Ο Κ.Μ, οι πράκτορες και το κοσκινάκι για εκλογές, η νέα φάση της ΤV με τη «συμμαχία των τριών», οι οιωνοί για την Credia Bank, η Αγγελικούση αγοράζει υπερδεξαμενόπλοια
Χαίρετε, βαρέθηκε η πιάτσα (μας) τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μέχρι βέβαια να αρχίσει να έρχεται κανονικά ο λογαριασμός (ακρίβεια, πτώση κατανάλωσης και τουρισμού κ.λπ.) γιατί για την ώρα είναι νωρίς και τώρα πιάσαμε άλλο κοσκινάκι
Θα ρίξει ο Ισραηλινός πράκτωρ τον Μητσοτάκη με τις υποκλοπές ή θα προλάβει (ο Μητσοτάκης) να πάει σε εκλογές; Θα το «καλύψουν» το θέμα οι σύμμαχοι του πολέμου Ισραηλινοί και Αμερικανοί ή θα μας αφήσουν αμανάτι χωρίς κυβέρνηση εν μέσω σύρραξης στη γειτονιά; Θα πάει να καταθέσει ο Σαμαράς ως παρακολουθούμενος (;) μήνυση κατά της κυβέρνησης για να ρίξει και έναν δεύτερο Μητσοτάκη συνεπικουρούμενος από όλους τους πολιτικούς και επιχειρηματικούς εχθρούς του Κ.Μ; Και αν πέσει ο Μητσοτάκης, όπως εδώ και 3-4 χρόνια ελπίζουν οι αντίπαλοι και εχθροί του από τις υποκλοπές (τα Τέμπη βλέπετε δεν απέδωσαν…) ποιος θα κάνει κυβέρνηση; Γιατί εκείνος ο φουκαράς ο Ανδρουλάκης δεν πιάνει ούτε 15%. Διάδοχος από μέσα όπως ο Νίκος Δένδιας ας πούμε; Λίγο δύσκολο τεχνικά μού φαίνεται ένα κόμμα να πέφτει για ένα σκάνδαλο και να… ξανανεβαίνει εν κινήσει πριν ή μετά από εκλογές. Προσοχή, δεν λέω ότι όλα αυτά που συζητούνται από την Παρασκευή και μετά τις δηλώσεις του πράκτορα Predator «εγώ πουλάω μόνο σε κράτη» δεν είναι σοβαρά και ενδιαφέροντα. Αλλά αμφιβάλω για το κατά πόσο το σκάνδαλο των υποκλοπών του 2022 θα ρίξει την κυβέρνηση το 2026 και αφού έχουν μεσολαβήσει και εκλογές. Για κάποιον λόγο ακόμα και τότε η κοινή γνώμη δεν συγκινείτο με την ελληνική εκδοχή του Watergate, η ΝΔ έχασε 2-3 μονάδες όταν έσκασε καλοκαιριάτικο και τις πήρε πίσω με τη ΔΕΘ, με τα πρώτα θετικά μέτρα το φθινόπωρο του 2022.
Εκλογές να τελειώνουμε…
-Ωστόσο για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι λίγοι εντός και εκτός Μαξίμου που λένε στον Μητσοτάκη, με δεδομένο ότι υπάρχει ο πόλεμος και στις δημοσκοπήσεις η ΝΔ έχει να δει τόσο ψηλά νούμερα πάρα πολύ καιρό, πάτα το κουμπί να τελειώνουμε. «Ούτε υποκλοπές και κατάσκοποι, ούτε μπλεξίματα με ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, ούτε φασαρίες με τη δίκη στα Τέμπη, πάμε να τελειώνουμε. Αντί για Φθινόπωρο στη ΔΕΘ τώρα εκλογές, αμέσως μετά το Πάσχα». Ούτε χρειάζεται εγώ να ξαναγράψω ότι ο Μητσοτάκης δεν ακούει το σενάριο των εκλογών ούτε και παίρνω όρκο για το τι θα κάνει. Απλά να διαπιστώσω κάτι: όποιος προτείνει να φύγει ο Μητσοτάκης θα πρέπει να πει και σ’ ένα μεγάλο κοινό, σε έναν κόσμο της τάξης του 40% που ευνοείται, κατά κάποιον τρόπο, από τη σταθερότητα και την ομαλότητα στη χώρα ποιος θα την κυβερνήσει και με ποιο πολιτικό σχήμα ώστε να υπάρχει αυτή η σταθερότητα για μία ακόμη τετραετία. Αναζητούνται (πειστικές) απαντήσεις.
