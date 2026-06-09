Ο Μητσοτάκης, τα Χανιά και η απόφαση για κάλπες, πώς προέκυψε ο μίνι ανασχηματισμός, έβρεξε αθόρυβα δισ. στα Ποσειδώνια, η χρηματιστηριακή τρέλα του Μουντιάλ
Ο Μητσοτάκης, τα Χανιά και η απόφαση για κάλπες, πώς προέκυψε ο μίνι ανασχηματισμός, έβρεξε αθόρυβα δισ. στα Ποσειδώνια, η χρηματιστηριακή τρέλα του Μουντιάλ
Χαίρετε, και κάπως έτσι, λόγω των εξελίξεων με τον Θύμιο Μπακογιάννη, ο Μητσοτάκης δεν το καθυστέρησε και πολύ, τελείωσε μέσα σε λίγες ώρες
Άλλωστε δεν πρόκειται για τίποτα παραπάνω από μια συμπλήρωση θέσεων. Η πηγή μου, πολύ έγκυρη, από το Μ.Μ που τη ρώτησα πώς πήγε αυτό μου εξήγησε: «Βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική φάση, είτε Φθινόπωρο, είτε Άνοιξη θα αποφασίσει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης κοντά είναι, οπότε δεν είμαστε για πειράματα». Όπερ (από εμένα) μεθερμηνευόμενο ότι η αλλαγή Παύλου Μαρινάκη εμπεριείχε ρίσκο και δεν το αποφάσισε ορθώς ο Κ.Μ, όπως διαισθητικά είχα γράψει και χθες. Άλλωστε, η θέση είναι δύσκολη από τη φύση της, «ηλεκτρική καρέκλα» ενίοτε και δεν παίζεις μ’ αυτήν. Κατά τα λοιπά ο Κώτσηρας είναι το νέο όνομα-πασπαρτού, ομολογώ ότι δεν τον γνωρίζω, αλλά οι συνάδελφοί του λένε καλά λόγια, του Μαρκόπουλου κάτι σαν να του το χρώσταγε ο Μητσοτάκης για την υποστήριξη σε δύσκολες ώρες αλλά τον ήθελε και ο Πιερρακάκης και η Σούκουλη είναι της απόλυτης εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού - επίσης είναι μηχανικός και βουλευτής Κορινθίας.
Στα Χανιά…
-Τώρα εγώ αυτά λίγο πολύ τα ήξερα αν και πιο κάτω θα επανέλθω, αλλά από τη συζήτηση με την πολύ έγκυρη πηγή μου (Μ.Μ) συγκράτησα εκείνο το «ο Μητσοτάκης είτε Φθινόπωρο, είτε Άνοιξη θα πάει σε εκλογές…» και επανήλθα. Mου είπε λοιπόν (η πηγή): «Ακου, ο πρόεδρος θα είναι μεταξύ γραφείου και Χανίων τον Αύγουστο όπως κάθε χρόνο. Θα σταθμίσει κυρίως την πορεία της διεθνούς οικονομίας, φυσικά καλοκαίρι είναι και να πάνε όλα καλά με την αντιπυρική περίοδο και μετά αφού συμβουλευτεί και τους δημοσκόπους θα πάρει τη μεγάλη απόφαση εκεί ας πούμε κοντά ή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Θεωρώ λοιπόν ότι η 1η Σεπτεμβρίου είναι άλλο ένα «κουτάκι» στο κεφάλι του, γιατί ο Μητσοτάκης λειτουργεί συντεταγμένα και «τακτοποιημένα» πάντα στη σκέψη του με σχέδιο και προγραμματισμό. Ίσως βάζει και deadlines στο μυαλό του για κρίσιμες αποφάσεις. Αν λοιπόν πατήσει το «εκλογικό κουμπί» φέτος το Φθινόπωρο μη σας κάνει εντύπωση να το πάει για 27 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος για Σεπτέμβριο και όχι ας πούμε για Οκτώβριο, είναι γιατί ο ίδιος είναι ολίγον προληπτικός, γιατί η ΝΔ μου λένε δεν έχει κερδίσει εκλογές ποτέ Οκτώβριο μήνα. Τώρα λέμε (και γράφουμε) και κανένα σενάριο να διαβάζεται η στήλη, ε;
Αιφνιδιασμός
-Ο Κ.Μ αιφνιδίασε πάντως όλο το σύστημα με την απόφασή του να κάνει ανασχηματισμό χθες και να μην περιμένει μερικές μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μαρινάκης που ήταν το briefing έλεγε «ως την Πέμπτη» και ο Μητσοτάκης έκανε τις αλλαγές μια ώρα μετά το τέλος της ενημέρωσης. Πρώτος δέχθηκε τηλεφώνημα ο Γιώργος Κώτσηρας που πηγαίνει στο Μεταφορών, ο οποίος μάλιστα είχε να απαντήσει επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε η μετακίνησή του πήγε στον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιό και στον Καζαμία της Πλεύσης και τους ζήτησε να μην απαντηθούν οι ερωτήσεις, καθώς μπορεί τυπικά να είναι ακόμα υφυπουργός Οικονομικών, αλλά θα ήταν κάπως άκομψο. Ο δε Κυρανάκης ήταν χθες στο Λουξεμβούργο για το συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών, οπότε δεν είχε εικόνα από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις.
Υπουργοποίηση και αρχειοθέτηση
-Μια ξεχωριστή περίπτωση στον ανασχηματισμό είναι αυτή του Τάσου Χατζηβασιλείου που αδίκως ενεπλάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως φάνηκε από τα γεγονότα. Η χθεσινή λοιπόν ήταν μέρα χαράς εις διπλούν για τον Σερραίo βουλευτή που είναι στο άμεσο περιβάλλον του Μητσοτάκη, καθώς η εμπλοκή του στην υπόθεση αρχειοθετήθηκε τυπικά από το Εφετείο μετά την εισαγγελική εισήγηση και έτσι έκλεισε ένας βαρύς λογαριασμός που άνοιξε με ένα μήνυμα και μια ερώτηση για ένα ζευγάρι παραγωγών. Μιας και λέω για τον Χατζηβασιλείου, να σας πω ότι οι γραφειοκρατικές προετοιμασίες για τη δική του θέση στο ΥΠΕΞ που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα είναι που κάνουν την ορκωμοσία να προγραμματίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή και δεν γίνεται άμεσα.
Οι ανακοινώσεις του Τσίπρα
-Αρκετές συσκέψεις έκανε χθες ο Τσίπρας και η κοινή συνισταμένη είναι η εξής: προς το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινώσει τα πρώτα όργανα της ΕΛΑΣ. Δηλαδή, έναν πρωινό καφέ με βασικούς συνεργάτες που θα αποτελούν τη στενή ομάδα, κάτι σαν Εκτελεστικό Γραφείο και ένα του στυλ Εθνικό Συμβούλιο με κάπως περισσότερους συμμετέχοντες.
Ο Δούκας δανείζεται 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
-Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου η συνεδρίαση (και οι αντιδράσεις φυσικά) στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας όπου αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της σύναψης δανείου μεταξύ του δήμου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το δάνειο αφορά κεφάλαια ύψους 75 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί για εκτέλεση έργων, όπως υποστηρίζεται από τον δήμο -κυρίως στο κομμάτι των σχολικών υποδομών- ενώ ο δήμαρχος θα εξουσιοδοτηθεί να αιτηθεί και την πρώτη εκταμίευση των 22,5 εκατ. ευρώ.
