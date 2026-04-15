Το πτυχίο του Μακάριου (έλεος ρε παιδιά), ο Σταύρος και το Επικρατείας, ο δεύτερος γαλάζιος μνηστήρας της Αθήνας, ο Γουάτσα για τις εν Ελλάδι δουλειές του
Χαίρετε, επανερχόμεθα σιγά σιγά στην καθημερινότητα και… το ζέσταμα ξεκίνησε με το ατέρμονο καραγκιοζιλίκι για το πτυχίο του Λαζαρίδη
Αν δηλαδή έπρεπε με πτυχίο κολεγίου ο Λαζαρίδης να διοριστεί το 2007 (επί κυβερνήσεως Ραφήνα) στο γραφείο της μακαρίτισσας πλέον υπουργού Μαριέττας Γιαννάκου ως επιστημονικός συνεργάτης και όχι σε χαμηλότερη θέση γιατί έτσι έπαιρνε 150 ευρώ παραπάνω ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μία υπόθεση 20 ετών, η οποία μάλιστα εγείρεται από ανθρώπους που αποθέωναν τον Τσίπρα ο οποίος είχε σύμβουλο στρατηγικής τον Νίκο Καρανίκα στο Μέγαρο Μαξίμου! Βέβαια το Μ.Μ, που τον τελευταίο καιρό το έχει τερματίσει με το δόγμα «πνεύμα και ηθική» όπως έλεγε στην αξέχαστη ελληνική ταινία ο Βασίλης Αυλωνίτης, λίγο έλειψε να τον αδειάσει. Αλλά εντάξει, δεν θα το κάνει γιατί πια δεν θα βρίσκει άνθρωπο.
-Στα πιο σοβαρά, αύριο στη Βουλή θα γίνει η συζήτηση για τους θεσμούς όπου η αντιπολίτευση προεξάρχοντος του Νίκου Α. θα την πέσουν στον Κ.Μ για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσείς τώρα μην περιμένετε να το πάει εκεί ευθέως ο Μητσοτάκης, χθεσινός δεν είναι, θα ξεπεράσει άρδην τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πει τα αυτονόητα: α) Ο αμαρτωλός ΟΠΕΚΕΠΕ καταργείται επί της ουσίας και αναλαμβάνει τη διανομή των αγροτικών επιδοτήσεων η ΑΑΔΕ, άρα ρουσφέτια τέλος. β) Επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έγιναν οι νομίμως ηχογραφημένες συνομιλίες βουλευτών και υπουργών για τις χάρες στους αγρότες (έστω και κατά λάθος, λέω εγώ). γ) Ότι «εμείς καταργούμε τα ρουσφέτια παντού, στον στρατό, τις μεταθέσεις των φαντάρων που δεν γυρνάνε Αθήνα προ εξαμήνου, δεν σβήνουμε κλήσεις για κανένα λόγο (αλκοόλ, πάρκινγκ, κ.λπ.) δεν διορίζουμε, δεν, δεν, δεν… Επιπλέον ο Μητσοτάκης θα πετάξει μία μεγάλη μπαλιά στην Αναθεώρηση του Συντάγματος για να 'χουμε να λέμε και κάτι καλό, θετικό και μακροπρόθεσμο. Αυτά…
-Ο Μητσοτάκης πάντως θα αρχίσει να κάνει βόλτες εκτός του Μαξίμου, τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει. Μου λένε ότι σήμερα είναι πιθανό να κάνει έναν περίπατο στη νέα Βασιλίσσης Όλγας, που σύντομα θα παραδοθεί στο κοινό, μαζί με την Μενδώνη και άλλους αρμόδιους. Το ενδιαφέρον είναι ότι θα λείπει ο Χάρης Δούκας, ο οποίος βρίσκεται στη Βοστώνη.
-Το Πάσχα που δεν έχει πολλές ειδήσεις συνήθως ανθούν τα σενάρια. Σύμφωνα με ένα τέτοιο, λόγω του συνωστισμού, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα εγκαταλείψει το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών και θα μετακομίσει στο Επικρατείας. Ο Παπαθανάσης διαψεύδει κατηγορηματικά σε όποιον τον ρωτάει τέτοιο σενάριο, λέγοντας ότι στην ενεργό πολιτική μπήκε με σταυρό και με σταυρό θα φύγει αν χρειαστεί. Έτσι δεν κλείνει το γραφείο του και ετοιμάζεται να δώσει τη μάχη του, η οποία βεβαίως δεν θα είναι εύκολη. Για το Επικρατείας από την άλλη παίζει δυνατά το όνομα του Παπασταύρου, αλλά αυτό έχει δρόμο ακόμα.
