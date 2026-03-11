Σήμερα τα κυβερνητικά μέτρα, το φύρδην-μίγδην και ο Πελεγκρίνο του ΠΑΣΟΚ, το μπαλόνι (της Μαρίας) που ξεφουσκώνει, το κρίσιμο call της Aegean
Χαίρετε, δεν αντέχω σήμερα να μην ξεκινήσω από τα φύρδην-μίγδην του ΠΑΣΟΚ, όχι γιατί φυσικά είναι τα σπουδαία και σοβαρά που γίνονται στη Μέση Ανατολή αλλά γιατί η ζωή (όπως επίσης και οι δημοσιογραφικές στήλες) θέλει λίγο πλάκα
Ό,τι συζητάμε και γελάμε στα δημοσιογραφικά γραφεία δηλαδή, που χθες δεν ήταν άλλα από τα φύρδην-μίγδην που είπε για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ ο δήμαρχος Χαρούλης, μέχρι τον πρύτανη Πελεγκρίνο (ή Πελεγρίνη, κατά κόσμον) που μαζί με τον σύντροφο Βερλέκη, τον αειθαλή μπουζουκομάστορα Νικολόπουλο αλλά και την επιτροπή διεύρυνσης Λάμπρου, Σκανδαλίδη αθροίζουν όλοι μαζί σε ηλικίες καμιά 500αριά χρόνια. Λοιπόν, μου λέει ο πράσινος πράκτοράς μου ότι αυτό με τη διεύρυνση γίνεται όλο και καλύτερο. Καταρχάς, τα 2/3 ή και παραπάνω δεν είχαν φύγει ποτέ από το κόμμα. Άρα πια διεύρυνση; Επιπλέον, δύο από τα ονόματα που ανακοίνωσε η Χ. Τρικούπη δήλωσαν ήδη ότι δεν… πάνε: Ο Βαγγέλης Κορακάκης που είναι γνωστός για τη σχέση του με το ΚΚΕ, όπως και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης. Σαν να μην έφταναν αυτά, βγήκαν και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης – φύρδην-μίγδην-Δούκας και πήραν στο ψιλό την ερασιτεχνική προσπάθεια του Νίκου μας, του αρχηγού. Έχω όμως και παρασκήνιο για την γκάφα με Κορακάκη. Ως γνωστόν ο Κώστας Σκανδαλίδης είναι φίλος με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Ο μουσικοσυνθέτης πάλι που μετέχει στη διεύρυνση (άλλο αν είναι ΠΑΣΟΚ από τα γεννοφάσκια του) είναι κολλητός φίλος με τον ομότεχνό του Βαγγέλη Κορακάκη. Κουβέντιασε λοιπόν μαζί του, του είπε ότι κάνουμε μια προσπάθεια για να βοηθήσουμε το ΠΑΣΟΚ. Ο Κορακάκης κατάλαβε ότι ζητάει τη βοήθειά του για συναυλίες. «Βεβαίως, Χρήστο, για το χατίρι σου να βοηθήσουμε» του είπε, ο Νικολόπουλος το εξέλαβε ως οκ για να μετάσχει στη διεύρυνση, πήρε τον Σκανδαλίδη και του είπε «εντάξει, Κώστα, ο Κορακάκης θα βοηθήσει», ο Σκανδαλίδης νόμιζε ότι πέτυχε διάνα και κάπως έτσι συμπεριελήφθη στις λίστες. Το βλέπει ο Κορακάκης και βγάζει την ανακοίνωση: «Κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στον χώρο, κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας». Σύμφωνα με την εκδοχή που δίνουν άλλοι, αυτός που έκανε τη συζήτηση με τον Κορακάκη (και μάλιστα ήταν δίπλα του ο Κ. Σκανδαλίδης) ήταν ο Ηλίας Κυριακόπουλος, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων και μέλος του Τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Φοβούμαι ότι τα τιμημένα γηρατειά μπέρδεψαν τα καλώδια… Σημειώνω ότι στην περίφημη διεύρυνση συμπεριελήφθη και η Ιωάννα Τσούπρα, η οποία ήταν αντιπεριφερειάρχης της Ρένας Δούρου, υπεύθυνη για την πολιτική προστασία το μοιραίο βράδυ που κάηκαν οι άνθρωποι στο Μάτι… Επίσης, όπως μου θύμισε ένας παλαιό στέλεχος, η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν, ουσιαστικά, το πρώτο πρόσωπο της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Είναι λίγο σόλοικο, μου είπε, η Άννα να επιμένει να μπει ο Μιχάλης Νεονάκης, παλαιός εκσυγχρονιστής της ομάδας των «λοχαγών» και υποστηρικτής της στην επιτροπή, να το πετυχαίνει τελικά και στη συνέχεια να βάζει τον Γιάννη Μεϊμάρογλου (επίσης υποστηρικτής της) να κράζει την προσπάθεια και στη συνέχεια να ακολουθεί και η ίδια.
