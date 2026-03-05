Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για τα ακίνητα του «Καρούζος Gate» στη Γλυφάδα (pics)

Βγήκαν σήμερα στο σφυρί επαγγελματικοί χώροι και διαμερίσματα της Karouzos Development - Ποια άλλαξαν χέρια μετά από «μάχη» μεταξύ των μνηστήρων και ποια έμειναν στα αζήτητα