-Να σας πω εμβόλιμα για μια ακόμη περίπτωση βουλευτή της ΝΔ που είναι ουσιαστικό «ξένο σώμα». Ο βουλευτής Μεσσηνίας και στενός φίλος του Αντώνη Σαμαρά, Μίλτος Χρυσομάλλης είναι πλέον «εντός, εκτός και επί τα αυτά», χωρίς να στηρίζει ουσιαστικά την κυβέρνηση, αλλά και χωρίς να παίρνει (ακόμα) διαζύγιο. Η εικόνα του πάντως να είναι πάντα μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις, τα λέει όλα. Το ίδιο έκανε και το Πάσχα που «όργωσε» τη Μεσσηνία, ενώ ήταν μαζί με τον Σαμαρά σε μια συνάντηση που έγινε με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη στην πλατεία της Πύλου.
-Σας έχω γράψει πριν από εβδομάδες για την απόφαση του Μπακογιάννη να στραφεί αποκλειστικά στον Δήμο Αθηναίων και στην προσπάθεια να πάρει ρεβάνς από τον Χάρη Δούκα το 2028. Πάντως ο Μπακογιάννης φαίνεται ότι δεν θα είναι μόνος του από τη μεριά της Κεντροδεξιάς, καθώς σε όλους τους τόνους ο Χρήστος Τεντόμας, επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, προαναγγέλλει ότι θα κάνει δική του παράταξη, θα την ανακοινώσει το φθινόπωρο και θα φτάσει μέχρι το τέλος, απορρίπτοντας σενάρια για προεκλογική συνεργασία με τον Μπακογιάννη. Ο ίδιος μάλιστα δεν θέλει να δείξει ότι έχει σχέση με τη ΝΔ, ποντάροντας σε μια περισσότερο υπερκομματική λογική. Προβλέπω μπλεξίματα.
-Οι δανειολήπτες συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στον νόμο του Πιερρακάκη για το ελβετικό φράγκο. Στην πλατφόρμα έκδοσης της βεβαίωσης για την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο κάθε δανειολήπτης έχουν υποβληθεί 10.000 αιτήσεις, δηλαδή διπλασιάστηκαν σε ένα μήνα, που συμπίπτει με αυτόν των πολεμικών επιχειρήσεων. Επίσης, σε μια από τις τράπεζες ήδη το 20% των δανείων έχουν μετατραπεί από ελβετικό νόμισμα σε ευρώ. Η ισχύς του νόμου είναι έως τις 19 Αυγούστου. Εάν το ενδιαφέρον συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό έως το τέλος της περιόδου ισχύος, εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 50% των ενήμερων δανείων σε ελβετικό νόμισμα θα μετατραπούν σε ευρώ. Σημειώνεται, ότι η ισοτιμία μετατροπής δεν είναι δεδομένη και κλειδώνει με την υποβολή της αίτησης όχι στην πλατφόρμα, αλλά στην τράπεζα.
Τι λέει ο Γουάτσα για την Eurobank...
-Μεγάλη μέρα αύριο στο Τορόντο καθώς πραγματοποιείται η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Fairfax Financial Holdings, παρουσία του Πρεμ Γουάτσα, Προέδρου και CEO της Fairfax, και του COO, Πήτερ Κλαρκ. Ο ιδρυτής του ομίλου όπως κάθε χρόνο θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της περσινής χρονιάς για τη Fairfax, η οποία κατέγραψε ένα ακόμη έτος ανάπτυξης με κερδοφορία στα επίπεδα-ρεκόρ των 4,77 δισ. δολαρίων και θα δώσει το στίγμα για τη στρατηγική του 2026. Στην επιστολή που κάθε χρόνο στέλνει στους μετόχους του ομίλου προ της γενικής συνέλευσης, ο Γουάτσα κάνει αναφορά σε όλες τις σημαντικές τοποθετήσεις που έχει πραγματοποιήσει η Fairfax, μεταξύ των οποίων η Eurobank. Ο Ινδοκαναδός billionaire χαρακτηρίζει την επένδυση στην ελληνική τράπεζα ως «την καλύτερη μακράν που έχει πραγματοποιήσει η Fairfax». Μάλιστα αναφέρει πως η ετήσια απόδοση από την τοποθέτηση στην Eurobank αυξήθηκε από -7% το 2020 σε 15% σήμερα, λόγω της ανόδου της μετοχής δίνοντας τα εύσημα στον Φ. Καραβία και την εξαίσια διοικητική ομάδα που είχαν μια ακόμη καταπληκτική χρονιά το 2025. Χρησιμοποιώντας την Eurobank ως παράδειγμα, o Γουάτσα τονίζει (ως ένθερμος value investor) πως η μακροπρόθεσμη στρατηγική και η υπομονή αρκετά συχνά είναι αρετή, μη διστάζοντας παρόλα αυτά να βάλει δίπλα στο «αρκετά συχνά» την περίπτωση της BlackBerry, την πλέον ζημιογόνο επένδυση της Fairfax.
