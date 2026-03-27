Ο Κ.Μ, οι πράκτορες και το κοσκινάκι για εκλογές, η νέα φάση της ΤV με τη «συμμαχία των τριών», οι οιωνοί για την Credia Bank, η Αγγελικούση αγοράζει υπερδεξαμενόπλοια

Κλείσιμο

Θα ρίξει ο Ισραηλινός πράκτωρ τον Μητσοτάκη με τις υποκλοπές ή θα προλάβει (ο Μητσοτάκης) να πάει σε εκλογές; Θα το «καλύψουν» το θέμα οι σύμμαχοι του πολέμου Ισραηλινοί και Αμερικανοί ή θα μας αφήσουν αμανάτι χωρίς κυβέρνηση εν μέσω σύρραξης στη γειτονιά; Θα πάει να καταθέσει ο Σαμαράς ως παρακολουθούμενος (;) μήνυση κατά της κυβέρνησης για να ρίξει και έναν δεύτερο Μητσοτάκη συνεπικουρούμενος από όλους τους πολιτικούς και επιχειρηματικούς εχθρούς του Κ.Μ; Και αν πέσει ο Μητσοτάκης, όπως εδώ και 3-4 χρόνια ελπίζουν οι αντίπαλοι και εχθροί του από τις υποκλοπές (τα Τέμπη βλέπετε δεν απέδωσαν…) ποιος θα κάνει κυβέρνηση; Γιατί εκείνος ο φουκαράς ο Ανδρουλάκης δεν πιάνει ούτε 15%. Διάδοχος από μέσα όπως ο Νίκος Δένδιας ας πούμε; Λίγο δύσκολο τεχνικά μού φαίνεται ένα κόμμα να πέφτει για ένα σκάνδαλο και να… ξανανεβαίνει εν κινήσει πριν ή μετά από εκλογές. Προσοχή, δεν λέω ότι όλα αυτά που συζητούνται από την Παρασκευή και μετά τις δηλώσεις του πράκτορα Predator «εγώ πουλάω μόνο σε κράτη» δεν είναι σοβαρά και ενδιαφέροντα. Αλλά αμφιβάλω για το κατά πόσο το σκάνδαλο των υποκλοπών του 2022 θα ρίξει την κυβέρνηση το 2026 και αφού έχουν μεσολαβήσει και εκλογές. Για κάποιον λόγο ακόμα και τότε η κοινή γνώμη δεν συγκινείτο με την ελληνική εκδοχή του Watergate, η ΝΔ έχασε 2-3 μονάδες όταν έσκασε καλοκαιριάτικο και τις πήρε πίσω με τη ΔΕΘ, με τα πρώτα θετικά μέτρα το φθινόπωρο του 2022.Εκλογές να τελειώνουμε…-Ωστόσο για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι λίγοι εντός και εκτός Μαξίμου που λένε στον Μητσοτάκη, με δεδομένο ότι υπάρχει ο πόλεμος και στις δημοσκοπήσεις η ΝΔ έχει να δει τόσο ψηλά νούμερα πάρα πολύ καιρό, πάτα το κουμπί να τελειώνουμε. «Ούτε υποκλοπές και κατάσκοποι, ούτε μπλεξίματα με ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, ούτε φασαρίες με τη δίκη στα Τέμπη, πάμε να τελειώνουμε. Αντί για Φθινόπωρο στη ΔΕΘ τώρα εκλογές, αμέσως μετά το Πάσχα». Ούτε χρειάζεται εγώ να ξαναγράψω ότι ο Μητσοτάκης δεν ακούει το σενάριο των εκλογών ούτε και παίρνω όρκο για το τι θα κάνει. Απλά να διαπιστώσω κάτι: όποιος προτείνει να φύγει ο Μητσοτάκης θα πρέπει να πει και σ’ ένα μεγάλο κοινό, σε έναν κόσμο της τάξης του 40% που ευνοείται, κατά κάποιον τρόπο, από τη σταθερότητα και την ομαλότητα στη χώρα ποιος θα την κυβερνήσει και με ποιο πολιτικό σχήμα ώστε να υπάρχει αυτή η σταθερότητα για μία ακόμη τετραετία. Αναζητούνται (πειστικές) απαντήσεις.Η ζοφερή ενημέρωση Γεραπετρίτη-Μόλις έκλεισαν χθες οι κάμερες στο Υπουργικό και αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση της Κεραμέως για τον νέο κατώτατο μισθό, ακολούθησε η ενημέρωση Γεραπετρίτη για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Παρά τα όσα λέει δημοσίως ο Τραμπ, ο Γεραπετρίτης έδωσε μια εικόνα ότι είναι πολύ δύσκολο να εξομαλυνθούν τα πράγματα στο πεδίο πριν από το τέλος Απριλίου, οπότε και οι οικονομικές συνέπειες θα μας συνοδεύουν τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Και όλα αυτά εφόσον υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, διότι σε περίπτωση συνέχισης της έντασης ή περαιτέρω κλιμάκωσης πάμε σε άλλη πίστα. Να πω βεβαίως και ότι μέσω της πρέσβη Γκίλφοϊλ οι ΗΠΑ έχουν δώσει στην Αθήνα ένα πιο αισιόδοξο παράθυρο ότι το πράγμα θα κρατήσει μέχρι λίγο πριν από το Πάσχα.Ο Πλεύρης, το Σύμφωνο Μετανάστευσης και η Κεντροαριστερά-Ένα ακόμα θέμα για το οποίο έγινε συζήτηση ήταν το νομοσχέδιο Πλεύρη για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης της ΕΕ, το οποίο ανοίγει το παράθυρο για κέντρα μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, ενώ εμείς έχουμε ρυθμίσει και εκκρεμότητες που είχαμε με χώρες όπως η Γερμανία από την περίοδο εφαρμογής του κανονισμού του Δουβλίνου και δεν θα μας στείλουν πίσω μετανάστες που ήδη έχουν περάσει μέσω Ελλάδος. Η έμφαση πλέον θα δίνεται στις απελάσεις όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, ενώ το κλίμα ελάφρυνε λίγο όταν ο Πλεύρης έλεγε μέσα στη συνεδρίαση ότι η Κεντροαριστερά στην Ευρώπη δεν στηρίζει το Σύμφωνο, με τον Μητσοτάκη να του απαντά χιουμοριστικά κάτι του στυλ "με αυτά που λες κι εσύ για την Αριστερά, δεν τους βοηθάς".