μοτίβο