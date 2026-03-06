Club 22: Η ώρα της κρίσης και το διπλό σφυρί για το μαγαζί της Λ. Βουλιαγμένης
Club 22: Η ώρα της κρίσης και το διπλό σφυρί για το μαγαζί της Λ. Βουλιαγμένης
Την ερχόμενη Τετάρτη 11 Μαρτίου ο εκούσιος πλειστηριασμός για το κατάστημα που ήρθε στην επικαιρότητα τον Οκτώβριο του 2024 όταν ανήλικοι κινδύνευσαν από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ - Και δεύτερος πλειστηριασμός στις 20 Μαρτίου με… διαφορετική τιμή
Η… ώρα της κρίσης φτάνει για το Club 22 στη λεωφόρο Βουλιαγμένης καθώς για την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα για την Τετάρτη 11 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί εκούσιος πλειστηριασμός για το εν λόγω ακίνητο.
Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το newmoney, για τις 20 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί και δεύτερος (επίσης εκούσιος) πλειστηριασμός.
Επί της ουσίας, υπάρχουν δύο συνιδιοκτήτες που προφανώς επιδιώκουν να απαλλαγούν από το ακίνητο, ακολουθώντας τη μέθοδο του εκούσιου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ένας είναι η εταιρεία “Equinox Real Estate Α.Ε.” (ειδική διάδοχος της, ίδιων συμφερόντων, εταιρείας «Κατοικία Α.Ε.») που συστάθηκε τον Ιούλιο του 2024, φέρεται να ανήκει στην οικογένεια Βασιληά και εμφανίζεται στη θέση του «οφειλέτη». Ο δεύτερος είναι η κυπριακή εταιρεία Dovada Limited που εμφανίζεται στη θέση του «επισπεύδοντος».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το newmoney, για τις 20 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί και δεύτερος (επίσης εκούσιος) πλειστηριασμός.
Επί της ουσίας, υπάρχουν δύο συνιδιοκτήτες που προφανώς επιδιώκουν να απαλλαγούν από το ακίνητο, ακολουθώντας τη μέθοδο του εκούσιου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ένας είναι η εταιρεία “Equinox Real Estate Α.Ε.” (ειδική διάδοχος της, ίδιων συμφερόντων, εταιρείας «Κατοικία Α.Ε.») που συστάθηκε τον Ιούλιο του 2024, φέρεται να ανήκει στην οικογένεια Βασιληά και εμφανίζεται στη θέση του «οφειλέτη». Ο δεύτερος είναι η κυπριακή εταιρεία Dovada Limited που εμφανίζεται στη θέση του «επισπεύδοντος».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα