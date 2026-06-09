Ο Μητσοτάκης, τα Χανιά και η απόφαση για κάλπες, πώς προέκυψε ο μίνι ανασχηματισμός, έβρεξε αθόρυβα δισ. στα Ποσειδώνια, η χρηματιστηριακή τρέλα του Μουντιάλ

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Άλλωστε δεν πρόκειται για τίποτα παραπάνω από μια συμπλήρωση θέσεων. Η πηγή μου, πολύ έγκυρη, από το Μ.Μ που τη ρώτησα πώς πήγε αυτό μου εξήγησε: «Βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική φάση, είτε Φθινόπωρο, είτε Άνοιξη θα αποφασίσει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης κοντά είναι, οπότε δεν είμαστε για πειράματα». Όπερ (από εμένα) μεθερμηνευόμενο ότι η αλλαγή Παύλου Μαρινάκη εμπεριείχε ρίσκο και δεν το αποφάσισε ορθώς ο Κ.Μ, όπως διαισθητικά είχα γράψει και χθες. Άλλωστε, η θέση είναι δύσκολη από τη φύση της, «ηλεκτρική καρέκλα» ενίοτε και δεν παίζεις μ’ αυτήν. Κατά τα λοιπά ο Κώτσηρας είναι το νέο όνομα-πασπαρτού, ομολογώ ότι δεν τον γνωρίζω, αλλά οι συνάδελφοί του λένε καλά λόγια, του Μαρκόπουλου κάτι σαν να του το χρώσταγε ο Μητσοτάκης για την υποστήριξη σε δύσκολες ώρες αλλά τον ήθελε και ο Πιερρακάκης και η Σούκουλη είναι της απόλυτης εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού - επίσης είναι μηχανικός και βουλευτής Κορινθίας.Στα Χανιά…-Τώρα εγώ αυτά λίγο πολύ τα ήξερα αν και πιο κάτω θα επανέλθω, αλλά από τη συζήτηση με την πολύ έγκυρη πηγή μου (Μ.Μ) συγκράτησα εκείνο το «ο Μητσοτάκης είτε Φθινόπωρο, είτε Άνοιξη θα πάει σε εκλογές…» και επανήλθα. Mου είπε λοιπόν (η πηγή): «Ακου, ο πρόεδρος θα είναι μεταξύ γραφείου και Χανίων τον Αύγουστο όπως κάθε χρόνο. Θα σταθμίσει κυρίως την πορεία της διεθνούς οικονομίας, φυσικά καλοκαίρι είναι και να πάνε όλα καλά με την αντιπυρική περίοδο και μετά αφού συμβουλευτεί και τους δημοσκόπους θα πάρει τη μεγάλη απόφαση εκεί ας πούμε κοντά ή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Θεωρώ λοιπόν ότι η 1η Σεπτεμβρίου είναι άλλο ένα «κουτάκι» στο κεφάλι του, γιατί ο Μητσοτάκης λειτουργεί συντεταγμένα και «τακτοποιημένα» πάντα στη σκέψη του με σχέδιο και προγραμματισμό. Ίσως βάζει και deadlines στο μυαλό του για κρίσιμες αποφάσεις. Αν λοιπόν πατήσει το «εκλογικό κουμπί» φέτος το Φθινόπωρο μη σας κάνει εντύπωση να το πάει για 27 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος για Σεπτέμβριο και όχι ας πούμε για Οκτώβριο, είναι γιατί ο ίδιος είναι ολίγον προληπτικός, γιατί η ΝΔ μου λένε δεν έχει κερδίσει εκλογές ποτέ Οκτώβριο μήνα. Τώρα λέμε (και γράφουμε) και κανένα σενάριο να διαβάζεται η στήλη, ε;Αιφνιδιασμός-Ο Κ.Μ αιφνιδίασε πάντως όλο το σύστημα με την απόφασή του να κάνει ανασχηματισμό χθες και να μην περιμένει μερικές μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μαρινάκης που ήταν το briefing έλεγε «ως την Πέμπτη» και ο Μητσοτάκης έκανε τις αλλαγές μια ώρα μετά το τέλος της ενημέρωσης. Πρώτος δέχθηκε τηλεφώνημα ο Γιώργος Κώτσηρας που πηγαίνει στο Μεταφορών, ο οποίος μάλιστα είχε να απαντήσει επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε η μετακίνησή του πήγε στον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιό και στον Καζαμία της Πλεύσης και τους ζήτησε να μην απαντηθούν οι ερωτήσεις, καθώς μπορεί τυπικά να είναι ακόμα υφυπουργός Οικονομικών, αλλά θα ήταν κάπως άκομψο. Ο δε Κυρανάκης ήταν χθες στο Λουξεμβούργο για το συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών, οπότε δεν είχε εικόνα από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις.Υπουργοποίηση και αρχειοθέτηση-Μια ξεχωριστή περίπτωση στον ανασχηματισμό είναι αυτή του Τάσου Χατζηβασιλείου που αδίκως ενεπλάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως φάνηκε από τα γεγονότα. Η χθεσινή λοιπόν ήταν μέρα χαράς εις διπλούν για τον Σερραίo βουλευτή που είναι στο άμεσο περιβάλλον του Μητσοτάκη, καθώς η εμπλοκή του στην υπόθεση αρχειοθετήθηκε τυπικά από το Εφετείο μετά την εισαγγελική εισήγηση και έτσι έκλεισε ένας βαρύς λογαριασμός που άνοιξε με ένα μήνυμα και μια ερώτηση για ένα ζευγάρι παραγωγών. Μιας και λέω για τον Χατζηβασιλείου, να σας πω ότι οι γραφειοκρατικές προετοιμασίες για τη δική του θέση στο ΥΠΕΞ που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα είναι που κάνουν την ορκωμοσία να προγραμματίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή και δεν γίνεται άμεσα.Οι ανακοινώσεις του Τσίπρα-Αρκετές συσκέψεις έκανε χθες ο Τσίπρας και η κοινή συνισταμένη είναι η εξής: προς το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινώσει τα πρώτα όργανα της ΕΛΑΣ. Δηλαδή, έναν πρωινό καφέ με βασικούς συνεργάτες που θα αποτελούν τη στενή ομάδα, κάτι σαν Εκτελεστικό Γραφείο και ένα του στυλ Εθνικό Συμβούλιο με κάπως περισσότερους συμμετέχοντες.Ο Δούκας δανείζεται 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων-Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου η συνεδρίαση (και οι αντιδράσεις φυσικά) στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας όπου αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της σύναψης δανείου μεταξύ του δήμου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το δάνειο αφορά κεφάλαια ύψους 75 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί για εκτέλεση έργων, όπως υποστηρίζεται από τον δήμο -κυρίως στο κομμάτι των σχολικών υποδομών- ενώ ο δήμαρχος θα εξουσιοδοτηθεί να αιτηθεί και την πρώτη εκταμίευση των 22,5 εκατ. ευρώ.Η Παπαδοπούλου στη Λιβύη