Σήμερα ή αύριο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα
-Επιστρέφω στην καθημερινότητα, ο Κ.Μ γύρισε χθες από το Παρίσι και σήμερα καλείται να διαχειριστεί ξανά τη σκληρή πραγματικότητα. Μπορεί ο ΥΠΕΞ Γεραπετρίτης να εκτίμησε χθες στο Alitheia Forum ότι έχει την αίσθηση ότι ο πόλεμος είναι σε φάση αποκλιμάκωσης, στην κυβέρνηση όμως υπάρχει η αίσθηση ότι πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση για την αισχροκέρδεια. Από το ρεπορτάζ μαθαίνω ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στη σύσκεψη της Δευτέρας από τους συναρμόδιους υπουργούς και ειδικά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα και διυλιστήρια, προφανώς για ένα διάστημα, είναι μια μάλλον ώριμη σκέψη και ανακοινώσεις είναι πιθανό να έχουμε σήμερα ή αύριο.
Rally around the flag
-Μίλησα χθες με την καλή δημοσκοπική πηγή μου στο Μ.Μ και ρώτησα αν και τα νούμερα που παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο ανταποκρίνονται στα νούμερα που δημοσιεύονται στις διάφορες μετρήσεις. «Υπάρχει το φαινόμενο του rally around the flag, ο κόσμος συσπειρώνεται γύρω από σημαία», μου ανέφερε η πηγή μου, εξηγώντας μου με όρους πολιτικής κοινωνιολογίας τη σαφή βελτίωση της ΝΔ στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, αλλά και τη βελτίωση σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία. Βασικός τροφοδότης αυτής της πορείας είναι η συσπείρωση του γαλάζιου ακροατηρίου, αυτών δηλαδή που ψήφισαν ΝΔ το 2023, αλλά και κάποιες εισροές είτε από ΠΑΣΟΚ είτε εκ δεξιών, από τον Βελόπουλο.
Η χαλαρή βάση της Καρυστιανού
-Από την ίδια πηγή ζήτησα και μια εκτίμηση για τα κόμματα της προέδρου Μαρίας και του αρχηγού Αλέξη και μου έκανε μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. «Ενώ η Καρυστιανού εμφανίζεται να έχει γκελ στον κόσμο, όταν πας και ρωτάς πόσο βέβαιος είσαι για την ψήφο σου, υπάρχει ένα 60% που λέει ότι θα μπορούσε να την αλλάξει. Αντιθέτως, όσοι λένε ότι θα ψηφίσουν ή είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν Τσίπρα, είναι πολύ πιο πιθανό να το κάνουν, άρα η βάση του είναι πιο μασίφ». Επίσης, άλλος δημοσκόπος εκτιμά ότι η πρόεδρος Μαρία είναι σαν μπαλόνι που χάνει αέρα, αλλά αυτό θα μας το δείξει η ζωή.
