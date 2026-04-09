Η Ανάσταση των αγορών, ο καυγάς και το χαλασμένο Wi-Fi του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αποθέωση των… υπόδικων βουλευτών, το αόρατο (και αλμυρό) χέρι στο Ορμούζ

Κλείσιμο

Φυσικά το πρώτο και καλύτερο νέο της ημέρας είναι η προσωρινή μεν τυπικά αλλά ας ελπίσουμε μόνιμη εκεχειρία στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Εφόσον «ευοδωθεί» η πρωτοβουλία διαφόρων πλευρών για τη λήξη του πολέμου θα μπορούμε όλοι στην καθημερινότητα και κυρίως στις δουλειές μας να ελπίζουμε ότι όλα θα ξανάρθουν πίσω στα φυσιολογικά.ΟΠΕΚΕΠΕ: Kαυγάς και Wi-Fi-Θα σας αφήσω για Πάσχα σήμερα με μια πολύ πικάντικη αποκάλυψη απαντώντας σε δυο ερωτήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που σχεδόν όποιος μιλάω τις τελευταίες ημέρες μου τα ρωτάει. Πρώτον, πώς είναι δυνατόν να «ήρθε σήμα» στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛΑΣ για νόμιμη παρακολούθηση του τηλεφώνου του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 και εντεύθεν και να μη βρεθεί ένας χριστιανός να το «καρφώσει παραπάνω» ώστε να σταματήσουν να ζητάνε ρουσφέτια από το σταθερό τηλέφωνο. Γιατί αν δεν το έχετε καταλάβει ο κοριός της Αστυνομίας (Εσωτερικών Υποθέσεων) άκουγε τον ΟΠΕΚΕΠΕ επί κυβερνήσεως ΝΔ. Λοιπόν ρώτησα μια πηγή μου και μου απάντησε ότι ο αρμόδιος του κοριού δεν μιλούσε τότε (ήταν τσακωμένοι) με την ηγεσία του υπουργείου. Καλό, έτσι; Είναι που η γαλάζια κυβέρνηση είναι… παρακράτος και τα ελέγχει όλα, Μπόλεκ και Λόλεκ είναι… Το δεύτερο που με ρώταγε ο κόσμος είναι πώς και μιλάγανε από σταθερά τηλέφωνα μιας και από τις κανονικές γραμμές δεν παραγγέλνεις πλέον… ούτε delivery. Μα είναι απλό, μου είπε η πηγή, «δεν είχε Wi-Fi ο ΟΠΕΚΕΠΕ τότε ή είχε χαλάσει και δεν δούλευε, ένα από τα δύο, θα σε γελάσω». Φανταστικό, έτσι; Υ.Γ.: Και μια άλλη απορία που τη διατυπώνουν οι πιο μυημένοι: Συγγνώμη, εδώ λένε ότι γίνεται πάρτι με κοινοτικά κονδύλια και εκατοντάδες εκατομμύρια σφυρίζουν γύρω μας από νέες διαπλεκόμενες εταιρείες και μεσάζοντες, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς με τι ασχολούνται; Με τα email, τα πρόβατα και τα βόδια που όλα μαζί δεν αθροίζουν ζημιά ούτε ένα εκατομμύριο;Η υποδοχή των βουλευτών-Μίλησα με αρκετούς βουλευτές της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτές τις μέρες και πολλοί εξ αυτών αισθάνονται ότι διασύρονται και μπαίνουν στην κρεατομηχανή για αστείες υποθέσεις. Οι άνθρωποι ξεκίνησαν και ανέβηκαν στις εκλογικές τους περιφέρειες, περιμένοντας να δουν τι κλίμα θα βρουν. Κι όμως, παρά τις εντυπώσεις, ο κόσμος τους μαθαίνω είναι ιδιαίτερα θερμός, καθώς αυτοί εμφανίζονται να ενδιαφέρθηκαν για τα αιτήματά τους και να προσπάθησαν να βάλουν πλάτη για να βρεθεί μια άκρη με τους παραλογισμούς της διοίκησης ή τις κλειστές πόρτες ενός άρρωστου οργανισμού, όπως ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος σε έβγαζε ελεγχόμενο πολλές φορές και μετά έκανες να δεις λεφτά 2-3 χρόνια. Τι νομίζατε, στην Ελλάδα ζούμε…Η Κοινοβουλευτική Ομάδα-Σε αυτό το κλίμα, πληθαίνουν οι συζητήσεις για τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ μετά το Πάσχα. Δεδομένα θα γίνει -το άφησε και χθες ανοιχτό ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης- όμως αναζητείται το σωστό timing, δηλαδή να απομακρυνθούμε κάπως από τις συζητήσεις για τις άρσεις ασυλίας κ.λπ. που θα εξελιχθούν σε ένα πατιρντί και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.Οι μετρήσεις για τους ανήλικους-Το μέτρο που αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τους ανήλικους και διαβάσατε χθες πριν το ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, ήταν μια εύκολη νίκη για την κυβέρνηση, σε μια περίοδο που είχε μόνο κακές ειδήσεις να διαχειριστεί. Και αυτό γιατί με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που είχε το Μ.Μ στη διάθεσή του, η ρύθμιση έχει έγκριση από το 80% της κοινωνίας, άρα διακομματική και σε όλες τις ηλικίες. Συνεπώς, πρόκειται για μέτρο ευρείας αποδοχής που είχε καθυστερήσει λόγω της αναγκαίας τεχνικής προετοιμασίας.Οι συζητήσεις με τους δικηγόρους και η ρύθμιση-Ένας λόγος που ο Μητσοτάκης ήταν αρκετά προστατευτικός ως προς τους βουλευτές της ΝΔ στο διάγγελμά του, παρά το ότι άνοιξε αυτή τη συζήτηση για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή που γρήγορα «μαζεύεται», ήταν ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο συνομίλησε με αρκετούς δικηγόρους. Αρκετοί εξ αυτών καθοδηγούν νομικά και εμπλεκόμενους στην υπόθεση και μετέφεραν στο Μ.Μ την εκτίμηση για το πόσο αδύναμη είναι η δικογραφία ως προς πολλά πρόσωπα που περιλαμβάνονται. Μου λένε επίσης ότι, αν οι εισαγγελικές αρχές κωλυσιεργήσουν στις διαδικασίες μετά τις άρσεις ασυλίας, η κυβέρνηση μπορεί να φέρει ρύθμιση που θα επιβάλλει να επιταχύνονται οι δικαστικές διαδικασίες ως προς τα πολιτικά πρόσωπα, προκειμένου να μη μένουν σκιές. Δεν είναι ευχάριστο άλλωστε να πας σε εκλογές ως υπόδικος, άμα σου έχει τραβήξει δηλαδή μια δίωξη η εισαγγελία, ακόμα κι αν η υπόθεση που σε αφορά είναι μάλλον αβάσιμη...Εκεχειρία με όρους… ελέγχου - Το αόρατο «χέρι» στα Στενά του Ορμούζ