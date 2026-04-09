Η Ανάσταση των αγορών, ο καυγάς και το χαλασμένο Wi-Fi του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αποθέωση των… υπόδικων βουλευτών, το αόρατο (και αλμυρό) χέρι στο Ορμούζ
Χαίρετε, κλείνουμε τη στήλη για Πάσχα σήμερα Μεγάλη Πέμπτη με ευχές για ασφαλείς, ήρεμες και όμορφες διακοπές για όλους μέχρι την Τρίτη του Πάσχα που θα τα ξαναπούμε
Φυσικά το πρώτο και καλύτερο νέο της ημέρας είναι η προσωρινή μεν τυπικά αλλά ας ελπίσουμε μόνιμη εκεχειρία στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Εφόσον «ευοδωθεί» η πρωτοβουλία διαφόρων πλευρών για τη λήξη του πολέμου θα μπορούμε όλοι στην καθημερινότητα και κυρίως στις δουλειές μας να ελπίζουμε ότι όλα θα ξανάρθουν πίσω στα φυσιολογικά.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Kαυγάς και Wi-Fi
-Θα σας αφήσω για Πάσχα σήμερα με μια πολύ πικάντικη αποκάλυψη απαντώντας σε δυο ερωτήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που σχεδόν όποιος μιλάω τις τελευταίες ημέρες μου τα ρωτάει. Πρώτον, πώς είναι δυνατόν να «ήρθε σήμα» στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛΑΣ για νόμιμη παρακολούθηση του τηλεφώνου του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 και εντεύθεν και να μη βρεθεί ένας χριστιανός να το «καρφώσει παραπάνω» ώστε να σταματήσουν να ζητάνε ρουσφέτια από το σταθερό τηλέφωνο. Γιατί αν δεν το έχετε καταλάβει ο κοριός της Αστυνομίας (Εσωτερικών Υποθέσεων) άκουγε τον ΟΠΕΚΕΠΕ επί κυβερνήσεως ΝΔ. Λοιπόν ρώτησα μια πηγή μου και μου απάντησε ότι ο αρμόδιος του κοριού δεν μιλούσε τότε (ήταν τσακωμένοι) με την ηγεσία του υπουργείου. Καλό, έτσι; Είναι που η γαλάζια κυβέρνηση είναι… παρακράτος και τα ελέγχει όλα, Μπόλεκ και Λόλεκ είναι… Το δεύτερο που με ρώταγε ο κόσμος είναι πώς και μιλάγανε από σταθερά τηλέφωνα μιας και από τις κανονικές γραμμές δεν παραγγέλνεις πλέον… ούτε delivery. Μα είναι απλό, μου είπε η πηγή, «δεν είχε Wi-Fi ο ΟΠΕΚΕΠΕ τότε ή είχε χαλάσει και δεν δούλευε, ένα από τα δύο, θα σε γελάσω». Φανταστικό, έτσι; Υ.Γ.: Και μια άλλη απορία που τη διατυπώνουν οι πιο μυημένοι: Συγγνώμη, εδώ λένε ότι γίνεται πάρτι με κοινοτικά κονδύλια και εκατοντάδες εκατομμύρια σφυρίζουν γύρω μας από νέες διαπλεκόμενες εταιρείες και μεσάζοντες, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς με τι ασχολούνται; Με τα email, τα πρόβατα και τα βόδια που όλα μαζί δεν αθροίζουν ζημιά ούτε ένα εκατομμύριο;
Η υποδοχή των βουλευτών
