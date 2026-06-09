Απόστολος Βακάκης: Η επόμενη πίστα ανάπτυξης της Jumbo

Ενώ η Ελλάδα και η Βουλγαρία συνεχίζουν να στηρίζουν την ανάπτυξη του ομίλου και η Ρουμανία εξελίσσεται σε δύσκολο μέτωπο, ο επικεφαλής της Jumbo αναζητά νέους δρόμους διεθνοποίησης, από Τουρκία και Καναδά έως τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ασία