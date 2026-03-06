Το νέο φορητό γήπεδο ποδοσφαίρου της Nike που μπορεί να στηθεί παντού

Κλείσιμο

Η ACG (All Conditions Gear) είναι η σειρά της Nike, αφιερωμένη σε εξοπλισμό και ένδυση, για δραστηριότητες στη φύση. Δημιουργήθηκε πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες με στόχο να προσφέρει ανθεκτικό και λειτουργικό εξοπλισμό για αθλητές που κινούνται σε απαιτητικά περιβάλλοντα, από ορεινά μονοπάτια μέχρι απομονωμένα φυσικά τοπία. Σήμερα η σειρά επανέρχεται με έμφαση στις υπαίθριες επιδόσεις και την εξερεύνηση, ενώ μέσα από το All Conditions Racing Department συνεργάζεται με δρομείς ορεινού τρεξίματος που δοκιμάζουν νέο εξοπλισμό σε πραγματικές συνθήκες.Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας γεννήθηκε και μια από τις πιο ασυνήθιστες ιδέες της σειράς: ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που μπορεί να μεταφέρεται και να εγκαθίσταται σχεδόν οπουδήποτε.Η ιδέα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα είναι συνήθως συνδεδεμένη με μεγάλα στάδια, μόνιμες εγκαταστάσεις και τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές. Ωστόσο, η Nike πρότεινε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση: ένα πλήρως φορητό σύστημα γηπέδου που μπορεί να στηθεί σχεδόν οπουδήποτε, από ένα ορεινό τοπίο μέχρι μια παραλία ή μια έρημο. Το σύστημα ονομάζεται ACG All Conditions Cup System και σχεδιάστηκε από το δημιουργικό στούντιο Amsterdam Berlin. Πρόκειται για μια αρθρωτή κατασκευή που επιτρέπει τη διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων σε περιβάλλοντα όπου μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο θα θεωρούνταν πρακτικά αδύνατο.Το σύστημα δημιουργήθηκε αρχικά για την παρουσίαση μιας νέας συλλογής ρούχων μεταξύ της Nike ACG και της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Inter Μιλάνου, στο πλαίσιο ενός πειραματικού αγώνα πέντε εναντίον πέντε που πραγματοποιήθηκε σε ορεινή περιοχή της Πιεμόντε, στη βορειοδυτική Ιταλία. Η βασική ιδέα πίσω από το project ήταν να απομακρυνθεί το ποδόσφαιρο από τη λογική των τεράστιων σταδίων και να επανασυνδεθεί με το φυσικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό το σύστημα σχεδιάστηκε με αρχή «low-to-no impact», ώστε να μπορεί να εγκαθίσταται και να απομακρύνεται χωρίς να δημιουργεί μόνιμη περιβαλλοντική επιβάρυνση στο φυσικό τοπίο.Η εγκατάσταση αποτελείται από 1.677 επιμέρους στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν τα πάντα: από τα τέρματα και τις γραμμές του γηπέδου μέχρι φωτισμό, καθίσματα θεατών και εξοπλισμό για τους παίκτες. Όλα τα στοιχεία είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι ελαφριά, ανθεκτικά και εύκολα στη μεταφορά. Η «καρδιά» του συστήματος είναι το All Conditions Pitch, ένα γήπεδο που ορίζεται από ελαφρείς πορτοκαλί ιμάντες οι οποίοι στερεώνονται στο έδαφος για να σχηματίσουν τις γραμμές του παιχνιδιού. Τα τέρματα αποτελούνται από ανοδιωμένους σωλήνες αλουμινίου που συναρμολογούνται μέσω ειδικών συνδέσμων τύπου click-fit, επιτρέποντας γρήγορη εγκατάσταση χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία.Στα άκρα των σωλήνων υπάρχουν ειδικές άγκυρες που εξασφαλίζουν σταθερότητα ακόμη και σε δύσκολες επιφάνειες, όπως χιόνι ή ανώμαλο έδαφος. Το ίδιο σύστημα προσαρμογής εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχεία της κατασκευής, ώστε να λειτουργούν αξιόπιστα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Στις τέσσερις γωνίες του γηπέδου τοποθετούνται προβολείς ύψους επτά μέτρων, οι οποίοι αποτελούνται από φωτιστικά τύπου balloon, διαμέτρου περίπου 1,2 μέτρων, στηρίζονται σε ελαφριά τρίποδα αλουμινίου και μπορούν να φωτίσουν ολόκληρη την αγωνιστική επιφάνεια.Για τους θεατές, το σύστημα περιλαμβάνει 80 φορητά καθίσματα, επίσης κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Το κάθισμα σχηματίζεται από ανθεκτικό αδιάβροχο ύφασμα ripstop που τεντώνεται πάνω σε σκελετό σωλήνων. Μάλιστα, οι ίδιοι οι θεατές μπορούν να συναρμολογήσουν τις θέσεις τους επιτόπου, μετατρέποντας τη διαδικασία εγκατάστασης σε μέρος της εμπειρίας. Δίπλα στο γήπεδο μπορεί να στηθεί και ένα kit rack, μια αυτοσχέδια κατασκευή αποθήκευσης που τοποθετείται ανάμεσα σε φυσικά στοιχεία του τοπίου, όπως δέντρα ή βράχους, χρησιμοποιώντας μεταλλικούς γάντζους τύπου καραμπίνερ για την ανάρτηση εξοπλισμού.Σχεδιασμένο για κάθε περιβάλλονΤο σύστημα σχεδιάστηκε με στόχο να λειτουργεί σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Ειδικά εναλλάξιμα «πόδια» (που θυμίζουν πασσάλους) επιτρέπουν τη σταθερή τοποθέτηση του εξοπλισμού σε άμμο, χιόνι, βραχώδες έδαφος ή γρασίδι. Επιπλέον, η κατασκευή μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος ώστε να προσαρμόζεται σε ανώμαλες επιφάνειες. Το έντονο πορτοκαλί χρώμα του συστήματος δεν επιλέχθηκε μόνο για αισθητικούς λόγους. Πρόκειται για ένα από τα βασικά χρώματα της σειράς ACG, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως χιόνι, ομίχλη ή χαμηλό φωτισμό.Όταν ολοκληρωθεί ο αγώνας, όλα τα εξαρτήματα αποθηκεύονται σε ανθεκτικές σακούλες ripstop, σχεδιασμένες για μεταφορά ακόμη και με τα πόδια ή με έλκηθρα. Παρότι το συνολικό βάρος του συστήματος φτάνει περίπου τους δύο τόνους, ο όγκος του είναι αρκετά συμπαγής ώστε να μεταφέρεται με ένα μικρό βαν. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια εμπορικής διάθεσης, οι δημιουργοί του επισημαίνουν ότι η αρθρωτή λογική του επιτρέπει εύκολη προσαρμογή και σε άλλα αθλήματα, όπως τένις, βόλεϊ ή χόκεϊ.Σε μια εποχή όπου τα μεγάλα αθλητικά έργα συχνά συνδέονται με δισεκατομμύρια σε κατασκευαστικό κόστος και έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση, η πρόταση της Nike λειτουργεί ως ένα ενδιαφέρον πείραμα: μια υποδομή που μεταφέρεται μαζί με το παιχνίδι και εξαφανίζεται μόλις τελειώσει ο αγώνας.