-Μίλησα με αρκετούς βουλευτές της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτές τις μέρες και πολλοί εξ αυτών αισθάνονται ότι διασύρονται και μπαίνουν στην κρεατομηχανή για αστείες υποθέσεις. Οι άνθρωποι ξεκίνησαν και ανέβηκαν στις εκλογικές τους περιφέρειες, περιμένοντας να δουν τι κλίμα θα βρουν. Κι όμως, παρά τις εντυπώσεις, ο κόσμος τους μαθαίνω είναι ιδιαίτερα θερμός, καθώς αυτοί εμφανίζονται να ενδιαφέρθηκαν για τα αιτήματά τους και να προσπάθησαν να βάλουν πλάτη για να βρεθεί μια άκρη με τους παραλογισμούς της διοίκησης ή τις κλειστές πόρτες ενός άρρωστου οργανισμού, όπως ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος σε έβγαζε ελεγχόμενο πολλές φορές και μετά έκανες να δεις λεφτά 2-3 χρόνια. Τι νομίζατε, στην Ελλάδα ζούμε…
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα
-Σε αυτό το κλίμα, πληθαίνουν οι συζητήσεις για τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ μετά το Πάσχα. Δεδομένα θα γίνει -το άφησε και χθες ανοιχτό ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης- όμως αναζητείται το σωστό timing, δηλαδή να απομακρυνθούμε κάπως από τις συζητήσεις για τις άρσεις ασυλίας κ.λπ. που θα εξελιχθούν σε ένα πατιρντί και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Οι μετρήσεις για τους ανήλικους
-Το μέτρο που αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τους ανήλικους και διαβάσατε χθες πριν το ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, ήταν μια εύκολη νίκη για την κυβέρνηση, σε μια περίοδο που είχε μόνο κακές ειδήσεις να διαχειριστεί. Και αυτό γιατί με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που είχε το Μ.Μ στη διάθεσή του, η ρύθμιση έχει έγκριση από το 80% της κοινωνίας, άρα διακομματική και σε όλες τις ηλικίες. Συνεπώς, πρόκειται για μέτρο ευρείας αποδοχής που είχε καθυστερήσει λόγω της αναγκαίας τεχνικής προετοιμασίας.
Οι συζητήσεις με τους δικηγόρους και η ρύθμιση
-Ένας λόγος που ο Μητσοτάκης ήταν αρκετά προστατευτικός ως προς τους βουλευτές της ΝΔ στο διάγγελμά του, παρά το ότι άνοιξε αυτή τη συζήτηση για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή που γρήγορα «μαζεύεται», ήταν ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο συνομίλησε με αρκετούς δικηγόρους. Αρκετοί εξ αυτών καθοδηγούν νομικά και εμπλεκόμενους στην υπόθεση και μετέφεραν στο Μ.Μ την εκτίμηση για το πόσο αδύναμη είναι η δικογραφία ως προς πολλά πρόσωπα που περιλαμβάνονται. Μου λένε επίσης ότι, αν οι εισαγγελικές αρχές κωλυσιεργήσουν στις διαδικασίες μετά τις άρσεις ασυλίας, η κυβέρνηση μπορεί να φέρει ρύθμιση που θα επιβάλλει να επιταχύνονται οι δικαστικές διαδικασίες ως προς τα πολιτικά πρόσωπα, προκειμένου να μη μένουν σκιές. Δεν είναι ευχάριστο άλλωστε να πας σε εκλογές ως υπόδικος, άμα σου έχει τραβήξει δηλαδή μια δίωξη η εισαγγελία, ακόμα κι αν η υπόθεση που σε αφορά είναι μάλλον αβάσιμη...