Η διαδικασία για την πυρηνική ενέργεια
-Σας είχα γράψει ότι ο Κ.Μ που πήγε χθες στο Παρίσι θα άνοιγε παράθυρο για χρήση της πυρηνικής ενέργειας και στην Ελλάδα. Η σκέψη του δεν είναι απλά μια σκέψη, αλλά ειλημμένη απόφαση, γι’ αυτό και η Ελλάδα προχωρά σε όλα τα βήματα που προβλέπονται από τους διεθνείς κανόνες. Μαθαίνω ότι, όταν ένα κράτος εκδηλώσει ενδιαφέρον να εντάξει την πυρηνική ενέργεια στο μείγμα του, ακολουθεί μια τυποποιημένη διαδικασία, τη λεγόμενη Milestones Approach (Προσέγγιση Οροσήμων) του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Στην πρώτη από τις τρεις φάσεις, αξιολογείς αν μπορεί η πυρηνική ενέργεια να παίξει ρόλο στο μείγμα. Η Ελλάδα το αξιολογεί με ενδιαφέρον, γι’ αυτό και δημιουργεί μια κυβερνητική συντονιστική επιτροπή που αξιολογεί τις διάφορες παραμέτρους ενός προγράμματος (μελέτη σκοπιμότητας, νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, δημόσια διαβούλευση, κτλ.). Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη, κρατάει χρόνια και στο τέλος της αξιολόγησης η επιτροπή εκδίδει μια έκθεση αξιολόγησης. Αν η απόφαση είναι υπέρ της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, τότε το κράτος περνά στη φάση 2, όπου αρχίζει πλέον η προετοιμασία των θεσμών και η αναζήτηση προμηθευτών για την κατασκευή ενός αντιδραστήρα.
Ο Τσουκαλάς και η καθυστερημένη ακύρωση
-Χθες το απόγευμα και ενώ το Alitheia Forum που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας είχε ολοκληρώσει για την πρώτη μέρα εργασιών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς έστειλε μια «πύρινη» ανακοίνωση λέγοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσει με την παρουσία του ένα συνέδριο προπαγάνδας και άλλα τέτοια. Τι είχε γίνει; Προ αρκετών ημερών, είχε συμφωνηθεί να γίνει σήμερα ένα πάνελ με τους εκπροσώπους των κομμάτων και είχαν ανταποκριθεί θετικά η Σδούκου της ΝΔ, ο Τσουκαλάς, ο Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ και ο Θανάσουλας της ΝΙΚΗΣ. Ο Ζαχαριάδης ακύρωσε δύο μέρες μετά την ανακοίνωση του προγράμματος του συνεδρίου, ο δε Τσουκαλάς έκανε το μαγικό να ακυρώσει οχτώ μέρες μετά τη δημοσίευση και μια μέρα αφού το συνέδριο ξεκίνησε. Χαμένα τα 'χουν μου φαίνεται…
Τι είπαν τα στελέχη του Euronext στους Έλληνες χρηματιστές
-Τα είπαμε λίγο πολύ και χθες, αλλά τώρα έγινε πιο επίσημο. Ο λόγος για το κεντρικό μήνυμα της συζήτησης-ενημέρωσης που έκανε το Euronext στους Έλληνες χρηματιστές και αφορούσε το χρονοδιάγραμμα των μεγάλων αλλαγών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Από την πλευρά του Euronext μίλησαν ο Νίκολας Ριβάρντ Global Head of Cash Equity and Data Services, ο Βίνσεντ Μποκιγιόν, Head of Equity Trading και η κυρία Ναταλί Ρουίζ Head of Equity Sales. Η μετάβαση είναι βαθιά, πολυεπίπεδη και θα ολοκληρωθεί σε 3 στάδια μέχρι το 2029. Το πρώτο μεγάλο ορόσημο είναι το 2027. Το ΧΑ αλλάζει πλατφόρμα συναλλαγών και περνά στο Optiq, το ιδιόκτητο σύστημα της Euronext που τρέχει ήδη σε Παρίσι, Μιλάνο, Άμστερνταμ, Δουβλίνο, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Όσλο. Η Αθήνα θα είναι η 8η αγορά. Παράλληλα, το 2027, υλοποιείται και η μετάβαση σε εκκαθάριση T+1 που καταργεί το σημερινό Τ+3. Το δεύτερο στάδιο, στα μέσα του 2029, αφορά μια περισσότερο τεχνική αλλά εξαιρετικά σημαντική αλλαγή. Η Εκκαθάριση των Συναλλαγών από την Αθήνα θα μεταφέρει τις ροές εκκαθάρισης στη Euronext Clearing, ενώ το ATHEXCSD (το Αποθετήριο τίτλων) ενσωματώνεται στην ευρωπαϊκή κοινή πλατφόρμα Convergence, με ταυτόχρονη σύνδεση στο πανευρωπαϊκό σύστημα διακανονισμού T2S. Για τους Έλληνες χρηματιστές και τους θεσμικούς επενδυτές όλα αυτά σημαίνουν ότι μέσα από μία μόνο σύνδεση και με μία συνδρομή-μέλους, θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές του ομίλου Euronext. To Χρηματιστήριο της Αθήνας εντάσσεται σ’ ένα σύστημα με 1.900 εισηγμένες εταιρείες σε 8 χώρες, κεφαλαιοποίηση €6,8 τρισ. και ημερήσια αξία συναλλαγών €12,5 δισ. Η Αθήνα, με κεφαλαιοποίηση €93 δισ. και ημερήσιο τζίρο €217 εκατ., θα είναι η μικρότερη αγορά του ομίλου. Αλλά είναι μέσα και αυτό, για τη διεθνή ορατότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, και αξίζει περισσότερο από κάθε άλλη αναβάθμιση των τελευταίων δεκαετιών.