Η Παπαδοπούλου στη Λιβύη
Στα Χανιά…
-Τώρα εγώ αυτά λίγο πολύ τα ήξερα αν και πιο κάτω θα επανέλθω, αλλά από τη συζήτηση με την πολύ έγκυρη πηγή μου (Μ.Μ) συγκράτησα εκείνο το «ο Μητσοτάκης είτε Φθινόπωρο, είτε Άνοιξη θα πάει σε εκλογές…» και επανήλθα. Mου είπε λοιπόν (η πηγή): «Ακου, ο πρόεδρος θα είναι μεταξύ γραφείου και Χανίων τον Αύγουστο όπως κάθε χρόνο. Θα σταθμίσει κυρίως την πορεία της διεθνούς οικονομίας, φυσικά καλοκαίρι είναι και να πάνε όλα καλά με την αντιπυρική περίοδο και μετά αφού συμβουλευτεί και τους δημοσκόπους θα πάρει τη μεγάλη απόφαση εκεί ας πούμε κοντά ή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Θεωρώ λοιπόν ότι η 1η Σεπτεμβρίου είναι άλλο ένα «κουτάκι» στο κεφάλι του, γιατί ο Μητσοτάκης λειτουργεί συντεταγμένα και «τακτοποιημένα» πάντα στη σκέψη του με σχέδιο και προγραμματισμό. Ίσως βάζει και deadlines στο μυαλό του για κρίσιμες αποφάσεις. Αν λοιπόν πατήσει το «εκλογικό κουμπί» φέτος το Φθινόπωρο μη σας κάνει εντύπωση να το πάει για 27 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος για Σεπτέμβριο και όχι ας πούμε για Οκτώβριο, είναι γιατί ο ίδιος είναι ολίγον προληπτικός, γιατί η ΝΔ μου λένε δεν έχει κερδίσει εκλογές ποτέ Οκτώβριο μήνα. Τώρα λέμε (και γράφουμε) και κανένα σενάριο να διαβάζεται η στήλη, ε;
Αιφνιδιασμός
-Ο Κ.Μ αιφνιδίασε πάντως όλο το σύστημα με την απόφασή του να κάνει ανασχηματισμό χθες και να μην περιμένει μερικές μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μαρινάκης που ήταν το briefing έλεγε «ως την Πέμπτη» και ο Μητσοτάκης έκανε τις αλλαγές μια ώρα μετά το τέλος της ενημέρωσης. Πρώτος δέχθηκε τηλεφώνημα ο Γιώργος Κώτσηρας που πηγαίνει στο Μεταφορών, ο οποίος μάλιστα είχε να απαντήσει επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε η μετακίνησή του πήγε στον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιό και στον Καζαμία της Πλεύσης και τους ζήτησε να μην απαντηθούν οι ερωτήσεις, καθώς μπορεί τυπικά να είναι ακόμα υφυπουργός Οικονομικών, αλλά θα ήταν κάπως άκομψο. Ο δε Κυρανάκης ήταν χθες στο Λουξεμβούργο για το συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών, οπότε δεν είχε εικόνα από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις.
Υπουργοποίηση και αρχειοθέτηση
-Μια ξεχωριστή περίπτωση στον ανασχηματισμό είναι αυτή του Τάσου Χατζηβασιλείου που αδίκως ενεπλάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως φάνηκε από τα γεγονότα. Η χθεσινή λοιπόν ήταν μέρα χαράς εις διπλούν για τον Σερραίo βουλευτή που είναι στο άμεσο περιβάλλον του Μητσοτάκη, καθώς η εμπλοκή του στην υπόθεση αρχειοθετήθηκε τυπικά από το Εφετείο μετά την εισαγγελική εισήγηση και έτσι έκλεισε ένας βαρύς λογαριασμός που άνοιξε με ένα μήνυμα και μια ερώτηση για ένα ζευγάρι παραγωγών. Μιας και λέω για τον Χατζηβασιλείου, να σας πω ότι οι γραφειοκρατικές προετοιμασίες για τη δική του θέση στο ΥΠΕΞ που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα είναι που κάνουν την ορκωμοσία να προγραμματίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή και δεν γίνεται άμεσα.
Οι ανακοινώσεις του Τσίπρα
-Αρκετές συσκέψεις έκανε χθες ο Τσίπρας και η κοινή συνισταμένη είναι η εξής: προς το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινώσει τα πρώτα όργανα της ΕΛΑΣ. Δηλαδή, έναν πρωινό καφέ με βασικούς συνεργάτες που θα αποτελούν τη στενή ομάδα, κάτι σαν Εκτελεστικό Γραφείο και ένα του στυλ Εθνικό Συμβούλιο με κάπως περισσότερους συμμετέχοντες.
Ο Δούκας δανείζεται 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
-Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου η συνεδρίαση (και οι αντιδράσεις φυσικά) στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας όπου αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της σύναψης δανείου μεταξύ του δήμου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το δάνειο αφορά κεφάλαια ύψους 75 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί για εκτέλεση έργων, όπως υποστηρίζεται από τον δήμο -κυρίως στο κομμάτι των σχολικών υποδομών- ενώ ο δήμαρχος θα εξουσιοδοτηθεί να αιτηθεί και την πρώτη εκταμίευση των 22,5 εκατ. ευρώ.
Η Παπαδοπούλου στη Λιβύη
-Η υφυπουργός Αλ. Παπαδοπούλου φεύγει σήμερα μαζί με την ελληνική διαπραγματευτική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν και δύο μέλη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ, για το Κάιρο, από όπου αύριο το πρωί θα μεταβούν στην Τρίπολη. Εκεί θα γίνει ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τη λιβυκή κυβέρνηση με θέμα την οριοθέτηση της ΑΟΖ, μια συνάντηση η σημασία της οποίας είναι μεγάλη, αν και βεβαίως δεν προβλέπονται «θαύματα», καθώς εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο χωρών. Μέχρι τώρα υπήρχε η προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων με το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, αλλά πλέον υπάρχει και η ισχυρή πίεση από την Αθήνα με την ανάθεση στη Chevron των δικαιωμάτων στα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, το οποίο επικαλύπτει την περιοχή που, σύμφωνα με το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, θα ελέγχετο από τη Λιβύη. Η ελληνική πλευρά, πάντως, περιμένει να δει και τη σύνθεση της λιβυκής αντιπροσωπείας, καθώς η Ανατολική Λιβύη έχει εκφράσει την επιθυμία να συμμετέχει και αυτή στις συνομιλίες. Ακόμη, όμως, δεν είναι γνωστό εάν οι Λίβυοι έχουν βρει φόρμουλα ώστε να εκπροσωπηθούν και οι δύο πλευρές στις συνομιλίες, όπως έχει συμβεί και σε άλλα φόρα.
Τώρα και… καφές Motor Oil
-Η Motor Oil ξεκίνησε σειρά συναντήσεων με επενδυτές, για την έκδοση νέου 5ετούς ευρωομολόγου έως €400 εκατ. με λήξη το 2031. Η κίνηση συνδέεται με τη λήξη του υφιστάμενου ευρωομολόγου ύψους €400 εκατ., που είχε εκδοθεί το 2021 με επιτόκιο 2,125% και λήγει τον Ιούλιο του 2026. Αναχρηματοδότηση, αλλά σε πολύ διαφορετικό επιτοκιακό περιβάλλον από εκείνο της έκδοσης. Κρίσιμη λεπτομέρεια: το νέο ομόλογο εντάσσεται στον ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου, όχι του διυλιστηρίου, κίνηση που στρώνει τον δρόμο για την απόκτηση «επενδυτικής βαθμίδας» (investment grade), στόχος που η διοίκηση της Motor Oil δια του Π. Τζανετάκη δήλωσε ότι θα επιδιώξει σύντομα. Παράλληλα, ο Π. Τζανετάκης επιβεβαίωσε ισχυρή κερδοφορία για το 2026, με τα αποτελέσματα Απριλίου-Μαΐου να ακολουθούν την καλή πορεία του πρώτου τριμήνου. Το highlight όμως δεν ήταν τα νούμερα, αλλά ο καφές. Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι θα παράγει και θα διανέμει στα πρατήριά της καφέ δικής της παραγωγής.
Ισχυρά θεμελιώδη σε discount η μετοχή
-Με την ευκαιρία να σημειώσουμε πως στο 26σέλιδο report που δημοσιοποίησε η Alpha Finance – Axia Research για τη Motor Oil αποτυπώνει την πρόθεση του ομίλου να επιταχύνει τη μετάβασή του από μια ισχυρή εταιρεία διύλισης, σε έναν πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο, με περιφερειακή εμβέλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας συγκαταλέγονται η υψηλή αποδοτικότητα του διυλιστηρίου, η διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας, η ισχυρή επενδυτική παρουσία στις ΑΠΕ και η σταδιακή μείωση του δανεισμού. Σύμφωνα με την ανάλυση η εταιρεία αναμένεται να εμφανίσει προσαρμοσμένα EBITDA ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ το 2026, ενώ η δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών παραμένουν θετικές, καθώς βλέπουν περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης της αποτίμησης της μετοχής, με τη Motor Oil να διαπραγματεύεται σε επίπεδα που θεωρούνται ελκυστικά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά συγκρίσιμα μεγέθη του κλάδου και συγκεκριμένα με 21% discount έναντι του ευρωπαϊκού Oil & Gas κλάδου.
