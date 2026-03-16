Απίστευτα χρήματα για να αγοράσουν σπίτι με θέα στην Ακρόπολη
Γωνιακό νεοκλασικό πουλήθηκε σε Ελβετό επιχειρηματία έναντι 4 εκατ. ευρώ, ενώ νεοκλασικό υπό ανακαίνιση πουλήθηκε πολύ πρόσφατα στην Πλάκα έναντι 4 εκατ. ευρώ με αγοραστή Ελληνα
Μπορεί στα πολύ ακριβά νότια προάστια οι αγοραστές ακινήτων να έχουν γίνει εσχάτως πιο επιλεκτικοί και οι κατοικίες στις νέες, πολυτελείς κυματιστές κατασκευές να φεύγουν τώρα πιο δύσκολα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, το κέντρο της Αθήνας ωστόσο και η θέα στην Ακρόπολη παραμένει …σταθερή αξία τόσο για το ξένο όσο και το εγχώριο αγοραστικό κοινό.
Εξ’ ού και ένα κορυφαίο ακίνητο, γωνιακό νεοκλασικό με…πιάτο τον Ιερό Βράχο πουλήθηκε τώρα, κατά τις πληροφορίες, σε Ελβετό επιχειρηματία έναντι 4 εκατ. ευρώ για την κατοικία του στην Αθήνα, ενώ ένας Ελληνας επιχειρηματίας βρίσκεται πίσω από την αγορά ενός ρετιρέ 2 εκατ. ευρώ το οποίο κι αυτό έχει θέα Ακρόπολη. Νεοκλασικό επίσης, υπό ανακαίνιση αυτή τη φορά ήταν και αυτό που πουλήθηκε πολύ πρόσφατα στην Πλάκα έναντι τιμήματος ύψους 4 εκατ. ευρώ με αγοραστή -και αυτό- Ελληνα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα