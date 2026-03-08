Μαλαγουζιά: Γιατί η βόρεια Ελλάδα είναι αλλιώς – 10 κορυφαίες ετικέτες
Η Μαλαγουζιά πλέον έχει αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες γηγενείς ποικιλίες, αμφισβητώντας τα σκήπτρα ακόμα και του μεγάλου Ασύρτικου
Το Ασύρτικο βέβαια είναι δίχως αμφιβολία το πλέον αναγνωρίσιμο και πολυπαινεμένο λευκό σταφύλι της χώρας, όμως η αυστηρότητα και η τρομακτική οξύτητά του δεν αρέσει σε όλους. Αντίθετα η σκερτσόζα Μαλαγουζιά δύσκολα θα κάνει εχθρούς, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το εμπορικό σουξέ της. Πλέον ένα μεγάλο ποσοστό των παραγωγών την έχουν εντάξει στην γκάμα τους -σε μονοποικιλιακές εκδοχές ή σε συμπράξεις με άλλες ποικιλίες- κάτι που σημαίνει ότι πλέον καλλιεργείται σχεδόν σε κάθε γωνιά της χώρας.
Όμως παρόλο που εξαιρετικά δείγματα μπορούν να βρεθούν σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Αιγιάλεια, η βόρεια Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το πλέον σημαντικό terroir για αυτήν. Η έκθεση Βοροινά το απέδειξε περίτρανα, δίνοντας την ευκαιρία για να απολαύσει κανείς την φρεσκάδα της και να ξεχωρίσει τους πιο άξιους εκπροσώπους της.