Το νέο project της Domes Resorts
-Προχωρά με τις αδειοδοτήσεις το νέο project της Domes Resorts της οικογένειας Σπανού στο κέντρο της Αθήνας για τη νέα boutique ξενοδοχειακή μονάδα πολυτελείας στην πλατεία Μητροπόλεως. Πρόκειται για διατηρητέο ακίνητο ιδιοκτησίας της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, το οποίο από χρήση γραφείων θα λάβει χρήση ξενοδοχείου 5 αστέρων με 36 δωμάτια. Ο διευθύνων σύμβουλος της Domes Resorts Γιώργος Σπανός κάνει λόγο για ένα project στην πλατεία της Μητρόπολης Αθηνών «με καταπληκτικό πεζόδρομο μπροστά και μοναδικό rooftop, σε συνεργασία με ένα εξαιρετικό εστιατορικό brand. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με κατασκευή που θα κρατήσει περίπου 16 μήνες», όπως ανέφερε ο ίδιος. Το ακίνητο, σε προνομιακό σημείο στην πλατεία Μητροπόλεως, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν στέγαζε καταστήματα και γραφεία, ανάμεσά τους και υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα παλιά ακίνητα που περιήλθαν στην «ομπρέλα» της Prodea από το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Το ακίνητο επιφάνειας 3.093 τ.μ. στέγαζε στο μακρινό παρελθόν τα γραφεία της Ελληνικής Εριουργίας.
Πάρτε το πιο ήπια, πιο προσεκτικά
-Δυσάρεστος έως αλαζονικός ήταν ο τόνος τον οποίο επέλεξαν "νομικοί κύκλοι των τραπεζών" για να διατυπώσουν τις θέσεις τους σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων στους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη, μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Το γεγονός δεν σχετίζεται με την νομική ερμηνεία την οποία μπορεί κανείς να συζητήσει, να δεχθεί ή να αντικρούσει, αλλά με το ύφος της αυστηρής και άτεγκτης, ex cathedra, διδασκαλίας που υιοθέτησαν οι "νομικοί κύκλοι των τραπεζών" για να επιχειρηματολογήσουν. Δεν ανέμενε κανείς να γίνει επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά ούτε και να αντιμετωπίσουν το όλο θέμα ως απλή ακαδημαϊκή άσκηση αστικού δικαίου ή ως «απλά μαθηματικά» με εμφανή διάθεση απαξίωσης όσων διαφωνούν. “Για όσους πουν το αντίθετο…”, αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, “δεν παραπέμπουμε στον αστικό κώδικα, αλλά στην ίδια την απόφαση που στη σελίδα 44 με σαφήνεια…”. Σε άλλο σημείο αναφέρει πως “το μαθαίνουμε στο β' έτος της Νομικής...” (σ.σ. ότι τόκος είναι ποσότητα χρημάτων κ.λπ.) για να θέσει και να απαντήσει στο ερώτημα: “έχουν όφελος οι δανειολήπτες; Και αυτό θέμα αριθμητικής είναι”. Πιο ήπιοι και προσεκτικοί τόνοι στη ρητορική των «νομικών κύκλων των τραπεζών» δεν θα έβλαπτε. Άλλωστε, υπάρχουν νομικοί που διατυπώνουν αντίθετες απόψεις και επιπλέον μην ξεχνάμε ότι την ερμηνεία των νόμων την κάνουν τα δικαστήρια. Και εν προκειμένω συζητούμε για απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
H νέα εταιρεία του Μάστορα
-Στη σημερινή εποχή οι τραγουδιστές και άλλοι καλλιτέχνες φροντίζουν πέρα από το πάλκο και όσο…περνάει η μπογιά τους να κάνουν και άλλα πράγματα, διασφαλίζοντας κατά κάποιον τρόπο το μέλλον τους. Νέες δραστηριότητες σε… επενδυτική ρότα έχει όπως φαίνεται στο μυαλό του και ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας. Έτσι χθες Δευτέρα 8 Ιουνίου έγινε η σύσταση της εταιρείας Calma Holding με έδρα στην Αθήνα και με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, τις υπηρεσίες χρηματοδοτικών φορέων και εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 515.000 ευρώ που διαιρείται σε 515.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Τα λεφτά τα έβαλε (όλα) η εταιρεία AlmaProductions, ενώ διαχειριστής και εκπρόσωπός της ορίστηκε ο Χρήστος Μάστορας. Να σας ενημερώσω ότι η Alma Productions Μ.Ι.Κ.Ε. συστάθηκε τον Μάρτιο του 2019 με πρωτεύουσα δραστηριότητα τις υπηρεσίες τραγουδιστή και από εκεί και πέρα μια σειρά δευτερεύουσες, από υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών, μοντάζ, ηχογράφησης, μουσικών εκδόσεων, μέχρι διαχείριση ακινήτων και δημόσιες σχέσεις. Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της είναι ο ίδιος ο Χρήστος Μάστορας.
Ο τρελός χρηματιστηριακός χορός στα εισιτήρια του Μουντιάλ
-Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται χαμός. Υπάρχουν -όπως πάντα άλλωστε- και πολλές υπερβολές. Μια πολύ δημοφιλής ανάρτηση κατηγορεί τη FIFA για αύξηση «+396%» στο ακριβότερο εισιτήριο τελικού από τα 1.607 δολάρια στο Κατάρ το 2022 σε $6.370 το 2026. Η αριθμητική δεν είναι ακριβής, αλλά κρύβει πολλές αλήθειες. Η επίσημη βασική ονομαστική τιμή της Cat 1 για τον τελικό στο MetLife είναι $6.730, δηλαδή αύξηση περίπου 319% σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η FIFA εφαρμόζει «δυναμική τιμολόγηση» στα εισιτήρια. Ονομάζεται «surge pricing» που ισχύει και στα αεροπορικά εισιτήρια και τα ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει «μία τιμή». Υπάρχει ένα εύρος τιμής που διαμορφώνεται ανάλογα με τη ζήτηση. Τα εισιτήρια ξεκίνησαν από 60 δολάρια για ένα ματς ομίλου (Cat 4) ενώ η κορυφή φτάνει τα $6.730 για τον τελικό. Στις θέσεις premium Front Category 1, όμως, η ίδια η πύλη της FIFA εκτόξευσε τις ονομαστικές τιμές έως τα $32.970. Στο StubHub ο τελικός ξεκινά από $7.200. Το σύστημα λειτουργεί και αντίστροφα. Το 2025, στο Club World Cup, ο ημιτελικός ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Φλουμινένσε έπεσε από τα $474 στα 13,40 δολάρια. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Φέτος, η FIFA μετέφερε στην εξέδρα τη λογική του χρηματιστηρίου. Η τιμή κάθε εισιτηρίου δεν αντανακλά πια το προϊόν, αλλά τη λαχτάρα του πλήθους. Η λαχτάρα, όπως σε κάθε επενδυτικό προϊόν, τιμολογείται σε πραγματικό χρόνο.
