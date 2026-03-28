Μετρητά στο αυτοκίνητο: Πότε αρχίζουν τα προβλήματα
Η εικόνα είναι απλή, αλλά οι λεπτομέρειες κρύβουν παγίδες. Στην Ελλάδα μπορείς να έχεις στο αυτοκίνητό σου όσα μετρητά θέλεις, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι «εκτός ραντάρ». Αντίθετα, όσο μεγαλώνει το ποσό, τόσο αυξάνεται και το ενδιαφέρον των Αρχών.
ο βασικό σημείο που αλλάζει τα δεδομένα είναι η διάκριση ανάμεσα στη μεταφορά και στη συναλλαγή. Στη χώρα μας ισχύει όριο 500 ευρώ για πληρωμές με μετρητά, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Οτιδήποτε πάνω από αυτό πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά. Αυτό όμως αφορά αποκλειστικά τις συναλλαγές και όχι το τι κουβαλάς στο όχημά σου.
Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η Οικονομική Αστυνομία. Σε έναν απλό έλεγχο, αν εντοπιστεί μεγάλο ποσό μετρητών μέσα σε Ι.Χ., ο οδηγός μπορεί να κληθεί να εξηγήσει την προέλευση των χρημάτων. Δεν υπάρχει αυτόματο πρόστιμο επειδή έχεις πολλά χρήματα μαζί σου, αλλά υπάρχει κάτι πιο σημαντικό: η υποχρέωση να αποδείξεις ότι αυτά τα χρήματα είναι νόμιμα...
