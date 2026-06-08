Η οικονομολόγος που έγινε σύμβολο
Η οικονομολόγος που έγινε σύμβολο
Μαριάνα Μαζουκάτο: ο «κοινός σκοπός» που πουλάει, αλλά αντέχει στην κριτική;
Στις 4 Ιουνίου 2026 κυκλοφόρησε το πιο φιλόδοξο βιβλίο της ιταλο-αμερικανίδας οικονομολόγου. Στην Ελλάδα την υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό αλλά και κριτική -χωρίς οι περισσότεροι να ξέρουν γι’ αυτήν- λόγω της συνομιλίας της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη εβδομάδα, στο φόρουμ του Economist στην Κρήτη. Στην παγκόσμια συζήτηση όμως, δίπλα στα βραβεία και τους τίτλους, υπάρχει ένα ολόκληρο ρεύμα οικονομολόγων που μιλούν για «μύθο».
Η Μαριάνα Μαζουκάτο παρουσίασε πριν λίγες μέρες, ένα από τα πιο αναμενόμενα βιβλία της δεκαετίας στην πολιτική οικονομία: το “The Common Good Economy: a new compass” (εκδ. Penguin Allen Lane). Πριν έξι μέρες, είχε σταθεί απέναντι από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα Χανιά, εξηγώντας πως ο σημερινός καπιταλισμός μπορεί να αλλάξει με μια νέα ηθική, «από τα παλιά». Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 18 Απριλίου, η ίδια στάθηκε στη Βαρκελώνη δίπλα στον Κάρλος Κουέρπο -αντιπρόεδρο της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας- και ανακοίνωσε τη σύσταση ενός νέου Global Council on New Economics for the 21st Century. Πρόκειται για ένα φόρουμ διεθνών οικονομολόγων που, υπό την προεδρία της και υπό τη σκέπη της ισπανικής κυβέρνησης, ετοιμάζεται να επαναδιατυπώσει τις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής σκέψης μέχρι το φθινόπωρο του 2027.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Η Μαριάνα Μαζουκάτο παρουσίασε πριν λίγες μέρες, ένα από τα πιο αναμενόμενα βιβλία της δεκαετίας στην πολιτική οικονομία: το “The Common Good Economy: a new compass” (εκδ. Penguin Allen Lane). Πριν έξι μέρες, είχε σταθεί απέναντι από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα Χανιά, εξηγώντας πως ο σημερινός καπιταλισμός μπορεί να αλλάξει με μια νέα ηθική, «από τα παλιά». Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 18 Απριλίου, η ίδια στάθηκε στη Βαρκελώνη δίπλα στον Κάρλος Κουέρπο -αντιπρόεδρο της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας- και ανακοίνωσε τη σύσταση ενός νέου Global Council on New Economics for the 21st Century. Πρόκειται για ένα φόρουμ διεθνών οικονομολόγων που, υπό την προεδρία της και υπό τη σκέπη της ισπανικής κυβέρνησης, ετοιμάζεται να επαναδιατυπώσει τις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής σκέψης μέχρι το φθινόπωρο του 2027.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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