Jumbo: Πίεση στο ταμπλό, προβληματισμός για το guidance
-Στο στόχαστρο των πωλητών βρέθηκε χθες η Jumbo. Η μετοχή κινήθηκε σε πτωτικό έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια των συναλλαγών και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο χαμηλό ημέρας, καταγράφοντας βουτιά -2,17% στα 22,5 ευρώ. Με αυτή την υποχώρηση, η μετοχή πλησίασε εκ νέου το αρνητικό ρεκόρ και χαμηλό έτους των 21,5 ευρώ, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Η αφορμή για τη διόρθωση δόθηκε από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πενταμήνου του 2026. Παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου εμφάνισαν αύξηση περίπου 4% τον Μάιο όσο και για το σύνολο του πενταμήνου (Ιανουάριος-Μάιος 2026), η αγορά εστίασε στις μακροοικονομικές πιέσεις της ρουμανικής αγοράς και στον χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων προς το δίκτυο franchise και χονδρικής, λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της σύγκρισης με την ισχυρή περσινή βάση. Το κυριότερο, όμως, «βαρίδι» αποτέλεσε η προειδοποίηση της διοίκησης για τις φετινές προβλέψεις. Αν και ο όμιλος διατηρεί αμετάβλητο τον επενδυτικό του προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που οι τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες παραταθούν πέραν του πρώτου εξαμήνου, θα επανεξετάσει το guidance, πιθανότατα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του α' εξαμήνου 2026. Η προοπτική αυτής της αναθεώρησης θορύβησε τα βραχυπρόθεσμα χαρτοφυλάκια, οδηγώντας σε ελεγχόμενες πωλήσεις, παρά το γεγονός ότι η ζώνη των 22,5 ευρώ παραμένει ελκυστική για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Ύψωσαν «ανάχωμα» οι τράπεζες
-Σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα και έντονες εναλλαγές προσήμων, ο δεικτοβαρής τραπεζικός κλάδος λειτούργησε ως πυλώνας στήριξης για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι επενδυτές εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί λόγω των ανανεωμένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και της εύθραυστης εκεχειρίας, ωστόσο οι παρεμβάσεις των αγοραστών στις τράπεζες απέτρεψαν τα χειρότερα, κρατώντας την αγορά πάνω από το τεχνικό όριο των 2.350 μονάδων. Ο τραπεζικός δείκτης, συνεχίζοντας τη θετική τροχιά μετά το +1,14% της προηγούμενης Παρασκευής, έβαλε «πλάτη» απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Στο επίκεντρο της ανοδικής αντίδρασης βρέθηκαν η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Eurobank, οι οποίες κατέγραψαν αξιόλογα κέρδη που ξεπέρασαν το +1%. Με τον τρόπο αυτόν ανέτρεψαν πλήρως την αρνητική εικόνα των πρώτων ωρών της συνεδρίασης, αποδεικνύοντας ότι ο κλάδος παραμένει ο κινητήριος μοχλός της ελληνικής αγοράς. Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος έπαιξε και το θετικό report της Jefferies, το οποίο επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί ένα ισχυρό αναπτυξιακό story στον τραπεζικό τομέα. Αν και οι πωλητές είχαν τον τελευταίο λόγο στις δημοπρασίες, εμποδίζοντας τον Γενικό Δείκτη να κλείσει με θετικό πρόσημο, η δυναμική εμφάνιση των τραπεζών πιστοποίησε τα ισχυρά τους αντανακλαστικά και τη θεμελιώδη θωράκισή τους απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις.
H προσφορά της Intesa Sanpaolo
-Η Intesa Sanpaolo, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, πάει για το μεγάλο «χτύπημα» με τη Monte dei Paschi di Siena. Κατέθεσε προσφορά που αποτιμά κάθε μετοχή της Monte dei Paschi di Siena (MPS) στα 10,09 ευρώ, προσφέροντας premium 12,5% σε σχέση με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής. Η Intesa δίνει 16 νέες μετοχές της για κάθε 10 μετοχές της MPS, καθώς και 1 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή της MPS. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 30,6 δισ. ευρώ. Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της MPS, η ενσώματη καθαρή θέση μετά την απόκτηση της Mediobanca εκτιμάται στην περιοχή των €22-23 δισ. Δηλαδή η συναλλαγή γίνεται περίπου στις 1,3x - 1,4x την ενσώματη καθαρή θέση της εταιρείας. Η Mediobanca εμφανίζει απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) περίπου 12%-13%.
Δισεκατομμύρια «έπεσαν» στα Ποσειδώνια και πολλοί δεν το πήραν είδηση
-Την ώρα που τα φώτα ήταν στραμμένα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, την πράσινη μετάβαση και τις συζητήσεις για το μέλλον της ναυτιλίας, στα παρασκήνια των Ποσειδωνίων υπογράφονταν συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιβεβαίωσαν γιατί η Αθήνα παραμένει το παγκόσμιο επίκεντρο του κλάδου κάθε δύο χρόνια. Διαδέχονταν η μία την άλλη, με Έλληνες εφοπλιστές να πρωταγωνιστούν σε νέες παραγγελίες πλοίων και επενδυτικά σχέδια που ξεπερνούν κατά πολύ τα συνηθισμένα μεγέθη της αγοράς. Η παραγγελία των 12 VLCCs από την Dynacom Tankers, ύψους 1,47 δισ. δολαρίων, άνοιξε τον χορό, για να ακολουθήσουν συμφωνίες συνολικής αξίας 2,2 δισ. δολαρίων από τη Hengli Heavy Industries με έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Όσοι γνωρίζουν καλά τη ναυτιλιακή αγορά λένε ότι τα πραγματικά νέα των Ποσειδωνίων δεν βρίσκονται πάντα στις επίσημες ομιλίες και στα πάνελ. Βρίσκονται στα κλειστά ραντεβού, στις συναντήσεις και στις συμφωνίες που προετοιμάζονται μήνες πριν, για να ανακοινωθούν τελικά στην Αθήνα.
Το μήνυμα που έστειλαν οι κυβερνήσεις από τα Ποσειδώνια
-Υπήρξε μια λεπτομέρεια στα φετινά Ποσειδώνια που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους πιο έμπειρους παρατηρητές. Η πρωτοφανής παρουσία κυβερνητικών και διακυβερνητικών παραγόντων. Κάποτε η ναυτιλία ήταν υπόθεση των εφοπλιστών και των ναυλομεσιτών. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και την οικονομική κυριαρχία. Γι' αυτό και πολλοί είδαν στα φετινά Ποσειδώνια κάτι περισσότερο από μια εμπορική έκθεση. Είδαν μια άτυπη διεθνή σύνοδο για το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.
Η αίθουσα δεν χωρούσε άλλο κόσμο
-Όσοι βρέθηκαν στα Ποσειδώνια συμφωνούν ότι υπήρχε μία εκδήλωση που συγκέντρωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από κάθε άλλη. Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Η κατάμεστη αίθουσα και η παρουσία δεκάδων ξένων ανταποκριτών έδειξαν ότι η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή όσα λέγονται από την ελληνική πλευρά. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Σε μια εποχή που οι αποφάσεις για το περιβάλλον, την ενέργεια και το εμπόριο λαμβάνονται όλο και περισσότερο σε πολιτικό επίπεδο, οι θέσεις της ελληνικής ναυτιλίας αποκτούν βαρύτητα που ξεπερνά τα όρια του κλάδου.