Εκεχειρία με όρους… ελέγχου - Το αόρατο «χέρι» στα Στενά του Ορμούζ
-Στα χαρτιά, η εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παρουσιάζεται ως σημείο καμπής. Στους διαδρόμους όμως της ναυτιλιακής αγοράς, η αίσθηση είναι διαφορετική. «Tίποτα δεν τελείωσε, απλώς μπήκε σε pause» λένε υψηλόβαθμα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών. Πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις, το μοντέλο που διαμορφώνεται στα Στενά του Ορμούζ παραμένει αυστηρά ελεγχόμενο. Πηγές με γνώση των διελεύσεων μιλούν για ένα άτυπο σύστημα «έγκρισης», όπου το Ιράν κρατά τον τελικό λόγο, καθορίζοντας ποιος περνά και πότε. Στο παρασκήνιο, συζητείται ανοιχτά πλέον και το θέμα των τελών, ήτοι εγκρίσεις που φέρονται να φτάνουν έως και τα 2 εκατ. δολάρια, σε γουάν ή ακόμη και σε κρυπτονομίσματα. «Δεν είναι άνοιγμα αγοράς, είναι διαχείριση ροής», σημειώνει χαρακτηριστικά Έλληνας ναυλομεσίτης, προσθέτοντας ότι αρκετές εταιρείες εξετάζουν εναλλακτικές διαδρομές, ακόμη και με υψηλότερο κόστος, για να αποφύγουν την αβεβαιότητα. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για αμερικανική συμβολή στην αποσυμφόρηση της ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, όπως λένε παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς, «κανείς δεν έχει δει ακόμη πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη». Αντίθετα, αυτό που καταγράφεται είναι ότι η επιχειρησιακή πραγματικότητα συνεχίζει να καθορίζεται από τοπικούς παράγοντες και στρατιωτικούς συσχετισμούς, με ανεπίσημα κανάλια επικοινωνίας να παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εγκρίσεις διελεύσεων. Η αντίδραση των αγορών, με το πετρέλαιο να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια, αποδίδεται κυρίως στην απελευθέρωση φορτίων που είχαν εγκλωβιστεί, όχι σε πραγματική αποκατάσταση της ροής. Traders μιλούν για «τεχνική εκτόνωση», ενώ επισημαίνουν ότι η εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει διαταραγμένη και εξαρτάται από εύθραυστες ισορροπίες. Στα ναυτιλιακά γραφεία, η εικόνα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Δεκάδες πλοιοκτήτες κρατούν στάση αναμονής, παρά την τυπική άρση του αποκλεισμού. Περίπου 1.000 πλοία εξακολουθούν να κινούνται με περιορισμούς ή να περιμένουν οδηγίες, ενώ οι διελεύσεις γίνονται επιλεκτικά και με προτεραιότητες που δεν είναι πάντα εμπορικές. Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, λειτουργώντας αποτρεπτικά για νέα voyages, ενώ αρκετοί ναυλωτές ζητούν ρήτρες ευελιξίας σε περίπτωση νέας εμπλοκής. Παράλληλα, οι αναφορές για συνεχιζόμενα πλήγματα σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής ενισχύουν το κλίμα δυσπιστίας. «Η ένταση δεν έφυγε, απλώς απλώθηκε», σχολιάζει έμπειρος broker, υπογραμμίζοντας ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει πλέον ενσωματωθεί στις τιμές και στις αποφάσεις. Στο παρασκήνιο, η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι σαφής. Η εκεχειρία δεν αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, απλώς τους παγώνει προσωρινά.
Jumbo: Παραμένει «αγκάθι» η Ρουμανία παρά το ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς
-Στο τέλος του μήνα και συγκεκριμένα στις 28 Απριλίου θα γίνουν γνωστά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 για την Jumbo, η διοίκηση Βακάκη όμως φροντίζει να παρέχει στους επενδυτές εικόνα και για το πώς πηγαίνει η αλυσίδα το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς που διανύουμε. Με βάση το update αυτό, η Jumbo τρέχει με ανάπτυξη κοντά στο +7,3%, σημαντικά πάνω από τον ετήσιο στόχο αύξησης πωλήσεων της διοίκησης για το 2026, που τοποθετείται στο 5%. Σύμφωνα με τους αναλυτές η Ελλάδα και η Βουλγαρία συνεχίζουν να εμφανίζουν θετική δυναμική, ενώ και η Κύπρος διατηρεί ανοδική πορεία, παρά τις πιέσεις που καταγράφονται σε επιμέρους αγορές. Αντίθετα, η Ρουμανία εξακολουθεί να υστερεί αφού οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά την καταναλωτική συμπεριφορά. Η AXIA–Alpha Finance εστιάζει, μεταξύ άλλων, στη στρατηγική του ομίλου για την απόκτηση μισθωμένων καταστημάτων που ήδη λειτουργούν και στο πλαίσιο αυτό η αγορά καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Military στο Βουκουρέστι αξιολογείται ως ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης στον τομέα των ακινήτων, η οποία αναμένεται σταδιακά να βελτιώσει την αποδοτικότητα και τις αποδόσεις. Τέλος, σε όρους αποτίμησης, η Jumbo διαπραγματεύεται περίπου στις 9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 και στις 5,5 φορές το EV/EBITDA, επίπεδα που παραμένουν ελκυστικά για μια εταιρεία με σταθερή ανάπτυξη εσόδων, ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και συνεπή επενδυτική στρατηγική. Ο κίνδυνος περαιτέρω πτώσης της μετοχής εκτιμάται περιορισμένος από την AXIA–Alpha Finance, με την τρέχουσα αποτίμηση να προσφέρει επαρκές περιθώριο ασφάλειας ακόμη και υπό πιο συντηρητικά σενάρια. Σε κάθε περίπτωση, η πορεία της αγοράς στη Ρουμανία, η εποχική επιβράδυνση μετά το Πάσχα και οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν βασικούς παράγοντες που θα συνεχίσουν να καθορίζουν την εικόνα βραχυπρόθεσμα.