Η ζοφερή ενημέρωση Γεραπετρίτη
-Μόλις έκλεισαν χθες οι κάμερες στο Υπουργικό και αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση της Κεραμέως για τον νέο κατώτατο μισθό, ακολούθησε η ενημέρωση Γεραπετρίτη για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Παρά τα όσα λέει δημοσίως ο Τραμπ, ο Γεραπετρίτης έδωσε μια εικόνα ότι είναι πολύ δύσκολο να εξομαλυνθούν τα πράγματα στο πεδίο πριν από το τέλος Απριλίου, οπότε και οι οικονομικές συνέπειες θα μας συνοδεύουν τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Και όλα αυτά εφόσον υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, διότι σε περίπτωση συνέχισης της έντασης ή περαιτέρω κλιμάκωσης πάμε σε άλλη πίστα. Να πω βεβαίως και ότι μέσω της πρέσβη Γκίλφοϊλ οι ΗΠΑ έχουν δώσει στην Αθήνα ένα πιο αισιόδοξο παράθυρο ότι το πράγμα θα κρατήσει μέχρι λίγο πριν από το Πάσχα.
Ο Πλεύρης, το Σύμφωνο Μετανάστευσης και η Κεντροαριστερά
-Ένα ακόμα θέμα για το οποίο έγινε συζήτηση ήταν το νομοσχέδιο Πλεύρη για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης της ΕΕ, το οποίο ανοίγει το παράθυρο για κέντρα μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, ενώ εμείς έχουμε ρυθμίσει και εκκρεμότητες που είχαμε με χώρες όπως η Γερμανία από την περίοδο εφαρμογής του κανονισμού του Δουβλίνου και δεν θα μας στείλουν πίσω μετανάστες που ήδη έχουν περάσει μέσω Ελλάδος. Η έμφαση πλέον θα δίνεται στις απελάσεις όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, ενώ το κλίμα ελάφρυνε λίγο όταν ο Πλεύρης έλεγε μέσα στη συνεδρίαση ότι η Κεντροαριστερά στην Ευρώπη δεν στηρίζει το Σύμφωνο, με τον Μητσοτάκη να του απαντά χιουμοριστικά κάτι του στυλ "με αυτά που λες κι εσύ για την Αριστερά, δεν τους βοηθάς".
Τασούλας
-Ο Κώστας Τασούλας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην υπουργό καθηγητή Τάσο Γιαννίτση και υποψήφιο εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ για τον προεδρικό θώκο. Πριν από έναν χρόνο και κάτι και συγκεκριμένα στις 12 Φεβρουαρίου 2025, ο Τασούλας εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις ψήφους 160 βουλευτών, ενώ ο Γιαννίτσης έλαβε 34 ψήφους. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων του Προέδρου με τους πρώην πρωθυπουργούς, σειρά πήραν τα ραντεβού με προσωπικότητες της πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής και έτσι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον κ. Γιαννίτση. Οι κύριοι Τασούλας και Γιαννίτσης συναντήθηκαν και το περασμένο καλοκαίρι, σε εκδήλωση του «Κύκλου ιδεών» στο Ζάππειο για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Ο Τασούλας είχε συγχαρεί τότε τον Γιαννίτση για το βιβλίο του, «Ελλάδα 1953-2024: Χρόνος και Πολιτική Οικονομία» και γενικά ο Πρόεδρος παρακολουθεί την αρθρογραφία του πρώην υπουργού στον Τύπο. Κάπως έτσι, με την ευκαιρία της επίσκεψης στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γιαννίτσης χάρισε στον Πρόεδρο ένα άλλο βιβλίο του, με τίτλο «Η Ελλάδα στην Κρίση» και μάλιστα με μια θερμή αφιέρωση. Όσο για τη μεταξύ τους συζήτηση, οι πηγές του Προεδρικού λένε απλώς ότι επικεντρώθηκε στις εσωτερικές και τις εξωτερικές εξελίξεις. Λεπτομέρεια: Την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδεχόταν τον Τάσο Γιαννίτση, το ΠΑΣΟΚ ανέβαζε βίντεο για να τρολάρει το σαρδάμ του Τασούλα για την εθνική επέτειο και το 1981. Ένα σαρδάμ μπορεί να τύχει σε όλους στις ζωντανές συνδέσεις, ειδικά όταν δεν έχεις αντιληφθεί ότι είσαι live on air. Τώρα δεν λέω ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε και κανένα έγκλημα, σιγά το πράγμα, αλλά ταυτίστηκε και λίγο με όλο το λασπουριό του Χ που λοιδορούσε για ένα σαρδάμ.