Aegean: To conference call που περιμένει όλη η αγορά
-Πρόκειται ίσως για ένα από τα πλέον πολυαναμενόμενα conference call αυτό της διοίκησης της Aegean με τους αναλυτές αύριο Πέμπτη. Η αεροπορική εταιρεία την ίδια ημέρα θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματά της για το 2025, μια χρονιά πολύ δυνατή για τον τουρισμό, με ισχυρή επιβατική κίνηση και αύξηση του προγράμματος πτήσεων της εταιρείας και των διαθέσιμων θέσεων, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και τις επιδόσεις της. Οι μέσες εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών κάνουν λόγο για έσοδα 1,85 δισ. ευρώ (+4,4% σε ετήσια βάση), EBITDA 421,7 εκατ., (+4,1% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη €147,8 εκατ. (+13,9%), ενώ η αγορά αναμένει και ένα δυνατό μέρισμα που εκτιμάται στα 0,90 ευρώ. Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αφορά, τόσο στις προοπτικές του 2026, όσο και στην τρέχουσα συγκυρία με την εκτόξευση του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν. Οι αναλυτές εκτιμούν πως οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει μεταβλητότητα στις αγορές και ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση για ταξίδια, τη συμπεριφορά των κρατήσεων, τις τιμές καυσίμων και την πρόσβαση σε ορισμένους εναέριους χώρους. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ικανότητα της Aegean να διατηρήσει την ανθεκτικότητα της ζήτησης και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους λειτουργικούς κινδύνους. Επίσης, αναμένουν από τη διοίκηση καθοδήγηση σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν τα έσοδα και το κόστος, καθώς και τυχόν πρώτες εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και τις εξελίξεις που συνδέονται με τους κινητήρες της Pratt & Whitney. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πιθανές εξελίξεις γύρω από την επένδυση στη Volotea, η οποία λόγω της ισχυρής επιχειρησιακής της επίδοσης θεωρείται ότι μπορεί να αποκτήσει σημαντική στρατηγική αξία για τις δραστηριότητες της Aegean. Εφόσον, πάντως, το γεωπολιτικό περιβάλλον σταθεροποιηθεί, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη σταθερά ισχυρή ζήτηση για ταξίδια και να ενισχύσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξής της.
