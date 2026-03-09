Ουρές και business στην Αθήνα για τα νοστιμότερα Cinnamon rolls – Aυτά είναι τα 5 τοπ
Η ιστορία των cinnamon rolls που ξεκίνησαν από τη βόρεια Ευρώπη και αθόρυβα εξελίσσονται σε παγκόσμιο φαινόμενο
Το kanelbulle, ένα ρολό ζύμης με κανέλα και ζάχαρη, είναι αυτό που συνοδεύει μια κούπα καφέ των Σουηδών, που ονομάζουν fika. Το αφράτο αυτό γλύκισμα γεννήθηκε σε μια εποχή όπου τα μπαχαρικά άρχιζαν να διαδίδονται και η ζάχαρη έπαψε να είναι είδος πολυτελείας. Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα είχε ήδη καθιερωθεί ως καθημερινή συνήθεια, σύμβολο ζεστασιάς και ανεπιτήδευτης απόλαυσης. Το πέρασμά του στην πέρα όχθη του Ατλαντικού, γνώρισε μια πιο πληθωρική και «εμπορική» εκδοχή. Με πλούσιο γλάσο και πιο γλυκιά ζύμη, έγινε συνώνυμο με τα malls, τα take-away και μια κουλτούρα που αναζητούσε μικρές δόσεις ζάχαρης μέσα στην καθημερινότητα. Όταν εκείνη η εκδοχή άρχισε να ταξιδεύει, το cinnamon roll μετατράπηκε σε ένα γλυκό με διεθνές αποτύπωμα και εύκολα αναγνωρίσιμο.
Η εμφάνισή του στην Ελλάδα
Έκανε ντεμπούτο πρώτα σε μεμονωμένα καφέ, χωρίς όμως να δημιουργεί ιδιαίτερο θόρυβο. Η ανάδειξή του ήρθε όταν η Αθήνα άρχισε να υιοθετεί συστηματικά το brunch και να στρέφεται προς τον ποιοτικό καφέ. Εκεί βρήκε το έδαφος για να αναδειχθεί. Ένα γλυκό που ταιριάζει με cappuccino ή τον flat white, που βγάζει «άρωμα εξωτερικού», που μπορεί να γίνει viral χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Το επόμενο κεφάλαιο γράφτηκε από τα micro baquery. Τα μικρά εργαστήρια ζύμης αναζήτησαν προϊόντα που να επιδέχονται ερμηνείες και τεχνικές παραλλαγές. Το cinnamon roll προσέφερε ακριβώς αυτό μιας και είναι μια βάση που μπορεί να γίνει πιο βουτυράτη, πιο αφράτη, πιο αρωματική και πιο ελκυστική. Κάπως έτσι άρχισαν να πολλαπλασιάζονται τα σημεία που το αντιμετωπίζουν όχι ως απλό γλυκό, αλλά ως προϊόν με χαρακτήρα.