Τηλεοπτική σύμπραξη
-Χθες ανακοινώθηκε, έπειτα από κυοφορία μηνών, μία πολύ ενδιαφέρουσα μιντιακή σύμπραξη μεταξύ των τριών (από τους 5) μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών της χώρας τα οποία ανήκουν σε εξίσου μεγάλους ομίλους (Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και Κυριακού). Τα κανάλια Mega, Alpha και Star απέκτησαν ίσο μετοχικό μερίδιο στην υφιστάμενη ψηφιακή πλατφόρμα του Antenna, την ΑΝΤ1+. Ο σκοπός της σύμπραξης αυτής, όπως λένε πηγές από τις ίδιες τις εταιρείες, είναι την επόμενη πενταετία το premium πρόγραμμα των καναλιών ήτοι τα φρέσκα σήριαλ και οι ελληνικές παραγωγές, οι καλές ταινίες καθώς επίσης και αθλητικά γεγονότα (π.χ. Super League, Premier League, Champions League κ.λπ.) να μεταδίδονται όλα μαζί με ειδήσεις κ.λπ. από αυτή την πλατφόρμα συνδρομητικά. Δηλαδή θα πληρώνει μία συνδρομή ο τηλεθεατής και θα βλέπει όλο το premium πρόγραμμα των τεσσάρων σταθμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείσουν τα Free to Air (ελεύθερα δηλαδή, δίχως συνδρομή) σημερινά κανάλια των ομίλων αυτών. Όπως επίσης δεν θα σταματήσουν και οι πλατφόρμες της Cosmote και της Nova, αν και είναι ένα ερώτημα αν θα έχει ο ΑΝΤ1+ τα ποδόσφαιρα ας πούμε ή θα τα δείχνουν οι άλλες πλατφόρμες. Νωρίς ακόμα γιατί επαναλαμβάνω ότι όπως λένε θέλει ακόμα ωρίμανση το πρότζεκτ. Ο σκοπός της νέας κίνησης πάντως είναι η εξοικονόμηση δαπανών της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ ανά κανάλι, λένε πάντοτε οι πηγές. Τώρα, Σκάι και Open δεν μπήκανε για προφανείς επιχειρηματικούς και άλλους λόγους. Όντως πάντως είναι ένα εξόχως ενδιαφέρον εγχείρημα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μέλλον της τηλεόρασης, η οποία σίγουρα δεν θα είναι όπως σήμερα.
Οι οιωνοί για την αύξηση της Credia Bank
-Ενδείξεις ότι θα καλυφθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank, ύψους 300 εκατ. ευρώ, προκύπτουν από το σκιώδες βιβλίο προσφορών. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Credia Bank, η οποία αναμένεται να έχει απαρτία. Η CrediaBank προχωρεί στην αύξηση κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ (δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και διεθνής θεσμική τοποθέτηση) για την υποστήριξη της ανάπτυξης και την αύξηση της ελεύθερης διασποράς. Η συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, ενώ από το ποσό της αύξησης τα 110 εκατ. ευρώ έχουν ήδη προδεσμευτεί από τα funds Discovery, Fiera και Marbella δημιουργώντας θετική εικόνα για την κάλυψη της αύξησης. Η αύξηση διενεργείται με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των νέων μετόχων, ωστόσο παρέχεται άτυπη προτεραιότητα στους παλιούς μετόχους της τράπεζας στην Ελλάδα. Παράλληλα, έχει τεθεί lock-up 180 ημερών για τους βασικούς μετόχους οι οποίοι δεσμεύονται να μην κάνουν πράξεις στο Χρηματιστήριο. Το Υπερταμείο κατέχει 36,16% στο μετοχικό κεφάλαιο της Credia και σήμερα αναμένεται να αποσαφηνίσει τη θέση του. Το Ταμείο συνήθως ακολουθεί την «επιθυμία» της ΕΚΤ για λιγότερο Δημόσιο στις τράπεζες.
Ο Θ. Φέσσας συνεχίζει
-Οι πληροφορίες είναι ότι ο Θ. Φέσσας θα συνεχίσει τις αγορές μετοχών της Φουρλής μέσω της Quest, ενδεχομένως και πάνω από τα ποσοστά που ψιθυρίζονται στην αγορά. Β. Φουρλής - Θ. Φέσσας διατηρούν εδώ και χρόνια φιλικούς δεσμούς, οπότε δεν μπαίνει ζήτημα επιθετικής κίνησης. Προφανώς μεταξύ των ομίλων Φουρλή και Quest υπάρχουν κάποιες εμπορικές συνέργειες τις οποίες φυσικά θα εκμεταλλευτούν, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είναι αυτό το κίνητρο του Θ. Φέσσα. Σε κάθε περίπτωση δημιουργείται ένα νέο status για τον όμιλο Φουρλή και προφανώς η Quest (κατέχοντας ήδη το 10,53% - πόσο μάλλον όταν σύντομα πρόκειται να αυξήσει περαιτέρω τη θέση της) θα αποκτήσει εκπροσώπηση και στο ΔΣ της Φουρλής.
Οι προσφορές για το «ΗΧΩΡ»
-Την περασμένη Δευτέρα άνοιξαν οι δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο ακινήτων «ΗΧΩΡ» της INTRUM. Κατά πληροφορίες κατατέθηκαν δύο προφορές, η μια από εταιρεία της οικογένειας Στέγγου (Τεχνική Ολυμπιακή) και η δεύτερη από το επενδυτικό όχημα του Κώστα Βελάνη, γνωστού στο παρελθόν από τις ραπτομηχανές Singer με έντονη κινητικότητα στη δευτερογενή αγορά NPLs. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, οι προσφορές λέγεται ότι υπολείπονται κατά περίπου 50% της εμπορικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Ευτυχώς έχουμε τις ΑΠΕ
-Η χονδρική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος -σήμερα- στην Ελλάδα θα φτάσει τα 94,87 Ευρώ/Μεγαβατώρα. Χθες ήταν στα €83,4/MWh. Σήμερα από τις 10 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, λόγω ηλιοφάνειας, οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος είναι σχεδόν μηδενικές, κατόπιν όμως πυκνώνουν τα σύννεφα και πέφτει η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών και ανεβαίνει το Φυσικό Αέριο που χθες κόστιζε 55 Ευρώ/MWh. Σήμερα τα Φ/Β μαζί με τα Αιολικά πάρκα συνεισφέρουν με 58,5% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μαζί με τα υδροηλεκτρικά τα 2/3 της ηλεκτρικής μας ενέργειας προέρχονται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που τόσο λοιδορήθηκαν από «ευαίσθητες» κοινωνικές ομάδες. Όσον αφορά εμάς τους καταναλωτές, σήμερα πληρώνουμε ηλεκτρικό ρεύμα με τις τιμές που ίσχυαν τον Φεβρουάριο. Τον Απρίλιο θα πληρώνουμε με βάση τις τιμές του Μαρτίου. Ευτυχώς όμως τότε ο καιρός θα έχει βελτιωθεί και η ανάγκες για θέρμανση θα έχουν μειωθεί. Όσον αφορά τις τιμές χονδρικής των διυλιστηρίων, δεδομένων των συνθηκών, έχουν κρατηθεί σε λογικά επίπεδα. Στα 1.511 Ευρώ/μετρικό τόνο η χονδρική τιμή της βενζίνης και στα 1.582 ευρώ/μετρικό τόνο η τιμή του ντίζελ.
Ποιοι αγοράζουν Allwyn
-Στην Allwyn (όπως πλέον ονομάζεται ο ΟΠΑΠ) οι εξελίξεις συνεχίζουν να τρέχουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχειρηματικής συνένωσης με τον ΟΠΑΠ. Μέσα στον Απρίλιο θα ολοκληρωθεί η αγορά των μετοχών από τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος (€19,08 ανά μετοχή). Μόλις συμβεί αυτό η εταιρεία θα έχει 770.799.070 μετοχές σε κυκλοφορία, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Από αυτές, 166.406.223 μετοχές θα βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά, ήτοι ποσοστό 22%, ενώ οι υπόλοιπες μετοχές θα ελέγχονται έμμεσα από την KKCG του Κάρελ Κόμαρεκ. Παράλληλα, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστές και οι λεπτομέρειες για το μέρισμα των 0,80 ευρώ που θα δοθεί στη συνέχεια, καθώς η διοίκηση έχει αναφέρει πως θα υπάρχει επιλογή επανεπένδυσης (scrip dividend). Τέλος, πριν από το τέλος του προσεχούς Ιουνίου θα έχει μεταφερθεί και η έδρα της εταιρείας στην Ελβετία. Ο νέος όμιλος, σύμφωνα με τη Citi, αναμένει σημαντικά υψηλότερη συνεισφορά από τις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της ενοποίησης της PrizePicks που διαθέτει ισχυρή παρουσία στην αγορά των Daily Fantasy Sports, ενώ θετική εξέλιξη θα αποτελέσει εάν τελικώς υπάρξει πιθανή ρύθμιση ή και απαγόρευση των εταιρειών της αγοράς προβλέψεων (prediction markets). Δημοκρατικοί βουλευτές κατέθεσαν χθες νομοθεσία που απαγορεύει τα στοιχήματα στην αγορά πρόβλεψης για εκλογές, κυβερνητικές ενέργειες, πόλεμο και αθλήματα, καθώς εντείνεται ο ρυθμιστικός έλεγχος στις δημοφιλείς πλατφόρμες prediction markets. Στο μεταξύ, οι επικεφαλής και υψηλόβαθμα στελέχη της Allwyn ξεκίνησαν τις αγορές στο Χ.Α. O CEO, Ρόμπερτ Χβάταλ, απέκτησε 7.029 μετοχές αξίας 99.745 ευρώ, ο CFO Κένεθ Μόρτον 7.000 μετοχές αξίας 100.522 ευρώ και ο Τζόναθαν Χάντισαιντ, Γενικός Νομικός Σύμβουλος 2.000 μετοχές αξίας 28.800 ευρώ.
