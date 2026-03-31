Η κουβέντα στη Βουλή, έρχεται τον Μάιο το κόμμα Αλέξη, οι καμπάνες (και οι κουδούνες) για την οικονομία και ο Μεγάλου, τι… ψωνίζουν τώρα οι Αμερικανοί στην Ελλάδα
Η κουβέντα στη Βουλή, έρχεται τον Μάιο το κόμμα Αλέξη, οι καμπάνες (και οι κουδούνες) για την οικονομία και ο Μεγάλου, τι… ψωνίζουν τώρα οι Αμερικανοί στην Ελλάδα
Χαίρετε, τα αντιφατικά νέα, οι δηλώσεις εκατέρωθεν και το γενικό κλίμα συνεχίζει να αφήνει ερωτηματικά για τη συνέχεια του πολέμου, οι αγορές μάλλον άρχισαν να αντιδρούν λίγο πιο ψύχραιμα γιατί πιστεύουν ότι δεν συμφέρει κανέναν πλέον αυτός ο πόλεμος, ούτε τους Ισραηλινούς, αλλά βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της εικασίας
Τέλος πάντων, στο Μ.Μ αλλά και στο οικονομικό επιτελείο η προετοιμασία συνεχίζεται, συσκέψεις επί συσκέψεων, προετοιμασία και αναμονή. Έως το Πάσχα πάντως η μόνη «τελετή» που βλέπω να έχει ενδιαφέρον και φασαρία είναι η συζήτηση στη Βουλή για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου που έχει ζητήσει να γίνει ο αρχηγός μας «πες μια λέξη και πάμε» Νίκος Α. με σκοπό να στριμώξει τον Μητσοτάκη για τις υποκλοπές. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα τον στριμώξει, αλλά είμαι σίγουρος για τη γραμμή Μαξίμου η οποία λέει «η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη, εκκρεμεί ακόμα το εφετείο, εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε, αλλάξαμε και το νομοθετικό πλαίσιο και τέλος». Θα πουν επίσης για το κράτος δικαίου, οι κυβερνητικοί, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τις καλύτερες εκθέσεις για την ελευθερία των media κ.λπ. στην Ελλάδα. Σαφώς και το όλο θέμα των υποκλοπών δεν είναι περίπατος για την κυβέρνηση αλλά ξαναλέμε, δεν έπεσε το 2022 που έγινε το σκάνδαλο, τώρα θα πέσει; Δεν πουλάει που δεν πουλάει ως θέμα οι υποκλοπές, γίνεται και μεταξύ πολέμου και Πάσχα η κουβέντα, άντε να δούμε ποιος θα την ακούσει. Επίσης για Εξεταστική Επιτροπή που σίγουρα θα ζητήσει η αντιπολίτευση δεν το πολυβλέπω όπως μου λένε να γίνεται, τώρα το πώς θα παρακαμφθεί η διαδικασία μένει να το δούμε την Παρασκευή. Δεν βλέπω επίσης πιθανό να κάνει ο Ανδρουλάκης πρόταση μομφής γιατί απλώς θα συσπειρώσει τη ΝΔ και ως εκεί του κόβει να μην το κάνει.
Από τους G7 στη Λαμία
-Τα δύο καπέλα του Πιερρακάκη, αφενός ως ΥΠΟΙΚ και αφετέρου ως πρόεδρος του Eurogroup, έχουν ως αποτέλεσμα έναν ιδιότυπο δυϊσμό. Για παράδειγμα, χθες συμμετείχε το πρωί μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο της G7 εκπροσωπώντας την Ευρωζώνη και αμέσως μετά αναχώρησε για τη Λαμία, όπου συμμετείχε στο Star Forum και μετά έμεινε για να συναντηθεί με νεολαίους της πόλης. Κάτι τέτοιο του συνέβη και την Παρασκευή, καθώς το πρωί προήδρευσε του Eurogroup και το απόγευμα πήγε στη Σπάρτη, όπου μάλιστα έκανε βόλτα στην κεντρική πλατεία και «ντου» στα καταστήματα, καταγράφοντας προβληματισμούς και αιτήματα.
Άγιο Φως χωρίς τελετή
-Επειδή υπάρχουν διάφορες αγωνίες, να σας πω ότι μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ υπάρχει μια κατ' αρχήν συνεννόηση για το πώς θα γίνει η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός με την αποστολή αεροσκάφους στο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ και από εκεί μετάβαση με αυτοκίνητο στα Ιεροσόλυμα. Εκεί φαίνεται ότι δεν θα γίνει τελετή και απλά η αποστολή θα πάρει το Φως, προκειμένου να επιστρέψει στην πίστα του αεροδρομίου και να επιστρέψει η πτήση στην Αθήνα για τα δέοντα.
Ο πόλος του Χριστοδουλάκη
-Πάω λίγο στα του ΠΑΣΟΚ, όπου η σταυροδοσία για την Κεντρική Επιτροπή δεν έβγαλε και καμία μεγάλη έκπληξη, καθώς η Διαμαντοπούλου δεδομένα θα πήγαινε ψηλά, ενώ και μια ομάδα στελεχών που πρόσκεινται στον Ανδρουλάκη ήταν καλά «γραμμωμένα». Το πιο ενδιαφέρον που παρατηρώ είναι η αυτονόμηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος εξέλεξε αρκετούς δικούς του ανθρώπους στα όργανα και γενικώς έχει αποφασίσει να κινηθεί πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα. Στο συνέδριο είχε δικό του χώρο, όπου γίνονταν οι σχεδιασμοί της ομάδας του, ενώ λέγεται ότι έχει έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό που εξελίσσεται μεθοδικά.
Τα ερωτήματα για το ΠΑΣΟΚ
-Τώρα που είμαστε στην αποτίμηση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Ένα το έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης που διερωτήθηκε γιατί το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απαντήσει σε μία πρόσκληση σε κυβέρνηση που δεν του έχει γίνει. Το δεύτερο ερώτημα που είναι λογικό είναι ότι, όταν λες με ποιον δεν θα συγκυβερνήσεις, πρέπει να πεις με ποιον θα κυβερνήσεις, αν σου δοθεί η ευκαιρία και με ποιο πρόγραμμα. Αλλιώς κινδυνεύεις η ισχύς της διατύπωσης να λειτουργήσει ως παγίδα.
Έρχεται τον Μάιο το κόμμα Αλέξη
-Μαθαίνω από καλή πηγή μου ότι ο κύβος ερρίφθη: Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του τον Μάιο. Οπότε τα σενάρια για Ιούνιο ή Σεπτέμβριο τελειώνουν. Η ανακοίνωση του νέου φορέα θα γίνει σε ειδική εκδήλωση και όχι στο πλαίσιο των περιοδειών του για το βιβλίο του «Ιθάκη». Η ίδια πηγή με διαβεβαιώνει ότι δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό ο σχεδιασμός Τσίπρα που έχει χαραχθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δηλαδή όποιος θέλει να ακολουθήσει θα πρέπει να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και να παραδώσει την έδρα του, όπως έπραξε και ο ίδιος. Το όνομα του κόμματος κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο είναι δεδομένη η φυσιογνωμία του: θα είναι ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα, χωρίς καπετανάτα. «Αν για παράδειγμα θέλει να έρθει ο Χαρίτσης, για να συνεισφέρει με κάποιες χιλιάδες ψήφους στη Μεσσηνία, θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής και να κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα Τσίπρα όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει δεύτερο βιολί. Αυτά τα πλήρωσε ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει σκοπό να επαναλάβει τα ίδια λάθη», μου λέει η πηγή μου. Με άλλα λόγια, ο Τσίπρας διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει κόμμα ΙΧ. Τώρα, αν τον Μάιο αρχίσουν οι παραιτήσεις, από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, όρκο δεν παίρνω. Εικάζω όμως ότι όσοι έχουν σκοπό να ακολουθήσουν τον Αλέξη, θα το πράξουν έγκαιρα για να καπαρώσουν και θέσεις. Και ας χάσουν μερικές βουλευτικές αποζημιώσεις.
Τα πρώτα καμπανάκια των διεθνών οίκων
Από τους G7 στη Λαμία
-Τα δύο καπέλα του Πιερρακάκη, αφενός ως ΥΠΟΙΚ και αφετέρου ως πρόεδρος του Eurogroup, έχουν ως αποτέλεσμα έναν ιδιότυπο δυϊσμό. Για παράδειγμα, χθες συμμετείχε το πρωί μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο της G7 εκπροσωπώντας την Ευρωζώνη και αμέσως μετά αναχώρησε για τη Λαμία, όπου συμμετείχε στο Star Forum και μετά έμεινε για να συναντηθεί με νεολαίους της πόλης. Κάτι τέτοιο του συνέβη και την Παρασκευή, καθώς το πρωί προήδρευσε του Eurogroup και το απόγευμα πήγε στη Σπάρτη, όπου μάλιστα έκανε βόλτα στην κεντρική πλατεία και «ντου» στα καταστήματα, καταγράφοντας προβληματισμούς και αιτήματα.
Άγιο Φως χωρίς τελετή
-Επειδή υπάρχουν διάφορες αγωνίες, να σας πω ότι μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ υπάρχει μια κατ' αρχήν συνεννόηση για το πώς θα γίνει η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός με την αποστολή αεροσκάφους στο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ και από εκεί μετάβαση με αυτοκίνητο στα Ιεροσόλυμα. Εκεί φαίνεται ότι δεν θα γίνει τελετή και απλά η αποστολή θα πάρει το Φως, προκειμένου να επιστρέψει στην πίστα του αεροδρομίου και να επιστρέψει η πτήση στην Αθήνα για τα δέοντα.
Ο πόλος του Χριστοδουλάκη
-Πάω λίγο στα του ΠΑΣΟΚ, όπου η σταυροδοσία για την Κεντρική Επιτροπή δεν έβγαλε και καμία μεγάλη έκπληξη, καθώς η Διαμαντοπούλου δεδομένα θα πήγαινε ψηλά, ενώ και μια ομάδα στελεχών που πρόσκεινται στον Ανδρουλάκη ήταν καλά «γραμμωμένα». Το πιο ενδιαφέρον που παρατηρώ είναι η αυτονόμηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος εξέλεξε αρκετούς δικούς του ανθρώπους στα όργανα και γενικώς έχει αποφασίσει να κινηθεί πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα. Στο συνέδριο είχε δικό του χώρο, όπου γίνονταν οι σχεδιασμοί της ομάδας του, ενώ λέγεται ότι έχει έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό που εξελίσσεται μεθοδικά.
Τα ερωτήματα για το ΠΑΣΟΚ
-Τώρα που είμαστε στην αποτίμηση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Ένα το έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης που διερωτήθηκε γιατί το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απαντήσει σε μία πρόσκληση σε κυβέρνηση που δεν του έχει γίνει. Το δεύτερο ερώτημα που είναι λογικό είναι ότι, όταν λες με ποιον δεν θα συγκυβερνήσεις, πρέπει να πεις με ποιον θα κυβερνήσεις, αν σου δοθεί η ευκαιρία και με ποιο πρόγραμμα. Αλλιώς κινδυνεύεις η ισχύς της διατύπωσης να λειτουργήσει ως παγίδα.
Έρχεται τον Μάιο το κόμμα Αλέξη
-Μαθαίνω από καλή πηγή μου ότι ο κύβος ερρίφθη: Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του τον Μάιο. Οπότε τα σενάρια για Ιούνιο ή Σεπτέμβριο τελειώνουν. Η ανακοίνωση του νέου φορέα θα γίνει σε ειδική εκδήλωση και όχι στο πλαίσιο των περιοδειών του για το βιβλίο του «Ιθάκη». Η ίδια πηγή με διαβεβαιώνει ότι δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό ο σχεδιασμός Τσίπρα που έχει χαραχθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δηλαδή όποιος θέλει να ακολουθήσει θα πρέπει να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και να παραδώσει την έδρα του, όπως έπραξε και ο ίδιος. Το όνομα του κόμματος κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο είναι δεδομένη η φυσιογνωμία του: θα είναι ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα, χωρίς καπετανάτα. «Αν για παράδειγμα θέλει να έρθει ο Χαρίτσης, για να συνεισφέρει με κάποιες χιλιάδες ψήφους στη Μεσσηνία, θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής και να κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα Τσίπρα όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει δεύτερο βιολί. Αυτά τα πλήρωσε ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει σκοπό να επαναλάβει τα ίδια λάθη», μου λέει η πηγή μου. Με άλλα λόγια, ο Τσίπρας διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει κόμμα ΙΧ. Τώρα, αν τον Μάιο αρχίσουν οι παραιτήσεις, από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, όρκο δεν παίρνω. Εικάζω όμως ότι όσοι έχουν σκοπό να ακολουθήσουν τον Αλέξη, θα το πράξουν έγκαιρα για να καπαρώσουν και θέσεις. Και ας χάσουν μερικές βουλευτικές αποζημιώσεις.
Τα πρώτα καμπανάκια των διεθνών οίκων
-Kαθώς ο πόλεμος προς το παρόν συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, οι διεθνείς οίκοι αρχίζουν να γίνονται πιο επιφυλακτικοί για τις εξελίξεις στο εγγύς μέλλον. Ενδεικτική η αναθεώρηση των προβλέψεων που έκαναν χθες η Morningstar DBRS και η Autonomous. Οι δυο εκθέσεις αναφέρουν πως εφόσον ο πόλεμος συνεχιστεί η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί, καθώς η χώρα μας εισάγει όλη την ποσότητα του πετρελαίου που απαιτείται. Ο πληθωρισμός θα αγγίξει ενεργά τμήματα της οικονομίας, ενώ οι τράπεζες θα ενσωματώσουν τις πιέσεις αυτές μαζί με τον κίνδυνο των μεγάλων spreads στα κρατικά ομόλογα επειδή τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν αρκετούς τίτλους στο ενεργητικό τους. Σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία αυτή δείχνει προς το παρόν να κερδίζει, αλλά η κερδοφορία δεν είναι διατηρήσιμη αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τραβήξει σε μάκρος. Επιπλέον, οι αναλυτές αναφέρουν μια ακόμη απειλή για την ελληνική οικονομία, πάντοτε σε περίπτωση κλιμάκωσης, η οποία αφορά τον τουρισμό και συγκεκριμένα ακυρώσεις καλοκαιρινών διακοπών. Παρ’ όλα αυτά, σημειώνουν πως οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται σχετικά θωρακισμένες, καθώς διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα προβλέψεων σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.
Τι λέει ο Χρήστος Μεγάλου
-Μέρα με τη μέρα παρακολουθούμε τον πόλεμο και τις συνέπειές του, ανέφερε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στο περιθώριο εκδήλωσης για τη Snappi. Πεποίθηση αποτελεί πως ακόμη και εάν ο πόλεμος διαρκέσει, η άνοδος των επιτοκίων το 2026 από την ΕΚΤ θα γίνει σε δυο φάσεις και σωρευτικά θα είναι 50 μονάδες βάσης. Σε αυτό το status η τράπεζα έχει δομήσει και το επιχειρησιακό της σχέδιο. Στο επίκεντρο της ανησυχίας είναι το Hospitality στο οποίο οι τράπεζες έχουν δώσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Η ναυτιλία πάει καλά αλλά και αυτός είναι ένας κλάδος που παρακολουθείται στενά στο πλαίσιο του πολέμου. Σήμερα ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς θα βρίσκεται στο συνέδριο της Wood στη Νέα Υόρκη όπου η τράπεζα έχει προγραμματίσει 30 συναντήσεις. Σε ό,τι αφορά τη Snappi, με τις βελτιώσεις στην πλατφόρμα της έγινε πολύ πιο εύχρηστη, ενώ οι χρήστες της neobank έφτασαν τους 75.000. Η Snappi ετοιμάζει νέο επενδυτικό προϊόν.
Ξεφεύγει το κόστος των κατασκευών
-Αξιόπιστες πηγές από τον κατασκευαστικό κλάδο υποστηρίζουν ότι από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, το συνολικό κατασκευαστικό κόστος, από την πρώτη εκσκαφή μέχρι την τελική παράδοση, έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 20%. Υλικά, πρώτες ύλες, ενέργεια, μισθοί, όλα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Οι συμβάσεις όμως υπογράφτηκαν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος μπήκε στο 2026, με ανεκτέλεστο που ξεπερνά τα 17 δισ. ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του. Είκοσι μεγάλα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 10 δισ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονα. Ο ΒΟΑΚ στα 2 δισ., το Καστέλι στα 850 εκατ., το Flyover Θεσσαλονίκης στα 480 εκατ., ο Ε65 στα 442 εκατ., το Μετρό Θεσσαλονίκης στα 434 εκατ. Πάνω από όλα αυτά, το Ελληνικό, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 8 δισ. ευρώ, με τον Riviera Tower των 350 εκατ. ευρώ να ανεβαίνει όροφο όροφο. Εάν η κρίση συνεχιστεί το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο για τα δημόσια έργα, τις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, καθώς οι ανάδοχοι μπορούν να διεκδικήσουν απαιτήσεις μέσω διαιτησίας. Την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι του κλάδου θα έχουν συνάντηση με τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Στο τραπέζι των συζητήσεων θα τεθεί το ερώτημα ποιος πληρώνει τη διαφορά μεταξύ του κόστους που υπολογίστηκε και αυτού που τελικά υλοποιείται.
Απόψε η ετυμηγορία του MSCI
-Αντίστροφα μετρούν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίοι έχουν κυκλώσει στο ημερολόγιό τους τη σημερινή ημερομηνία. Είναι η ώρα που ο οίκος MSCI (Morgan Stanley Capital International), ο πλέον αυστηρός και επιδραστικός κριτής των διεθνών αγορών, θα ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας από το καθεστώς των προηγμένων αναδυόμενων, στην ελίτ των ανεπτυγμένων αγορών. Η αποψινή ανακοίνωση θα αποτελέσει το καταστάλαγμα των απόψεων που κατέθεσαν έως τις 16 Μαρτίου διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, αλλά και οικονομικοί παράγοντες και επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δείκτες του MSCI αποτελούν τον «πλοηγό» για κεφάλαια ύψους 18,3 τρισ. δολαρίων. Παρότι άλλοι οίκοι, όπως ο FTSE Russell και ο S&P, έχουν ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την επιστροφή της Ελλάδας στις ώριμες αγορές, η σφραγίδα του MSCI είναι εκείνη που προκαλεί την πραγματική εκτίναξη των τζίρων και των ροών στα rebalancing. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή μοιάζει με νόμισμα που έχει δύο όψεις. Από τη μία, η αναβάθμιση αποτελεί την απόλυτη επιβράβευση της ελληνικής οικονομίας, ανοίγοντας την «πόρτα» σε ποιοτικά, μακροπρόθεσμα κεφάλαια που επενδύουν αποκλειστικά σε αναπτυγμένες χώρες. Από την άλλη όμως, η μετακίνηση στον MSCI World Index ενέχει τον κίνδυνο σημαντικών αναταράξεων. Η στάθμιση της Ελλάδας αναμένεται να υποχωρήσει από 0,57% στις αναδυόμενες σε μόλις 0,06% στις ανεπτυγμένες, γεγονός που θα προκαλέσει αναπόφευκτες εκροές από εξειδικευμένα funds αναδυόμενων αγορών. Επιπλέον, το «φιλτράρισμα» της MSCI αναμένεται να περιορίσει τον αριθμό των ελληνικών μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη. Ενώ σήμερα συμμετέχουν οκτώ τίτλοι (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Jumbo, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ), οι εκτιμήσεις θέλουν μόνο πέντε από αυτές να «χωρούν» στο νέο καθεστώς. Ήδη, ορισμένοι παρατηρητικοί παίκτες του ταμπλό διακρίνουν εδώ και καιρό κινήσεις αποεπένδυσης σε μετοχές που ενδέχεται να μείνουν εκτός των νέων δεικτών, προκαλώντας μια πρόωρη μεταβλητότητα. Παρά τους βραχυπρόθεσμους τριγμούς και το κόστος μετάβασης, η αγορά προσδοκά ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ασυνήθιστα γρήγορη διαδικασία που ακολούθησε ο οίκος δείχνει πρόθεση για υλοποίηση της αναβάθμισης ακόμη και εντός του Αυγούστου του 2026. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η προσδοκία είναι η είσοδος στην ελίτ των αγορών να ενισχύσει τη ρευστότητα και θα εδραιώσει τη χώρα στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.
Αλλάζει επωνυμία μετά από 150 χρόνια - Το ΧΑ γίνεται Euronext Athens
-Αύριο Τετάρτη πρωταπριλιά, αλλά δεν είναι ψέμα είναι η αλλαγή της επωνυμίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών έπειτα από 150 χρόνια. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης από τη Euronext NV και την ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη δομή του κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου χρηματιστηρίων, η έκτακτη γενική συνέλευση του ATHEX Group που συγκαλείται το μεσημέρι καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση σειράς άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και την επωνυμία που αλλάζει σε Euronext Athens. Συγκεκριμένα, η επωνυμία της εταιρείας θα είναι EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε., και ο διακριτικός τίτλος EURONEXT ATHENS. Εφόσον εγκριθούν τα θέματα όπως αναμένεται, η αλλαγή της επωνυμίας θα ακολουθήσει μόλις γίνουν οι δημοσιεύσεις σε ΓΕΜΗ κ.λπ. Παράλληλα, αλλάζει και ο αριθμός των μελών του ΔΣ, η διάρκεια της θητείας του (από 3 σε 4 έτη), αλλά και η πολιτική αποδοχών της εταιρείας που πλέον δεν θα εφαρμόζεται και στα ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, αλλά μόνον στα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον διευθύνοντα σύμβουλο.
Η Premia Properties θέλει να μπει στη διαχείριση ακινήτων
-Πιο ενεργά στο κομμάτι της διαχείρισης ακινήτων REOs σε συνεργασία με τράπεζες σκοπεύει να μπει η Premia Properties ΑΕΕΑΠ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επενδυτική Ακινήτων, η οποία συμμετέχει και στο project για το χαρτοφυλάκιο ‘’Skyline’’ της Alpha Bank μαζί με την Dimand και την EBRD, πραγματοποιεί σχετικές επαφές για ακίνητα που έχουν περιέλθει στην ομπρέλα τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για τα οποία αναζητείται πιο ενεργή διαχείριση. Ενδεικτικά για τον σκοπό αυτόν πραγματοποιούνται σχετικές συζητήσεις και με την Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση ακινήτων αξίας περί τα 50 εκατ. ευρώ.
