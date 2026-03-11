Οικογένεια Λεβή: Περιπετειών συνέχεια, με νέα σφυριά για ακίνητα στη Θεσσαλονίκη (pics)
Οικογένεια Λεβή: Περιπετειών συνέχεια, με νέα σφυριά για ακίνητα στη Θεσσαλονίκη (pics)
Για τον ερχόμενο Μάιο έχει προγραμματιστεί διπλός πλειστηριασμός σε βάρος της Εσθήρ Λεβή για επαγγελματικούς χώρους σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της συμπρωτεύουσας - Οι τιμές πρώτης προσφοράς και το… disaster story των Bodyline
Ένα ακόμη επεισόδιο του «σήριαλ» με θέμα την περιπέτεια της οικογένειας Λεβή, η οποία ταύτισε το όνομά της με την αλυσίδα Bodyline, αναμένεται να παιχτεί τον ερχόμενο Μάιο.
Ειδικότερα, για τις 27 Μαΐου, -εκτός εάν μέχρι τότε μεσολαβήσει αναστολή-, έχει προγραμματιστεί διπλός πλειστηριασμός σε βάρος της Εσθήρ Λεβή, με επισπεύδουσα την Intrum, για επαγγελματικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για χώρους γραφείων σε πολυώροφο κτήριο επί των οδών Παύλου Μελά και Τσιμισκή, στο κέντρο της πόλης και σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της συμπρωτεύουσας.
Η περιοχή βρίσκεται «εντός της Πυρικαύστου Ζώνης και εντός του Ιστορικού Κέντρου, στην Δημοτική Κοινότητα του 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης» και περιγράφεται ως ιδιαίτερα πυκνοδομημένη, με πληρότητα υποδομών, άμεση εξυπηρέτηση από πληθώρα λεωφορειακών γραμμών και σε μικρή απόσταση βρίσκονται από τον σταθμό του Μετρό «Αγία Σοφία».