Η προειδοποίηση της AS Company λόγω Κίνας
-Μένουμε στο retail και πάμε στη γνωστή εταιρεία AS Company που εμφάνισε ένα ισχυρό σετ οικονομικών επιδόσεων για το 2025, με αύξηση πωλήσεων 16,38% (στα €36,1 εκατ.) και EBITDA +56,3% (στα €8,1 εκατ.) που ενισχύθηκε και από την πώληση επενδυτικών ακινήτων στην Κρήτη. Η εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις ωστόσο προειδοποιεί πως οι εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το κόστος μεταφορών, καθώς πάνω από το 70% των εισαγωγών της προέρχεται από την Κίνα. Παράλληλα, βασικοί προμηθευτές στην Κίνα έχουν ήδη γνωστοποιήσει προθέσεις ανατιμήσεων στα προϊόντα τους, επικαλούμενοι την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Έτσι και υπό τις παρούσες συνθήκες και εφόσον η εκεχειρία καταρρεύσει και η σύρραξη παραταθεί, η διοίκηση της AS Company εκτιμά ότι το μικτό περιθώριο κέρδους ενδέχεται να υποχωρήσει κατά 2% έως 5%.
Στις 15/6 η Ελλάδα εξοφλεί πρόωρα 7 δισ. του πρώτου μνημονίου
-Στη χθεσινή δημοπρασία τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων του Δημοσίου, το επιτόκιο ανέβηκε στο 1,95% από 1,78% την προηγούμενη φορά, μια μικρή αύξηση που αντανακλά την ευρύτερη αβεβαιότητα στις αγορές. Την ίδια όμως στιγμή, το τρίμηνο Euribor στη διατραπεζική αγορά κυμαίνεται μεταξύ 2,10% και 2,13%, δηλαδή 15 με 18 μονάδες βάσης, υψηλότερα από το επιτόκιο της δημοπρασίας. Με απλά λόγια οι τράπεζες που αγόρασαν τα ΕΓΕΔ χάνουν λεφτά. Οι τράπεζες συμμετείχαν με υπερβολικές προσφορές (overbidding) και αγόρασαν ουσιαστικά ένα επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό που θα έπαιρναν αν απλώς τοποθετούσαν τα χρήματά τους στη διατραπεζική αγορά. Ήδη στη δευτερογενή αγορά ομολόγων τα ίδια ΕΓΕΔ τιμολογούνται στο 2,05%. Γιατί το έκαναν; Επειδή τα ελληνικά κρατικά χρεόγραφα είναι εξαιρετικά χρήσιμα ως ενέχυρο (collateral) και σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, η ποιότητα των εξασφαλίσεων έχει αξία που δεν φαίνεται στο επιτόκιο. Παράλληλα, ο ΟΔΔΗΧ κινείται με την ψυχραιμία ενός εκδότη που δεν βιάζεται. Έχει ήδη καλύψει τα 4,3 από τα 8 δισ. ευρώ των φετινών δανειακών αναγκών και ετοιμάζει έκδοση ομολόγου την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει ανάγκη ρευστότητας, αλλά επειδή θέλει να διατηρήσει την επαφή με την αγορά. Η σημαντικότερη είδηση, όμως, κρύβεται αλλού. Στις 15 Ιουνίου, η Ελλάδα θα προχωρήσει κανονικά στην πρόωρη εξόφληση 7 δισ. ευρώ σε ομόλογα του πρώτου μνημονίου. Ανεπηρέαστη από τις συνθήκες αναταραχής που επικρατούν στις αγορές, η χώρα θα φανεί συνεπής στις δεσμεύσεις της και θα μειώσει σημαντικά το Δημόσιο Χρέος που γεννήθηκε στη χειρότερη στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
Η «επίθεση» της Ten Brinke και το… ενεργειακό real estate
-Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά έξι νέες εταιρείες ίδρυσε χθες η Ten Brinke Hellas. Συγκεκριμένα, ο ελληνικός βραχίονας του ολλανδικού πολυεθνικού ομίλου real estate, ο οποίος διατηρεί ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά, προχώρησε στη σύσταση των Μονοπρόσωπων Ανώνυμων Εταιρειών TenGrand Collection, TenOikos, TenSummit, TenPlatinum Properties, TenLuxe και TenSpace. Όλες εδρεύουν στα γραφεία της Ten Brinke επί της οδού Καρνεάδου και έχουν σκοπό τις κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά (και μη) κτήρια, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, τις υπηρεσίες επενδύσεων, την αγοραπωλησία ακινήτων κ.λπ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κάθε εταιρείας είναι 25.000 ευρώ και καλύπτεται από την Ten Brinke Hellas, την οποία εκπροσωπεί ο Φώτης Γιόφτσιος. Στη διοίκησή τους συμμετέχουν ο Albert Ten Brinke, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Φώτης Γιόφτσιος (Αναπληρωτής Πρόεδρος) και ο Θεοφάνης Στρατόπουλος (μέλος). Τα… θέλγητρα του real estate, όμως, δεν άφησαν αδιάφορο ούτε τον Γιώργο Καλαβρουζιώτη του Ομίλου Eunice που δραστηριοποιείται στην ενεργειακή αγορά. Έτσι, χθες έγινε η σύσταση της εταιρείας Eunice Real Estate M.A.E. με σκοπό την αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, τις χρηματομεσιτικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, τα οποία κατέβαλε η Eunice Green Energy, εκπροσωπούμενη από τον Γιώργο Καλαβρουζιώτη. Ο ίδιος ανέλαβε επίσης τη διοίκηση της νέας εταιρείας.
Part 1: Η ελληνική ναυτιλία στην πρώτη γραμμή της εθνικής άμυνας
-Με πρόσφατο προεδρικό διάταγμα, ο Έλληνας πλοιοκτήτης Άρης Θεοδωρίδης ανακηρύχθηκε Υποναύαρχος επί τιμή και Έφεδρος Αξιωματικός, σηματοδοτώντας την ιστορική σχέση της ελληνικής ναυτιλίας με την άμυνα. Η δωρεά ύψους 35 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η θάλασσα» στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, αναδεικνύει τη θάλασσα ως κρίκο ανάμεσα στην οικονομία, την παιδεία και την εθνική ταυτότητα. Το πάρκο θα λειτουργεί ως ζωντανός χώρος εκπαίδευσης και προβολής της ναυτικής κληρονομιάς, ενισχύοντας το εθνικό θαλάσσιο αίσθημα. Παράλληλα, η δωρεά της Angelakos (Hellas) S.A. για νέο αξονικό τομογράφο και Μονάδα Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών αναβαθμίζει την ιατρική υποδομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Υποναύαρχος Σωτήριος Μωραΐτης τόνισε ότι οι νέες δυνατότητες μειώνουν την ταλαιπωρία των ασθενών και εξοικονομούν σημαντικούς πόρους. Ο Ευάγγελος Αγγελάκος υπενθύμισε τον διαχρονικό δεσμό ανάμεσα στον εμπορικό και τον πολεμικό στόλο. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επαίνεσε τις οικογένειες των εφοπλιστών για το ήθος και τον πατριωτισμό τους, καλώντας και άλλους να στηρίξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Part 2: Αφοί Λασκαρίδη, Ιωάννα Κ. Μαρτίνου και Νίκος Κοσμάτος
-Η ελληνική ναυτιλία επανατοποθετείται ως “στρατηγικός εταίρος της άμυνας, όπου η οικονομική ισχύς συναντά την εθνική ευθύνη”. Η φράση παραπέμπει πρώτα στον Πάνο Λασκαρίδη. Υποναύαρχο ΠΝ επί τιμή, ανάδοχο της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» και πρόεδρο του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς της νέας, πρακτικής ευεργεσίας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι δωρεές της οικογένειας των αδελφών Πάνου και Θανάση Λασκαρίδη δεν έχουν χαρακτήρα αποσπασματικό ούτε επικοινωνιακό. Από τα υπερσύγχρονα drones V-BAT στην ΑΣΔΕΝ και τα καταδυτικά ρολόγια στη ΔΥΚ, έως το πρόγραμμα «ΚΥΚΝΟΣ» των άνω των 23 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση φρεγατών τύπου “S” και τα πλοία γενικής υποστήριξης του Στόλου, το αποτύπωμα είναι μετρήσιμο και επιχειρησιακά κρίσιμο. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η ανέγερση νέας Μοίρας στη Σχολή Ικάρων στη Δεκέλεια, σε συνεργασία με το ΓΕΑ, καλύπτοντας μια πραγματική ανάγκη των αυριανών αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας. Σε αυτό το πλαίσιο ήρθε στα τέλη του 2025 και η ανακήρυξη της Ιωάννας Κωνσταντίνου Μαρτίνου σε Αρχιπλοίαρχο επί τιμή του Πολεμικού Ναυτικού, με αφορμή τη δωρεά προσομοιωτή ναυτιλίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων από το Ίδρυμα Αθηνά Ι. Μαρτίνου και την ανακατασκευή, στον τελευταίο όροφο του ΓΕΝ, έκτασης χιλίων τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου, ο εφοπλιστής Νίκος Παναγιώτη Κοσμάτος έχει ανακηρυχθεί Ταξίαρχος Ιππικού–Τεθωρακισμένων ε.τ. για την πολυετή προσφορά του στις εθνικές αμυντικές ανάγκες και κυρίως για τη γενναία συνεισφορά του στον εκσυγχρονισμό της Βιβλιοθήκης της Σχολής Ευελπίδων. Γιατί, όπως ειπώθηκε, η άμυνα της χώρας δεν είναι μόνο υπόθεση όπλων, αλλά και γνώσης.
Η VENERGY ανεβάζει «στροφές» στη διεθνή ναυτιλία με ναυπηγήσεις $2 δισ.
-Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, η VENERGY Maritime του Βύρωνα Βασιλειάδη έχει δεσμεύσει επενδύσεις για ναυπηγήσεις που φτάνουν τα 2 δισ. δολάρια εάν ασκηθούν και οι έξι προαιρέσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 24 πλοία σε παραγγελία και επιπλέον 6 επιλογές (options), καλύπτοντας από MR και LR2 δεξαμενόπλοια μέχρι feeder container ships, ενώ έχει και τρία πλοία στο νερό. Πιο πρόσφατα, ο Β.Β. μπήκε στον κλάδο των μεγάλων δεξαμενόπλοιων τύπου suezmax, υπογράφοντας παραγγελία δύο πλοίων 158.000 dwt στο κινεζικό ναυπηγείο Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα δύο, προγραμματισμένα για παράδοση το 2029-2030. Κάθε πλοίο κοστίζει περίπου 82 εκατ. δολάρια και θα φέρει scrubbers για καθαρότερη καύση και αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα. Παράλληλα, άσκησε προαίρεση για δύο ακόμη LR2 στο ναυπηγείο New Times Shipbuilding, ανεβάζοντας τον αριθμό τους στα έξι, ενώ προχωρά και σε δύο MR στο K Shipbuilding της Νότιας Κορέας, με παράδοση το 2028. Η συγκέντρωση έξι LR2 δημιουργεί σημαντικές οικονομίες κλίμακας, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στις μακρινές μεταφορές διυλισμένων προϊόντων. Η συνολική εικόνα δείχνει έναν πλοιοκτήτη που δεν αρκείται σε βήματα, αλλά στήνει έναν διαφοροποιημένο και οικολογικά σύγχρονο στόλο, με τον στόχο να φτάσει τα 33 πλοία όταν ολοκληρωθούν όλες οι παραδόσεις. Ο Β.Β. αποδεικνύει ότι η νέα γενιά στην ελληνική ναυτιλία μπορεί να συνδυάσει όραμα, αποφασιστικότητα και στρατηγική, φέρνοντας δυναμική παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη των μεταφορών πετρελαίου και προϊόντων.
