Απόστολος Βακάκης: Η επόμενη πίστα ανάπτυξης της Jumbo
Απόστολος Βακάκης: Η επόμενη πίστα ανάπτυξης της Jumbo
Ενώ η Ελλάδα και η Βουλγαρία συνεχίζουν να στηρίζουν την ανάπτυξη του ομίλου και η Ρουμανία εξελίσσεται σε δύσκολο μέτωπο, ο επικεφαλής της Jumbo αναζητά νέους δρόμους διεθνοποίησης, από Τουρκία και Καναδά έως τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ασία
«Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση» φαίνεται πως έχει καταλήξει ο Απόστολος Βακάκης. Την ώρα που η αγορά ανησυχεί για τις προοπτικές του λιανεμπορίου και η ίδια η Jumbo αναγνωρίζει ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι πιέσεις στη Ρουμανία και η χαμηλότερη δυναμική των πωλήσεων προς το δίκτυο franchise και χονδρικής επηρεάζουν ήδη τη ζήτηση, ο επικεφαλής της εισηγμένης επιχειρεί να ανοίξει νέα μέτωπα ανάπτυξης.
Οι πωλήσεις του πρώτου πενταμήνου αυξήθηκαν κατά 4%, διατηρώντας τον όμιλο εντός της τροχιάς που έχει χαράξει για το 2026. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η διοίκηση άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του guidance μετά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, εφόσον οι σημερινές συνθήκες παραταθούν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι πωλήσεις του πρώτου πενταμήνου αυξήθηκαν κατά 4%, διατηρώντας τον όμιλο εντός της τροχιάς που έχει χαράξει για το 2026. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η διοίκηση άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του guidance μετά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, εφόσον οι σημερινές συνθήκες παραταθούν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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