...και πώς αξιολογεί τους managers
-Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στην προ μηνών συμφωνία πώλησης του 80% της Eurolife στην Eurobank έναντι 813 εκατ. ευρώ. Ο Γουάτσα στην επιστολή προς τους μετόχους εκφράζει την ικανοποίησή του για το deal καθώς επιτρέπει στη Fairfax να διατηρήσει την εστίαση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων καθώς και στην αντασφάλιση, ενώ παράλληλα θα επωφελείται από τη συνεχιζόμενη επιτυχία του κλάδου ασφάλισης ζωής της Eurolife μέσω της συμμετοχής στην Eurobank. Ο Γουάτσα αναφέρει πως η Eurolife έχει αποδώσει εξαιρετικά καλά υπό την ηγεσία του Άλεξ Σαρρηγεωργίου και αναμένουμε ότι θα συνεχίσει να αποδίδει πολύ καλά υπό την ιδιοκτησία της Eurobank και του Φωκίωνα Καραβία. Όσο για τη Grivalia Hospitality, o Γουάτσα τονίζει πως μετά από ένα δύσκολο 2024 αναδιάρθρωσε τις ομάδες της και επικεντρώθηκε στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης στα κύρια περιουσιακά της στοιχεία στην Ελλάδα. Κάνοντας λόγο για τη ναυαρχίδα της εταιρείας, το One & Only Aesthesis, λέει πως πέρυσι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 25% και η κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά, διορίστηκε νέος Γενικός Διευθυντής και η Fairfax προσβλέπει σε περαιτέρω βελτίωση όλων των δεικτών τα επόμενα χρόνια. Κλείνοντας την αναφορά του στην Ελλάδα ο Γουάτσα με εμφανή ικανοποίηση λέει πως Φωκίων Καραβίας στην Eurobank, ο Άλεξ Σαρρηγεωργίου στην Eurolife και ο Γιώργος Χρυσικός στην Grivalia έχουν προσφέρει τεράστια αξία για την Fairfax την τελευταία δεκαετία και απευθυνόμενος στους μετόχους λέει: «Όταν τους δείτε στη γενική συνέλευση, πείτε ευχαριστώ!! (say Efcharistó!!)».
Η Fairfax ψηφίζει Μυτιληναίο
-Ο Γουάτσα στην επιστολή του αναφέρεται εκτενώς και στη Metlen όπου η Fairfax είναι σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος με μερίδιο 8%, «πίσω από τον ιδρυτή και πρόεδρο, Ευάγγελο Μυτιληναίο, τον οποίο θαυμάζουμε ακράδαντα». Επισημαίνει απευθυνόμενος στους μετόχους πως η Metlen κατέχει και λειτουργεί μία από τις χαμηλότερες σε κόστος εγκαταστάσεις αλουμινίου στην Ευρώπη και έχει ανακοινώσει σχέδια επέκτασης σε στρατηγικά μέταλλα όπως το γάλλιο και χαρακτηρίζει το 2025 μια πολυάσχολη χρονιά λόγω του ΙΡΟ στο Λονδίνο. Κάνει λόγο επίσης για το τρίτο πρόγραμμα μετασχηματισμού που έχει ξεκινήσει η Metlen και προσβλέπει σε καλές αποδόσεις από τη μακροχρόνια αυτή συνεργασία.
Οι εταιρείες Βαρδινογιάννη για το "Serenity Village"
- Προετοιμάζει το έδαφος για τη μεγάλη, χαρακτηρισμένη ως στρατηγική επένδυση απέναντι από την Ύδρα ο Γιάννης Βαρδινογιάννης μέσω της Hydra Rock. Πρόκειται για το πολυσυζητημένο πλέον "Serenity Village", των 474 εκατ. ευρώ που θα περιλαμβάνει σύνθετο τουριστικό κατάλυμα και οργανωμένο παραθεριστικό χωριό. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκαν πρόσφατα τρεις νέες εταιρείες που συνδέονται με τη Hydra Rock, η Hydra Rock Residences, η Hydra Rock Facility Management και η Μετόχι Μαρίνα Α.Ε. H Hydra Rock Residences έχει ως αντικείμενο τις αγοραπωλησίες ακινήτων παντός είδους (οικοπέδων, οικοδομών, κατοικιών, διαμερισμάτων, κ.λπ.) ή με σκοπό την ανέγερση επ’ αυτών παντός είδους οικοδομών, δηλαδή κατοικιών, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων κ.ά. προς μεταπώληση ή προς εκμετάλλευση, εκμίσθωση, η μετασκευή και αναμόρφωση ακινήτων κ.ο.κ. Όσον αφορά τη Hydra Rock Facility Management αντικείμενό της είναι η ανάληψη και υλοποίηση συμβάσεων διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών, οικιστικών συγκροτημάτων και μεμονωμένων κατοικιών κ.ο.κ.. Η Μετόχι Μαρίνα Α.Ε. θα δραστηριοποιείται, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της στο κομμάτι των τουριστικών λιμένων με την εκτέλεση και εκπλήρωση συμβάσεων παραχώρησης του δικαιώματος ανάπτυξης, χρήσης κ.λπ. της θαλάσσιας ζώνης τουριστικών λιμένων, την παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, εκμετάλλευση εγκαταστάσεων κ.ά.
