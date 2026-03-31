Η κουβέντα στη Βουλή, έρχεται τον Μάιο το κόμμα Αλέξη, οι καμπάνες (και οι κουδούνες) για την οικονομία και ο Μεγάλου, τι… ψωνίζουν τώρα οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

Τέλος πάντων, στο Μ.Μ αλλά και στο οικονομικό επιτελείο η προετοιμασία συνεχίζεται, συσκέψεις επί συσκέψεων, προετοιμασία και αναμονή. Έως το Πάσχα πάντως η μόνη «τελετή» που βλέπω να έχει ενδιαφέρον και φασαρία είναι η συζήτηση στη Βουλή για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου που έχει ζητήσει να γίνει ο αρχηγός μας «πες μια λέξη και πάμε» Νίκος Α. με σκοπό να στριμώξει τον Μητσοτάκη για τις υποκλοπές. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα τον στριμώξει, αλλά είμαι σίγουρος για τη γραμμή Μαξίμου η οποία λέει «η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη, εκκρεμεί ακόμα το εφετείο, εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε, αλλάξαμε και το νομοθετικό πλαίσιο και τέλος». Θα πουν επίσης για το κράτος δικαίου, οι κυβερνητικοί, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τις καλύτερες εκθέσεις για την ελευθερία των media κ.λπ. στην Ελλάδα. Σαφώς και το όλο θέμα των υποκλοπών δεν είναι περίπατος για την κυβέρνηση αλλά ξαναλέμε, δεν έπεσε το 2022 που έγινε το σκάνδαλο, τώρα θα πέσει; Δεν πουλάει που δεν πουλάει ως θέμα οι υποκλοπές, γίνεται και μεταξύ πολέμου και Πάσχα η κουβέντα, άντε να δούμε ποιος θα την ακούσει. Επίσης για Εξεταστική Επιτροπή που σίγουρα θα ζητήσει η αντιπολίτευση δεν το πολυβλέπω όπως μου λένε να γίνεται, τώρα το πώς θα παρακαμφθεί η διαδικασία μένει να το δούμε την Παρασκευή. Δεν βλέπω επίσης πιθανό να κάνει ο Ανδρουλάκης πρόταση μομφής γιατί απλώς θα συσπειρώσει τη ΝΔ και ως εκεί του κόβει να μην το κάνει.Από τους G7 στη Λαμία-Τα δύο καπέλα του Πιερρακάκη, αφενός ως ΥΠΟΙΚ και αφετέρου ως πρόεδρος του Eurogroup, έχουν ως αποτέλεσμα έναν ιδιότυπο δυϊσμό. Για παράδειγμα, χθες συμμετείχε το πρωί μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο της G7 εκπροσωπώντας την Ευρωζώνη και αμέσως μετά αναχώρησε για τη Λαμία, όπου συμμετείχε στο Star Forum και μετά έμεινε για να συναντηθεί με νεολαίους της πόλης. Κάτι τέτοιο του συνέβη και την Παρασκευή, καθώς το πρωί προήδρευσε του Eurogroup και το απόγευμα πήγε στη Σπάρτη, όπου μάλιστα έκανε βόλτα στην κεντρική πλατεία και «ντου» στα καταστήματα, καταγράφοντας προβληματισμούς και αιτήματα.Άγιο Φως χωρίς τελετή-Επειδή υπάρχουν διάφορες αγωνίες, να σας πω ότι μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ υπάρχει μια κατ' αρχήν συνεννόηση για το πώς θα γίνει η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός με την αποστολή αεροσκάφους στο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ και από εκεί μετάβαση με αυτοκίνητο στα Ιεροσόλυμα. Εκεί φαίνεται ότι δεν θα γίνει τελετή και απλά η αποστολή θα πάρει το Φως, προκειμένου να επιστρέψει στην πίστα του αεροδρομίου και να επιστρέψει η πτήση στην Αθήνα για τα δέοντα.Ο πόλος του Χριστοδουλάκη-Πάω λίγο στα του ΠΑΣΟΚ, όπου η σταυροδοσία για την Κεντρική Επιτροπή δεν έβγαλε και καμία μεγάλη έκπληξη, καθώς η Διαμαντοπούλου δεδομένα θα πήγαινε ψηλά, ενώ και μια ομάδα στελεχών που πρόσκεινται στον Ανδρουλάκη ήταν καλά «γραμμωμένα». Το πιο ενδιαφέρον που παρατηρώ είναι η αυτονόμηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος εξέλεξε αρκετούς δικούς του ανθρώπους στα όργανα και γενικώς έχει αποφασίσει να κινηθεί πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα. Στο συνέδριο είχε δικό του χώρο, όπου γίνονταν οι σχεδιασμοί της ομάδας του, ενώ λέγεται ότι έχει έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό που εξελίσσεται μεθοδικά.Τα ερωτήματα για το ΠΑΣΟΚ-Τώρα που είμαστε στην αποτίμηση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Ένα το έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης που διερωτήθηκε γιατί το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απαντήσει σε μία πρόσκληση σε κυβέρνηση που δεν του έχει γίνει. Το δεύτερο ερώτημα που είναι λογικό είναι ότι, όταν λες με ποιον δεν θα συγκυβερνήσεις, πρέπει να πεις με ποιον θα κυβερνήσεις, αν σου δοθεί η ευκαιρία και με ποιο πρόγραμμα. Αλλιώς κινδυνεύεις η ισχύς της διατύπωσης να λειτουργήσει ως παγίδα.Έρχεται τον Μάιο το κόμμα Αλέξη-Μαθαίνω από καλή πηγή μου ότι ο κύβος ερρίφθη: Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του τον Μάιο. Οπότε τα σενάρια για Ιούνιο ή Σεπτέμβριο τελειώνουν. Η ανακοίνωση του νέου φορέα θα γίνει σε ειδική εκδήλωση και όχι στο πλαίσιο των περιοδειών του για το βιβλίο του «Ιθάκη». Η ίδια πηγή με διαβεβαιώνει ότι δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό ο σχεδιασμός Τσίπρα που έχει χαραχθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δηλαδή όποιος θέλει να ακολουθήσει θα πρέπει να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και να παραδώσει την έδρα του, όπως έπραξε και ο ίδιος. Το όνομα του κόμματος κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο είναι δεδομένη η φυσιογνωμία του: θα είναι ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα, χωρίς καπετανάτα. «Αν για παράδειγμα θέλει να έρθει ο Χαρίτσης, για να συνεισφέρει με κάποιες χιλιάδες ψήφους στη Μεσσηνία, θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής και να κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα Τσίπρα όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει δεύτερο βιολί. Αυτά τα πλήρωσε ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει σκοπό να επαναλάβει τα ίδια λάθη», μου λέει η πηγή μου. Με άλλα λόγια, ο Τσίπρας διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει κόμμα ΙΧ. Τώρα, αν τον Μάιο αρχίσουν οι παραιτήσεις, από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, όρκο δεν παίρνω. Εικάζω όμως ότι όσοι έχουν σκοπό να ακολουθήσουν τον Αλέξη, θα το πράξουν έγκαιρα για να καπαρώσουν και θέσεις. Και ας χάσουν μερικές βουλευτικές αποζημιώσεις.Τα πρώτα καμπανάκια των διεθνών οίκων