Ένα TACO με δυνατή Ελληνική γεύση
-Η επενδυτική στρατηγική TACO απέδωσε και πάλι. Για όσους δεν το θυμούνται, Trump Always Chickens Out. Οι αγορές καθορίζουν τη συμπεριφορά του Προέδρου και όχι το αντίθετο. Η επενδυτική στρατηγική TACO γεννήθηκε την εποχή του «πολέμου των Δασμών», το 2025, και από τότε αποδεικνύεται ως η πιο κερδοφόρα βραχυπρόθεσμη τακτική στα διεθνή χρηματιστήρια. Αγοράζεις στον πανικό, πουλάς στη «νίκη» του Τραμπ. Η εκεχειρία στο Ιράν ερμηνεύθηκε ως νίκη του PotUS. Το Χρηματιστήριο της Αθήνας, το Euronext Athens, αποδείχτηκε εξαιρετικός αγωγός αυτής της λογικής. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 6,58% με συναλλαγές «rebalancing» 624,6 εκατ. ευρώ και με τον τραπεζικό δείκτη να ηγείται της ανόδου με άλμα +10,7%. Η εκεχειρία στο Ιράν και η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές λειτούργησαν ως ενισχυμένο καύσιμο της ανόδου. Με το ξέσπασμα του πολέμου, στις αρχές Μαρτίου, ο Γενικός Δείκτης είχε βυθιστεί -5,75%, η αγορά απώλεσε όλα τα κέρδη του 2026 και η κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 8,5 δισ. ευρώ. Το Χρηματιστήριο από σήμερα μπαίνει τώρα σε τετραήμερη πασχαλινή αργία κουβαλώντας τα δύο εξαιρετικά δώρα στις βαλίτσες του. Αλλά το TACO έχει ένα κρυφό ελάττωμα που αξίζει να θυμόμαστε: λειτουργεί μόνο όταν και τα δύο μέρη θέλουν να βγουν από την κρίση. Στις δασμολογικές αντιπαραθέσεις, ο αντίπαλος της Ουάσιγκτον ήταν το ΑΕΠ. Στο Ιράν, ο αντίπαλος έχει διαφορετικά κίνητρα.