Οι νέες δουλειές του Παπαχριστοφόρου (Invel)
-Νέες business, κυρίως όμως στην Ιταλία, για την Invel Real Estate που συνδέεται έμμεσα από την πλευρά του βασικού μετόχου Χρ. Παπαχριστοφόρου με την εγχώρια επενδυτική ακινήτων Prodea Investments ΑΕΕΑΠ. Η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 65 εκατ. ευρώ από τη UniCredit για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της πλατφόρμας YellowSquare στην Ιταλία, στο κομμάτι της «υβριδικής φιλοξενίας» για προσιτή διαμονή τύπου hostel για νέους που θέλουν να ταξιδεύουν με πιο χαμηλές τιμές. Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί στην απόκτηση και ανάπτυξη περισσότερων από 2.000 κλινών, οι οποίες αναμένεται να λειτουργούν υπό το brand YellowSquare, σε μεγάλες ιταλικές πόλεις, με έμφαση σε projects ανακατασκευής υφιστάμενων κτιρίων. Η χρηματοδότηση έρχεται σε συνέχεια του joint venture μεταξύ της Invel και της YellowSquare που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, ενώ από την πλευρά της, η YellowSquare λειτουργεί σήμερα περίπου 1.200 κλίνες σε Ρώμη, Μιλάνο και Φλωρεντία, έχοντας πάντως παρουσία με το πρώτο της hostel και στην Αθήνα, στην πλατεία Θεάτρου.
«Δεύτερη Ανάσταση» στο Χρηματιστήριο με οδηγό την AKTOR
-Το Euronext Athens επέστρεψε από την τετραήμερη Πασχαλινή ανάπαυλα με ορμή που δεν άφηνε περιθώρια για δισταγμούς. Στη διόρθωση της Μ. Πέμπτης, ο Γενικός Δείκτης είχε χάσει -2,63% και ο τραπεζικός -4,51%. Η διόρθωση αυτή, βελτίωσε σημαντικά τις αποτιμήσεις του τραπεζικού κλάδου. Χθες, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.284,40 μονάδες με άνοδο 2,64%, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά το ψυχολογικό «σκαλοπάτι» των 2.300. Η αξία των συναλλαγών είναι εορταστική και εκτονωτική της τετραήμερης αναμονής αφού ξεπέρασε τα 470,4 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 27,4 εκατ. ευρώ μόνο. Η άνοδος υποστηρίχθηκε από πραγματικές ροές που έδωσαν την ευκαιρία στους διστακτικούς να ρευστοποιήσουν. Η επιστροφή στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και το Brent κάτω από τα 100 δολάρια (-3,56%) και το WTI (-5,95%) έφεραν το κλίμα της προοπτικής στην αγορά. Το ανοδικό ξεκίνημα προκάλεσε μαζικές ρευστοποιήσεις από επενδυτές που εκμεταλλεύτηκαν τις υψηλές τιμές για να βγουν από θέσεις. Η αξία συναλλαγών του πρώτου ημιώρου έφτασε τα 71,5 εκατ. ευρώ. Στο κλείσιμο, στη διαδικασία των δημοπρασιών, εντολές σημαντικού μεγέθους από ξένα funds έδωσαν χαρακτήρα rebalancing. Πρωταθλητής των εντυπώσεων η μετοχή της Aktor με εντυπωσιακό ράλι στο +9,16%, αφήνοντας πίσω ακόμα και την Eurobank που έκλεισε με άλμα +7,56%. Εθνική, Κύπρου και Βιοχάλκο πάνω από +5%, Piraeus και Alpha άνω του +4%. Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στην μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ανέβηκε στην κεφαλαιοποίηση των 4,14 δισ. ευρώ, γεγονός που ανεβάζει την αξία του free float της μετοχής στα 2,7 δισ. ευρώ, μέγεθος κρίσιμο για την αξιολόγηση του MSCI. Aegean και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πάνω από +3%. Η Cenergy ενισχύθηκε 2,80%, ενώ ΔΕΗ, ΔΑΑ, Lamda, Coca Cola και ΟΤΕ έκλεισαν με άνοδο άνω του 1%.
H οικογένεια Ιγγλέση ενισχύει την παρουσία της στα tankers
-Η επανεμφάνιση και η ταυτόχρονη κινητικότητα της οικογένειας Ιγγλέση στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων συνιστά σαφή ένδειξη ότι τα παραδοσιακά ναυτιλιακά σχήματα όχι μόνο επιστρέφουν, αλλά επανατοποθετούνται με πιο επιθετικούς όρους σε μια αγορά που βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης. Η δραστηριοποίηση του Αντώνη Ιγγλέση μέσω της Carlova Maritime και η παράλληλη πορεία του Γιάννη Ιγγλέση με τη JHI Steamship καταδεικνύουν μια συντονισμένη έστω και ανεξάρτητη στρατηγική παρουσίας σε κρίσιμα segments της αγοράς. Η επιλογή επενδύσεων σε VLCC και aframax δεν είναι τυχαία. Αφορά τον έλεγχο βασικών ροών ενέργειας σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική αστάθεια δημιουργεί νέες ευκαιρίες για όσους διαθέτουν ρευστότητα και πρόσβαση σε ναυπηγεία. Πέρα από τα μεγέθη, το timing είναι αυτό που αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι μεταβαλλόμενες εμπορικές διαδρομές δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για τους Έλληνες πλοιοκτήτες οι οποίοι αντιθέτως, επιταχύνουν αποφάσεις. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η νέα γενιά της οικογένειας Ιγγλέση κινείται με διαφορετικά εργαλεία. Διαφοροποίηση στόλου, πρόσβαση σε ασιατικά ναυπηγεία και ταυτόχρονη παρουσία σε πρωτογενή και δευτερογενή αγορά. Πρόκειται για μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, που συνδυάζει το παραδοσιακό ναυτιλιακό ένστικτο με σύγχρονη διαχείριση ρίσκου.
Ο εφοπλιστής και η αδελφική φιλία με τον ΓΓ του Κομμουνιστικού Κόμματος
-Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά με έντονο παρασκήνιο και υψηλό συμβολισμό, εξελίσσονται οι κινήσεις του Γαβριήλ Πετρίδη στο Βιετνάμ. Πρόσφατα, σε δείπνο με ιδιαίτερο πολιτικό και επιχειρηματικό βάρος, στο Ανόι, ο Έλληνας εφοπλιστής βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας και τη σύζυγό του, πρόσωπα που στην πράξη καθορίζουν την πολιτική και οικονομική κατεύθυνση της χώρας, αλλά και με την ηγεσία της κρατικής ναυτιλιακής εταιρείας. Όπως ψιθυρίζεται, η προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει με κορυφαία στελέχη φτάνει σε επίπεδο εμπιστοσύνης που ξεπερνά τα συνήθη επιχειρηματικά όρια και δεν είναι τυχαίο ότι τον αποκαλούν «αδερφό». Κάπως έτσι, μετά από σχεδόν μία δεκαετία διακριτικών επαφών, ωρίμασαν οι συνθήκες για την πρώτη ουσιαστική συμφωνία. Στο τραπέζι έπεσαν συγκεκριμένα deals όπως αγορές πλοίων σε σύμπραξη με την κρατική εταιρεία του Βιετνάμ, VIMC-Vietnam Maritime Corporation, είτε μέσω joint ventures είτε με μοντέλα bareboat, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συνεργασίας με γεωπολιτική και επιχειρηματική προοπτική. Με το επιτελείο της βιετναμέζικης ναυτιλιακής να δίνει το «παρών» και την πολιτική ηγεσία να στέλνει σαφή μηνύματα στήριξης, οι κινήσεις Πετρίδη αποκτούν χαρακτηριστικά στρατηγικής διείσδυσης σε μια αγορά που μέχρι πρότινος παρέμενε δύσβατη για τους ξένους. Και μπορεί όλα να ξεκίνησαν πριν από δέκα χρόνια με απλές επαφές, αλλά σήμερα φαίνεται πως μπαίνουν οι υπογραφές που μετατρέπουν τις σχέσεις σε ισχυρές επενδυτικές συμμαχίες.