Δεν περπατάει το project Carrefour
-Το “φυσάνε και δεν κρυώνει” εκεί στην AVE των Νίκου και Αίαντα Βαρδινογιάννη (παιδιά του Θεόδωρου) με το project της Carrefour που όσο και να προσπαθούν δεν βγαίνει. Οπότε τώρα μαθαίνω ότι αρχίζουν να κάνουν άλλα πλάνα για να περιορίσουν τη χασούρα και να ρίξουν αλλού το βάρος. Στο πλαίσιο αυτό έχει πέσει στο τραπέζι η ιδέα να αρχίσουν να πουλάνε σε συνεργάτες-franchisees τα ιδιόκτητα καταστήματα που έχουν το σήμα Carrefour. Το ερώτημα βέβαια είναι ποιος «συνεργάτης» θα αναλάβει ένα τέτοιο ρίσκο…
Από το Παλέρμο στην Αθήνα
-Μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής της μοιράστηκε με δημοσιογράφους η νέα επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Σφερούτσα, σε άτυπο πρωινό γνωριμίας με δημοσιογράφους χθες το πρωί στην Αθήνα. Η ίδια περιέγραψε μια έντονα διεθνή πορεία, έχοντας ζήσει και εργαστεί σε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Παλέρμο της Ιταλίας, μετακόμισε αρχικά στη Φλωρεντία, πριν η καριέρα της στον ενεργειακό κλάδο την οδηγήσει εκτός Ευρώπης με πρώτο σταθμό της διαδρομής της, το Χιούστον - μια πόλη που θεωρείται σχεδόν «υποχρεωτικό πέρασμα» για όσους δραστηριοποιούνται στη διεθνή ενεργειακή βιομηχανία και στη συνέχεια η Σιγκαπούρη. Αναφερόμενη στη νέα της ζωή στην Αθήνα, σημείωσε ότι η Ελλάδα της θυμίζει σε πολλά το Παλέρμο, κυρίως στο φαγητό και τον τρόπο ζωής. Όπως αποκάλυψε μάλιστα, η εγκατάστασή της στην πόλη έγινε πιο εύκολα απ’ όσο περίμενε, καθώς κατάφερε να βρει σπίτι μέσα σε μόλις 24 ώρες από την άφιξή της. Πέραν της δουλειάς και της οικογένειας, η νέα επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ, μίλησε και για ένα πιο προσωπικό της πάθος που δεν είναι άλλο από το μπάσκετ, δείχνοντας μάλιστα ενημερωμένη για τις ελληνικές ομάδες! Η επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην αγορά φυσικού αερίου. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των υποδομών που έχουν ήδη αναπτυχθεί, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως πύλης φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Με την ολοκλήρωση των νέων έργων τα επόμενα χρόνια η χώρα όπως είπε, μπορεί να βρεθεί ακόμη πιο καλά τοποθετημένη στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, ενώ το φυσικό αέριο θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό μέρος του ενεργειακού μείγματος για αρκετά χρόνια ακόμη, καθώς όπως τόνισε, η ενεργειακή μετάβαση γίνεται σταδιακά και όχι με απότομα «άλματα».
Η… φυσική ηγεσία στην Άκτωρ Παραχωρήσεις
-Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε η Άκτωρ Παραχωρήσεις, «ευθυγραμμιζόμενη» θα έλεγε κανείς με το πέρασμά της τον περασμένο Σεπτέμβριο στα χέρια του Ομίλου Aktor. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία, ύψους 194,6 εκατ. ευρώ για την εξαγορά από την Ελλάκτωρ της (πανίσχυρης) Άκτωρ Παραχωρήσεις ενίσχυσε καταλυτικά τη θέση του Ομίλου Aktor στον χώρο των υποδομών, φέρνοντάς τον στην κορυφή της αγοράς, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου είχε αναλάβει ένα «προσωρινό» Δ.Σ. με επικεφαλής τον πολύπειρο Γιώργο Συριανό. Ωστόσο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 3 Μαρτίου, εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ., στο οποίο πρόεδρος είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ συμμετέχουν ο Αναστάσιος Αρανίτης ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γιώργος Συριανός ως Αντιπρόεδρος και ως μέλη οι Κωνσταντίνος-Βασίλειος Αδαμόπουλος, Ιωάννης Αργυρόπουλος, Μαρία-Ελένη Νιτσοπούλου και Ιωάννης Σαγκριώτης. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/03/2029.