Από τα ρούχα στο… Self service
-Εάν παρατηρήσει κανείς τα νέα καταστήματα που ανοίγουν σε κεντρικά και περιφερειακά σημεία των μεγάλων πόλεων, θα δει ότι… ο κόσμος έχει γεμίσει από σούπερ μάρκετ και φαρμακεία. Είναι, άλλωστε, πλέον οι δύο «πυλώνες» που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των καταναλωτών. Έτσι, νέα σημεία των οργανωμένων αλυσίδων λιανεμπορίου και μίνι μάρκετ, όπως και φαρμακεία, παίρνουν τη θέση άλλων καταστημάτων που λειτουργούσαν εκεί. Στο πλαίσιο αυτό, μαθαίνω ότι ένα μεγάλο κατάστημα της ιστορικής αλυσίδας ρούχων «Βάρδας» που βρισκόταν στην περιοχή της Γλυφάδας, επί των οδών Γρ. Λαμπράκη και Αγ. Νικολάου, μετατράπηκε πρόσφατα σε Self service super market της Σκλαβενίτης. Το συγκεκριμένο κατάστημα της «Βάρδας», επιφάνειας 500 τ.μ., ήταν κλειστό τα τελευταία χρόνια, αλλά τελικά βρήκε και αυτό τη θέση του στην… επόμενη μέρα. Το εν λόγω concept με τα self service καταστήματα που έχουν μικρότερη επιφάνεια και εξασφαλίζουν ταχύτερη εξυπηρέτηση το λάνσαρε η Σκλαβενίτης κυρίως την περίοδο της πανδημίας, και σήμερα αριθμεί 31 σημεία, εκ των οποίων τα 18 στην Αττική και τα άλλα σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Το story της Αφρικής στηρίζει τη μετοχή της Coca-Cola
-Η Coca-Cola HBC έκλεψε χθες τις εντυπώσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, καταφέρνοντας να απορροφήσει ένα μέρος των πιέσεων των προηγούμενων εβδομάδων και να κλείσει με κέρδη 1,72% στα 49,68 ευρώ. Η μετοχή του πολυεθνικού ομίλου λειτούργησε ως το απαραίτητο «αντίβαρο» στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, καλύπτοντας σημαντικό μέρος από το χαμένο έδαφος του Μαρτίου και προσεγγίζοντας εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 50 ευρώ. Καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη της ανόδου έπαιξε η είδηση για την τριπλή έξοδο της εταιρείας στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Ειδικότερα, η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε πως προχωρά σε έκδοση τίτλων σταθερού επιτοκίου, με διάρκειες που κυμαίνονται από 2,5 έως 7,5 έτη, στοχεύοντας στην άντληση τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ. Η αγορά υποδέχθηκε θερμά την εξέλιξη, καθώς τα κεφάλαια προορίζονται για τη χρηματοδότηση της μεγάλης εξαγοράς στην Αφρική, μία κίνηση που αναμένεται να διευρύνει το αποτύπωμα του ομίλου σε αναπτυσσόμενες αγορές με υψηλά περιθώρια κέρδους. Οι επενδυτές ερμηνεύουν την ψήφο εμπιστοσύνης των ομολογιούχων ως επιβεβαίωση της ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας, η οποία της επιτρέπει να δανείζεται με ευνοϊκούς όρους παρά τη μεταβλητότητα των επιτοκίων. Η επιστροφή των αγοραστών στο ταμπλό του ΧΑ δείχνει ότι το story της Αφρικής αρχίζει να τιμολογείται θετικά, με τη μετοχή να επιδεικνύει την παραδοσιακή της αμυντική ανθεκτικότητα, παραμένοντας ένας από τους βασικούς πυλώνες του Γενικού Δείκτη στην πορεία προς τα νέα υψηλά του έτους. Σημειώνεται ότι η Coca-Cola HBC απέχει πλέον αρκετά από το ιστορικό ρεκόρ των 55+ ευρώ που έπιασε στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, καθώς τα απόνερα του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν επηρεάζουν σημαντικά τη μετοχή. Παρ' όλα αυτά, καταγράφει αξιόλογη άνοδο φέτος, που ξεπερνά το 11%, και παραμένει η πολυτιμότερη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κεφαλαιοποίηση άνω των 18,5 δισ. ευρώ.
Νέες παραγγελίες και αγορές second hand από τους Έλληνες εφοπλιστές
-Η ελληνική ναυτιλία ξεκινά από τη… ναυπήγηση. Η εβδομάδα που πέρασε χαρακτηρίστηκε από έντονη δραστηριότητα στις παραγγελίες νέων πλοίων, από τους Greeks. Η Seanergy Maritime παράγγειλε ένα bulk carrier 181.500 dwt με παράδοση το 2029 και σύστημα scrubber, η Dynacom Tankers εξασφάλισε τέσσερα VLCCs 306.000 dwt σε κινεζικό ναυπηγείο, ενώ η Chandris και η Delia Shipping παρήγγειλαν συνολικά τέσσερα Suezmax και μεσαίας χωρητικότητας tankers με παράδοση το 2028–2029. Παράλληλα, η Euroseas επένδυσε σε container ships, παραγγέλλοντας δύο firm και τέσσερα optional πλοία 2.800 teu στην Κίνα για παράδοση το 2028, ενώ η Maran Gas ενεργοποίησε option για την κατασκευή δύο επιπλέον LNG carriers, στο πλαίσιο προηγούμενης συμφωνίας με ναυπηγείο της Νότιας Κορέας. Η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα επεκτάθηκε στη secondhand αγορά, με επιλεκτικές αγορές και πωλήσεις bulk carriers και δεξαμενόπλοιων. Στον dry bulk, οι Έλληνες πλοιοκτήτες απέκτησαν τα Kamsarmax NORD ARIES (81.895 dwt, 2020) και LOCH LONG (81.896 dwt, 2013), ενώ πώλησαν το ST. DIMITRIOS (82.688 dwt, 2007) σε Κινέζους αγοραστές. Στα tankers, ελληνικά συμφέροντα αγόρασαν το Suezmax LIBERA (158.319 dwt, 2009). Συνολικά, μέσα στον τελευταίο χρόνο οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν παραγγείλει 180 νέα πλοία, απέκτησαν 213 second hand και πώλησαν 318, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζουν με στρατηγικό σχεδιασμό την ανανέωση και αναδιάρθρωση του στόλου τους, συνδυάζοντας επενδύσεις σε νέα πλοία και προσεκτικές second hand αγορές.
