Reuters για την αυτοκρατορία crypto των Τραμπ: Η οικογένεια πλούτισε, οι επενδυτές έχασαν δισεκατομμύρια
Reuters για την αυτοκρατορία crypto των Τραμπ: Η οικογένεια πλούτισε, οι επενδυτές έχασαν δισεκατομμύρια
Έρευνα του Reuters υποστηρίζει ότι η οικογένεια Τραμπ αποκόμισε τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια από crypto projects, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επενδυτές κατέγραψαν αντίστοιχες απώλειες - To επαναλαμβανόμενο μοτίβο
Στο επιχειρηματικό μοντέλο των crypto που έχουν συνδεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ένας κανόνας φαίνεται να επαναλαμβάνεται: η οικογένεια Τραμπ βγαίνει πάντα κερδισμένη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα για τους επενδυτές.
Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος και οι γιοι του έχουν προσθέσει τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια στην οικογενειακή περιουσία μέσω των βασικών δραστηριοτήτων τους στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, έχοντας αναλάβει ελάχιστο έως μηδενικό οικονομικό ρίσκο. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές που ακολούθησαν τις προτροπές τους έχουν καταγράψει συνολικές απώλειες ύψους 2,3 δισ. δολαρίων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος και οι γιοι του έχουν προσθέσει τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια στην οικογενειακή περιουσία μέσω των βασικών δραστηριοτήτων τους στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, έχοντας αναλάβει ελάχιστο έως μηδενικό οικονομικό ρίσκο. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές που ακολούθησαν τις προτροπές τους έχουν καταγράψει συνολικές απώλειες ύψους 2,3 δισ. δολαρίων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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