Η νέα εποχή της εκπαίδευσης: Δισεκατομμυριούχοι χτίζουν τα δικά τους σχολεία
Η νέα εποχή της εκπαίδευσης: Δισεκατομμυριούχοι χτίζουν τα δικά τους σχολεία
Ρομποτική, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τέχνες και αθλητισμός είναι μόνο μερικά από τα μαθήματα που παρακολουθούν τα παιδιά της ελίτ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ενδιαφέρουσα τάση στις ΗΠΑ και ειδικά στη Φλόριντα. Δισεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες, επενδυτές και ιδρυτές τεχνολογικών εταιριών δεν αρκούνται πλέον να επιλέγουν απλώς ένα καλό ιδιωτικό σχολείο για τα παιδιά τους. Αντίθετα, δημιουργούν οι ίδιοι νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχεδιασμένα σύμφωνα με τη δική τους αντίληψη για την εκπαίδευση. Το φαινόμενο δεν προκύπτει μόνο από την επιθυμία για παιδεία υψηλού επιπέδου, αλλά αντανακλά μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ελίτ αντιλαμβάνεται την προετοιμασία των παιδιών για έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.
Σχολείο σαν startup
Οι περισσότεροι από τους νέους ιδρυτές σχολείων προέρχονται από τον χώρο της τεχνολογίας, των επενδύσεων και του real estate. Έχοντας χτίσει εταιρίες μέσα σε περιβάλλοντα συνεχούς αλλαγής, θεωρούν ότι τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μοντέλα δυσκολεύονται να προετοιμάσουν τους μαθητές για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Έτσι, τα σχολεία τους εστιάζουν στη ρομποτική, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την επικοινωνία και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, καθώς και την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων. Το σχολείο αντιμετωπίζεται σχεδόν σαν ένα οικοσύστημα startup, όπου οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από πραγματικά προβλήματα και όχι μόνο μέσα από βιβλία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σχολείο σαν startup
Οι περισσότεροι από τους νέους ιδρυτές σχολείων προέρχονται από τον χώρο της τεχνολογίας, των επενδύσεων και του real estate. Έχοντας χτίσει εταιρίες μέσα σε περιβάλλοντα συνεχούς αλλαγής, θεωρούν ότι τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μοντέλα δυσκολεύονται να προετοιμάσουν τους μαθητές για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Έτσι, τα σχολεία τους εστιάζουν στη ρομποτική, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την επικοινωνία και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, καθώς και την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων. Το σχολείο αντιμετωπίζεται σχεδόν σαν ένα οικοσύστημα startup, όπου οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από πραγματικά προβλήματα και όχι μόνο μέσα από βιβλία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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