Τασούλας-Ο Κώστας Τασούλας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην υπουργό καθηγητή Τάσο Γιαννίτση και υποψήφιο εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ για τον προεδρικό θώκο. Πριν από έναν χρόνο και κάτι και συγκεκριμένα στις 12 Φεβρουαρίου 2025, ο Τασούλας εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις ψήφους 160 βουλευτών, ενώ ο Γιαννίτσης έλαβε 34 ψήφους. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων του Προέδρου με τους πρώην πρωθυπουργούς, σειρά πήραν τα ραντεβού με προσωπικότητες της πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής και έτσι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον κ. Γιαννίτση. Οι κύριοι Τασούλας και Γιαννίτσης συναντήθηκαν και το περασμένο καλοκαίρι, σε εκδήλωση του «Κύκλου ιδεών» στο Ζάππειο για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Ο Τασούλας είχε συγχαρεί τότε τον Γιαννίτση για το βιβλίο του, «Ελλάδα 1953-2024: Χρόνος και Πολιτική Οικονομία» και γενικά ο Πρόεδρος παρακολουθεί την αρθρογραφία του πρώην υπουργού στον Τύπο. Κάπως έτσι, με την ευκαιρία της επίσκεψης στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γιαννίτσης χάρισε στον Πρόεδρο ένα άλλο βιβλίο του, με τίτλο «Η Ελλάδα στην Κρίση» και μάλιστα με μια θερμή αφιέρωση. Όσο για τη μεταξύ τους συζήτηση, οι πηγές του Προεδρικού λένε απλώς ότι επικεντρώθηκε στις εσωτερικές και τις εξωτερικές εξελίξεις. Λεπτομέρεια: Την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδεχόταν τον Τάσο Γιαννίτση, το ΠΑΣΟΚ ανέβαζε βίντεο για να τρολάρει το σαρδάμ του Τασούλα για την εθνική επέτειο και το 1981. Ένα σαρδάμ μπορεί να τύχει σε όλους στις ζωντανές συνδέσεις, ειδικά όταν δεν έχεις αντιληφθεί ότι είσαι live on air. Τώρα δεν λέω ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε και κανένα έγκλημα, σιγά το πράγμα, αλλά ταυτίστηκε και λίγο με όλο το λασπουριό του Χ που λοιδορούσε για ένα σαρδάμ.Τηλεοπτική σύμπραξη-Χθες ανακοινώθηκε, έπειτα από κυοφορία μηνών, μία πολύ ενδιαφέρουσα μιντιακή σύμπραξη μεταξύ των τριών (από τους 5) μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών της χώρας τα οποία ανήκουν σε εξίσου μεγάλους ομίλους (Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και Κυριακού). Τα κανάλια Mega, Alpha και Star απέκτησαν ίσο μετοχικό μερίδιο στην υφιστάμενη ψηφιακή πλατφόρμα του Antenna, την ΑΝΤ1+. Ο σκοπός της σύμπραξης αυτής, όπως λένε πηγές από τις ίδιες τις εταιρείες, είναι την επόμενη πενταετία το premium πρόγραμμα των καναλιών ήτοι τα φρέσκα σήριαλ και οι ελληνικές παραγωγές, οι καλές ταινίες καθώς επίσης και αθλητικά γεγονότα (π.χ. Super League, Premier League, Champions League κ.λπ.) να μεταδίδονται όλα μαζί με ειδήσεις κ.λπ. από αυτή την πλατφόρμα συνδρομητικά. Δηλαδή θα πληρώνει μία συνδρομή ο τηλεθεατής και θα βλέπει όλο το premium πρόγραμμα των τεσσάρων σταθμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείσουν τα Free to Air (ελεύθερα δηλαδή, δίχως συνδρομή) σημερινά κανάλια των ομίλων αυτών. Όπως επίσης δεν θα σταματήσουν και οι πλατφόρμες της Cosmote και της Nova, αν και είναι ένα ερώτημα αν θα έχει ο ΑΝΤ1+ τα ποδόσφαιρα ας πούμε ή θα τα δείχνουν οι άλλες πλατφόρμες. Νωρίς ακόμα γιατί επαναλαμβάνω ότι όπως λένε θέλει ακόμα ωρίμανση το πρότζεκτ. Ο σκοπός της νέας κίνησης πάντως είναι η εξοικονόμηση δαπανών της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ ανά κανάλι, λένε πάντοτε οι πηγές. Τώρα, Σκάι και Open δεν μπήκανε για προφανείς επιχειρηματικούς και άλλους λόγους. Όντως πάντως είναι ένα εξόχως ενδιαφέρον εγχείρημα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μέλλον της τηλεόρασης, η οποία σίγουρα δεν θα είναι όπως σήμερα.Οι οιωνοί για την αύξηση της Credia Bank