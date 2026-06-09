Αγγελικούση: Είμαι περήφανη για την επιλογή μου η πλειοψηφία των πλοίων μας να φέρει την ελληνική σημαία
Αγγελικούση: Είμαι περήφανη για την επιλογή μου η πλειοψηφία των πλοίων μας να φέρει την ελληνική σημαία
Η επικεφαλής του Ομίλου Αγγελικούση τοποθετήθηκε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την αγορά των δεξαμενόπλοιων, το ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας και τις συζητήσεις για την πράσινη μετάβαση στον IMO
Η υπερηφάνεια της για την ελληνική σημαία στα πλοία του Ομίλου Αγγελικούση ήταν το μήνυμα που έστειλε στο 10ο Capital Link Maritime Leaders Summit η Μαρία Αγγελικούση, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της. Η κορυφαία πλοιοκτήτρια συνέδεσε τη συγκεκριμένη επιλογή με τη στάση που τηρεί η Ελλάδα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το μέλλον της ναυτιλίας, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή της για τον ρόλο της ελληνικής αντιπροσωπείας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).
Κατά την τοποθέτησή της, η κ. Αγγελικούση αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές. Όπως επισήμανε, οι διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής έχουν δημιουργήσει μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας εδώ και δεκαετίες. Παρά τις πιέσεις, υπογράμμισε ότι η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, ενώ οι αγορές εμπορευμάτων κινούνται ανοδικά χωρίς, ωστόσο, να έχουν φτάσει στα επίπεδα που πολλοί ανέμεναν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κατά την τοποθέτησή της, η κ. Αγγελικούση αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές. Όπως επισήμανε, οι διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής έχουν δημιουργήσει μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας εδώ και δεκαετίες. Παρά τις πιέσεις, υπογράμμισε ότι η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, ενώ οι αγορές εμπορευμάτων κινούνται ανοδικά χωρίς, ωστόσο, να έχουν φτάσει στα επίπεδα που πολλοί ανέμεναν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα