Πελάτες ετών 6: Κέρδη εκατομμυρίων για τα παιδικά καλλυντικά
Σκιές, λιπ γκλος, βερνίκι, κραγιόν είναι μόνο μερικά από τα καλλυντικά που απευθύνονται σε μικρούς και κινούνται ανάμεσα στο δημιουργικό παιχνίδι και τον κόσμο της ομορφιάς
«Μαμά, όταν μεγαλώσω θα φοράω και εγώ κραγιόν». Αυτή ήταν η φράση της 3,5 ετών κόρης μου όταν με είδε να χρωματίζω τα χείλη μου με ένα απλό ενυδατικό προϊόν με διακριτικό χρώμα. Ποτέ δεν ήμουν λάτρης των έντονων χρωμάτων στα χείλη. Θεωρούσα ότι δεν προσέφεραν κάτι ουσιαστικό στη συνολική μου εικόνα και έτσι δεν υιοθέτησα το κραγιόν ως σταθερό στοιχείο της καθημερινότητάς μου. Στα μάτια της μικρής μου, όμως, εκείνη τη στιγμή «η μαμά έβαζε κραγιόν». Και η ιδέα ότι κάποτε θα το κάνει κι εκείνη, την έκανε να νιώθει μεγάλη. Άλλωστε, όταν είμαστε παιδιά θέλουμε να μεγαλώσουμε βιαστικά κι όταν τελικά μεγαλώνουμε, νοσταλγούμε την ανεμελιά που έμεινε πίσω.
Μονόκεροι, πριγκίπισσες, γοργόνες και μπαλαρίνες «ντύνουν» συχνά τις συσκευασίες καλλυντικών που απευθύνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό: τα μικρά κορίτσια. Σε συνδυασμό με μια πανδαισία χρωμάτων -από το ροζ και το φούξια μέχρι το μοβ και το λιλά, πασπαλισμένα με γενναιόδωρες δόσεις γκλίτερ- τα προϊόντα γίνονται ακαταμάχητα στα παιδικά μάτια. Τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία μέσα στα καταστήματα, συχνά στο ύψος των μικρών «πελατών» ώστε να είναι άμεσα ορατά, μετατρέπονται εύκολα σε αντικείμενο πόθου. Σκιές για τα μάτια, ρουζ, λιπ γκλος, μανό, λειτουργούν όλα σαν μικρογραφία του κόσμου των μεγάλων, σχεδιασμένα για μικρές κυρίες που ζητούν από τη μαμά και τον μπαμπά να τους τα αγοράσουν.