Τα μηνύματα από D.C. και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας που αποτιμώνται 1,5 δισ. ευρώ
-Εχουμε φρέσκες παρασκηνιακές ειδήσεις που τα έχουν όλα: Από Ουάσιγκτον και Τραμπ μέχρι Μαξίμου, υπουργούς, αποτίμηση του ομίλου της ΟΝΕΧ και επενδύσεις. Από διάφορες συζητήσεις μέσα στο ΣΚ με ανθρώπους που βρέθηκαν στην D.C. η στήλη συγκέντρωσε τα εξής: Επειτα από τουλάχιστον μια 10ετία, το αμερικανικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει αναζωπυρωθεί. Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάταξης δυνάμεων που πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά ψηλά στην αμερικανική ατζέντα σε σχέση με την Ενέργεια, το Εμπόριο και φυσικά την Άμυνα. Στο επίκεντρο αυτής της αναθέρμανσης των σχέσεων των δύο χωρών βρίσκονται η ONEX και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, τα οποία όπως φαίνεται αποτελούν το βασικό όχημα προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ να διασφαλίσει τη θέση της όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου. Η εμπιστοσύνη της κυβέρνησης Τραμπ προς την ONEX μόνο τυχαία δεν ήρθε. Ο Όμιλος του Πάνου Ξενοκώστα κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να αναβιώσει τη ναυπηγική βιομηχανία. Περισσότερα από 900 πλοία έχουν επισκευαστεί στα Ναυπηγεία σε Ελευσίνα και Σύρο από το 2019, ενώ η αξία των assets του Ομίλου υπό διαχείριση αποτιμάται πλέον περίπου στα €1,5 δισ. Οι ίδιες πηγές είπαν ότι το θετικό κλίμα της Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται μόνο στην ONEX, αλλά αφορά και τα αρμόδια υπουργεία. Οι Θεοδωρικάκος, Κικίλιας και Παπασταύρου έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις του στενού κύκλου συνεργατών του Αμερικανού προέδρου για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία διαχειρίζονται βαριά projects όπως η αναβάθμιση του λιμένα Ελευσίνας και η δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου για το αμερικανικό LNG. Το κλίμα γίνεται ακόμη πιο θετικό, καθώς για χρόνια τις σχέσεις των δύο κυβερνήσεων πλήγωνε το αγκάθι της δυσπιστίας. Όχι τόσο σχετικά με τις προθέσεις της Ελλάδας, όσο με τα αποτελέσματα που μπορούσαν να φέρουν οι κυβερνήσεις της.
Πέρασε τα Στενά του Ορμούζ το πλοίο της Αλίκης Παληού
-Σαν να πέρασε κλωστή… από το μάτι της βελόνας κινήθηκε το ελληνόκτητο aframax δεξαμενόπλοιο P. ALIKI της Performance Shipping συμφερόντων της Αλίκης Παληού, το οποίο βγήκε από τα Στενά του Ορμούζ φορτωμένο με περισσότερα από 440 χιλιάδες βαρέλια σαουδαραβικού αργού. Είναι το τέταρτο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο που περνάει τα Στενά μετά τα τρία της Dynacom, ενώ υπάρχει και ένα πέμπτο ελληνόκτητο που είναι όμως φορτηγό της Ocean Bulk. Σε μια περίοδο όπου η περιοχή θυμίζει ναρκοπέδιο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, η ομαλή διέλευση του πλοίου μόνο απαρατήρητη δεν περνάει στους ναυτιλιακούς κύκλους. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο ίδιο το ταξίδι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της MarineTraffic, το πλοίο έχει ήδη χαράξει πορεία προς το Καράτσι του Πακιστάν, επιβεβαιώνοντας πως οι εμπορικές ροές πετρελαίου προς τις φίλιες προς το Ιράν χώρες συνεχίζονται, έστω και υπό αυξημένη επιτήρηση. Στη ναυτιλιακή «πιάτσα» δεν λείπουν τα σχόλια. Και αυτό γιατί κάθε τέτοια διέλευση ελληνόκτητου πλοίου από την περιοχή λειτουργεί και ως ένα άτυπο τεστ αντοχής, όχι μόνο για τα πληρώματα, αλλά και για τα αντανακλαστικά της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Και προς το παρόν, το τεστ… περνάει.
Ο Βαφειάς και η ναυτιλιακή στρατηγική στις στεριανές επιχειρήσεις
-Ο Χάρης Βαφειάς θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year στο Μόντε Κάρλο τον προσεχή Μάιο. Μπορεί να φαίνεται σαν μια ακόμη προσωπική επιτυχία, αλλά στην πραγματικότητα σηματοδοτεί κάτι ευρύτερο για τη θέση της ναυτιλίας στην Ελλάδα του σήμερα. Πρόσφατα έγινε ο πρώτος πλοιοκτήτης που βραβεύτηκε από την ΕΥ Ελλάδος. Για χρόνια, η ναυτιλία και η υπόλοιπη ελληνική οικονομία λειτουργούσαν σαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Οι εφοπλιστές δραστηριοποιούνται διεθνώς, με έντονο ανταγωνισμό, ενώ οι επιχειρήσεις στην ξηρά κινούνται σε ένα πιο προστατευμένο και ρυθμισμένο περιβάλλον. Η βράβευση ενός εφοπλιστή από έναν μη ναυτιλιακό θεσμό δείχνει ότι αυτή η απόσταση αρχίζει να μικραίνει τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας. Ο Βαφειάς έχει συμβάλλει σε αυτό και προσωπικά. Μέσα από τη συμμετοχή του στο Dragons' Den Greece έχει γίνει γνωστός και πέρα από τον στενό κύκλο της ναυτιλίας, εμφανιζόμενος ως σύμβουλος και επενδυτής για νέους επιχειρηματίες. Έτσι, προβάλλεται ένα διαφορετικό προφίλ εφοπλιστή. Πιο ανοιχτό και κοντά στην πραγματική οικονομία. Την ίδια στιγμή, όμως, η επιχειρηματική του στρατηγική παραμένει κλασική ναυτιλιακή. Αγοράζει πλοία όταν οι τιμές είναι χαμηλές, περιορίζει τον δανεισμό και εκμεταλλεύεται τους κύκλους της αγοράς. Δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, αλλά για μια δοκιμασμένη συνταγή που απλώς τώρα παρουσιάζεται ως παράδειγμα επιτυχίας και για άλλους κλάδους. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η προσέγγιση βρίσκει μεγαλύτερη απήχηση σήμερα στην Ελλάδα.
ΧΑ: Οι επενδυτές μαζεύουν ρευστότητα (και κέρδη)
-Σε γενικές γραμμές, το Χρηματιστήριο της Αθήνας πέφτει γιατί δεν υπάρχουν αυτή την εποχή πρόθυμοι αγοραστές, διατεθειμένοι να περάσουν 2 οδυνηρά τετραήμερα διακοπών με το βλέμμα στις οθόνες και τις πολεμικές εξελίξεις. Ελλείψει αγοραστών, οι πωλητές είναι περισσότεροι γιατί θέλουν να «κλειδώσουν» τα κέρδη της προηγούμενης εποχής. Η μετοχή της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για παράδειγμα στα τέλη Νοεμβρίου άξιζε κάτι λιγότερο από 10 ευρώ. Χθες, ξεκίνησε πάνω από τα 12 ευρώ και αρκετοί έσπευσαν να βάλουν στην τσέπη τα κέρδη του 20% και να περιμένουν τις μεταπασχαλινές εξελίξεις. Όσοι είχαν μετοχές CrediaBank πούλησαν χθες στο €1,08 για να έχουν λεφτά αύριο Τετάρτη, ώστε να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου του €0,80/μτχ. Όλοι όσοι πωλούν, μαζεύουν μετρητά για να μπουν χωρίς βιασύνη όταν ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.006,93 μονάδες (-0,86%) ενώ βρέθηκε και κάτω από τις 2.000 μονάδες στις 1.998,66 (-1,27%). Η αξία των συναλλαγών βαίνει καθημερινά μειούμενη και χθες έμεινε στα 260,76 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 20,5 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτη η θετική διαφοροποίηση της ΕΥΔΑΠ (+2,61% στα €9,03) και της Eurobank (+0,16% στα €3,20).
Πόσο κοστίζει ένας πόλεμος
-Από την ημέρα που ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση (όχι πόλεμος επισήμως, γιατί ο πόλεμος απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου), με την επωνυμία Epic Fury στις 28 Φεβρουαρίου, μέχρι χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδος, το Αμερικανικό Δημόσιο είχε ξοδέψει 35 δισ. δολάρια. Οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης κόστισαν 3,7 δισ. δολάρια, περίπου 900 εκατ. την ημέρα. Στο αποκορύφωμά της, η ημερήσια δαπάνη έφτασε τα 2 δισ. δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί με 15 μέρες προϋπολογισμού της NASA. Το στρατιωτικό κόστος είναι μόνο η αρχή. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση ενεργειακής ασφάλειας στην Ιστορία». Το πετρέλαιο Brent εκτοξεύτηκε πολύ πάνω από τα 100 δολάρια, ενώ η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ανέβηκε κατά 47 σεντς μέσα στις πρώτες 10 ημέρες. Η μερική διακοπή της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ μεταφράζεται σε ενεργειακό κόστος που πληρώνει κάθε Ευρωπαίος καταναλωτής, κάθε ελληνική επιχείρηση, κάθε νοικοκυριό. Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις, το συνολικό κόστος του πολέμου για το αμερικανικό δημόσιο ξεπερνά πλέον τα 200 δισ. δολάρια (συμπεριλαμβανομένων της στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, των επιχειρήσεων στην Υεμένη και άλλων παράπλευρων δαπανών) ενώ η Διώρυγα του Σουέζ έχει χάσει έσοδα άνω των 10 δισ. δολαρίων. Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε ήδη συμπληρωματική χρηματοδότηση 200 δισ. δολαρίων προτού καν περάσει ένας χρόνος από τις μεγαλύτερες περικοπές της ιστορίας του Αμερικανικού Κοινωνικού Κράτους.
O σκοτεινός θάλαμος του Private Credit
-Το χθεσινό πρωτοσέλιδο άρθρο της Wall Street Journal αποκαλύπτει το μέγεθος του προβλήματος που αποτελεί εφιάλτη για τις Τράπεζες, περισσότερο επικίνδυνο ακόμη και από τις επιπτώσεις του πολέμου. Ο εξωτραπεζικός δανεισμός, το private credit, η αγορά ιδιωτικών δανείων που χορηγούνται απευθείας από funds σε επιχειρήσεις, παρακάμπτοντας τις τράπεζες (αλλά με δανεικά κεφάλαια των τραπεζών) ξεπέρασε τα 1,7 τρισ. δολάρια. Η έρευνα της Wall Street Journal διαπίστωσε ότι 4 από τα μεγαλύτερα private credit funds παγκοσμίως, το Blue Owl, η Blackstone, το Ares και το Apollo, εμφανίζουν έκθεση στον κλάδο λογισμικού σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι δηλώνουν στα επίσημα βιβλία τους. Ο κλάδος αυτός δέχεται διπλή πίεση, όχι μόνον από τα υψηλά επιτόκια αλλά και από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI disruption) που διαβρώνει τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών λογισμικού (SaaS). Σήμερα, το ποσοστό αθέτησης πληρωμών στον εξωτραπεζικό δανεισμό έχει φτάσει στο 9,4% σύμφωνα με τη Fitch. Η Morgan Stanley προβλέπει για το μέλλον περαιτέρω επιδείνωση, ενώ η UBS σε σενάριο επιθετικού AI disruption, εκτιμά ότι το ποσοστό μπορεί να φτάσει το 13%. Περίπου 156 δισ. δολάρια σε «distressed assets» αναζητούν αγοραστές σε μια αγορά που δεν έχει δευτερογενή ρευστότητα. Για χρόνια ολόκληρα, το private credit, είχε τη φήμη της «σταθερής» εναλλακτικής επενδυτικής επιλογής στις ασταθείς αγορές ομολόγων. Προσέφερε υψηλές αποδόσεις και χαμηλή μεταβλητότητα. Ήταν το τέλειο προϊόν για ασφαλιστικά ταμεία, συνταξιοδοτικά funds και ιδιώτες επενδυτές. Σήμερα αποκαλύπτεται ότι η σταθερότητα αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα χαμηλού κινδύνου, αλλά πολύ μικρής συχνότητας αποτίμησης. Τα «κλασικά» ομόλογα αποτιμώνται καθημερινά. Τα private credit funds αποτιμώνται τριμηνιαία. Οι τράπεζες της Wall Street ξέρουν καλά τι σημαίνει να κρύβεις ρίσκο στα συρτάρια. Γι’ αυτό φοβούνται τον εξωτραπεζικό δανεισμό που έκανε το ίδιο αλλά με καλύτερο μάρκετινγκ.
Εγκαταλείπουν άρον άρον τις μετοχές τεχνολογίας
-Μέχρι πρόσφατα ήταν το «αγαπημένο παιδί» κάθε αναλυτή και διαχειριστή κεφαλαίων. Δεν νοούταν σοβαρό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, χωρίς τοποθετήσεις σε μετοχές τεχνολογίας με προοπτική τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Goldman Sachs, οι καθαρές ρευστοποιήσεις σε αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας και επικοινωνιών, την εβδομάδα 20-26 Μαρτίου, ήταν οι μεγαλύτερες από τον Σεπτέμβριο του 2024 και οι τρίτες μεγαλύτερες στα τελευταία 5 χρόνια. Δεν υπήρχε διάκριση στη δραστηριότητα. Ημιαγωγοί, λογισμικό, διαδίκτυο, εξοπλισμός. Όλος ο κλάδος στο σφυρί. Στις μετοχές των διαβόητων «7 Υπέροχων», Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia και Tesla), καταγράφηκαν καθαρές πωλήσεις σε 12 από τις τελευταίες 13 συνεδριάσεις. Ακόμη χειρότερα, το κλείσιμο των long θέσεων συνοδεύεται από άνοιγμα νέων short τοποθετήσεων. Ουσιαστικά, οι επιθετικοί παίκτες των αγορών -κυρίως τα hedge funds- στοιχηματίζουν σήμερα εναντίον του κλάδου. Η καθαρή έκθεση των hedge funds στις μετοχές τεχνολογίας έχει πέσει κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας. Οι αναλυτές έχουν ανοίξει το συρτάρι με τις κακές ειδήσεις για τον κλάδο που ξεκινά από τα υψηλά επιτόκια, την ανατροπή που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI disruption) στα επιχειρηματικά σχέδια και επιπλέον τις σοβαρές δασμολογικές αναταράξεις από τον εμπορικό πόλεμο της Ευρώπης με τις ΗΠΑ. Όταν τα hedge funds παίρνουν τέτοια θέση απέναντι σ’ έναν κλάδο πιστεύουν ότι ξέρουν κάτι που η υπόλοιπη αγορά δεν έχει ακόμη τιμολογήσει.