Ακτοπλοΐα: Έρχονται (και νέες) αυξήσεις στα εισιτήρια
-Δευτέρα πρωί, 9 του μηνός, και μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τα στελέχη ακτοπλοϊκών εταιρειών. Όταν πήραν τα τιμολόγια καυσίμων, τους έπεσαν από τα χέρια. Το MGO, το λεγόμενο Marine Gas Oil είχε εκτιναχθεί στα 1.105 δολάρια, ήτοι 959 ευρώ ο τόνος, ενώ πριν από τον πόλεμο 27/2 ήταν... στα 629 ευρώ, ήτοι 730 δολάρια. Ποσοστό αύξησης 52%! Όπως μου λένε στελέχη του κλάδου, αν το βαρέλι σταθεροποιηθεί γύρω από τα 92 ευρώ το βαρέλι, τότε το επιπλέον κόστος για τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις θα είναι 14 εκατομμύρια ευρώ ΤΟΝ ΜΗΝΑ. “Ήταν πολύ βάρβαρο αυτό που έγινε” μου είπε γνώστης της αγοράς με μεγάλη εμπειρία στα περί της ακτοπλοΐας. “Ο Μάρτιος χάθηκε. Θα έχουμε ζημιές τις οποίες δύσκολα θα μπορέσουμε να μαζέψουμε. Αν χαθούν Απρίλιος και Μάιος τότε θα μιλάμε για οικονομικό Βατερλώ”. Ακτοπλόοι και κυβέρνηση βρίσκονται σε πυρετώδεις συζητήσεις προκειμένου να σωθεί ό,τι σώζεται γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι τιμές των εισιτηρίων θα πάρουν, αναπόφευκτα, την ανηφόρα. Τη μεγάλη ζημιά θα την υποστούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται τη μη τουριστική περίοδο, ήτοι τον χειμώνα και την άνοιξη και είναι αυτές που κρατούν ζωντανή τόσο την ενδονησιωτική σύνδεση όσο και τη σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα. Μόλις ανοίξουν τα καλοκαιρινά πλάνα και με την προϋπόθεση ότι οι τιμές καυσίμων θα έχουν πέσει, θα μπουν στο παιχνίδι τα ταχύπλοα, που τώρα είναι δεμένα, και θα μαζέψουν όλο το χρήμα αφού δεν θα έχουν να διαχειριστούν τις μεγάλες ζημιές των άλλων.
Η Star Bulk “χτύπησε φλέβα χρυσού” με τα scrubbers
-Η Star Bulk Carriers, υπό την ηγεσία του Πέτρου Παππά, αποδεικνύει ότι κάποιες φορές οι τολμηρές αποφάσεις αποδίδουν στην πράξη. Η εγκατάσταση scrubbers στα πλοία της εταιρείας πριν από τις κανονιστικές αλλαγές του 2020, τότε που πολλοί αμφέβαλλαν, σήμερα προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος. Η διαφορά τιμής μεταξύ VLSFO ($825/τόνο) και HSFO ($700/τόνο) επιτρέπει στη Star Bulk να χρησιμοποιεί φθηνότερα καύσιμα, με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, τα οποία φιλτράρονται από τα scrubbers, και με τον τρόπο αυτόν η περιβαλλοντική συμμόρφωση μετατρέπεται σε καθαρό κέρδος. Σχεδόν όλος ο στόλος της, τα 120 από τα 128 πλοία, ήταν έτοιμος δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί πλήρως την ανατίμηση των bunkers. Η στρατηγική αυτή, πέρα από οικολογική, είναι καθαρά οικονομική και αναδεικνύει τη διορατικότητα της διοίκησης η οποία περιβάλλεται από ικανότατα στελέχη που ξέρουν όσο λίγοι τη δουλειά τους, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος. Παρά την αβεβαιότητα στην αγορά, με τις τιμές του πετρελαίου γύρω στα $100/βαρέλι (με βαρόμετρο τις δηλώσεις Τραμπ) και περιορισμένο ανεφοδιασμό από τον Κόλπο, η Star Bulk δείχνει ότι η επένδυση σε τεχνολογία καθαρισμού καυσίμων μπορεί να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αναλυτές της Wall Street σχολιάζουν ότι η εταιρεία έχει ισχυρή στρατηγική θέση, αν και η τρέχουσα αποτίμηση θεωρείται υψηλή. Οι επενδυτές δείχνουν ουδέτερη έως θετική στάση, με έμφαση στα μερίσματα και την επαναγορά μετοχών. Στο παρασκήνιο, η Star Bulk καταφέρνει κάτι που λίγες ναυτιλιακές μπορούν να πετύχουν. Να μετατρέψουν μια κανονιστική υποχρέωση σε εργαλείο κερδοφορίας.