Το παρασκήνιο της επενδυτικής κίνησης του Αντώνη Κομνηνού
-Η κίνηση του Αντώνη Ε. Κομνηνού να προχωρήσει σε σειρά νεότευκτων MR2 μέσω της Horizon Tankers διαβάζεται ως σαφή στόχευση. Η εταιρεία έχει παραγγείλει συνολικά έξι δεξαμενόπλοια τύπου MR2 στο Changhong Shipyard, με το MT Horizon Emmanuel να αποτελεί το πρώτο δείγμα γραφής ενός προγράμματος που προχωρά με μεθοδικότητα. Στο παρασκήνιο, η επιλογή αυτή ερμηνεύεται ως προσεκτικό «κλείδωμα» θέσεων σε μια περίοδο όπου τα slots στα ναυπηγεία στενεύουν και το κόστος παραμένει ρευστό. Δεν είναι μόνο θέμα ανανέωσης στόλου· είναι και διασφάλιση όρων για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, τα MR2 εξακολουθούν να προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία σε μια αγορά product tankers που αλλάζει, αλλά δεν χάνει τη βασική της δυναμική. Έτσι, η Horizon φαίνεται να επιλέγει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση: ανανέωση χωρίς υπερέκθεση, επένδυση με ορατότητα. Χωρίς θόρυβο, αλλά με καθαρό προσανατολισμό, η συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει το προφίλ της εταιρείας σε επίπεδο στόλου και χρηματοδότησης.
Καμπουρίδης Τανιμανίδης και ελληνική μυθολογία
-Το νέο project του Μίλτου Καμπουρίδη και του κουμπάρου του, παρουσιαστή Σάκη Τανιμανίδη θα είναι ένα μεγάλο μουσείο αφιερωμένο στην ελληνική μυθολογία. Ήδη αναζητείται το κατάλληλο οικόπεδο. Υπενθυμίζεται πως ο όμιλος που συγκρότησαν οι δύο άνδρες κάποια χρόνια πριν, Enthoosia Group, έχει το master franchise για αρκετές χώρες του «μουσείου Ψευδαισθήσεων» ενώ έχει ξεκινήσει και το δικό του project το "Paradox museum" που επίσης αναπτύσσεται διεθνώς. Συνολικά πάνω από 20 μουσεία από τις ΗΠΑ ως την Ινδία άνοιξε και διαχειρίζεται ο Όμιλος. Μάλιστα μόλις την περασμένη εβδομάδα ένα νέο paradox museum άνοιξε στην Χιντεραμπάντ. Ο Τανιμανίδης φρόντισε πρόσφατα να μιλήσει με το «καπέλο» του entrepreneur στη φετινή ετήσια κλειστή εκδήλωση για τα scale-ups της Deloitte στην Αράχωβα, σε μία ανοιχτή συζήτηση με τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΑΤΕ, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου. Σε αυτή μεταξύ άλλων προανήγγειλε και την επιστροφή του "Dragons’ Den", που έχει κάνει την νεοφυή επιχειρηματικότητα σόου, αναμένεται να επιστρέψει με νέο κύκλο, στον Σκάι αυτή τη φορά, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Την παραγωγή θα κάνει η BetterKnown Entertainment των Σάκη Τανιμανίδη και Μιχάλη Ισκά και τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Ιούνιο.
H UBS λέει ότι χειρότερα έρχονται για το πετρέλαιο
-Δευτέρα του Πάσχα, η UBS αναθεώρησε -για μία ακόμη φορά- ανοδικά τις προβλέψεις της για το αργό πετρέλαιο. Οι νέες προβλέψεις βάζουν τον πήχη στα 100 δολάρια ανά βαρέλι στο τέλος Ιουνίου (από 90 δολάρια προηγουμένως), 95 δολάρια τον Σεπτέμβριο, 90 δολάρια τον Δεκέμβριο του 2026 και 85 δολάρια τον Μάρτιο του 2027. Το κρίσιμο στοιχείο που αναδεικνύει η έκθεση της UBS είναι το κλείσιμο εγκαταστάσεων παραγωγής (shut-in) που έχει ήδη φτάσει στα 13 εκατ. βαρέλια ημερησίως και αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Οι εξαγωγές πετρελαίου από χώρες του Κόλπου έχουν πέσει από 19 εκατ. βαρέλια ημερησίως (μέσος όρος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) σε μόλις 8 εκατ. βαρέλια τις τελευταίες 30 ημέρες. Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω αγωγών αλλά και αυτοί παραμένουν ευάλωτοι σε πλήγματα. Η UBS προειδοποιεί για ένα ακόμα πιο ανησυχητικό σενάριο. Αν η αναταραχή παραταθεί, το Brent μπορεί να ξεπεράσει τα 150 δολάρια κάτι που θα πυροδοτούσε σημαντική καταστροφή της ζήτησης. Επιπλέον, εκφράζει ανησυχία για φαινόμενα hoarding, δηλαδή πανικόβλητων αγορών αποθεμάτων που θα ενίσχυαν περαιτέρω τις τιμές. Για την Ελλάδα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Motor Oil και HelleniQ Energy εισάγουν αργό κυρίως από τη Μέση Ανατολή . H στροφή σε εναλλακτικά πηγές με βαρέλια από την Αφρική ή την Αμερική που η ίδια η UBS προβλέπει ότι θα επιταχυνθεί, σημαίνει υψηλότερο κόστος πρώτης ύλης και πίεση στα περιθώρια διύλισης. Για όλους εμάς, όλα τα ανωτέρω μεταφράζονται σε ακριβότερη βενζίνη και diesel και φυσικά πληθωρισμό. Ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν αύριο, η ομαλοποίηση της αγοράς θα πάρει μήνες.