Πηγή: newmoney.gr
Τι λέει ο Χρήστος Μεγάλου
-Μέρα με τη μέρα παρακολουθούμε τον πόλεμο και τις συνέπειές του, ανέφερε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στο περιθώριο εκδήλωσης για τη Snappi. Πεποίθηση αποτελεί πως ακόμη και εάν ο πόλεμος διαρκέσει, η άνοδος των επιτοκίων το 2026 από την ΕΚΤ θα γίνει σε δυο φάσεις και σωρευτικά θα είναι 50 μονάδες βάσης. Σε αυτό το status η τράπεζα έχει δομήσει και το επιχειρησιακό της σχέδιο. Στο επίκεντρο της ανησυχίας είναι το Hospitality στο οποίο οι τράπεζες έχουν δώσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Η ναυτιλία πάει καλά αλλά και αυτός είναι ένας κλάδος που παρακολουθείται στενά στο πλαίσιο του πολέμου. Σήμερα ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς θα βρίσκεται στο συνέδριο της Wood στη Νέα Υόρκη όπου η τράπεζα έχει προγραμματίσει 30 συναντήσεις. Σε ό,τι αφορά τη Snappi, με τις βελτιώσεις στην πλατφόρμα της έγινε πολύ πιο εύχρηστη, ενώ οι χρήστες της neobank έφτασαν τους 75.000. Η Snappi ετοιμάζει νέο επενδυτικό προϊόν.
Ξεφεύγει το κόστος των κατασκευών
-Αξιόπιστες πηγές από τον κατασκευαστικό κλάδο υποστηρίζουν ότι από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, το συνολικό κατασκευαστικό κόστος, από την πρώτη εκσκαφή μέχρι την τελική παράδοση, έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 20%. Υλικά, πρώτες ύλες, ενέργεια, μισθοί, όλα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Οι συμβάσεις όμως υπογράφτηκαν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος μπήκε στο 2026, με ανεκτέλεστο που ξεπερνά τα 17 δισ. ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του. Είκοσι μεγάλα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 10 δισ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονα. Ο ΒΟΑΚ στα 2 δισ., το Καστέλι στα 850 εκατ., το Flyover Θεσσαλονίκης στα 480 εκατ., ο Ε65 στα 442 εκατ., το Μετρό Θεσσαλονίκης στα 434 εκατ. Πάνω από όλα αυτά, το Ελληνικό, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 8 δισ. ευρώ, με τον Riviera Tower των 350 εκατ. ευρώ να ανεβαίνει όροφο όροφο. Εάν η κρίση συνεχιστεί το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο για τα δημόσια έργα, τις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, καθώς οι ανάδοχοι μπορούν να διεκδικήσουν απαιτήσεις μέσω διαιτησίας. Την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι του κλάδου θα έχουν συνάντηση με τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Στο τραπέζι των συζητήσεων θα τεθεί το ερώτημα ποιος πληρώνει τη διαφορά μεταξύ του κόστους που υπολογίστηκε και αυτού που τελικά υλοποιείται.
Απόψε η ετυμηγορία του MSCI
-Αντίστροφα μετρούν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίοι έχουν κυκλώσει στο ημερολόγιό τους τη σημερινή ημερομηνία. Είναι η ώρα που ο οίκος MSCI (Morgan Stanley Capital International), ο πλέον αυστηρός και επιδραστικός κριτής των διεθνών αγορών, θα ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας από το καθεστώς των προηγμένων αναδυόμενων, στην ελίτ των ανεπτυγμένων αγορών. Η αποψινή ανακοίνωση θα αποτελέσει το καταστάλαγμα των απόψεων που κατέθεσαν έως τις 16 Μαρτίου διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, αλλά και οικονομικοί παράγοντες και επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δείκτες του MSCI αποτελούν τον «πλοηγό» για κεφάλαια ύψους 18,3 τρισ. δολαρίων. Παρότι άλλοι οίκοι, όπως ο FTSE Russell και ο S&P, έχουν ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την επιστροφή της Ελλάδας στις ώριμες αγορές, η σφραγίδα του MSCI είναι εκείνη που προκαλεί την πραγματική εκτίναξη των τζίρων και των ροών στα rebalancing. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή μοιάζει με νόμισμα που έχει δύο όψεις. Από τη μία, η αναβάθμιση αποτελεί την απόλυτη επιβράβευση της ελληνικής οικονομίας, ανοίγοντας την «πόρτα» σε ποιοτικά, μακροπρόθεσμα κεφάλαια που επενδύουν αποκλειστικά σε αναπτυγμένες χώρες. Από την άλλη όμως, η μετακίνηση στον MSCI World Index ενέχει τον κίνδυνο σημαντικών αναταράξεων. Η στάθμιση της Ελλάδας αναμένεται να υποχωρήσει από 0,57% στις αναδυόμενες σε μόλις 0,06% στις ανεπτυγμένες, γεγονός που θα προκαλέσει αναπόφευκτες εκροές από εξειδικευμένα funds αναδυόμενων αγορών. Επιπλέον, το «φιλτράρισμα» της MSCI αναμένεται να περιορίσει τον αριθμό των ελληνικών μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη. Ενώ σήμερα συμμετέχουν οκτώ τίτλοι (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Jumbo, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ), οι εκτιμήσεις θέλουν μόνο πέντε από αυτές να «χωρούν» στο νέο καθεστώς. Ήδη, ορισμένοι παρατηρητικοί παίκτες του ταμπλό διακρίνουν εδώ και καιρό κινήσεις αποεπένδυσης σε μετοχές που ενδέχεται να μείνουν εκτός των νέων δεικτών, προκαλώντας μια πρόωρη μεταβλητότητα. Παρά τους βραχυπρόθεσμους τριγμούς και το κόστος μετάβασης, η αγορά προσδοκά ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ασυνήθιστα γρήγορη διαδικασία που ακολούθησε ο οίκος δείχνει πρόθεση για υλοποίηση της αναβάθμισης ακόμη και εντός του Αυγούστου του 2026. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η προσδοκία είναι η είσοδος στην ελίτ των αγορών να ενισχύσει τη ρευστότητα και θα εδραιώσει τη χώρα στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.
Αλλάζει επωνυμία μετά από 150 χρόνια - Το ΧΑ γίνεται Euronext Athens
-Αύριο Τετάρτη πρωταπριλιά, αλλά δεν είναι ψέμα είναι η αλλαγή της επωνυμίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών έπειτα από 150 χρόνια. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης από τη Euronext NV και την ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη δομή του κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου χρηματιστηρίων, η έκτακτη γενική συνέλευση του ATHEX Group που συγκαλείται το μεσημέρι καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση σειράς άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και την επωνυμία που αλλάζει σε Euronext Athens. Συγκεκριμένα, η επωνυμία της εταιρείας θα είναι EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε., και ο διακριτικός τίτλος EURONEXT ATHENS. Εφόσον εγκριθούν τα θέματα όπως αναμένεται, η αλλαγή της επωνυμίας θα ακολουθήσει μόλις γίνουν οι δημοσιεύσεις σε ΓΕΜΗ κ.λπ. Παράλληλα, αλλάζει και ο αριθμός των μελών του ΔΣ, η διάρκεια της θητείας του (από 3 σε 4 έτη), αλλά και η πολιτική αποδοχών της εταιρείας που πλέον δεν θα εφαρμόζεται και στα ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, αλλά μόνον στα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον διευθύνοντα σύμβουλο.
Η Premia Properties θέλει να μπει στη διαχείριση ακινήτων
-Πιο ενεργά στο κομμάτι της διαχείρισης ακινήτων REOs σε συνεργασία με τράπεζες σκοπεύει να μπει η Premia Properties ΑΕΕΑΠ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επενδυτική Ακινήτων, η οποία συμμετέχει και στο project για το χαρτοφυλάκιο ‘’Skyline’’ της Alpha Bank μαζί με την Dimand και την EBRD, πραγματοποιεί σχετικές επαφές για ακίνητα που έχουν περιέλθει στην ομπρέλα τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για τα οποία αναζητείται πιο ενεργή διαχείριση. Ενδεικτικά για τον σκοπό αυτόν πραγματοποιούνται σχετικές συζητήσεις και με την Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση ακινήτων αξίας περί τα 50 εκατ. ευρώ.
Τα μηνύματα από D.C. και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας που αποτιμώνται 1,5 δισ. ευρώ
-Εχουμε φρέσκες παρασκηνιακές ειδήσεις που τα έχουν όλα: Από Ουάσιγκτον και Τραμπ μέχρι Μαξίμου, υπουργούς, αποτίμηση του ομίλου της ΟΝΕΧ και επενδύσεις. Από διάφορες συζητήσεις μέσα στο ΣΚ με ανθρώπους που βρέθηκαν στην D.C. η στήλη συγκέντρωσε τα εξής: Επειτα από τουλάχιστον μια 10ετία, το αμερικανικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει αναζωπυρωθεί. Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάταξης δυνάμεων που πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά ψηλά στην αμερικανική ατζέντα σε σχέση με την Ενέργεια, το Εμπόριο και φυσικά την Άμυνα. Στο επίκεντρο αυτής της αναθέρμανσης των σχέσεων των δύο χωρών βρίσκονται η ONEX και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, τα οποία όπως φαίνεται αποτελούν το βασικό όχημα προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ να διασφαλίσει τη θέση της όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου. Η εμπιστοσύνη της κυβέρνησης Τραμπ προς την ONEX μόνο τυχαία δεν ήρθε. Ο Όμιλος του Πάνου Ξενοκώστα κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να αναβιώσει τη ναυπηγική βιομηχανία. Περισσότερα από 900 πλοία έχουν επισκευαστεί στα Ναυπηγεία σε Ελευσίνα και Σύρο από το 2019, ενώ η αξία των assets του Ομίλου υπό διαχείριση αποτιμάται πλέον περίπου στα €1,5 δισ. Οι ίδιες πηγές είπαν ότι το θετικό κλίμα της Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται μόνο στην ONEX, αλλά αφορά και τα αρμόδια υπουργεία. Οι Θεοδωρικάκος, Κικίλιας και Παπασταύρου έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις του στενού κύκλου συνεργατών του Αμερικανού προέδρου για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία διαχειρίζονται βαριά projects όπως η αναβάθμιση του λιμένα Ελευσίνας και η δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου για το αμερικανικό LNG. Το κλίμα γίνεται ακόμη πιο θετικό, καθώς για χρόνια τις σχέσεις των δύο κυβερνήσεων πλήγωνε το αγκάθι της δυσπιστίας. Όχι τόσο σχετικά με τις προθέσεις της Ελλάδας, όσο με τα αποτελέσματα που μπορούσαν να φέρουν οι κυβερνήσεις της.
Πέρασε τα Στενά του Ορμούζ το πλοίο της Αλίκης Παληού
-Σαν να πέρασε κλωστή… από το μάτι της βελόνας κινήθηκε το ελληνόκτητο aframax δεξαμενόπλοιο P. ALIKI της Performance Shipping συμφερόντων της Αλίκης Παληού, το οποίο βγήκε από τα Στενά του Ορμούζ φορτωμένο με περισσότερα από 440 χιλιάδες βαρέλια σαουδαραβικού αργού. Είναι το τέταρτο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο που περνάει τα Στενά μετά τα τρία της Dynacom, ενώ υπάρχει και ένα πέμπτο ελληνόκτητο που είναι όμως φορτηγό της Ocean Bulk. Σε μια περίοδο όπου η περιοχή θυμίζει ναρκοπέδιο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, η ομαλή διέλευση του πλοίου μόνο απαρατήρητη δεν περνάει στους ναυτιλιακούς κύκλους. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο ίδιο το ταξίδι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της MarineTraffic, το πλοίο έχει ήδη χαράξει πορεία προς το Καράτσι του Πακιστάν, επιβεβαιώνοντας πως οι εμπορικές ροές πετρελαίου προς τις φίλιες προς το Ιράν χώρες συνεχίζονται, έστω και υπό αυξημένη επιτήρηση. Στη ναυτιλιακή «πιάτσα» δεν λείπουν τα σχόλια. Και αυτό γιατί κάθε τέτοια διέλευση ελληνόκτητου πλοίου από την περιοχή λειτουργεί και ως ένα άτυπο τεστ αντοχής, όχι μόνο για τα πληρώματα, αλλά και για τα αντανακλαστικά της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Και προς το παρόν, το τεστ… περνάει.
Ο Βαφειάς και η ναυτιλιακή στρατηγική στις στεριανές επιχειρήσεις
-Ο Χάρης Βαφειάς θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year στο Μόντε Κάρλο τον προσεχή Μάιο. Μπορεί να φαίνεται σαν μια ακόμη προσωπική επιτυχία, αλλά στην πραγματικότητα σηματοδοτεί κάτι ευρύτερο για τη θέση της ναυτιλίας στην Ελλάδα του σήμερα. Πρόσφατα έγινε ο πρώτος πλοιοκτήτης που βραβεύτηκε από την ΕΥ Ελλάδος. Για χρόνια, η ναυτιλία και η υπόλοιπη ελληνική οικονομία λειτουργούσαν σαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Οι εφοπλιστές δραστηριοποιούνται διεθνώς, με έντονο ανταγωνισμό, ενώ οι επιχειρήσεις στην ξηρά κινούνται σε ένα πιο προστατευμένο και ρυθμισμένο περιβάλλον. Η βράβευση ενός εφοπλιστή από έναν μη ναυτιλιακό θεσμό δείχνει ότι αυτή η απόσταση αρχίζει να μικραίνει τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας. Ο Βαφειάς έχει συμβάλλει σε αυτό και προσωπικά. Μέσα από τη συμμετοχή του στο Dragons' Den Greece έχει γίνει γνωστός και πέρα από τον στενό κύκλο της ναυτιλίας, εμφανιζόμενος ως σύμβουλος και επενδυτής για νέους επιχειρηματίες. Έτσι, προβάλλεται ένα διαφορετικό προφίλ εφοπλιστή. Πιο ανοιχτό και κοντά στην πραγματική οικονομία. Την ίδια στιγμή, όμως, η επιχειρηματική του στρατηγική παραμένει κλασική ναυτιλιακή. Αγοράζει πλοία όταν οι τιμές είναι χαμηλές, περιορίζει τον δανεισμό και εκμεταλλεύεται τους κύκλους της αγοράς. Δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, αλλά για μια δοκιμασμένη συνταγή που απλώς τώρα παρουσιάζεται ως παράδειγμα επιτυχίας και για άλλους κλάδους. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η προσέγγιση βρίσκει μεγαλύτερη απήχηση σήμερα στην Ελλάδα.
ΧΑ: Οι επενδυτές μαζεύουν ρευστότητα (και κέρδη)
-Σε γενικές γραμμές, το Χρηματιστήριο της Αθήνας πέφτει γιατί δεν υπάρχουν αυτή την εποχή πρόθυμοι αγοραστές, διατεθειμένοι να περάσουν 2 οδυνηρά τετραήμερα διακοπών με το βλέμμα στις οθόνες και τις πολεμικές εξελίξεις. Ελλείψει αγοραστών, οι πωλητές είναι περισσότεροι γιατί θέλουν να «κλειδώσουν» τα κέρδη της προηγούμενης εποχής. Η μετοχή της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για παράδειγμα στα τέλη Νοεμβρίου άξιζε κάτι λιγότερο από 10 ευρώ. Χθες, ξεκίνησε πάνω από τα 12 ευρώ και αρκετοί έσπευσαν να βάλουν στην τσέπη τα κέρδη του 20% και να περιμένουν τις μεταπασχαλινές εξελίξεις. Όσοι είχαν μετοχές CrediaBank πούλησαν χθες στο €1,08 για να έχουν λεφτά αύριο Τετάρτη, ώστε να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου του €0,80/μτχ. Όλοι όσοι πωλούν, μαζεύουν μετρητά για να μπουν χωρίς βιασύνη όταν ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.006,93 μονάδες (-0,86%) ενώ βρέθηκε και κάτω από τις 2.000 μονάδες στις 1.998,66 (-1,27%). Η αξία των συναλλαγών βαίνει καθημερινά μειούμενη και χθες έμεινε στα 260,76 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 20,5 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτη η θετική διαφοροποίηση της ΕΥΔΑΠ (+2,61% στα €9,03) και της Eurobank (+0,16% στα €3,20).