Το πλοίο Hellas Liberty δένει στον Φλοίσβο
-Σιωπηλά, σχεδόν διακριτικά, το ιστορικό Hellas Liberty αποχαιρέτησε τη θέση όπου βρισκόταν δεμένο τα τελευταία χρόνια στο λιμάνι του Πειραιά, και ρυμουλκήθηκε προς τη νέα του θέση, στον Φλοίσβο, δίπλα στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος. Η μετακίνησή του σηματοδοτεί μια νέα φάση για το πλωτό μουσείο, που πλέον θα βρίσκεται σε σημείο πιο ορατό και προσβάσιμο για το κοινό. Το συγκεκριμένο πλοίο δεν είναι ένα απλό έκθεμα. Ανήκει στα μόλις τρία Liberty ships που έχουν διασωθεί παγκοσμίως και συνδέεται άμεσα με μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική ναυτιλία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Την εποχή εκείνη, περίπου 100 πλοία αυτού του τύπου πέρασαν στα χέρια Ελλήνων πλοιοκτητών και αποτέλεσαν τη βάση για την ανασυγκρότηση του ελληνικού εμπορικού στόλου. Η παρουσία του Hellas Liberty λειτουργεί σήμερα περισσότερο ως υπενθύμιση μιας περιόδου κατά την οποία η ελληνική ναυτιλία επανεκκίνησε με περιορισμένα μέσα, αλλά σαφή προσανατολισμό. Η εγκατάστασή του στον Φλοίσβο εκτιμάται ότι θα δώσει την ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο να έρθει σε επαφή με αυτό το κομμάτι της ναυτικής ιστορίας της χώρας.
Σε ένα δίμηνο 3.290 νέοι κωδικοί στο Χρηματιστήριο
-Τη Δευτέρα το πρωί στα χρηματιστηριακά γραφεία επικρατούσε πανικός. Τα τηλέφωνα χτυπούσαν και όλοι ήθελαν να πουλήσουν. Την Τρίτη επικρατούσε ευφορία. Ασυγκράτητοι μικροεπενδυτές ήθελαν να προλάβουν το «γύρισμα της αγοράς». Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η συμμετοχή του λεγόμενου «retail» στην αγορά μας είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Το 2025 ανοίχτηκαν 27.272 νέοι επενδυτικοί κωδικοί. Ήταν το 3ο διαδοχικό έτος με αύξηση εγγραφών μεγαλύτερη των 25.000 κωδικών. Ο μέσος αριθμός ενεργών επενδυτών εκτινάχθηκε κατά 19%, φτάνοντας τους 28.811. Τον Ιανουάριο 2026 προστέθηκαν άλλοι 2.290 κωδικοί, και τον Φεβρουάριο ακόμη χίλιοι. Αυτή είναι η νέα γενιά που μπαίνει στην αγορά μας. Έχει τις προσδοκίες της, αλλά έχει και τις αδυναμίες της. Τη Δευτέρα, καθώς ο Γενικός Δείκτης βυθιζόταν, οι ιδιώτες επενδυτές, πολλοί από αυτούς νεοεισελθόντες, ζητούσαν πανικόβλητοι να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους. Χθες το πρωί η εικόνα άλλαξε. Ίδιες φωνές, αντίθετη εντολή. Το Χρηματιστήριο μοιάζει με καράβι στη μέση μιας θαλασσοταραχής που γέρνει βίαια από τη μία πλευρά στην άλλη, σαν να έχει μετατόπιση φορτίου. Σε μεγάλο βαθμό αυτό ακριβώς συμβαίνει. Το «φορτίο» των νέων επενδυτών που μπήκαν στην αγορά χωρίς εμπειρία διαχείρισης κρίσεων, χωρίς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και χωρίς επενδυτικό ορίζοντα, ταλαντώνεται με κάθε είδηση. Υπάρχει και η άλλη όψη: παρά τα εντυπωσιακά ποσοστά ανόδου, οι ενεργοί κωδικοί παραμένουν κατά 49% χαμηλότερα από το 2010 και κατά 62% από το 2009.