Αυτές είναι δουλειές: Από αστρολογικές μέχρι ιντερνετικές επικοινωνίες
-Ξεπερνούν και την πιο οργιώδη φαντασία αυτά που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε αυτή τη χώρα, ακόμη και στο πεδίο των νεοσύστατων εταιρειών. Για παράδειγμα ότι πριν από λίγες ημέρες, συστάθηκε μια εταιρεία με την επωνυμία “Noema Core”, με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής και με μετοχικό κεφάλαιο 20.000 ευρώ. Πάμε τώρα στα… ωραία. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι οι «αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες». Μέχρι εδώ καλά αφού υπάρχουν και τέτοιες… ανάγκες. Από εκεί και πέρα, όμως, στον σκοπό της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνονται πολλά και διάφορα. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων μέσω ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού, σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογικών της πληροφορίας για εφαρμογές, υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, υπηρεσίες multimedia, δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών ίντερνετ κ.λπ., υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης, μέχρι και υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου. Με άλλα λόγια, η εταιρεία αναλαμβάνει από τις… αστρολογικές μέχρι τις ενσύρματες και ιντερνετικές επικοινωνίες, αλλά και διαφήμιση και call center και διάφορα άλλα, που προφανώς δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και κυρίως με τη βασική δραστηριότητα. Όπως λέγανε παλιά… «και γαύρο έχω»…
Μη Ειρήνη - Μη Πόλεμος και ο τρόμος της 9ης Ιουλίου 2026
-Το ρόλερ κόστερ στις τιμές του πετρελαίου πήρε φωτιά και χθες. Το πετρέλαιο έκανε χθες αυτό που κάνει εδώ και τρεισήμισι μήνες. Ανέβηκε απότομα, μετά κατέβηκε και μετά ξανα-ανέβηκε. Το Brent άγγιξε άνοδο 3,2% νωρίς το πρωί καθώς Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα. Στη συνέχεια υποχώρησε σε κέρδη μόλις 1,39% μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι σταμάτησε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, με την επιφύλαξη ότι θα επανέλθει αν το Ισραήλ δεν ακολουθήσει. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Όχι ειρήνη, όχι πόλεμος. Αντί για εκτόξευση τιμών, οι αγορές πετρελαίου λειτουργούν κάτω από ένα περίεργο και αδιαφανές αμυντικό σύστημα που λέγεται χρησιμοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων. Ένα σύστημα που όμως αποδυναμώνεται σταθερά. Από την έναρξη της σύρραξης στις 28 Φεβρουαρίου, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη διακοπή του 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου, 3 «ασπίδες» συγκράτησαν τις τιμές. Η ΙΕΑ ενεργοποίησε τη μεγαλύτερη έκτακτη αποδέσμευση αποθεμάτων στην ιστορία της, 400 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα των 32 χωρών-μελών της. Παράλληλα, διοχετεύτηκε ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο που ήταν αποθηκευμένο σε τάνκερς. Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ, ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος χορηγός του συστήματος, έχουν αντλήσει περίπου 58 εκατ. βαρέλια από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου (SPR) μειώνοντάς τα κατά 14% στα 357 εκατ. βαρέλια. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024. Πόσο ακόμη θα αντέξει το σύστημα; Η Samantha Gross του Brookings Institution έχει προσδιορίσει την 9η Ιουλίου 2026 ως την ημερομηνία κατά την οποία όλα τα έκτακτα παγκόσμια αποθέματα, ρωσικά, ιρανικά, IEA θα έχουν εξαντληθεί. Επειτα από εκείνη την ημερομηνία, η αγορά θα πρέπει να απορροφήσει το πλήρες σοκ της διακοπής ~7 εκατ. βαρελιών/ημέρα χωρίς κανένα μαξιλάρι.
Ο “αμερικανικός σοσιαλισμός» στην τεχνητή νοημοσύνη
-Το περασμένο Σάββατο, πάνω από το Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε αυτό που στα παρασκήνια συζητιόταν πάνω από έναν χρόνο. Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει να αποκτήσει μετοχικά μερίδια στους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης. Θα ξεκινήσει από τα 3 μεγάλα ονόματα την OpenAI, την Anthropic και την xAI. Η φράση που χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος είναι ότι ο Αμερικανός πολίτης «γίνεται ουσιαστικά εταίρος». Τον περασμένο Απρίλιο, η OpenAI πρότεινε το «Public Wealth Fund». Να δημιουργηθεί ένα κρατικό όχημα που θα τρέφεται με δωρεάν μετοχές. Δεν θα αγοράζει, θα παίρνει δωρεάν μετοχές και θα διανέμει τα κέρδη της Τεχνητής Νοημοσύνης απευθείας στους πολίτες. Ο Σαμ Άλτμαν είχε «πουλήσει» την ιδέα στον Τραμπ ήδη από τις αρχές του 2025. Φαίνεται πως βρήκε πρόθυμο ακροατή. Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος έχει συνάψει τουλάχιστον δέκα τέτοιες συμφωνίες. Ξεχωρίζει η κρατική συμμετοχή 10% στην Intel (2025). Η OpenAI αποτιμάται σήμερα πάνω από $850 δισ. και ετοιμάζεται για Δημόσια Εγγραφή προς τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Anthropic κατέθεσε εμπιστευτικά κείμενα σαν Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. Η xAI απορροφήθηκε από τη SpaceX, που ετοιμάζει τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή της Ιστορίας. Ο «Αμερικανός Αριστερός» Μπέρνι Σάντερς, με το «American A.I. Sovereign Wealth Fund Act», έχει ζητήσει εφάπαξ φόρο 50% πληρωτέο σε μετοχές, με έδρες και δικαίωμα ψήφου στα διοικητικά συμβούλια. Προφανώς υπάρχει και ο αντίλογος. Το Κράτος θα εποπτεύει εταιρείες στις οποίες συμμετέχει; Σε περιόδους κρίσεις θα υπάρχει το «too big to fail»; Γεγονός είναι πάντως πως στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, εκεί όπου το Κράτος μάθαινε επί δεκαετίες να μην μπλέκεται στα πόδια των αγορών, σήμερα διεκδικεί θέση στα Διοικητικά Συμβούλια και μερίδιο στα κέρδη του αλγορίθμου.
Παιχνίδια «μικροστρατηγικής» με το bitcoin
-Μόλις πριν από λίγες μέρες η εταιρεία Strategy (πρώην MicroStrategy) του Μάικλ Σέιλορ ανακοίνωσε ότι πούλησε λίγα bitcoin για να πληρώσει μερίσματα ύψους $2,5 εκατ. στους προνομιούχους μετόχους της. Ήταν η πρώτη πώληση από το 2022 που διέλυσε τον μύθο «ποτέ δεν πουλάμε bitcoin». Χθες, ακριβώς την ημέρα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο Μάικλ Σέιλορ ανακοίνωσε ότι αγόρασε 1.550 BTC σε μέση τιμή $65.332. Την ημέρα της ανακοίνωσης το Bitcoin είχε κατρακυλήσει και στα $63.000. Αγόρασε δηλαδή πολύ ακριβότερα από την τρέχουσα αγοραία τιμή. Η Strategy σήμερα κατέχει 843.706 BTC με μέσο κόστος $75.699 ανά νόμισμα. Επομένως, έχει μια επενδυτική θέση $63,8 δισ. η οποία εμφανίζει λογιστική ζημιά $11,2 δισ. στις τρέχουσες τιμές. Η FASB, το επίσημο αμερικανικό εποπτικό σώμα λογιστικής, υποχρεώνει πλέον τις εταιρείες να αποτιμούν τα ψηφιακά περιουσιακά τους στοιχεία στην τρέχουσα τιμή κάθε τρίμηνο. Επομένως, οι λογιστικές ζημιές περνούν απευθείας από τα αποτελέσματα. Η γ.σ. των μετόχων της Strategy, χθες είχε κεντρικό θέμα της το STRC που είναι το εργαλείο «Digital Credit» με το οποίο η εταιρεία αντλεί κεφάλαια εκδίδοντας προνομιούχες μετοχές για να αγοράζει bitcoin. Οι μέτοχοι κλήθηκαν να εγκρίνουν αύξηση της συχνότητας καταβολής μερισμάτων STRC. Από μηνιαία καταβολή σε ανά δεκαπενθήμερο. Ο Σέιλορ έστειλε ένα μήνυμα στους μετόχους ότι η εταιρεία «συνεχίζει να αγοράζει» bitcoin. Ωστόσο, στην πλατφόρμα στοιχηματισμού Polymarket, η πιθανότητα διαγραφής της Strategy από τον δείκτη MSCI έως το τέλος του 2026 έχει αυξηθεί στο 63%. Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις του Polymarket τότε θα υπάρξουν αναγκαστικές πωλήσεις από παθητικά funds.
Πηγή: newmoney.gr
Τώρα και… καφές Motor Oil
-Η Motor Oil ξεκίνησε σειρά συναντήσεων με επενδυτές, για την έκδοση νέου 5ετούς ευρωομολόγου έως €400 εκατ. με λήξη το 2031. Η κίνηση συνδέεται με τη λήξη του υφιστάμενου ευρωομολόγου ύψους €400 εκατ., που είχε εκδοθεί το 2021 με επιτόκιο 2,125% και λήγει τον Ιούλιο του 2026. Αναχρηματοδότηση, αλλά σε πολύ διαφορετικό επιτοκιακό περιβάλλον από εκείνο της έκδοσης. Κρίσιμη λεπτομέρεια: το νέο ομόλογο εντάσσεται στον ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου, όχι του διυλιστηρίου, κίνηση που στρώνει τον δρόμο για την απόκτηση «επενδυτικής βαθμίδας» (investment grade), στόχος που η διοίκηση της Motor Oil δια του Π. Τζανετάκη δήλωσε ότι θα επιδιώξει σύντομα. Παράλληλα, ο Π. Τζανετάκης επιβεβαίωσε ισχυρή κερδοφορία για το 2026, με τα αποτελέσματα Απριλίου-Μαΐου να ακολουθούν την καλή πορεία του πρώτου τριμήνου. Το highlight όμως δεν ήταν τα νούμερα, αλλά ο καφές. Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι θα παράγει και θα διανέμει στα πρατήριά της καφέ δικής της παραγωγής.
