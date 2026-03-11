Οικογένεια Λεβή: Περιπετειών συνέχεια, με νέα σφυριά για ακίνητα στη Θεσσαλονίκη (pics)

Για τον ερχόμενο Μάιο έχει προγραμματιστεί διπλός πλειστηριασμός σε βάρος της Εσθήρ Λεβή για επαγγελματικούς χώρους σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της συμπρωτεύουσας - Οι τιμές πρώτης προσφοράς και το… disaster story των Bodyline