Η πρώτη μεγάλη νίκη του Τραμπ
-Λέγαμε χθες πως κεντρικός στόχος της πολιτικής Τραμπ στη Μέση Ανατολή είναι ο περιορισμός της οικονομικής επέκτασης της Κίνας που έχει ήδη επενδύσει $269 δισ. στην περιοχή. Χθες, το CNBC έδωσε κάποια στοιχεία που επιβεβαιώνουν την «αποτελεσματικότητα» αυτής της στρατηγικής. Τα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου της Κίνας, Μαρτίου 2026, έδωσαν στους αναλυτές μια πρώτη συγκεκριμένη εικόνα για το τι σημαίνει στην πράξη, ο αμερικανικός εμπορικός πόλεμος για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Η Κίνα εμφάνισε αύξηση εξαγωγών μόλις +2,5% τον Μάρτιο, έναντι επίσημης αρχικής πρόβλεψης +8,6%. Οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ έχουν καταρρεύσει, σχεδόν -30% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι οι δασμοί Τραμπ πετυχαίνουν τον βασικό τους στόχο, να περιορίσουν την πρόσβαση του Πεκίνου στην αμερικανική αγορά. Αυτονόητα, περιορίστηκαν οι συναλλαγές της Κίνας και προς την φλεγόμενη από τους βομβαρδισμούς περιοχή. Έκπληξη προκαλεί και η άλλη πλευρά του ισοζυγίου. Οι εισαγωγές της Κίνας εκτοξεύθηκαν +27,8%, δηλαδή 2,5 φορές πάνω από τις προβλέψεις. Προφανώς οι Κινέζοι δεν πλούτισαν ξαφνικά ώστε να επιδοθούν σ’ ένα ντελίριο καταναλωτισμού. Είναι το κόστος των εισαγωγών (κυρίως ενέργεια και πρώτες ύλες) που έχει ανέβει δραματικά λόγω της γεωπολιτικής αναταραχής στον Κόλπο. Το ισοζύγιο πληρωμών της Λ.Δ. Κίνας πιέζεται από δύο μέτωπα ταυτόχρονα.
Όταν οι τραπεζίτες γίνονται συνοριοφύλακες
-Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ επιβεβαίωσε χθες ότι ετοιμάζει ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να συλλέγουν στοιχεία ιθαγένειας από τους πελάτες τους. Το νέο διάταγμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ να αποκλείσει τους παράνομους μετανάστες από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει νόμος ή κανονισμός που να απαγορεύει σε μη Αμερικανούς πολίτες να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό. Οι τράπεζες ακολουθούν φυσικά τον κανόνα «Know Your Customer» για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος, χωρίς όμως αυτός να απαιτεί επαλήθευση ιθαγένειας. Οι συζητήσεις για αυτή τη νέα διοικητική παρέμβαση έχουν προκαλέσει ανησυχία στον τραπεζικό κλάδο. Πολλοί αμφισβητούν τη νομιμότητα του διατάγματος. Νομικοί αναλυτές σημειώνουν ότι η υλοποίηση μέσω εκτελεστικού διατάγματος είναι αμφίβολη και ότι μια τέτοια αλλαγή πιθανότατα θα απαιτούσε νομοθετική διαδικασία μέσω του κλασική διοικητικής διαδικασίας η οποία μπορεί να διαρκέσει ένα έως δύο χρόνια. Για την Ελλάδα, οι τράπεζες που διατηρούν δραστηριότητα ή έχουν γραφεία αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ θα πρέπει να συμμορφωθούν με τη νέα γραφειοκρατική διαδικασία και με το επιπλέον κόστος για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Οι Έλληνες της διασποράς στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν ελληνικές τράπεζες για εμβάσματα και αποταμιεύσεις, θα πρέπει τώρα να προσκομίσουν διαβατήριο ή άλλα έγγραφα ιθαγένειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 50% περίπου του αμερικανικού πληθυσμού δεν διαθέτει καν διαβατήριο. Οι τράπεζες στην Αμερική εξελίσσονται σε εργαλείο μεταναστευτικής πολιτικής. Κάποιοι θα πληρώσουν το κόστος.
