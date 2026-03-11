Σήμερα τα κυβερνητικά μέτρα, το φύρδην-μίγδην και ο Πελεγκρίνο του ΠΑΣΟΚ, το μπαλόνι (της Μαρίας) που ξεφουσκώνει, το κρίσιμο call της Aegean

Κλείσιμο

Ό,τι συζητάμε και γελάμε στα δημοσιογραφικά γραφεία δηλαδή, που χθες δεν ήταν άλλα από τα φύρδην-μίγδην που είπε για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ ο δήμαρχος Χαρούλης, μέχρι τον πρύτανη Πελεγκρίνο (ή Πελεγρίνη, κατά κόσμον) που μαζί με τον σύντροφο Βερλέκη, τον αειθαλή μπουζουκομάστορα Νικολόπουλο αλλά και την επιτροπή διεύρυνσης Λάμπρου, Σκανδαλίδη αθροίζουν όλοι μαζί σε ηλικίες καμιά 500αριά χρόνια. Λοιπόν, μου λέει ο πράσινος πράκτοράς μου ότι αυτό με τη διεύρυνση γίνεται όλο και καλύτερο. Καταρχάς, τα 2/3 ή και παραπάνω δεν είχαν φύγει ποτέ από το κόμμα. Άρα πια διεύρυνση; Επιπλέον, δύο από τα ονόματα που ανακοίνωσε η Χ. Τρικούπη δήλωσαν ήδη ότι δεν… πάνε: Ο Βαγγέλης Κορακάκης που είναι γνωστός για τη σχέση του με το ΚΚΕ, όπως και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης. Σαν να μην έφταναν αυτά, βγήκαν και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης – φύρδην-μίγδην-Δούκας και πήραν στο ψιλό την ερασιτεχνική προσπάθεια του Νίκου μας, του αρχηγού. Έχω όμως και παρασκήνιο για την γκάφα με Κορακάκη. Ως γνωστόν ο Κώστας Σκανδαλίδης είναι φίλος με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Ο μουσικοσυνθέτης πάλι που μετέχει στη διεύρυνση (άλλο αν είναι ΠΑΣΟΚ από τα γεννοφάσκια του) είναι κολλητός φίλος με τον ομότεχνό του Βαγγέλη Κορακάκη. Κουβέντιασε λοιπόν μαζί του, του είπε ότι κάνουμε μια προσπάθεια για να βοηθήσουμε το ΠΑΣΟΚ. Ο Κορακάκης κατάλαβε ότι ζητάει τη βοήθειά του για συναυλίες. «Βεβαίως, Χρήστο, για το χατίρι σου να βοηθήσουμε» του είπε, ο Νικολόπουλος το εξέλαβε ως οκ για να μετάσχει στη διεύρυνση, πήρε τον Σκανδαλίδη και του είπε «εντάξει, Κώστα, ο Κορακάκης θα βοηθήσει», ο Σκανδαλίδης νόμιζε ότι πέτυχε διάνα και κάπως έτσι συμπεριελήφθη στις λίστες. Το βλέπει ο Κορακάκης και βγάζει την ανακοίνωση: «Κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στον χώρο, κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας». Σύμφωνα με την εκδοχή που δίνουν άλλοι, αυτός που έκανε τη συζήτηση με τον Κορακάκη (και μάλιστα ήταν δίπλα του ο Κ. Σκανδαλίδης) ήταν ο Ηλίας Κυριακόπουλος, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων και μέλος του Τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Φοβούμαι ότι τα τιμημένα γηρατειά μπέρδεψαν τα καλώδια… Σημειώνω ότι στην περίφημη διεύρυνση συμπεριελήφθη και η Ιωάννα Τσούπρα, η οποία ήταν αντιπεριφερειάρχης της Ρένας Δούρου, υπεύθυνη για την πολιτική προστασία το μοιραίο βράδυ που κάηκαν οι άνθρωποι στο Μάτι… Επίσης, όπως μου θύμισε ένας παλαιό στέλεχος, η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν, ουσιαστικά, το πρώτο πρόσωπο της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Είναι λίγο σόλοικο, μου είπε, η Άννα να επιμένει να μπει ο Μιχάλης Νεονάκης, παλαιός εκσυγχρονιστής της ομάδας των «λοχαγών» και υποστηρικτής της στην επιτροπή, να το πετυχαίνει τελικά και στη συνέχεια να βάζει τον Γιάννη Μεϊμάρογλου (επίσης υποστηρικτής της) να κράζει την προσπάθεια και στη συνέχεια να ακολουθεί και η ίδια.Σήμερα ή αύριο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα-Επιστρέφω στην καθημερινότητα, ο Κ.Μ γύρισε χθες από το Παρίσι και σήμερα καλείται να διαχειριστεί ξανά τη σκληρή πραγματικότητα. Μπορεί ο ΥΠΕΞ Γεραπετρίτης να εκτίμησε χθες στο Alitheia Forum ότι έχει την αίσθηση ότι ο πόλεμος είναι σε φάση αποκλιμάκωσης, στην κυβέρνηση όμως υπάρχει η αίσθηση ότι πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση για την αισχροκέρδεια. Από το ρεπορτάζ μαθαίνω ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στη σύσκεψη της Δευτέρας από τους συναρμόδιους υπουργούς και ειδικά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα και διυλιστήρια, προφανώς για ένα διάστημα, είναι μια μάλλον ώριμη σκέψη και ανακοινώσεις είναι πιθανό να έχουμε σήμερα ή αύριο.Rally around the flag-Μίλησα χθες με την καλή δημοσκοπική πηγή μου στο Μ.