Ισχυρά θεμελιώδη σε discount η μετοχή
-Με την ευκαιρία να σημειώσουμε πως στο 26σέλιδο report που δημοσιοποίησε η Alpha Finance – Axia Research για τη Motor Oil αποτυπώνει την πρόθεση του ομίλου να επιταχύνει τη μετάβασή του από μια ισχυρή εταιρεία διύλισης, σε έναν πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο, με περιφερειακή εμβέλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας συγκαταλέγονται η υψηλή αποδοτικότητα του διυλιστηρίου, η διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας, η ισχυρή επενδυτική παρουσία στις ΑΠΕ και η σταδιακή μείωση του δανεισμού. Σύμφωνα με την ανάλυση η εταιρεία αναμένεται να εμφανίσει προσαρμοσμένα EBITDA ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ το 2026, ενώ η δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών παραμένουν θετικές, καθώς βλέπουν περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης της αποτίμησης της μετοχής, με τη Motor Oil να διαπραγματεύεται σε επίπεδα που θεωρούνται ελκυστικά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά συγκρίσιμα μεγέθη του κλάδου και συγκεκριμένα με 21% discount έναντι του ευρωπαϊκού Oil & Gas κλάδου.
Το νέο project της Domes Resorts
-Προχωρά με τις αδειοδοτήσεις το νέο project της Domes Resorts της οικογένειας Σπανού στο κέντρο της Αθήνας για τη νέα boutique ξενοδοχειακή μονάδα πολυτελείας στην πλατεία Μητροπόλεως. Πρόκειται για διατηρητέο ακίνητο ιδιοκτησίας της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, το οποίο από χρήση γραφείων θα λάβει χρήση ξενοδοχείου 5 αστέρων με 36 δωμάτια. Ο διευθύνων σύμβουλος της Domes Resorts Γιώργος Σπανός κάνει λόγο για ένα project στην πλατεία της Μητρόπολης Αθηνών «με καταπληκτικό πεζόδρομο μπροστά και μοναδικό rooftop, σε συνεργασία με ένα εξαιρετικό εστιατορικό brand. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με κατασκευή που θα κρατήσει περίπου 16 μήνες», όπως ανέφερε ο ίδιος. Το ακίνητο, σε προνομιακό σημείο στην πλατεία Μητροπόλεως, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν στέγαζε καταστήματα και γραφεία, ανάμεσά τους και υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα παλιά ακίνητα που περιήλθαν στην «ομπρέλα» της Prodea από το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Το ακίνητο επιφάνειας 3.093 τ.μ. στέγαζε στο μακρινό παρελθόν τα γραφεία της Ελληνικής Εριουργίας.
Πάρτε το πιο ήπια, πιο προσεκτικά
-Δυσάρεστος έως αλαζονικός ήταν ο τόνος τον οποίο επέλεξαν "νομικοί κύκλοι των τραπεζών" για να διατυπώσουν τις θέσεις τους σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων στους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη, μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Το γεγονός δεν σχετίζεται με την νομική ερμηνεία την οποία μπορεί κανείς να συζητήσει, να δεχθεί ή να αντικρούσει, αλλά με το ύφος της αυστηρής και άτεγκτης, ex cathedra, διδασκαλίας που υιοθέτησαν οι "νομικοί κύκλοι των τραπεζών" για να επιχειρηματολογήσουν. Δεν ανέμενε κανείς να γίνει επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά ούτε και να αντιμετωπίσουν το όλο θέμα ως απλή ακαδημαϊκή άσκηση αστικού δικαίου ή ως «απλά μαθηματικά» με εμφανή διάθεση απαξίωσης όσων διαφωνούν. “Για όσους πουν το αντίθετο…”, αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, “δεν παραπέμπουμε στον αστικό κώδικα, αλλά στην ίδια την απόφαση που στη σελίδα 44 με σαφήνεια…”. Σε άλλο σημείο αναφέρει πως “το μαθαίνουμε στο β' έτος της Νομικής...” (σ.σ. ότι τόκος είναι ποσότητα χρημάτων κ.λπ.) για να θέσει και να απαντήσει στο ερώτημα: “έχουν όφελος οι δανειολήπτες; Και αυτό θέμα αριθμητικής είναι”. Πιο ήπιοι και προσεκτικοί τόνοι στη ρητορική των «νομικών κύκλων των τραπεζών» δεν θα έβλαπτε. Άλλωστε, υπάρχουν νομικοί που διατυπώνουν αντίθετες απόψεις και επιπλέον μην ξεχνάμε ότι την ερμηνεία των νόμων την κάνουν τα δικαστήρια. Και εν προκειμένω συζητούμε για απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
H νέα εταιρεία του Μάστορα
-Στη σημερινή εποχή οι τραγουδιστές και άλλοι καλλιτέχνες φροντίζουν πέρα από το πάλκο και όσο…περνάει η μπογιά τους να κάνουν και άλλα πράγματα, διασφαλίζοντας κατά κάποιον τρόπο το μέλλον τους. Νέες δραστηριότητες σε… επενδυτική ρότα έχει όπως φαίνεται στο μυαλό του και ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας. Έτσι χθες Δευτέρα 8 Ιουνίου έγινε η σύσταση της εταιρείας Calma Holding με έδρα στην Αθήνα και με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, τις υπηρεσίες χρηματοδοτικών φορέων και εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 515.000 ευρώ που διαιρείται σε 515.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Τα λεφτά τα έβαλε (όλα) η εταιρεία AlmaProductions, ενώ διαχειριστής και εκπρόσωπός της ορίστηκε ο Χρήστος Μάστορας. Να σας ενημερώσω ότι η Alma Productions Μ.Ι.Κ.Ε. συστάθηκε τον Μάρτιο του 2019 με πρωτεύουσα δραστηριότητα τις υπηρεσίες τραγουδιστή και από εκεί και πέρα μια σειρά δευτερεύουσες, από υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών, μοντάζ, ηχογράφησης, μουσικών εκδόσεων, μέχρι διαχείριση ακινήτων και δημόσιες σχέσεις. Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της είναι ο ίδιος ο Χρήστος Μάστορας.
Ο τρελός χρηματιστηριακός χορός στα εισιτήρια του Μουντιάλ
-Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται χαμός. Υπάρχουν -όπως πάντα άλλωστε- και πολλές υπερβολές. Μια πολύ δημοφιλής ανάρτηση κατηγορεί τη FIFA για αύξηση «+396%» στο ακριβότερο εισιτήριο τελικού από τα 1.607 δολάρια στο Κατάρ το 2022 σε $6.370 το 2026. Η αριθμητική δεν είναι ακριβής, αλλά κρύβει πολλές αλήθειες. Η επίσημη βασική ονομαστική τιμή της Cat 1 για τον τελικό στο MetLife είναι $6.730, δηλαδή αύξηση περίπου 319% σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η FIFA εφαρμόζει «δυναμική τιμολόγηση» στα εισιτήρια. Ονομάζεται «surge pricing» που ισχύει και στα αεροπορικά εισιτήρια και τα ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει «μία τιμή». Υπάρχει ένα εύρος τιμής που διαμορφώνεται ανάλογα με τη ζήτηση. Τα εισιτήρια ξεκίνησαν από 60 δολάρια για ένα ματς ομίλου (Cat 4) ενώ η κορυφή φτάνει τα $6.730 για τον τελικό. Στις θέσεις premium Front Category 1, όμως, η ίδια η πύλη της FIFA εκτόξευσε τις ονομαστικές τιμές έως τα $32.970. Στο StubHub ο τελικός ξεκινά από $7.200. Το σύστημα λειτουργεί και αντίστροφα. Το 2025, στο Club World Cup, ο ημιτελικός ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Φλουμινένσε έπεσε από τα $474 στα 13,40 δολάρια. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Φέτος, η FIFA μετέφερε στην εξέδρα τη λογική του χρηματιστηρίου. Η τιμή κάθε εισιτηρίου δεν αντανακλά πια το προϊόν, αλλά τη λαχτάρα του πλήθους. Η λαχτάρα, όπως σε κάθε επενδυτικό προϊόν, τιμολογείται σε πραγματικό χρόνο.
