Ένα παλιό βιοτεχνικό ακίνητο στην Καισαριανή γίνεται φοιτητική εστία 73 διαμερισμάτων
Ένα παλιό βιοτεχνικό ακίνητο στην Καισαριανή γίνεται φοιτητική εστία 73 διαμερισμάτων
Στόχος τα 1.500 φοιτητικά κλειδιά σε μία 3ετία για την Korpo Development - Το Units Parkside με φοιτητικά διαμερίσματα με το «κλειδί στο χέρι» δημιουργήθηκε σε ένα από τα παροπλισμένα ακίνητα της Καισαριανής κληροδότημα του Δήμου Δελφών
Ένα παλιό βιοτεχνικό ακίνητο σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή μετατρέπεται σε σύγχρονη ιδιωτική φοιτητική εστία 73 διαμερισμάτων.
Ο λόγος για το εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια κτίριο κληροδότημα του Δήμου Δελφών επί της οδού Σειρήνων 47 στην Καισαριανή το οποίο αναμορφώθηκε πλήρως και πλέον φιλοξενεί μία από τις ελάχιστες ιδιωτικές φοιτητικές εστίες στην Αθήνα, φιλοδοξώντας να καλύψει ένα κενό στην αγορά για χιλιάδες φοιτητές που αναζητούν σπίτι κοντά στην Πανεπιστημιούπολη.
Τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα στο συγκρότημα «Units Parkside» της Korpo Development με πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Μήττικα και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Ιωάννη Δογραματζή είναι μεγέθους από 17 έως 30 τετραγωνικών μέτρων και διατίθενται έτοιμα για άμεση εγκατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο λόγος για το εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια κτίριο κληροδότημα του Δήμου Δελφών επί της οδού Σειρήνων 47 στην Καισαριανή το οποίο αναμορφώθηκε πλήρως και πλέον φιλοξενεί μία από τις ελάχιστες ιδιωτικές φοιτητικές εστίες στην Αθήνα, φιλοδοξώντας να καλύψει ένα κενό στην αγορά για χιλιάδες φοιτητές που αναζητούν σπίτι κοντά στην Πανεπιστημιούπολη.
Τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα στο συγκρότημα «Units Parkside» της Korpo Development με πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Μήττικα και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Ιωάννη Δογραματζή είναι μεγέθους από 17 έως 30 τετραγωνικών μέτρων και διατίθενται έτοιμα για άμεση εγκατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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