Μ και ρώτησα αν και τα νούμερα που παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο ανταποκρίνονται στα νούμερα που δημοσιεύονται στις διάφορες μετρήσεις. «Υπάρχει το φαινόμενο του rally around the flag, ο κόσμος συσπειρώνεται γύρω από σημαία», μου ανέφερε η πηγή μου, εξηγώντας μου με όρους πολιτικής κοινωνιολογίας τη σαφή βελτίωση της ΝΔ στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, αλλά και τη βελτίωση σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία. Βασικός τροφοδότης αυτής της πορείας είναι η συσπείρωση του γαλάζιου ακροατηρίου, αυτών δηλαδή που ψήφισαν ΝΔ το 2023, αλλά και κάποιες εισροές είτε από ΠΑΣΟΚ είτε εκ δεξιών, από τον Βελόπουλο.Η χαλαρή βάση της Καρυστιανού-Από την ίδια πηγή ζήτησα και μια εκτίμηση για τα κόμματα της προέδρου Μαρίας και του αρχηγού Αλέξη και μου έκανε μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. «Ενώ η Καρυστιανού εμφανίζεται να έχει γκελ στον κόσμο, όταν πας και ρωτάς πόσο βέβαιος είσαι για την ψήφο σου, υπάρχει ένα 60% που λέει ότι θα μπορούσε να την αλλάξει. Αντιθέτως, όσοι λένε ότι θα ψηφίσουν ή είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν Τσίπρα, είναι πολύ πιο πιθανό να το κάνουν, άρα η βάση του είναι πιο μασίφ». Επίσης, άλλος δημοσκόπος εκτιμά ότι η πρόεδρος Μαρία είναι σαν μπαλόνι που χάνει αέρα, αλλά αυτό θα μας το δείξει η ζωή.Η διαδικασία για την πυρηνική ενέργεια-Σας είχα γράψει ότι ο Κ.Μ που πήγε χθες στο Παρίσι θα άνοιγε παράθυρο για χρήση της πυρηνικής ενέργειας και στην Ελλάδα. Η σκέψη του δεν είναι απλά μια σκέψη, αλλά ειλημμένη απόφαση, γι’ αυτό και η Ελλάδα προχωρά σε όλα τα βήματα που προβλέπονται από τους διεθνείς κανόνες. Μαθαίνω ότι, όταν ένα κράτος εκδηλώσει ενδιαφέρον να εντάξει την πυρηνική ενέργεια στο μείγμα του, ακολουθεί μια τυποποιημένη διαδικασία, τη λεγόμενη Milestones Approach (Προσέγγιση Οροσήμων) του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Στην πρώτη από τις τρεις φάσεις, αξιολογείς αν μπορεί η πυρηνική ενέργεια να παίξει ρόλο στο μείγμα. Η Ελλάδα το αξιολογεί με ενδιαφέρον, γι’ αυτό και δημιουργεί μια κυβερνητική συντονιστική επιτροπή που αξιολογεί τις διάφορες παραμέτρους ενός προγράμματος (μελέτη σκοπιμότητας, νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, δημόσια διαβούλευση, κτλ.). Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη, κρατάει χρόνια και στο τέλος της αξιολόγησης η επιτροπή εκδίδει μια έκθεση αξιολόγησης. Αν η απόφαση είναι υπέρ της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, τότε το κράτος περνά στη φάση 2, όπου αρχίζει πλέον η προετοιμασία των θεσμών και η αναζήτηση προμηθευτών για την κατασκευή ενός αντιδραστήρα.Ο Τσουκαλάς και η καθυστερημένη ακύρωση-Χθες το απόγευμα και ενώ το Alitheia Forum που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας είχε ολοκληρώσει για την πρώτη μέρα εργασιών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς έστειλε μια «πύρινη» ανακοίνωση λέγοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσει με την παρουσία του ένα συνέδριο προπαγάνδας και άλλα τέτοια. Τι είχε γίνει; Προ αρκετών ημερών, είχε συμφωνηθεί να γίνει σήμερα ένα πάνελ με τους εκπροσώπους των κομμάτων και είχαν ανταποκριθεί θετικά η Σδούκου της ΝΔ, ο Τσουκαλάς, ο Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ και ο Θανάσουλας της ΝΙΚΗΣ. Ο Ζαχαριάδης ακύρωσε δύο μέρες μετά την ανακοίνωση του προγράμματος του συνεδρίου, ο δε Τσουκαλάς έκανε το μαγικό να ακυρώσει οχτώ μέρες μετά τη δημοσίευση και μια μέρα αφού το συνέδριο ξεκίνησε. 