Τι έρχεται για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027;
Κάθε φθινόπωρο, λίγο πριν ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, το ίδιο ερώτημα επανέρχεται: φέτος θα αλλάξει κάτι; Φέτος θα πληρώσουμε περισσότερα; Εχουμε τις απαντήσεις...

Σύμφωνα με πληροφορίες τις πληροφορίες του newsauto.gr, η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει οριζόντια αναθεώρηση του συστήματος τελών κυκλοφορίας για το επόμενο έτος. Το θέμα δεν βρίσκεται στο τραπέζι των αμέσων αποφάσεων — και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο πληθωρισμός, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και η γενικότερη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά δημιουργούν ένα πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο οποιαδήποτε αύξηση θα αντιμετωπιζόταν ως κοινωνικά άδικη και εκλογικά επικίνδυνη.

Το ισχύον σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας παραμένει σε ισχύ από το 2015, με μικρές τεχνικές αναπροσαρμογές. Η βασική λογική του χωρίζει τον στόλο σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης.

Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, το κριτήριο υπολογισμού είναι ο κυβισμός του κινητήρα. Για όσα ταξινομήθηκαν μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2010 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, χρησιμοποιείται το πρότυπο NEDC σε γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο, με τα αυτοκίνητα που εκπέμπουν κάτω από 90 g/km να απαλλάσσονται πλήρως. Για όσα ταξινομήθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2021 και μετά, ισχύει το αυστηρότερο πρότυπο WLTP, με τα αμιγώς ηλεκτρικά και εκείνα έως 122 g/km να μη πληρώνουν τέλη.