Οι χορηγίες Νίκου Τσάκου σε New York Knicks, μπάσκετ Ολυμπιακού, Σάκκαρη
-Η Tsakos Energy Navigation (TEN) είναι μια εταιρεία που έχει μάθει να ταξιδεύει και στα νερά του μάρκετινγκ και της διεθνούς προβολής. Παράλληλα με την οικονομική της επιτυχία, ο όμιλος Τσάκου εφαρμόζει μια πολιτική χορηγιών που συνδυάζει αθλητισμό και διεθνή φήμη. Από τη μια, η TEN έγινε χορηγός των New York Knicks, προσφέροντας στους Αμερικανούς φίλους του μπάσκετ την ένδειξη μιας ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας σε πρώτο πλάνο. Από την άλλη, ο όμιλος μέσα από τη συνεργασία με τα Νερά Arrena υποστηρίζει τον μπασκετικό Ολυμπιακό και τη Μαρία Σάκκαρη, συνδέοντας το όνομα Τσάκος με τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Είναι ξεκάθαρο ότι η χορηγική πολιτική συνοδεύει την οικονομική ανάπτυξη του Ομίλου, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά του τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Η Αγγελικούση επενδύει συνεχώς σε υπέρ-δεξαμενόπλοια-VLCC
-Η Mαρία Αγγελικούση, μέσω της Maran Tankers, συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στα VLCC tankers. Η πρόσφατη παραγγελία τριών υπερδεξαμενόπλοιων στη Hanwha Ocean, συνολικής αξίας 393,2 εκατ. δολαρίων, δεν είναι απλώς μια επένδυση. Είναι ένα στρατηγικό μήνυμα ισχύος, που δείχνει ότι η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να καθορίζει τους κανόνες στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Η επιλογή της Hanwha Ocean, ενός ναυπηγείου που η Maran προτιμά σταθερά, δεν είναι τυχαία. Πέρυσι, η εταιρεία είχε παραγγείλει τέσσερα VLCCs 320.000 dwt αξίας 516 εκατ. δολαρίων, κλείνοντας έναν κύκλο τεσσάρων ετών χωρίς νέες παραγγελίες. Τώρα, η Maran προσθέτει άλλα τρία VLCCs και όπως γράψαμε πιο πάνω, δύο LNG carriers. Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι η Mαρία Αγγελικούση επενδύει σε σύγχρονα, μεγάλης χωρητικότητας πλοία, που εξασφαλίζουν στρατηγική κυριαρχία στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Διαμαρτυρίες από τη φαρμακοβιομηχανία
-Ο Ελληνικός Φαρμακευτικός κλάδος βρίσκεται πάλι στο πόδι. Οι εταιρείες πωλούν φάρμακα, εκδίδουν τιμολόγια, αλλά στο τέλος της χρονιάς επιστρέφουν ένα μεγάλο μέρος των εσόδων τους πίσω στο κράτος μέσω του clawback. Ο μηχανισμός της αυτόματης επιστροφής (clawback) στη φαρμακευτική δαπάνη καθιερώθηκε στην Ελλάδα με τον ν.4052/2012 που επέβαλαν οι δανειστές για τον έλεγχο της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία -τότε- στην Ελλάδα ήταν από τις υψηλότερες στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μπήκε ένα ανώτατο όριο δαπάνης κι αν η πραγματική δαπάνη το ξεπερνούσε, τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες επέστρεφαν αναλογικά τη διαφορά. Τα όρια αυτά παρέμειναν παγωμένα ενώ η φαρμακευτική δαπάνη -και οι ανάγκες- αυξήθηκαν. Το clawback μετατράπηκε από έκτακτο μέτρο κρίσης σε μόνιμο μέτρο για τη φαρμακοβιομηχανία. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025, για 4η διαδοχική χρονιά, οι φαρμακοβιομηχανίες πλήρωσαν περισσότερα από το ίδιο το κράτος για τη φαρμακευτική δαπάνη. Το ποσοστό τους εκτιμάται σε 55%, σε μια αγορά που σύμφωνα με μελέτη της Deloitte, φτάνει τα 8,9 δισ. ευρώ. Για τα νοσοκομειακά φάρμακα άνω των 30 ευρώ, το clawback ξεπερνά το 75%. Η IFPMA, η Διεθνής Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, έστειλε -πάλι- επιστολή στο Μαξίμου, στο υπουργείο Υγείας και στο υπουργείο Οικονομικών. Οι υποσχέσεις για μείωση του clawback δεν τηρήθηκαν και η αβεβαιότητα που γεννά το σύστημα αρχίζει να κοστίζει στον ασθενή. Σύμφωνα με μελέτη της IQVIA, μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα της τελευταίας τετραετίας είναι διαθέσιμο στη χώρα μας. Οι εταιρείες καινοτομίας έχουν ήδη απολύσει το 20% του ανθρώπινου δυναμικού τους την τελευταία πενταετία. Κλινικές δοκιμές δεν εγκαθίστανται εδώ, επενδύσεις σε R&D πηγαίνουν αλλού. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η χώρα με τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη. Έχει όμως τη χειρότερη πρόσβαση στη φαρμακευτική καινοτομία.
