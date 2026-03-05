Πελάτες ετών 6: Κέρδη εκατομμυρίων για τα παιδικά καλλυντικά

Σκιές, λιπ γκλος, βερνίκι, κραγιόν είναι μόνο μερικά από τα καλλυντικά που απευθύνονται σε μικρούς και κινούνται ανάμεσα στο δημιουργικό παιχνίδι και τον κόσμο της ομορφιάς