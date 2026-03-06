Club 22: Η ώρα της κρίσης και το διπλό σφυρί για το μαγαζί της Λ. Βουλιαγμένης

Την ερχόμενη Τετάρτη 11 Μαρτίου ο εκούσιος πλειστηριασμός για το κατάστημα που ήρθε στην επικαιρότητα τον Οκτώβριο του 2024 όταν ανήλικοι κινδύνευσαν από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ - Και δεύτερος πλειστηριασμός στις 20 Μαρτίου με… διαφορετική τιμή