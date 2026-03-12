“Μας ψεκάζουν, αλλά δεν μας το λένε” – Το ψυχολογικό προφίλ των ανθρώπων που αναζητούν θεωρίες συνωμοσίας
Τι εξηγούν ειδικοί για τους λόγους που οδηγούν πολλούς ανθρώπους να υιοθετούν πεποιθήσεις που έχουν καταρριφθεί επιστημονικά
«Μας ψεκάζουν, αλλά δε μας το λένε», λέει με σιγουριά ένας άνδρας γύρω στα 50 στον συνομιλητή του. Εκείνος, με τη σειρά του, συμφωνεί και προσθέτει: «Νομίζεις ότι είναι τυχαίες τόσες ασθένειες; Για να μην αρχίσω με τα εμβόλια. Όποιος τα έκανε θα το μετανιώσει». Ο φανταστικός αυτός διάλογος θα μπορούσε κάλλιστα να ισχύει στην πραγματικότητα, αφού ανησυχητικά μεγάλο είναι το ποσοστό όσων πιστεύουν στις θεωρίες συνωμοσίες, με πρώτη από όλες τους περίφημους αεροψεκασμούς.
Αυτές οι λευκές «αφράτες» γραμμές που διαγράφουν τον γαλάζιο ουρανό, δεν είναι άλλο από ίχνη συμπύκνωσης ή contrails, τα οποία προκαλούνται από τους υδρατμούς των καυσαερίων σε ψυχρές ατμοσφαιρικές συνθήκες. Και όμως, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα, περίπου το 10% των πολιτών στις ΗΠΑ «πιστεύει ακράδαντα» στη θεωρία, ενώ ένα άλλο 20-30% πιστεύει ότι είναι «σχετικά αληθινή». Μια διεθνής έρευνα κατέληξε σε παρόμοιο ποσοστό, με σχεδόν το 17% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι η θεωρία είναι «αληθινή ή εν μέρει αληθινή».
