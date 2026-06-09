ifly: Η τέχνη του Luxury Travel
ifly: Η τέχνη του Luxury Travel
Στον κόσμο του σύγχρονου luxury travel, η μετακίνηση δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο για να φτάσει κανείς στον προορισμό του. Είναι αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας
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Στηριζόμενη σε αυτή τη φιλοσοφία, η ifly έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο VIP μετακίνησης που συνδυάζει ιδιωτικές πτήσεις, υπηρεσίες premium συντήρησης αεροσκαφών, δικές της υποδομές και ελικοδρόμια, αποκλειστικές συνεργασίες με ορισμένα από τα πιο εμβληματικά resorts της χώρας και προσωποποιημένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.
Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ιδιωτική αεροπορία και παραπάνω από 8.000 πελάτες, η εταιρία εξυπηρετεί 250+ προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες με μερικά από τα πιο δημοφιλή luxury resorts της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στηριζόμενη σε αυτή τη φιλοσοφία, η ifly έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο VIP μετακίνησης που συνδυάζει ιδιωτικές πτήσεις, υπηρεσίες premium συντήρησης αεροσκαφών, δικές της υποδομές και ελικοδρόμια, αποκλειστικές συνεργασίες με ορισμένα από τα πιο εμβληματικά resorts της χώρας και προσωποποιημένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.
Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ιδιωτική αεροπορία και παραπάνω από 8.000 πελάτες, η εταιρία εξυπηρετεί 250+ προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες με μερικά από τα πιο δημοφιλή luxury resorts της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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