Πόσο κοστίζει ένας πόλεμος
-Από την ημέρα που ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση (όχι πόλεμος επισήμως, γιατί ο πόλεμος απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου), με την επωνυμία Epic Fury στις 28 Φεβρουαρίου, μέχρι χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδος, το Αμερικανικό Δημόσιο είχε ξοδέψει 35 δισ. δολάρια. Οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης κόστισαν 3,7 δισ. δολάρια, περίπου 900 εκατ. την ημέρα. Στο αποκορύφωμά της, η ημερήσια δαπάνη έφτασε τα 2 δισ. δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί με 15 μέρες προϋπολογισμού της NASA. Το στρατιωτικό κόστος είναι μόνο η αρχή. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση ενεργειακής ασφάλειας στην Ιστορία». Το πετρέλαιο Brent εκτοξεύτηκε πολύ πάνω από τα 100 δολάρια, ενώ η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ανέβηκε κατά 47 σεντς μέσα στις πρώτες 10 ημέρες. Η μερική διακοπή της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ μεταφράζεται σε ενεργειακό κόστος που πληρώνει κάθε Ευρωπαίος καταναλωτής, κάθε ελληνική επιχείρηση, κάθε νοικοκυριό. Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις, το συνολικό κόστος του πολέμου για το αμερικανικό δημόσιο ξεπερνά πλέον τα 200 δισ. δολάρια (συμπεριλαμβανομένων της στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, των επιχειρήσεων στην Υεμένη και άλλων παράπλευρων δαπανών) ενώ η Διώρυγα του Σουέζ έχει χάσει έσοδα άνω των 10 δισ. δολαρίων. Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε ήδη συμπληρωματική χρηματοδότηση 200 δισ. δολαρίων προτού καν περάσει ένας χρόνος από τις μεγαλύτερες περικοπές της ιστορίας του Αμερικανικού Κοινωνικού Κράτους.
O σκοτεινός θάλαμος του Private Credit
-Το χθεσινό πρωτοσέλιδο άρθρο της Wall Street Journal αποκαλύπτει το μέγεθος του προβλήματος που αποτελεί εφιάλτη για τις Τράπεζες, περισσότερο επικίνδυνο ακόμη και από τις επιπτώσεις του πολέμου. Ο εξωτραπεζικός δανεισμός, το private credit, η αγορά ιδιωτικών δανείων που χορηγούνται απευθείας από funds σε επιχειρήσεις, παρακάμπτοντας τις τράπεζες (αλλά με δανεικά κεφάλαια των τραπεζών) ξεπέρασε τα 1,7 τρισ. δολάρια. Η έρευνα της Wall Street Journal διαπίστωσε ότι 4 από τα μεγαλύτερα private credit funds παγκοσμίως, το Blue Owl, η Blackstone, το Ares και το Apollo, εμφανίζουν έκθεση στον κλάδο λογισμικού σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι δηλώνουν στα επίσημα βιβλία τους. Ο κλάδος αυτός δέχεται διπλή πίεση, όχι μόνον από τα υψηλά επιτόκια αλλά και από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI disruption) που διαβρώνει τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών λογισμικού (SaaS). Σήμερα, το ποσοστό αθέτησης πληρωμών στον εξωτραπεζικό δανεισμό έχει φτάσει στο 9,4% σύμφωνα με τη Fitch. Η Morgan Stanley προβλέπει για το μέλλον περαιτέρω επιδείνωση, ενώ η UBS σε σενάριο επιθετικού AI disruption, εκτιμά ότι το ποσοστό μπορεί να φτάσει το 13%. Περίπου 156 δισ. δολάρια σε «distressed assets» αναζητούν αγοραστές σε μια αγορά που δεν έχει δευτερογενή ρευστότητα. Για χρόνια ολόκληρα, το private credit, είχε τη φήμη της «σταθερής» εναλλακτικής επενδυτικής επιλογής στις ασταθείς αγορές ομολόγων. Προσέφερε υψηλές αποδόσεις και χαμηλή μεταβλητότητα. Ήταν το τέλειο προϊόν για ασφαλιστικά ταμεία, συνταξιοδοτικά funds και ιδιώτες επενδυτές. Σήμερα αποκαλύπτεται ότι η σταθερότητα αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα χαμηλού κινδύνου, αλλά πολύ μικρής συχνότητας αποτίμησης. Τα «κλασικά» ομόλογα αποτιμώνται καθημερινά. Τα private credit funds αποτιμώνται τριμηνιαία. Οι τράπεζες της Wall Street ξέρουν καλά τι σημαίνει να κρύβεις ρίσκο στα συρτάρια. Γι’ αυτό φοβούνται τον εξωτραπεζικό δανεισμό που έκανε το ίδιο αλλά με καλύτερο μάρκετινγκ.
Εγκαταλείπουν άρον άρον τις μετοχές τεχνολογίας
-Μέχρι πρόσφατα ήταν το «αγαπημένο παιδί» κάθε αναλυτή και διαχειριστή κεφαλαίων. Δεν νοούταν σοβαρό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, χωρίς τοποθετήσεις σε μετοχές τεχνολογίας με προοπτική τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Goldman Sachs, οι καθαρές ρευστοποιήσεις σε αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας και επικοινωνιών, την εβδομάδα 20-26 Μαρτίου, ήταν οι μεγαλύτερες από τον Σεπτέμβριο του 2024 και οι τρίτες μεγαλύτερες στα τελευταία 5 χρόνια. Δεν υπήρχε διάκριση στη δραστηριότητα. Ημιαγωγοί, λογισμικό, διαδίκτυο, εξοπλισμός. Όλος ο κλάδος στο σφυρί. Στις μετοχές των διαβόητων «7 Υπέροχων», Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia και Tesla), καταγράφηκαν καθαρές πωλήσεις σε 12 από τις τελευταίες 13 συνεδριάσεις. Ακόμη χειρότερα, το κλείσιμο των long θέσεων συνοδεύεται από άνοιγμα νέων short τοποθετήσεων. Ουσιαστικά, οι επιθετικοί παίκτες των αγορών -κυρίως τα hedge funds- στοιχηματίζουν σήμερα εναντίον του κλάδου. Η καθαρή έκθεση των hedge funds στις μετοχές τεχνολογίας έχει πέσει κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας. Οι αναλυτές έχουν ανοίξει το συρτάρι με τις κακές ειδήσεις για τον κλάδο που ξεκινά από τα υψηλά επιτόκια, την ανατροπή που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI disruption) στα επιχειρηματικά σχέδια και επιπλέον τις σοβαρές δασμολογικές αναταράξεις από τον εμπορικό πόλεμο της Ευρώπης με τις ΗΠΑ. Όταν τα hedge funds παίρνουν τέτοια θέση απέναντι σ’ έναν κλάδο πιστεύουν ότι ξέρουν κάτι που η υπόλοιπη αγορά δεν έχει ακόμη τιμολογήσει.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα