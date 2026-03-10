Μύκονος: Σε νέο πλειστηριασμό και με…σκόντο οι βίλες στο Πλυντρί
Μύκονος: Σε νέο πλειστηριασμό και με…σκόντο οι βίλες στο Πλυντρί
Μετά το άγονο σφυρί τον περασμένο Δεκέμβριο, για τις 20 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί το επαναληπτικό για τις ημιτελείς κατοικίες στο «νησί των ανέμων» - Η ανακοπή, η αύξηση της τιμής και τώρα η μείωσή της
Αν και βρίσκονται στη δημοφιλή Μύκονο, τα συγκεκριμένα ακίνητα έχουν συμπληρώσει αρκετό καιρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών.
Ο λόγος για τις ημιτελείς βίλες στην περιοχή Πλυντρί, που βγαίνουν και ξαναβγαίνουν στο σφυρί χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Το τελευταίο χτύπησε στις 10 Δεκεμβρίου 2025, και μάλιστα αφού προηγήθηκε ανακοπή που έφερε ανατροπή στην τιμή προς τα…πάνω, καθώς έγινε εν μέρει δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
