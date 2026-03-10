Μύκονος: Σε νέο πλειστηριασμό και με…σκόντο οι βίλες στο Πλυντρί

Μετά το άγονο σφυρί τον περασμένο Δεκέμβριο, για τις 20 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί το επαναληπτικό για τις ημιτελείς κατοικίες στο «νησί των ανέμων» - Η ανακοπή, η αύξηση της τιμής και τώρα η μείωσή της