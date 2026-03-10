Η Ελλάδα καλύτερη επιλογή στον κόσμο για Golden Visa
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η χώρα μας κατακτά την πρώτη θέση στον Henley Residence Program Index
Λένε ότι είναι πιο δύσκολο να διατηρηθείς στην κορυφή, παρά να σκαρφαλώσεις σ’ αυτήν. Υπό αυτό το πρίσμα, η είδηση ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει και για το 2026 την πρώτη θέση στον Henley Residence Program Index, έναν από τους πιο γνωστούς διεθνείς δείκτες αξιολόγησης προγραμμάτων άδειας διαμονής μέσω επένδυσης, είναι πιο σημαντική από την αντίστοιχη περσινή. Τότε η χώρα μας είχε σκαρφαλώσει για πρώτη φορά στην κορυφή του δείκτη, ξεπερνώντας την Πορτογαλία που βρισκόταν εκεί για περίπου μια δεκαετία.
Η πρωτιά αυτή δεν είναι απλώς μια συμβολική διάκριση. Ο δείκτης της Henley & Partners αξιολογεί τα σημαντικότερα προγράμματα «residence by investment» παγκοσμίως, εξετάζοντας παράγοντες όπως το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης, η φορολογική πολιτική, η ευελιξία διαμονής, η ποιότητα ζωής, η ταχύτητα επεξεργασίας των αιτήσεων και η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες χώρες. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν συγκριτικό χάρτη των επιλογών που έχουν οι διεθνείς επενδυτές όταν αναζητούν μια δεύτερη βάση διαμονής ή ένα «plan B» για το μέλλον τους.