Η στροφή για το ενεργειακό μείγμα
-Το 2022 στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Γιάννης Καράμπελας, τότε Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, έκανε μια παρατήρηση που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε τότε στην ανάγκη διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος και ο επικεφαλής της εταιρείας που ελέγχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, χαρακτήρισε ως «τροφή για σκέψη» την ιδέα αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας. Παρέθεσε το παράδειγμα της Γαλλίας, αλλά και το γεγονός ότι ακόμα και περιοχές με σεισμική επικινδυνότητα -όπως η Καλιφόρνια αλλά και η Ιαπωνία- υιοθέτησαν χωρίς δισταγμό πυρηνικές μονάδες. Για τη Γερμανία, μάλιστα, εκτίμησε ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει τη βέλτιστη λύση για πάνω από το 25% των ενεργειακών της αναγκών. Τρία χρόνια μετά, η Ελλάδα που παραδοσιακά απέρριπτε κάθε συζήτηση για πυρηνική ενέργεια, εμφανίζεται ανοιχτή σε σενάρια μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMRs), αξιοποιώντας και τη γεωπολιτική συγκυρία που έχει αναδείξει την ενεργειακή ασφάλεια ως στρατηγική προτεραιότητα.
Η νέα μόδα των stablecoins
-To stablecoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί σταθερή αξία. Συνήθως ισούται με 1 δολάριο. Σε αντίθεση με τα άλλα κρυπτονομίσματα (Bitcoin, Ethereum κ.λπ), το stablecoin «αγκιστρώνεται» σε ένα παραδοσιακό νόμισμα ή περιουσιακό στοιχείο και παραμένει σταθερό. Ο εκδότης του stablecoin υποχρεούται να κρατά σε αποθεματικά πραγματικά δολάρια ή κρατικά ομόλογα ίσης αξίας. Χθες, μάθαμε ότι η Western Union, η εταιρεία που για 170 χρόνια έστελνε χρήματα σε χαρτί και καλώδια, αποφάσισε να διαθέσει στην αγορά το δικό της stablecoin, USDPT. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Fidelity, ο κολοσσός των 5 τρισ. δολαρίων, εξέδωσε το Fidelity Digital Dollar. Όταν η Wall Street και το Western Union παίζουν στο ίδιο γήπεδο με το Tether και τη Circle, κάτι αλλάζει στις αγορές. Η κεφαλαιοποίηση των stablecoins πάνω στο δίκτυο Solana εκτινάχτηκε στα 15,4 δισ. δολάρια. Το 2024 ήταν μικρότερη των 2 δισ. Το πρόβλημα όμως κρύβεται στην ομοιομορφία του προϊόντος. Κάτω από τα διαφορετικά ονόματα, όλα τα stablecoins κάνουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή συνδέονται με το δολάριο. Το μυστικό είναι απλό. Ο εκδότης πρέπει να έχει ισόποσα αποθεματικά. Τις αποδόσεις που παράγουν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία που αγοράζει, τις κρατά για τον εαυτό του. Ο χρήστης κρατά το «$1», η εταιρεία εισπράττει τους τόκους των κρατικών ομολόγων που στηρίζουν εκείνο το «$1». Αυτό το κενό στην αγορά ήρθαν να καλύψουν εταιρείες όπως η Jupiter που εισάγει stablecoins που επιστρέφουν την απόδοση στον κάτοχο. Αν όμως αυτά τα νέα yield-bearing stablecoins κερδίσουν μερίδια αγοράς, τι μένει από το επιχειρηματικό μοντέλο της Tether που εμφάνισε κέρδη 13 δισ. δολαρίων το 2024 κυρίως από... τόκους; H πρακτική χρησιμότητα των stablecoins είναι φανερή. Επιτρέπει τη διεθνή κυκλοφορία του χρήματος γρήγορα και φθηνά. Ένας μετανάστης στη Γερμανία στέλνει χρήματα στην Ελλάδα σε δευτερόλεπτα με ελάχιστη προμήθεια, χωρίς τράπεζα και χωρίς διαμεσολάβηση. Ένας χρηματιστής πουλά το Bitcoin, το μετατρέπει σε USDT και ξαναμπαίνει αργότερα, χωρίς να βγει από το κρυπτο-οικοσύστημα. Μια εταιρεία πληρώνει τον προμηθευτή της στην Ασία άμεσα, 24/7, ακόμα και Κυριακή. Σε χώρες με υψηλό πληθωρισμό όπως η Αργεντινή ή η Τουρκία, οι πολίτες χρησιμοποιούν stablecoins για να προστατεύσουν τις αποταμιεύσεις τους σε «εικονικά δολάρια» χωρίς τραπεζικό λογαριασμό. Η ανάγκη υπάρχει. Τώρα έχουν ανοίξει και οι δουλειές.