Βυθίζεται η αμερικανική αγορά κατοικίας
-Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών στην Αμερικανική αγορά υποχώρησαν -3,6% τον Μάρτιο του 2026 σε μηνιαία βάση. Ο ετήσιος ρυθμός έπεσε στα 3,98 εκατομμύρια συναλλαγές, πολύ κάτω από τις προβλέψεις. Η πτώση οφείλονται σε δύο παράγοντες. Πρώτος, το υψηλό κόστος απόκτησης κατοικίας. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων 30ετούς διάρκειας παραμένουν στο 6% με 6,5%, επίπεδα που καθιστούν την αγορά απρόσιτη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ιδίως για αγοραστές πρώτης κατοικίας. Δεύτερος, η οικονομική αβεβαιότητα που αποθαρρύνει τις μεγάλες δεσμεύσεις. Το γράφημα της National Association of Realtors αποκαλύπτει μια αγορά που κινείται σε εξαιρετικά στενό εύρος από τις αρχές του 2024. Κυμαίνεται ανάμεσα στα 3,8 και 4,2 εκατομμυρίων πωλήσεις, αριθμοί που παραπέμπουν σε λήθαργο για αμερικανικά δεδομένα. Ο Μάρτιος του 2026 εμφανίζεται ως ένα νέο βύθισμα, μετά τη σχετικά καλύτερη επίδοση που σημειώθηκε τους προηγούμενους μήνες. Η εαρινή περίοδος είναι ιστορικά η πιο δυναμική για τις αμερικανικές αγοραπωλησίες κατοικιών. Το γεγονός ότι ξεκινά με τέτοια απόκλιση από τις προβλέψεις δημιουργεί ερωτηματικά για το σύνολο του 2026. Αν η αβεβαιότητα δεν υποχωρήσει και τα επιτόκια δεν χαμηλώσουν, η αγορά κινδυνεύει να κλείσει τη χρονιά κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών με ό,τι αυτό σημαίνει για τον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο.
Τα data centers χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια και εξοπλισμό που η Αμερική δεν διαθέτει
-Περίπου το 50% των αμερικανικών data centers που έχουν προγραμματιστεί για το 2026, τελικά θα καθυστερήσουν ή ακόμη και θα ακυρωθούν λόγω βασικών ελλείψεων σε εξοπλισμό. Τα data centers χρειάζονται τεράστιες ποσότητες υλικών που η Αμερική δεν μπορεί να παράγει με τους ρυθμούς που χρειάζεται. Οι εισαγωγές μεγάλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στις ΗΠΑ (μετασχηματιστές, πίνακες διανομής, μπαταρίες), έφτασαν τα 411 δισ. δολάρια το 2025 καταγράφοντας αύξηση +4,7% σε ετήσια βάση. Από το 2020 έως σήμερα, οι εισαγωγές αυτές αυξήθηκαν κατά 181 δισ. δολάρια (+78%). Τα data centers που συντηρούν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτούν εξοπλισμό που η αμερικανική βιομηχανία αδυνατεί να προμηθεύσει επαρκώς. Από την άλλη πλευρά, τα data centers χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Η Goldman Sachs μέτρησε ότι η παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση των data centers θα ανέλθει στα 1.350 TWh ως το 2030, δηλαδή θα αυξηθεί κατά +220% σε σχέση με τα επίπεδα του 2023. Η προηγούμενη εκτίμηση ήταν +175%, αλλά αναθεωρήθηκε ανοδικά λόγω μεγαλύτερων αναγκών των AI servers που χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Το 60% αυτής της αύξησης μπορεί να προέλθει από τις ΗΠΑ. Η αμερικανική κατανάλωση θα φτάσει τα 750 TWh, με τον υπόλοιπο κόσμο στα 600 TWh. Μέχρι το 2030 η εγκατεστημένη χωρητικότητα data centers στις ΗΠΑ υπολογίζεται να φτάσει τα 95 gigawatts, αύξηση 197% από τα επίπεδα του 2025. Με λίγα λόγια τα data centers έχουν ανάγκη από εξοπλισμό, πρώτες ύλες, και ηλεκτρικό ρεύμα που η Αμερική μόνη της δεν μπορεί να παράξει.
Πηγή: newmoney.gr
