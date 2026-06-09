Η νέα εποχή της εκπαίδευσης: Δισεκατομμυριούχοι χτίζουν τα δικά τους σχολεία

Ρομποτική, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τέχνες και αθλητισμός είναι μόνο μερικά από τα μαθήματα που παρακολουθούν τα παιδιά της ελίτ