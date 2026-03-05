Μόδα: Τα sneakers φεύγουν, το μοκασίνι έρχεται δυναμικά
Το κλασικό παπούτσι επαναπροσδιορίζεται, συνδυάζεται με όλα, συνοδεύει κάθε στιγμή της ημέρας και φέρνει την άνεση σε μια νέα, πιο κομψή εποχή
Αθλητικά παπούτσια με φόρμα, με κοστούμι, με φόρεμα, με φούστα. Τα τελευταία χρόνια, τα λεγόμενα sneakers κέρδισαν τις γυναίκες που τα προτίμησαν έναντι κάθε άλλης εναλλακτικής. Άνετα, πρακτικά, ευέλικτα, συμπλήρωσαν την εμφάνιση από τη βόλτα, στο γραφείο, μέχρι και τις βραδινές εξόδους. Η αισθητική του λεγόμενου athleisure, ρούχα και παπούτσια που μπορούν να φορεθούν τόσο σε αθλητικές και μη δραστηριότητες, καθιέρωσε μια πιο χαλαρή, ανεπιτήδευτη προσέγγιση στο ντύσιμο. Πλέον, όμως, διαφαίνεται μια διακριτική αλλά ουσιαστική μετατόπιση. Η άνεση δεν θυσιάζεται, αλλά μεταφράζεται σε μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή της: Τα μοκασίνια.
Κομψότητα, αντοχή, ευελιξία, ελευθερία κινήσεων. Τα μοκασίνια ή loafers επιστρέφουν δυναμικά και σηματοδοτούν μια νέα φάση, πιο ώριμη, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη. Η γυναίκα αναζητά κομμάτια για την γκαρνταρόμπα της με διαχρονικό χαρακτήρα και φίνα αισθητική, με το μοκασίνι να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής.
