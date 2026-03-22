Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο τυχερός είμαι που έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο (πίνακες)

ωρίς να γίνονται πάντα άμεσα αντιληπτά στην καθημερινότητα, απορροφούν κάθε μήνα ένα σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που εξαρτώνται από το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους. Oι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν ευάλωτες σε γεωπολιτικές εντάσεις και αναταράξεις, με το κόστος στο πρατήριο μετατρέπεται σε έναν παράγοντα αβεβαιότητας που επηρεάζει άμεσα τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Όταν η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, η συζήτηση για το κόστος μετακίνησης παύει να είναι θεωρητική. Στα επίσημα στοιχεία της 19ης Μαρτίου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έφτασε στα 1,977 ευρώ/λίτρο, με την Αττική στα 1,984 ευρώ και τις Κυκλάδες ήδη πάνω από τα 2 ευρώ. Μόλις εννέα ημέρες νωρίτερα, η πανελλαδική μέση τιμή ήταν 1,869 ευρώ. Το διεθνές σοκ περνά στην ελληνική αντλία σχεδόν σε πραγματικό χρόνο...





