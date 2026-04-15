Το πτυχίο του Μακάριου (έλεος ρε παιδιά), ο Σταύρος και το Επικρατείας, ο δεύτερος γαλάζιος μνηστήρας της Αθήνας, ο Γουάτσα για τις εν Ελλάδι δουλειές του

Αν δηλαδή έπρεπε με πτυχίο κολεγίου ο Λαζαρίδης να διοριστεί το 2007 (επί κυβερνήσεως Ραφήνα) στο γραφείο της μακαρίτισσας πλέον υπουργού Μαριέττας Γιαννάκου ως επιστημονικός συνεργάτης και όχι σε χαμηλότερη θέση γιατί έτσι έπαιρνε 150 ευρώ παραπάνω ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μία υπόθεση 20 ετών, η οποία μάλιστα εγείρεται από ανθρώπους που αποθέωναν τον Τσίπρα ο οποίος είχε σύμβουλο στρατηγικής τον Νίκο Καρανίκα στο Μέγαρο Μαξίμου! Βέβαια το Μ.Μ, που τον τελευταίο καιρό το έχει τερματίσει με το δόγμα «πνεύμα και ηθική» όπως έλεγε στην αξέχαστη ελληνική ταινία ο Βασίλης Αυλωνίτης, λίγο έλειψε να τον αδειάσει. Αλλά εντάξει, δεν θα το κάνει γιατί πια δεν θα βρίσκει άνθρωπο.Αύριο τα σπουδαία…-Στα πιο σοβαρά, αύριο στη Βουλή θα γίνει η συζήτηση για τους θεσμούς όπου η αντιπολίτευση προεξάρχοντος του Νίκου Α. θα την πέσουν στον Κ.Μ για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσείς τώρα μην περιμένετε να το πάει εκεί ευθέως ο Μητσοτάκης, χθεσινός δεν είναι, θα ξεπεράσει άρδην τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πει τα αυτονόητα: α) Ο αμαρτωλός ΟΠΕΚΕΠΕ καταργείται επί της ουσίας και αναλαμβάνει τη διανομή των αγροτικών επιδοτήσεων η ΑΑΔΕ, άρα ρουσφέτια τέλος. β) Επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έγιναν οι νομίμως ηχογραφημένες συνομιλίες βουλευτών και υπουργών για τις χάρες στους αγρότες (έστω και κατά λάθος, λέω εγώ). γ) Ότι «εμείς καταργούμε τα ρουσφέτια παντού, στον στρατό, τις μεταθέσεις των φαντάρων που δεν γυρνάνε Αθήνα προ εξαμήνου, δεν σβήνουμε κλήσεις για κανένα λόγο (αλκοόλ, πάρκινγκ, κ.λπ.) δεν διορίζουμε, δεν, δεν, δεν… Επιπλέον ο Μητσοτάκης θα πετάξει μία μεγάλη μπαλιά στην Αναθεώρηση του Συντάγματος για να 'χουμε να λέμε και κάτι καλό, θετικό και μακροπρόθεσμο. Αυτά…Επίσκεψη στη Βασιλίσσης Όλγας-Ο Μητσοτάκης πάντως θα αρχίσει να κάνει βόλτες εκτός του Μαξίμου, τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει. Μου λένε ότι σήμερα είναι πιθανό να κάνει έναν περίπατο στη νέα Βασιλίσσης Όλγας, που σύντομα θα παραδοθεί στο κοινό, μαζί με την Μενδώνη και άλλους αρμόδιους. Το ενδιαφέρον είναι ότι θα λείπει ο Χάρης Δούκας, ο οποίος βρίσκεται στη Βοστώνη.Η υποψηφιότητα Παπαθανάση-Το Πάσχα που δεν έχει πολλές ειδήσεις συνήθως ανθούν τα σενάρια. Σύμφωνα με ένα τέτοιο, λόγω του συνωστισμού, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα εγκαταλείψει το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών και θα μετακομίσει στο Επικρατείας. Ο Παπαθανάσης διαψεύδει κατηγορηματικά σε όποιον τον ρωτάει τέτοιο σενάριο, λέγοντας ότι στην ενεργό πολιτική μπήκε με σταυρό και με σταυρό θα φύγει αν χρειαστεί. Έτσι δεν κλείνει το γραφείο του και ετοιμάζεται να δώσει τη μάχη του, η οποία βεβαίως δεν θα είναι εύκολη. Για το Επικρατείας από την άλλη παίζει δυνατά το όνομα του Παπασταύρου, αλλά αυτό έχει δρόμο ακόμα.Η περίπτωση Χρυσομάλλη-Να σας πω εμβόλιμα για μια ακόμη περίπτωση βουλευτή της ΝΔ που είναι ουσιαστικό «ξένο σώμα». Ο βουλευτής Μεσσηνίας και στενός φίλος του Αντώνη Σαμαρά, Μίλτος Χρυσομάλλης είναι πλέον «εντός, εκτός και επί τα αυτά», χωρίς να στηρίζει ουσιαστικά την κυβέρνηση, αλλά και χωρίς να παίρνει (ακόμα) διαζύγιο. Η εικόνα του πάντως να είναι πάντα μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις, τα λέει όλα. Το ίδιο έκανε και το Πάσχα που «όργωσε» τη Μεσσηνία, ενώ ήταν μαζί με τον Σαμαρά σε μια συνάντηση που έγινε με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη στην πλατεία της Πύλου.Οι μνηστήρες του Δήμου Αθηναίων-Σας έχω γράψει πριν από εβδομάδες για την απόφαση του Μπακογιάννη να στραφεί αποκλειστικά στον Δήμο Αθηναίων και στην προσπάθεια να πάρει ρεβάνς από τον Χάρη Δούκα το 2028. Πάντως ο Μπακογιάννης φαίνεται ότι δεν θα είναι μόνος του από τη μεριά της Κεντροδεξιάς, καθώς σε όλους τους τόνους ο Χρήστος Τεντόμας, επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, προαναγγέλλει ότι θα κάνει δική του παράταξη, θα την ανακοινώσει το φθινόπωρο και θα φτάσει μέχρι το τέλος, απορρίπτοντας σενάρια για προεκλογική συνεργασία με τον Μπακογιάννη. Ο ίδιος μάλιστα δεν θέλει να δείξει ότι έχει σχέση με τη ΝΔ, ποντάροντας σε μια περισσότερο υπερκομματική λογική. Προβλέπω μπλεξίματα.Νόμος Πιερρακάκη: Διπλασιάστηκαν σε ένα μήνα οι αιτήσεις για το ελβετικό