Με το βλέμμα στα Data Centers
-Είναι γνωστό πως όλο και περισσότεροι ξένοι και εγχώριοι επενδυτές στρέφουν στο βλέμμα τους στα Data Centers που ετοιμάζονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους και τα ισραηλινά συμφέροντα τα οποία έχουν τοποθετηθεί στη χώρα μας με επίκεντρο τη νέα ενεργειακή μονάδα της «Λάρισα Θερμοηλεκτρική». Περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου συστάθηκε η εταιρεία Larissa Data Centre Α.Ε. με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων και υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν 25.000 ευρώ, με την Orsentia Limited να κατέχει το 75% και την Dror Limited το 25%. Σύμβουλος-Διαχειριστής της Larissa Data Centre Α.Ε. ορίστηκε ο Rotem Ben Horin, ο οποίος συμμετείχε στη σύσταση και διοίκηση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική μέσω της ισραηλινών συμφερόντων Clavenia Limited. Η Clavenia αποτελεί επενδυτικό βραχίονα της Around Town, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες real estate στην Ευρώπη, με περιουσιακά στοιχεία άνω των 30 δισ. ευρώ και κεφαλαιοποίηση περίπου 6 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η επένδυση ύψους 600 εκατ. ευρώ αφορά μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου καθαρής ισχύος 792 MW, με παράλληλη ανάπτυξη data center άνω των 200 MW στην Κεντρική Ελλάδα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται έναρξη κατασκευής εντός του 2026 και με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2028. Έτσι, η Larissa Data Centre, που εδρεύει επί της οδού Ασκληπιού στην Αθήνα, θεωρείται «προπομπός» για τα φιλόδοξα σχέδια δημιουργίας υποδομών data center στην περιοχή της Λάρισας. Ο Rotem Ben Horin διετέλεσε πρόεδρος της Λάρισα Θερμοηλεκτρική μέχρι τη μετοχική διεύρυνση και κεφαλαιακή της ενίσχυση με τη συμμετοχή των ΔΕΠΑ Εμπορίας (35%), fund SIrec Energy (16,5%) και Volton Α.Ε. (10%), ενώ η Clavenia Limited διατηρεί ποσοστό 38,5%. Την περασμένη Παρασκευή 20 Μαρτίου έγινε η σύσταση άλλης μιας εταιρείας, με την επωνυμία «Dror Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.», η οποία εκτιμάται ότι απηχεί τα ίδια συμφέροντα. Και αυτή εδρεύει στην οδό Ασκληπιού, ενώ ο σκοπός της περιλαμβάνει ως βασική δραστηριότητα τις υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού. Στις δευτερεύουσες υπάρχουν πολλά και διάφορα, από υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή υπολογιστικής ισχύος μέχρι ανέγερση κτισμάτων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες και ΑΠΕ.
Η πρώτη επίσημη μέτρηση για τον στασιμοπληθωρισμό που έρχεται
-Ο ΟΟΣΑ είναι ο πρώτος διεθνής οργανισμός που μέτρησε και ποσοτικοποίησε επίσημα τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού που πηγάζει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αναθεώρησε τις προβλέψεις του για τον πληθωρισμό στις χώρες του G20, στο 4,0% για το 2026, δηλαδή 1,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις του. Για την Ευρώπη, ο κίνδυνος είναι διπλός. Η ΕΚΤ βρίσκεται σε τροχιά χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, αλλά τώρα καλείται να διαχειριστεί ένα νέο ενεργειακό σοκ εν μέσω αναιμικής ανάπτυξης. Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία εμφανίζουν στο γράφημα του ΟΟΣΑ σχετικά χαμηλούς πληθωριστικούς δείκτες για το 2026 (2,9%, 1,8% και 2,4% αντίστοιχα) αλλά οι προβλέψεις αλλάζουν δραματικά στο σενάριο παράτασης της ενεργειακής αβεβαιότητας. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στο γράφημα του ΟΟΣΑ, ωστόσο ως χώρα με υψηλή εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια, με μια τουριστική οικονομία που είναι ευαίσθητη στο κόστος μεταφορών και καυσίμων αλλά και… στα εισοδήματα των τουριστών, ένα νέο ενεργειακό κύμα θα την έφερνε σε δύσκολη θέση. Η ηχηρή και αναπάντεχη πρόβλεψη του ΟΟΣΑ αφορά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Τον «βλέπει» στο 4,2% για το 2026, υψηλότερο από κάθε άλλη χώρα του G7, με ό,τι αυτό σημαίνει για την πορεία των επιτοκίων του δολαρίου.