Ολική επαναφορά στο ΧΑ - Έσβησαν οι «πολεμικές» απώλειες
-Η «ατμομηχανή» της χθεσινής ανόδου ήταν αδιαμφισβήτητα ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος όπως αναφέραμε και πιο πάνω κατέγραψε ένα ιστορικό άλμα της τάξης του 10,7%. Στην κορυφή των αποδόσεων βρέθηκε η Alpha Bank, η οποία με ένα εκκωφαντικό +13% και όγκο συναλλαγών που πλησίασε τα 29 εκατ. τεμάχια, έδωσε το σύνθημα της ολικής επαναφοράς. Οι επενδυτές έσπευσαν να επανατοποθετηθούν στις συστημικές τράπεζες, θεωρώντας ότι η άρση του γεωπολιτικού κινδύνου απελευθερώνει τις πραγματικές αξίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πέρα από το τραπεζικό ράλι, η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από ιστορικά ρεκόρ σε εμβληματικούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Σαράντης κατέγραψαν νέα υψηλά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των θεμελιωδών τους μεγεθών. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έπιασε για πρώτη φορά τα επίπεδα των 38 ευρώ, ενώ η Σαράντης έκλεισε στις παρυφές των 15,5 ευρώ και σε υψηλό 8ετίας. Η συνεδρίαση της Μεγάλης Τετάρτης αποτελεί σημείο καμπής για τη Λεωφόρο Αθηνών. Η ταχύτητα με την οποία απορροφήθηκαν οι κραδασμοί του πολέμου δείχνει ότι η εγχώρια αγορά δείχνει να διαθέτει πλέον το βάθος και τα αντισώματα να διαχειρίζεται κρίσεις, επιστρέφοντας ταχύτατα στο βασικό της σενάριο: αυτό της σύγκλισης με τις ώριμες αγορές. Τέλος, σε μία ιστορική αναδρομή, το χθεσινό άλμα ήταν το ισχυρότερο από τις 9 Νοεμβρίου 2020, όταν τότε η ανακοίνωση των θετικών αποτελεσμάτων για το εμβόλιο κατά της COVID-19 από τις Pfizer/BioNTech πυροδότησε εκρηκτική άνοδο στο ΧΑ, που είχε κλείσει με διψήφια ημερήσια απόδοση (+11,46%).
Οι κεντρικές τράπεζες προτιμούν το χρυσάφι και όχι τα αμερικανικά ομόλογα
-Για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, ο χρυσός νίκησε τα αμερικανικά ομόλογα στις προτιμήσεις των κεντρικών τραπεζών. Η Fed της Νέας Υόρκης έδωσε χθες στη δημοσιότητα ένα γράφημα που δείχνει ότι από τα $3,1 τρισεκατομμύρια του 2021, οι τοποθετήσεις ξένων κεντρικών τραπεζών σε αμερικανικά ομόλογα έχουν υποχωρήσει κάτω από τα $2,7 τρισ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η επιτάχυνση της πτώσης καταγράφεται τον τελευταίο καιρό. Ταυτόχρονα, το χρυσάφι αντιπροσωπεύει πλέον το 24% των παγκόσμιων αποθεματικών κεντρικών τραπεζών. Είναι η πρώτη φορά από τα μέσα της δεκαετίας του '90 που τα αμερικανικά ομόλογα βρίσκονται στο 21% δηλαδή κάτω από τον χρυσό. Το 2015 τα Treasuries αντιπροσώπευαν το 33% των αποθεματικών και ο χρυσός μόλις το 9%. Αυτό που καταγράφει FED NY είναι δομική μεταστροφή που έχει τρεις πιθανές ερμηνείες. Πρώτον, η δέσμευση των ρωσικών αποθεματικών, το 2022, άλλαξε για πάντα την αντίληψη για το τι θεωρείται «ασφαλές». Αποδείχτηκε ότι αμερικανικά ομόλογα μπορούν κι αυτά να παγώσουν με απόφαση της Ουάσιγκτον. Δεύτερον, οι δασμολογικές εμπνεύσεις του Τραμπ και η αβεβαιότητα γύρω από τον ρόλο του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος, ενίσχυσαν την ανάγκη για αναχαίτιση κινδύνου (hedging). Τρίτον, ο πόλεμος στο Ιράν και η αστάθεια στον Κόλπο έχουν καταστήσει το χρυσάφι περισσότερο ελκυστικό ως «ουδέτερο» αποθεματικό. Ο χρυσός δεν έχει εκδότη, δεν έχει αντισυμβαλλόμενο, δεν παγώνει. Κατά συνέπεια για τις αγορές, η πραγματική ανησυχία δεν εντοπίζεται στις διακυμάνσεις της τιμής του χρυσού. Οι αγορές ανησυχούν για τη συρρίκνωση της ζήτησης σε αμερικανικά ομόλογα κι αυτό συνεπάγεται υψηλότερες αποδόσεις, ακριβότερο δολάριο δανεισμού και μια Αμερική που πληρώνει ακριβά τις πολιτικές επιλογές της ηγεσίας της.
Πηγή: newmoney.gr