Jumbo: Πίεση στο ταμπλό, προβληματισμός για το guidance
-Στο στόχαστρο των πωλητών βρέθηκε χθες η Jumbo. Η μετοχή κινήθηκε σε πτωτικό έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια των συναλλαγών και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο χαμηλό ημέρας, καταγράφοντας βουτιά -2,17% στα 22,5 ευρώ. Με αυτή την υποχώρηση, η μετοχή πλησίασε εκ νέου το αρνητικό ρεκόρ και χαμηλό έτους των 21,5 ευρώ, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Η αφορμή για τη διόρθωση δόθηκε από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πενταμήνου του 2026. Παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου εμφάνισαν αύξηση περίπου 4% τον Μάιο όσο και για το σύνολο του πενταμήνου (Ιανουάριος-Μάιος 2026), η αγορά εστίασε στις μακροοικονομικές πιέσεις της ρουμανικής αγοράς και στον χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων προς το δίκτυο franchise και χονδρικής, λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της σύγκρισης με την ισχυρή περσινή βάση. Το κυριότερο, όμως, «βαρίδι» αποτέλεσε η προειδοποίηση της διοίκησης για τις φετινές προβλέψεις. Αν και ο όμιλος διατηρεί αμετάβλητο τον επενδυτικό του προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που οι τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες παραταθούν πέραν του πρώτου εξαμήνου, θα επανεξετάσει το guidance, πιθανότατα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του α' εξαμήνου 2026. Η προοπτική αυτής της αναθεώρησης θορύβησε τα βραχυπρόθεσμα χαρτοφυλάκια, οδηγώντας σε ελεγχόμενες πωλήσεις, παρά το γεγονός ότι η ζώνη των 22,5 ευρώ παραμένει ελκυστική για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Ύψωσαν «ανάχωμα» οι τράπεζες
-Σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα και έντονες εναλλαγές προσήμων, ο δεικτοβαρής τραπεζικός κλάδος λειτούργησε ως πυλώνας στήριξης για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι επενδυτές εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί λόγω των ανανεωμένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και της εύθραυστης εκεχειρίας, ωστόσο οι παρεμβάσεις των αγοραστών στις τράπεζες απέτρεψαν τα χειρότερα, κρατώντας την αγορά πάνω από το τεχνικό όριο των 2.350 μονάδων. Ο τραπεζικός δείκτης, συνεχίζοντας τη θετική τροχιά μετά το +1,14% της προηγούμενης Παρασκευής, έβαλε «πλάτη» απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Στο επίκεντρο της ανοδικής αντίδρασης βρέθηκαν η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Eurobank, οι οποίες κατέγραψαν αξιόλογα κέρδη που ξεπέρασαν το +1%. Με τον τρόπο αυτόν ανέτρεψαν πλήρως την αρνητική εικόνα των πρώτων ωρών της συνεδρίασης, αποδεικνύοντας ότι ο κλάδος παραμένει ο κινητήριος μοχλός της ελληνικής αγοράς. Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος έπαιξε και το θετικό report της Jefferies, το οποίο επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί ένα ισχυρό αναπτυξιακό story στον τραπεζικό τομέα. Αν και οι πωλητές είχαν τον τελευταίο λόγο στις δημοπρασίες, εμποδίζοντας τον Γενικό Δείκτη να κλείσει με θετικό πρόσημο, η δυναμική εμφάνιση των τραπεζών πιστοποίησε τα ισχυρά τους αντανακλαστικά και τη θεμελιώδη θωράκισή τους απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις.
H προσφορά της Intesa Sanpaolo
-Η Intesa Sanpaolo, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, πάει για το μεγάλο «χτύπημα» με τη Monte dei Paschi di Siena. Κατέθεσε προσφορά που αποτιμά κάθε μετοχή της Monte dei Paschi di Siena (MPS) στα 10,09 ευρώ, προσφέροντας premium 12,5% σε σχέση με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής. Η Intesa δίνει 16 νέες μετοχές της για κάθε 10 μετοχές της MPS, καθώς και 1 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή της MPS. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 30,6 δισ. ευρώ. Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της MPS, η ενσώματη καθαρή θέση μετά την απόκτηση της Mediobanca εκτιμάται στην περιοχή των €22-23 δισ. Δηλαδή η συναλλαγή γίνεται περίπου στις 1,3x - 1,4x την ενσώματη καθαρή θέση της εταιρείας. Η Mediobanca εμφανίζει απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) περίπου 12%-13%.
Δισεκατομμύρια «έπεσαν» στα Ποσειδώνια και πολλοί δεν το πήραν είδηση
-Την ώρα που τα φώτα ήταν στραμμένα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, την πράσινη μετάβαση και τις συζητήσεις για το μέλλον της ναυτιλίας, στα παρασκήνια των Ποσειδωνίων υπογράφονταν συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιβεβαίωσαν γιατί η Αθήνα παραμένει το παγκόσμιο επίκεντρο του κλάδου κάθε δύο χρόνια. Διαδέχονταν η μία την άλλη, με Έλληνες εφοπλιστές να πρωταγωνιστούν σε νέες παραγγελίες πλοίων και επενδυτικά σχέδια που ξεπερνούν κατά πολύ τα συνηθισμένα μεγέθη της αγοράς. Η παραγγελία των 12 VLCCs από την Dynacom Tankers, ύψους 1,47 δισ. δολαρίων, άνοιξε τον χορό, για να ακολουθήσουν συμφωνίες συνολικής αξίας 2,2 δισ. δολαρίων από τη Hengli Heavy Industries με έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Όσοι γνωρίζουν καλά τη ναυτιλιακή αγορά λένε ότι τα πραγματικά νέα των Ποσειδωνίων δεν βρίσκονται πάντα στις επίσημες ομιλίες και στα πάνελ. Βρίσκονται στα κλειστά ραντεβού, στις συναντήσεις και στις συμφωνίες που προετοιμάζονται μήνες πριν, για να ανακοινωθούν τελικά στην Αθήνα.
Το μήνυμα που έστειλαν οι κυβερνήσεις από τα Ποσειδώνια
-Υπήρξε μια λεπτομέρεια στα φετινά Ποσειδώνια που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους πιο έμπειρους παρατηρητές. Η πρωτοφανής παρουσία κυβερνητικών και διακυβερνητικών παραγόντων. Κάποτε η ναυτιλία ήταν υπόθεση των εφοπλιστών και των ναυλομεσιτών. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και την οικονομική κυριαρχία. Γι' αυτό και πολλοί είδαν στα φετινά Ποσειδώνια κάτι περισσότερο από μια εμπορική έκθεση. Είδαν μια άτυπη διεθνή σύνοδο για το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.
Η αίθουσα δεν χωρούσε άλλο κόσμο
-Όσοι βρέθηκαν στα Ποσειδώνια συμφωνούν ότι υπήρχε μία εκδήλωση που συγκέντρωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από κάθε άλλη. Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Η κατάμεστη αίθουσα και η παρουσία δεκάδων ξένων ανταποκριτών έδειξαν ότι η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή όσα λέγονται από την ελληνική πλευρά. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Σε μια εποχή που οι αποφάσεις για το περιβάλλον, την ενέργεια και το εμπόριο λαμβάνονται όλο και περισσότερο σε πολιτικό επίπεδο, οι θέσεις της ελληνικής ναυτιλίας αποκτούν βαρύτητα που ξεπερνά τα όρια του κλάδου.
Αυτές είναι δουλειές: Από αστρολογικές μέχρι ιντερνετικές επικοινωνίες
-Ξεπερνούν και την πιο οργιώδη φαντασία αυτά που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε αυτή τη χώρα, ακόμη και στο πεδίο των νεοσύστατων εταιρειών. Για παράδειγμα ότι πριν από λίγες ημέρες, συστάθηκε μια εταιρεία με την επωνυμία “Noema Core”, με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής και με μετοχικό κεφάλαιο 20.000 ευρώ. Πάμε τώρα στα… ωραία. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι οι «αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες». Μέχρι εδώ καλά αφού υπάρχουν και τέτοιες… ανάγκες. Από εκεί και πέρα, όμως, στον σκοπό της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνονται πολλά και διάφορα. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων μέσω ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού, σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογικών της πληροφορίας για εφαρμογές, υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, υπηρεσίες multimedia, δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών ίντερνετ κ.λπ., υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης, μέχρι και υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου. Με άλλα λόγια, η εταιρεία αναλαμβάνει από τις… αστρολογικές μέχρι τις ενσύρματες και ιντερνετικές επικοινωνίες, αλλά και διαφήμιση και call center και διάφορα άλλα, που προφανώς δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και κυρίως με τη βασική δραστηριότητα. Όπως λέγανε παλιά… «και γαύρο έχω»…
Μη Ειρήνη - Μη Πόλεμος και ο τρόμος της 9ης Ιουλίου 2026
-Το ρόλερ κόστερ στις τιμές του πετρελαίου πήρε φωτιά και χθες. Το πετρέλαιο έκανε χθες αυτό που κάνει εδώ και τρεισήμισι μήνες. Ανέβηκε απότομα, μετά κατέβηκε και μετά ξανα-ανέβηκε. Το Brent άγγιξε άνοδο 3,2% νωρίς το πρωί καθώς Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα. Στη συνέχεια υποχώρησε σε κέρδη μόλις 1,39% μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι σταμάτησε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, με την επιφύλαξη ότι θα επανέλθει αν το Ισραήλ δεν ακολουθήσει. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Όχι ειρήνη, όχι πόλεμος. Αντί για εκτόξευση τιμών, οι αγορές πετρελαίου λειτουργούν κάτω από ένα περίεργο και αδιαφανές αμυντικό σύστημα που λέγεται χρησιμοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων. Ένα σύστημα που όμως αποδυναμώνεται σταθερά. Από την έναρξη της σύρραξης στις 28 Φεβρουαρίου, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη διακοπή του 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου, 3 «ασπίδες» συγκράτησαν τις τιμές. Η ΙΕΑ ενεργοποίησε τη μεγαλύτερη έκτακτη αποδέσμευση αποθεμάτων στην ιστορία της, 400 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα των 32 χωρών-μελών της. Παράλληλα, διοχετεύτηκε ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο που ήταν αποθηκευμένο σε τάνκερς. Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ, ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος χορηγός του συστήματος, έχουν αντλήσει περίπου 58 εκατ. βαρέλια από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου (SPR) μειώνοντάς τα κατά 14% στα 357 εκατ. βαρέλια. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024. Πόσο ακόμη θα αντέξει το σύστημα; Η Samantha Gross του Brookings Institution έχει προσδιορίσει την 9η Ιουλίου 2026 ως την ημερομηνία κατά την οποία όλα τα έκτακτα παγκόσμια αποθέματα, ρωσικά, ιρανικά, IEA θα έχουν εξαντληθεί. Επειτα από εκείνη την ημερομηνία, η αγορά θα πρέπει να απορροφήσει το πλήρες σοκ της διακοπής ~7 εκατ. βαρελιών/ημέρα χωρίς κανένα μαξιλάρι.
Ο “αμερικανικός σοσιαλισμός» στην τεχνητή νοημοσύνη
-Το περασμένο Σάββατο, πάνω από το Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε αυτό που στα παρασκήνια συζητιόταν πάνω από έναν χρόνο. Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει να αποκτήσει μετοχικά μερίδια στους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης. Θα ξεκινήσει από τα 3 μεγάλα ονόματα την OpenAI, την Anthropic και την xAI. Η φράση που χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος είναι ότι ο Αμερικανός πολίτης «γίνεται ουσιαστικά εταίρος». Τον περασμένο Απρίλιο, η OpenAI πρότεινε το «Public Wealth Fund». Να δημιουργηθεί ένα κρατικό όχημα που θα τρέφεται με δωρεάν μετοχές. Δεν θα αγοράζει, θα παίρνει δωρεάν μετοχές και θα διανέμει τα κέρδη της Τεχνητής Νοημοσύνης απευθείας στους πολίτες. Ο Σαμ Άλτμαν είχε «πουλήσει» την ιδέα στον Τραμπ ήδη από τις αρχές του 2025. Φαίνεται πως βρήκε πρόθυμο ακροατή. Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος έχει συνάψει τουλάχιστον δέκα τέτοιες συμφωνίες. Ξεχωρίζει η κρατική συμμετοχή 10% στην Intel (2025). Η OpenAI αποτιμάται σήμερα πάνω από $850 δισ. και ετοιμάζεται για Δημόσια Εγγραφή προς τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Anthropic κατέθεσε εμπιστευτικά κείμενα σαν Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. Η xAI απορροφήθηκε από τη SpaceX, που ετοιμάζει τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή της Ιστορίας. Ο «Αμερικανός Αριστερός» Μπέρνι Σάντερς, με το «American A.I. Sovereign Wealth Fund Act», έχει ζητήσει εφάπαξ φόρο 50% πληρωτέο σε μετοχές, με έδρες και δικαίωμα ψήφου στα διοικητικά συμβούλια. Προφανώς υπάρχει και ο αντίλογος. Το Κράτος θα εποπτεύει εταιρείες στις οποίες συμμετέχει; Σε περιόδους κρίσεις θα υπάρχει το «too big to fail»; Γεγονός είναι πάντως πως στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, εκεί όπου το Κράτος μάθαινε επί δεκαετίες να μην μπλέκεται στα πόδια των αγορών, σήμερα διεκδικεί θέση στα Διοικητικά Συμβούλια και μερίδιο στα κέρδη του αλγορίθμου.
Παιχνίδια «μικροστρατηγικής» με το bitcoin
-Μόλις πριν από λίγες μέρες η εταιρεία Strategy (πρώην MicroStrategy) του Μάικλ Σέιλορ ανακοίνωσε ότι πούλησε λίγα bitcoin για να πληρώσει μερίσματα ύψους $2,5 εκατ. στους προνομιούχους μετόχους της. Ήταν η πρώτη πώληση από το 2022 που διέλυσε τον μύθο «ποτέ δεν πουλάμε bitcoin». Χθες, ακριβώς την ημέρα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο Μάικλ Σέιλορ ανακοίνωσε ότι αγόρασε 1.550 BTC σε μέση τιμή $65.332. Την ημέρα της ανακοίνωσης το Bitcoin είχε κατρακυλήσει και στα $63.000. Αγόρασε δηλαδή πολύ ακριβότερα από την τρέχουσα αγοραία τιμή. Η Strategy σήμερα κατέχει 843.706 BTC με μέσο κόστος $75.699 ανά νόμισμα. Επομένως, έχει μια επενδυτική θέση $63,8 δισ. η οποία εμφανίζει λογιστική ζημιά $11,2 δισ. στις τρέχουσες τιμές. Η FASB, το επίσημο αμερικανικό εποπτικό σώμα λογιστικής, υποχρεώνει πλέον τις εταιρείες να αποτιμούν τα ψηφιακά περιουσιακά τους στοιχεία στην τρέχουσα τιμή κάθε τρίμηνο. Επομένως, οι λογιστικές ζημιές περνούν απευθείας από τα αποτελέσματα. Η γ.σ. των μετόχων της Strategy, χθες είχε κεντρικό θέμα της το STRC που είναι το εργαλείο «Digital Credit» με το οποίο η εταιρεία αντλεί κεφάλαια εκδίδοντας προνομιούχες μετοχές για να αγοράζει bitcoin. Οι μέτοχοι κλήθηκαν να εγκρίνουν αύξηση της συχνότητας καταβολής μερισμάτων STRC. Από μηνιαία καταβολή σε ανά δεκαπενθήμερο. Ο Σέιλορ έστειλε ένα μήνυμα στους μετόχους ότι η εταιρεία «συνεχίζει να αγοράζει» bitcoin. Ωστόσο, στην πλατφόρμα στοιχηματισμού Polymarket, η πιθανότητα διαγραφής της Strategy από τον δείκτη MSCI έως το τέλος του 2026 έχει αυξηθεί στο 63%. Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις του Polymarket τότε θα υπάρξουν αναγκαστικές πωλήσεις από παθητικά funds.
Πηγή: newmoney.gr
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