Ισπανικές μπίζνες στην Άμυνα
-Παραμονή της Εθνικής μας Εορτής, στις 24 Μαρτίου, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός διακήρυσσε στο κοινοβούλιο ότι «αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας», η ισπανική Indra Group και η νοτιοκορεατική Hanwha Aerospace υπέγραφαν στη Μαδρίτη μεγάλη δεσμευτική συμφωνία, για την από κοινού ανάπτυξη νέων αυτοκινούμενων πυροβολικών συστημάτων, για τις ισπανικές Ένοπλες Δυνάμεις, με βάση το κορεατικό K9 Thunder των 155mm. Το συμβόλαιο για τα ερπυστριοφόρα οχήματα ανέρχεται σε 4,5 δισ. ευρώ, ενώ η Ισπανία έχει διαθέσει επιπλέον €2,9 δισ. για τροχοφόρα αυτοκινούμενα πυροβολικά, ως μέρος του αμυντικού της εξοπλισμού. Η συμφωνία έχει ενδιαφέρουσα δομή. Η Indra θα κατασκευάζει τα κύτη στην Ισπανία και θα ενσωματώνει τα συστήματα αποστολής, διαχείρισης πεδίου μάχης, επικοινωνιών και κατανόησης της κατάστασης 360 μοιρών. Έτσι ο αγοραστής διατηρεί τον έλεγχο επί των βασικών ψηφιακών συστημάτων. Το σχέδιο προβλέπει επένδυση €130 εκατ. για την επέκταση των εγκαταστάσεων Indra στο Gijón και τη δημιουργία 500 άμεσων και 1.000 έμμεσων θέσεων εργασίας. Από γεωπολιτική σκοπιά, η Νότια Κορέα καθιερώνεται ως 2ος μεγαλύτερος προμηθευτής αμυντικού υλικού σε ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, μετά τις ΗΠΑ. Προφανώς σε βάρος των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών. Η Ισπανία, που παραδοσιακά δαπανούσε κάτω από το 1% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, μ’ ένα μόνο πρόγραμμα ύψους €7,5 δισ., σε πυροβολικό μόνο, επισημοποιεί μια θεαματική αλλαγή στάσης.
Το μυστικό στη δολαριακή αγορά ομολόγων
-Τα επιτόκια στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ ανεβαίνουν, όχι όμως λόγω προσδοκιών για υψηλότερο πληθωρισμό. Η δημοσιογράφος του Bloomberg, Λίζα Αμπράμοβιτς, που παρουσιάζει καθημερινά το Bloomberg Surveillance, υποστηρίζει ότι οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων ανεβαίνουν εξαιτίας του «term premium». Είναι η επιπλέον αποζημίωση που απαιτούν οι επενδυτές για να δανείσουν το αμερικανικό δημόσιο σε βάθος χρόνου. Τα πραγματικά επιτόκια βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 12 μηνών, όχι γιατί η αγορά φοβάται «υπερθέρμανση» λόγω πληθωρισμού. Η Αμπράμοβιτς λέει ότι ανεβαίνουν λόγω term premium, επειδή οι αγορές φοβούνται τα ελλείμματα, τη δημοσιονομική διαχείριση, την ικανότητα της Ουάσιγκτον να διαχειριστεί τον λογαριασμό του πολέμου. Η αμερικανική οικονομία έχει μπει σε περίοδο αβεβαιότητας, εμπορικών πολέμων, γεωπολιτικής αναταραχής, πιθανής επιβράδυνσης, με δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν ήδη στενέψει δραματικά. Κάθε φορά που στο παρελθόν υπήρχε κρίση, η Ουάσιγκτον απαντούσε με τεράστια δημοσιονομική επέκταση. Τυπώνοντας φρέσκο χρήμα. Ο Τραμπ πιέζει τη FED να μειώσει δραστικά τα επιτόκια του δολαρίου γιατί θέλει αυτή η πολιτική να κοστίζει λιγότερο. Η σημερινή συγκυρία στην αγορά ομολόγων δείχνει ότι οι επενδυτές δεν φοβούνται τόσο τη φωτιά του πολέμου όσο το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για να τη σβήσει.
Πηγή: newmoney.gr
