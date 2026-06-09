Ένα παλιό βιοτεχνικό ακίνητο στην Καισαριανή γίνεται φοιτητική εστία 73 διαμερισμάτων

Στόχος τα 1.500 φοιτητικά κλειδιά σε μία 3ετία για την Korpo Development - Το Units Parkside με φοιτητικά διαμερίσματα με το «κλειδί στο χέρι» δημιουργήθηκε σε ένα από τα παροπλισμένα ακίνητα της Καισαριανής κληροδότημα του Δήμου Δελφών