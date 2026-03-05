Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για τα ακίνητα του «Καρούζος Gate» στη Γλυφάδα (pics)
Βγήκαν σήμερα στο σφυρί επαγγελματικοί χώροι και διαμερίσματα της Karouzos Development - Ποια άλλαξαν χέρια μετά από «μάχη» μεταξύ των μνηστήρων και ποια έμειναν στα αζήτητα
Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια από τότε που άρχισε να…σκάει το «Καρούζος Gate», με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Καρούζο, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην εγχώρια αγορά του real estate, αλλά ακόμη και τώρα διάφορα ακίνητα που σχετίζονταν με αυτό εξακολουθούν να βγαίνουν στο σφυρί.
Αυτό συνέβη και σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου, για ορισμένα πολύτιμα assets που ανήκαν σε μια από τις βασικές εταιρείες του, την Karouzos Development, η οποία χρόνια τώρα λειτουργεί χρόνια με διοίκηση διορισμένη από το δικαστήριο.
