Η εμπόλεμη ζώνη, η Κύπρος, ο Κ.Μ και η αντιπολίτευση, το δηλητήριο και το φόρεμα της Ζωίτσας, η αφύπνιση της ΕΥΔΑΠ, οι χρυσοί ναύλοι
Χαίρετε, πριν πάμε στην «εμπόλεμη επικαιρότητα» που δυστυχώς είναι πλούσια και απ’ ό,τι δείχνει θα παραμείνει έτσι για εβδομάδες, πάω για λίγο στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Όχι για να σχολιάσω την απόφαση του Εφετείου (42 ένοχοι για εγκληματική οργάνωση) αλλά για ένα tweet του Νίκου Πλακιά, πατέρα δύο αδικοχαμένων κοριτσιών στα Τέμπη. Γράφει λοιπόν: «Και ξαφνικά, όλοι αυτοί που τρία χρόνια τώρα μας ρωτούν αν πιστεύουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη και έλεγαν συνέχεια ότι δεν υπάρχει αυτή και να μην την πιστεύουμε και να μην κάνουμε δηλώσεις υπέρ της, ξαφνικά μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή γίναν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της. Για γέλια και για κλάματα». Δεν νομίζω να χρειάζεται από εμένα παραπάνω σχολιασμό.
Εμπόλεμη ζώνη…
-Όσο προχωρούν οι ημέρες και οι ώρες νομίζω γίνεται φαεινότερον του ηλίου ότι εκ των πραγμάτων, από τη γεωγραφική της θέση η Κύπρος και με δεδομένο ότι πρόκειται για χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ -άρα με συμμαχικές βάσεις- δεν θα ήταν δυνατόν να μην εμπλακεί. Όταν λέμε Κύπρος αυτομάτως εννοούμε και Ελλάδα και αυτό όσοι… έχουν τελειώσει το δημοτικό ή εν πάση περιπτώσει είναι ενήλικοι το καταλαβαίνουν. Πλην της Αριστεράς που δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι… δεν της είχε δοθεί η ευκαιρία από το 1974 και μετά να φανεί ότι δεν υπολογίζει ούτε την Κύπρο, μπροστά στην ιδεολογική της αγκύλωση αλλά και το μίσος της για την κυβέρνηση τουλάχιστον, μη σας πω για οτιδήποτε Δυτικό. Οι άνθρωποι είναι με τον Πούτιν, τον Μαδούρο και τους Κουβανούς δικτάτορες, με τους μουλάδες-βασανιστές και λίγο (ή πολύ) με τους Κινέζους. Τι να λέμε τώρα. Χθες μάλιστα ο Κουτσούμπας είπε σε δημοσιογράφους στη Βουλή ότι τα δύο από τα τέσσερα drones που έφυγαν από τον Λίβανο στόχευαν τη Σούδα (τα άλλα δύο την Κύπρο). Δεν είπε βέβαια την πηγή του αλλά μάλλον χάρηκε για το κακό που θεωρητικά μπορεί και να μας έβρισκε. Τώρα, μη φανταστείτε εσείς ότι και η ακροδεξιά δεν είναι σε… απόγνωση με τα γεγονότα που εμφανώς βοηθούν την κυβέρνηση και ειδικά τον Μητσοτάκη στην παγίωση της αίσθησης ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο και κάποιος άλλος να χειριστεί τόσο σοβαρά θέματα. Εξ ου και ο Βελόπουλος λέει τα γνωστά ακατάληπτα για νοήμονες ανθρώπους, όσοι επίσης μισούν τον Μητσοτάκη λένε ότι «ήταν ιδέα του Δένδια που ασπάστηκε ο Μητσοτάκης να στείλουμε την Belhara» (τρομερό επιχείρημα, έτσι;) και άλλα τινά γραφικά. Τα οποία όμως αντανακλούν ένα μάλλον πρωτοφανούς νοσηρότητος πολιτικό κλίμα. Τουλάχιστον το 1974 δεν υπήρχε κανείς στην Ελλάδα (ακόμα και οι προδότες της Χούντας) που διαφωνούσαν με την προάσπιση της Κύπρου.
Η τούρτα μετά τον πρωινό καφέ
-Φεύγω τώρα για λίγο από τα πολεμικά, σε κλίμα γενεθλίων ήταν χθες ο Κ.Μ και μετά τον "πρωινό καφέ" στο Μαξίμου μαθαίνω ότι άνοιξε η πόρτα και οι συνεργάτιδες του γραφείου του έφεραν μέσα μια τούρτα αμυγδάλου με κερί για να το σβήσει. Ο Μητσοτάκης με τη σειρά του κέρασε κυρίως αλμυρά, ένα άθροισμα σαντουιτσάκια από το Da Capo, το Alfiere και το Απολλώνιον, ενώ το βράδυ είχε προγραμματισμένο τραπέζι στο σπίτι του στον πολύ στενό του κύκλο, στους φίλους του από το σχολείο. Γενικά χθες ήταν μέρα της τούρτας, γιατί και στο γραφείο του στη Βουλή όταν πήγε ο Κ.Μ βρήκε μπροστά του τη διευθύντριά του Ελίνα Κυπραίου με τις συνεργάτιδές της και μια ατομική τούρτα με κερί.
Τα κεράσματα στη Βουλή και η δηλητηρίαση
-Μένω σε κλίμα γενεθλίων, γιατί ο Μητσοτάκης κάλεσε χθες τους βουλευτές να πάνε από το γραφείο του να "κεραστούν" γλυκά χωρίς ζάχαρη, αφού δέχθηκε τις ευχές του Νικήτα Κακλαμάνη από έδρας. Πράγματι, στο γραφείο του είχαν βγει τρουφάκια χωρίς ζάχαρη από το Fresh και μια αντίστοιχη τούρτα, αλλά και ξεροτήγανα για να μην ξεχνάμε και την Κρήτη. Ο Βελόπουλος ενδιαφέρθηκε, σε περίπτωση που τα γλυκά ήταν με στέβια, ενώ συζητήθηκε πολύ η ατάκα της Ζωής από τα έδρανα ότι "θα μας δηλητηριάσετε". Η πρόεδρός μας εμφανίστηκε πάντως μετά με ανοιξιάτικο φόρεμα με μπλε καραβάκια, σαν το καραβάκι της Πλεύσης που πλέει στη θάλασσα. Μαγεία και ομορφιές η Ζωίτσα!
Η τετράωρη ενημέρωση του ΕΣΕΠ
-Για πάνω από 4 ώρες στο ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης ενημέρωνε τους εκπροσώπους των κομμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Μου λένε ότι η συζήτηση που έγινε ήταν σοβαρή, καθώς μετείχαν και αρκετοί σοβαροί καθηγητές (Πέτρος Λιάκουρας, Κωνσταντίνος Φίλης, Σωτήρης Ρούσσος, Μαρία Γαβουνέλλη κ.ά.). Κάποια στιγμή βέβαια η πρόεδρος Ζωή, που εμφανίστηκε με μια καθυστέρηση, άρχισε να παραπονιέται ότι δεν μπορεί να γίνεται η συνεδρίαση χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι κοινοβουλευτικές της υποχρεώσεις, γιατί είχε ομιλία στη Βουλή. Πάντως, αυτή τη φορά δεν έμεινε ιδιαίτερα και ίσως καλύτερα, γιατί πριν από κάποιες συνεδριάσεις είχε κάνει μανούρα μια ώρα ότι έπρεπε να κατέβει το αεροπλάνο του Νετανιάχου στην Αθήνα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Στα της συνεδρίασης, ο Γεραπετρίτης ζήτησε χαμηλούς τόνους και προσοχή στις διαρροές για τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από χώρες του Κόλπου. Επισημάνθηκε ότι κάτι ενδεχομένως να κινηθεί στον άξονα της διαπραγμάτευσης ΗΠΑ-Ιράν, αν και οι Ισραηλινοί κινούνται και αυτόνομα, συζητήθηκαν τα επιχειρησιακά για την Κύπρο και ξεκαθαρίστηκε ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει με τις χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο μέχρι το ποτάμι. Ως προς τα οικονομικά, η ανασφάλεια είναι δεδομένη και για το μεταναστευτικό δεν επισημάνθηκε κάτι ιδιαίτερο, πέρα από μια ανησυχία για το τι θα γίνει με τον Λίβανο.
Περιμένοντας τις εξαγορές
-Το 3ετές business plan (2026-2030) της Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζει σήμερα η διοίκηση της τράπεζας στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Capital Markets Day που οργάνωσε. To ενδιαφέρον εστιάζεται αν με το επιχειρησιακό σχέδιο η ΤΡ. Πειραιώς θα παρουσιάσει και τις νέες εξαγορές της, Βιοϊατρική κ.λπ.
Ένας δισεκατομμυριούχος (;) λιγότερος στην Αθήνα
-Μετά από αρκετά χρόνια, όπου σχεδόν είχε ενσωματωθεί στην κοινωνική ζωή της πόλης, ο Μπένι Στάινμετζ εγκατέλειψε την Ελλάδα και επέστρεψε μόνιμα στο Ισραήλ, όπου ζει και η οικογένειά του.
Prodea: Το σκέφτονται
-Με την ευκαιρία που αναφέραμε τον Στάινμετζ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στα πρώτα βήματα της Prodea -τότε ΠΑΝΓΑΙΑ – ακούγεται στην αγορά πως η διοίκηση της εταιρίας το σκέφτεται να αποχωρήσει από το Χρηματιστήριο. Στο μεταξύ η Prodea συνεχίζει να πουλάει ακίνητα-φιλέτα όπως φάνηκε από την πώληση του κτηρίου του υπουργείου Εσωτερικών στη Βασ. Σοφίας. Επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον το πακέτο των 100 ακινήτων που αγόρασε σχετικά πρόσφατα από την Prodea η Εθνική. Υπάρχουν πηγές που υποστηρίζουν πως οι συμβάσεις μεταξύ Εθνικής και Prodea ήταν μέχρι 2038 -και όχι 2028- με ενοίκια που συμφωνήθηκαν εν μέσω κρίσης σε επίπεδα που είναι ακόμη και σήμερα εκτός πραγματικότητας.
Η Metlen και οι διεθνείς τιμές αλουμινίου
-Οι τιμές αλουμινίου στο LME διαμορφώθηκαν στα 3.256 δολάρια ο τόνος. Είναι τιμές που χρόνια είχε να τις δει το αλουμίνιο. Οι αναλυτές θεωρούν ότι η άνοδος οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες. Η Κίνα χτύπησε το πλαφόν παραγωγής των 45 εκατ. τόνων πέρυσι, ενώ μια σειρά χυτηρίων στην Ισλανδία, τη Μοζαμβίκη και την Αυστραλία ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους, βλαβών εξοπλισμού και των γεωπολιτικών κινδύνων. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε τόνος παραγωγής που βρίσκεται on-stream αξίζει περισσότερο από χθες. Το «Αλουμίνιον της Ελλάδος», ο βιομηχανικός σκελετός του κλάδου Μετάλλων της Metlen, παράγει 240.000 τόνους ετησίως, σε μια από τις λίγες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη που παραμένουν πλήρως λειτουργικές. Η αριθμητική είναι απλή: κάθε αύξηση της τιμής κατά 100 δολάρια ανά τόνο μεταφράζεται σε πρόσθετα έσοδα της τάξης των 24 εκατ. δολαρίων ετησίως, πριν από οποιοδήποτε hedging. Από τα επίπεδα του 2024, όταν η τιμή του αλουμινίου ήταν γύρω από τα 2.400-2.600 δολάρια, οι σημερινές υπεραξίες είναι σημαντικές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Alpha Finance, το ολοκληρωμένο παραγωγικό σύστημα αλουμινίου αναμένεται να συνεισφέρει 44% στον κύκλο εργασιών και 51% στο EBITDA του ομίλου έως το 2028, με τη Metlen να έχει μετατρέψει τη μεταλλουργία από ιστορική κληρονομιά σε στρατηγικό όπλο. Όλα αυτά θα τα δούμε στα προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα 2025 του Ομίλου, στις 31 Μαρτίου.
Το διαζύγιο Novibet-Allwyn
-Η ματαίωση πώλησης της Novibet στην Allwyn είναι το δεύτερο μεγάλο deal που χαλάει για τον Ροδόλφο Οντόνι. Είχε προηγηθεί προ τετραετίας η προσπάθεια για την εισαγωγή της game tech εταιρείας στο χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης και συγκεκριμένα στο Nasdaq μέσω συγχώνευσης με την αμερικάνικη εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC) Artemis Strategic Investment, εγχείρημα που τελικά δεν υλοποιήθηκε. Δύο χρόνια μετά ήρθε η συμφωνία για να αποκτηθεί έναντι αρχικού ποσού 217 εκατ. ευρώ το 51% της εταιρείας (Longflex MT Holding) από την Allwyn του Κάρελ Κόμαρεκ. Ωστόσο, το deal προσέκρουσε στις εποπτικές αρχές και συγκεκριμένα στην Επ. Ανταγωνισμού που εξαρχής είχε εκφράσει αμφιβολίες αναφέροντας ότι στην περίπτωση εξαγοράς θα υπήρχε σημαντική ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της Allwyn, με μερίδια που υπερβαίνουν το 70% στην ευρύτερη αγορά διαδικτυακού στοιχηματισμού και στην αγορά διαδικτυακού καζίνο. Τα λεγόμενα remedies, δεσμεύσεις και παραχωρήσεις που θα αναλαμβάνονταν ως αντιστάθμισμα προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες επαρκούς ανταγωνισμού στην αγορά, κρίθηκαν ασύμφορα και εν τέλει αποφασίστηκε η ματαίωση της συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά και πολύ περισσότερα για την επόμενη ημέρα της Allwyn αναμένονται λογικά σε περίπου 15 ημέρες, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την ενημέρωση των αναλυτών.
Η μεγάλη μετοχική «αφύπνιση» της ΕΥΔΑΠ
-Όλα τα φώτα, λοιπόν, έπεσαν χθες προς την ΕΥΔΑΠ, η οποία κατέστη το πεδίο μιας εμβληματικής μετοχικής αναδιάταξης. Η είδηση για την πώληση του 9,71% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύδρευσης σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την αφετηρία μιας νέας, στρατηγικής προσέγγισης για τον κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα. Ο αγοραστής του πακέτου, ο Γιώργος Περιστέρης μέσω της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προκάλεσε αίσθηση στην αγορά, επιβεβαιώνοντας πως το «νερό» αποτελεί πλέον τον νέο κεντρικό πυλώνα στη στρατηγική του ομίλου. Η κίνηση αυτή δεν ερμηνεύεται ως μια απλή τοποθέτηση χαρτοφυλακίου, αλλά ως μια ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ΕΥΔΑΠ, ειδικά στο πλαίσιο των μεγάλων ΣΔΙΤ για τα δίκτυα και τη διαχείριση υδάτινων πόρων που έρχονται στο προσκήνιο. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η είσοδος στην ΕΥΔΑΠ συμπληρώνει το «παζλ» των παραχωρήσεων και των κρίσιμων εθνικών υποδομών, δημιουργώντας ισχυρές συνέργειες. Στον αντίποδα, η συναλλαγή αυτή σφράγισε τον οριστικό μηδενισμό της συμμετοχής του Τζον Πόλσον. Ο Αμερικανός επενδυτής ολοκλήρωσε την αποεπένδυσή του, κλείνοντας έναν κύκλο που διήρκεσε πάνω από μία δεκαετία. Η αγορά υποδέχθηκε την αντικατάσταση ενός «παθητικού» θεσμικού επενδυτή από έναν ισχυρό εγχώριο στρατηγικό παίκτη με θετικά πρόσημα στο ταμπλό. Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ αντέδρασε με διψήφιο ράλι και αυξημένο όγκο συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν πως η παρουσία του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα λειτουργήσει ως επιταχυντής για τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω αξιοποίηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας. Ειδικότερα, «εκτοξεύθηκε» κατά 17% στα 8,55 ευρώ, κλείνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Παράλληλα, «ψαλίδισε» σημαντικά τη διαφορά από τα 10 ευρώ, δηλαδή την τιμή που έγινε το deal. Να προσθέσουμε επίσης ότι η κεφαλαιοποίηση της ΕΥΔΑΠ ανέρχεται πλέον στα 910 εκατ. ευρώ, οδεύοντας ολοταχώς προς το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ.
Οι αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ
-Χωρίς αμφιβολία η επιλογή του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αγοράσει το 9,71% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ καταβάλλοντας τίμημα 103 εκατ. με σημαντικό premium, δείχνει εμπράκτως την εμπιστοσύνη προς τη σημερινή διοίκηση και τις προοπτικές της ΕΥΔΑΠ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν θα διεκδικήσει τα μετοχικά της δικαιώματα με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ. Αυτό όμως δεν θα γίνει αμέσως αλλά σε βάθος χρόνου. Η πρώτη αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, όταν στη θέση του κ. Αντώνη Γιαννικουρή από τη Ρόδο θα αναλάβει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ο Δημήτρης Πολίτης (πρώην ΤΑΙΠΕΔ, σήμερα Πρόεδρος της ΕΤΑΔ) ο οποίος στο εξής θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Υπερταμείου. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ σήμερα απαρτίζεται από 13 μέλη, με τον Χάρη Σαχίνη στη θέση του CEO και τον Γιώργο Στεργίου μη εκτελεστικό Πρόεδρο. Η θητεία τους, όπως και άλλων 7 μελών του Δ.Σ., λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2027. Για άλλα δύο μέλη του Δ.Σ. η θητεία ολοκληρώνεται στις 9 Ιουνίου 2027. Υπάρχουν όμως και δύο μέλη (Εμμανουήλ Αγγελάκης και Γιώργος Αλεξανδράκης) οι οποίοι εκπροσωπούν τους εργαζομένους της ΕΥΔΑΠ και τερματίζουν τη θητεία τους σε λίγους μήνες, συγκεκριμένα στις 24 Ιουνίου 2026. Τη μειοψηφία των μετόχων εκπροσωπούν οι κύριοι Χρήστος Μηστριώτης και Παναγιώτης Σκουλαρίκης (από την PiraeusBank). Το καταστατικό της ΕΥΔΑΠ αναφέρει με σαφήνεια ότι «...ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από το Καταστατικό και τον νόμο...». Λίγο πιο κάτω το ίδιο καταστατικό αναφέρει ότι «...η μειοψηφία εκπροσωπείται από 2 μέλη, που εκλέγονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 36 του Καταστατικού...». Με απλά λόγια ο νέος ισχυρός μέτοχος-συνεταίρος της ΕΥΔΑΠ θα διεκδικήσει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο από του χρόνου…
Λευκός καπνός για το PharOS
-Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΦΑΡΟΣ, της διαχειρίστριας εταιρείας του πρώτου ελληνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, στη θέση του προέδρου προορίζεται ο Θάνος Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει πολυετή παρουσία τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και στον επιχειρηματικό τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων είναι συνιδρυτής και πρόεδρος της Moveo.AI, μιας πλατφόρμας που αναπτύσσει προηγμένους AI agents για τη διαχείριση σύνθετων επιχειρησιακών αλληλεπιδράσεων και την αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στο παρελθόν είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της PNOE, εταιρείας που αξιοποιεί ιδιόκτητα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένα δεδομένα βιομετρικής ανάλυσης. Η λειτουργία του Pharos αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2026, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η υποστήριξη περισσότερων από 50 startups τεχνητής νοημοσύνης και περίπου 100 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η έδρα του θα βρίσκεται στο campus του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», σε νέο κτήριο που θα παραδοθεί την άνοιξη.
Μαρτίνος jr, Αγγελικούση και οι ναύλοι των 429.000 δολ. την ημέρα
-Όλοι παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό την εκτόξευση των ναύλων στα δεξαμενόπλοια -σε επίπεδα που τα βλέπαμε μέχρι πρότινος μόνο σε… θεωρητικά spread sheets- τα οποία έγιναν πραγματικότητα. Το ελληνικών συμφερόντων Pantanassa, VLCC 317.000 dwt (2011) της Minerva Marine, έκλεισε ναύλο στα περίπου 429.000 δολάρια ημερησίως, καταγράφοντας το υψηλότερο spot rate που έχει σημειωθεί ποτέ για VLCC. Αφορά ταξίδι διάρκειας 60 ημερών, που θα αποφέρει έσοδα που αγγίζουν τα 26,2 εκατ. δολάρια από το σαουδαραβικό λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι εξαγωγείς επιχειρούν να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ. Στο ίδιο κύμα ανόδου, ο όμιλος Angelicoussis Group, υπό την ηγεσία της Mαρίας Αγγελικούση, έκλεισε το Maran Thaleia (321.000 dwt, 2011) στα 300.000 δολάρια ημερησίως, σε ναύλωση από την ταϊλανδέζικων συμφερόντων PTT. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο deal που έχει καταγραφεί ποτέ στον κλάδο των VLCC. Ο Baltic Exchange αποτίμησε τη διαδρομή Μέσης Ανατολής–Ασίας στα 431.800 δολάρια/ημέρα, σημειώνοντας άνοδο 94% σε μία ημέρα και 140% σε μία εβδομάδα. Η αγορά αποτιμά τον φόβο πριν αποτιμήσει τον πραγματικό όγκο. Από επενδυτικής σκοπιάς, η τρέχουσα εκτόξευση δεν είναι ακόμη “νέος κύκλος”, αλλά γεωπολιτικό shock premium. Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν… προβληματικά, η ανακατεύθυνση ροών θα αυξήσει δραματικά τα ton-miles και θα παρατείνει το ράλι. Αν όμως υπάρξει αποκλιμάκωση, η αγορά μπορεί να δει εξίσου βίαιη διόρθωση.
Ορμούζ: Τραμπ, “σκοτεινά” περάσματα και το παρασκήνιο πίσω από το μεγάλο μπρα ντε φερ
-Το debate για το αν τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά δεν διεξάγεται μόνο σε διπλωματικό επίπεδο. Παίζεται ταυτόχρονα στον Λευκό Οίκο, στο Πεντάγωνο και στα ναυλομεσιτικά γραφεία του Πειραιά. Τα Στενά επισήμως δεν έχουν κλείσει. Δεν υπάρχει επίσημη αναστολή διέλευσης, αλλά λειτουργεί υπό τέτοια στρατιωτική, ασφαλιστική και επιχειρησιακή πίεση, που στην πράξη θυμίζει ελεγχόμενο choke point. Η πιο ηχηρή πολιτική παρέμβαση ήρθε από τον Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι διέταξε την U.S. International Development Finance Corporation να προσφέρει πολιτική ασφάλιση κινδύνου για όλο το θαλάσσιο εμπόριο και προανήγγειλε, εφόσον χρειαστεί, συνοδείες του αμερικανικού ναυτικού για δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά. Η παρέμβαση αυτή ισοδυναμεί με σαφή πολιτική στροφή. Λιγότερο από 24 ώρες νωρίτερα, αξιωματούχοι του αμερικανικού Ναυτικού είχαν ενημερώσει εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα άμεσης έναρξης ναυτικών συνοδειών, ούτε καν σχετικό χρονοδιάγραμμα. Η αγορά έμεινε να αναρωτιέται: πρόκειται για πραγματική αλλαγή στρατηγικής ή για πολιτικό μήνυμα αποτροπής; Και εδώ αρχίζει το ελληνικό παρασκήνιο. Τουλάχιστον τρεις Έλληνες πλοιοκτήτες φέρονται να συζητούν fixtures suezmax με πρόθεση διέλευσης νυχτερινές ώρες και με απενεργοποιημένο AIS (Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης που χρησιμοποιείται στη ναυτιλία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πλοίων και παράκτιων αρχών μέσω VHF). Ήδη, ένα ελληνόκτητο suezmax πραγματοποίησε την περασμένη Δευτέρα βόρεια διέλευση γύρω στα μεσάνυχτα, ενώ άλλο ελληνικών συμφερόντων πλοίο εθεάθη να εισέρχεται στον Κόλπο την 1η Μαρτίου, παρουσιάζοντας 12ωρο «κενό» μετάδοσης σήματος κατά τη διέλευση. Οι “σκοτεινές” διελεύσεις, σε συνδυασμό με τις παρεμβολές GPS, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την ακριβή αποτύπωση της κυκλοφορίας. Τη Δευτέρα, εξαιρουμένου του ελληνικού suezmax, μόλις τέσσερα πλοία άνω των 10.000 dwt φέρονται να πέρασαν το Στενό. Οι ασφαλιστές συνεχίζουν να καλύπτουν πλοία που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, αλλά αρνούνται κάλυψη σε όσους «θέλουν να παίξουν τους cowboys» μπαίνοντας για να εκμεταλλευτούν τα υψηλά ναύλα. Σε τέτοιες καταστάσεις, πάντα θα υπάρχουν πλοιοκτήτες που αναλαμβάνουν ρίσκο.
On fire το Πεκίνο, η συμφόρηση στα ασιατικά λιμάνια και οι τριγμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα
-Η αντίδραση του Πεκίνου στο χάος που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η ουσιαστική και όχι τυπική αναστολή της ναυσιπλοΐας στα Στενά είναι σαρωτική. Οι ναυτιλιακές αγορές και τα futures στα κινεζικά χρηματιστήρια έχουν πάρει φωτιά. Τα futures κοντέινερ της Shanghai International Energy Exchange για μεταφορές Ασίας–Βόρειας Ευρώπης σημειώνουν άνοδο που αγγίζει το 18%. Ο όγκος συναλλαγών εκτοξεύτηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2025, με τους επενδυτές να στοιχηματίζουν σε αυξημένα ναύλα λόγω των Στενών. Σύμφωνα με πληροφορίες, 132 containerships, με συνολική μεταφορική ικανότητα 458.000 TEU, παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, ποσοστό μόλις 1,4% του παγκόσμιου στόλου, αλλά αποτελούν μέρος μεγαλύτερου συνολικού deployment 3,4 εκατ. TEU που διέρχεται από το Ορμούζ, περίπου το 10% του παγκόσμιου στόλου. Η MSC, ο μεγαλύτερος μεταφορέας κοντέινερ παγκοσμίως, άναψε τη σπίθα για το “buying frenzy”. Δραστικές αυξήσεις ναύλων από λιμάνια Άπω Ανατολής προς Βόρεια Ευρώπη, Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, με τα slots Ασίας–Βόρειας Ευρώπης στα $4.000 ανά κουτί. Οι αυξήσεις ισχύουν από 15 έως 21 Μαρτίου, ενώ πολλοί μεγάλοι carriers έχουν αναστείλει τις διελεύσεις από το Ορμούζ και έχουν επιβάλει επιπλέον war-risk charges για τη Μέση Ανατολή. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί και η κατάσταση χειροτερέψει, η αλυσιδωτή αντίδραση μπορεί να επηρεάσει παγκόσμιες μεταφορές και να πυροδοτήσει περαιτέρω συμφόρηση στους ασιατικούς λιμένες. Κάποιοι Κινέζοι forwarders περιμένουν την ανακοίνωση της Maersk για το δεύτερο μισό Μαρτίου, η οποία μπορεί να προκαλέσει νέα limit-up συνεδρίαση ή να φέρει διορθωτική πτώση. Στο μεταξύ, οι μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ εκτοξεύτηκαν λόγω της αυξημένης ζήτησης ή προσδοκίας κερδών από την κρίση, ενώ οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε περαιτέρω αύξηση ναύλων και κερδών από τον αποκλεισμό των Στενών.
Οι «σορτάκηδες» και η Qualco
-Η χθεσινή βίαιη ανοδική αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς, με την εξαιρετικά μεγάλη αξία των συναλλαγών, δεν σηματοδοτεί τη «μεγάλη επιστροφή» θεσμικών κεφαλαίων στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Ο όγκος και η αξία των συναλλαγών μαζί με τη… βιασύνη της ανοδικής κίνησης υποδηλώνουν με σαφήνεια κινήσεις «short covering», δηλαδή προσπάθεια να καλύψουν κάποιοι τις ανοικτές short θέσεις που είχαν ανοίξει, εμπνευσμένοι από τους καπνούς των βομβαρδισμών. Μια χαρακτηριστική περίπτωση που χρησιμεύει ως παράδειγμα προς μίμηση ή αποφυγή τέτοιων κινήσεων είναι η μετοχή της Qualco. Η Qualco προχθές είχε βυθιστεί στα τάρταρα όχι μόνο λόγω πωλήσεων μετοχών, αλλά και εξαιτίας κάποιων «ανοικτών πωλήσεων». Συγκεκριμένα, ένα επενδυτικό fund δανείστηκε μετοχές από έναν εγχώριο θεσμικό επενδυτή και τις μετοχές αυτές τις πούλησε χωρίς πραγματικά να τις έχει, ελπίζοντας ότι θα τις αγοράσει πολύ φθηνότερα και θα αποκομίσει βραχυπρόθεσμο εύκολο κέρδος. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο, η μετοχή εκτινάχθηκε +14,5% κοντά στα 6 ευρώ και το fund υποχρεώθηκε να αγοράσει ακριβότερα για να μην πάθει χειρότερα.
O πόλεμος του Τραμπ χτύπησε την… Κορέα
-Ο δείκτης KOSPI του Χρηματιστηρίου της Νότιας Κορέας υπήρξε ένα από τα πρώτα θύματα των βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή. Παρά την τεράστια χιλιομετρική απόσταση από το Ιράν, ο KOSPI κατέγραψε πτώση -12,1% χθες Τετάρτη, μεγαλύτερη ακόμη και από την κατάρρευση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 που ακόμη θεωρείται η χειρότερη συνεδρίαση στην ιστορία του δείκτη. Ενεργοποιήθηκαν όλοι οι γνωστοί μηχανισμοί ανάσχεσης της πτώσης, διακόπηκε η διαπραγμάτευση για δεκάδες μετοχών λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα, ενώ τελικά μόλις 10 από τις 800 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος. Η μεγάλη Samsung έχασε -11,7%, η SK Hynix -9,6%, ενώ οι ξένοι επενδυτές ξεφορτώθηκαν μετοχές αξίας άνω των 3 δισ. δολαρίων σε μία μόνο συνεδρίαση. Την περασμένη εβδομάδα είχαν ρευστοποιήσει άλλα 4,7 δισ. δολάρια. Η Νότια Κορέα εισάγει το 70% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο έρχεται μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, εκεί όπου διακινείται το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και LNG. Αυτή όμως ήταν η επιφανειακή αιτία της ραγδαίας πτώσης του KOSPI. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Νότιας Κορέας είχε ήδη καταγράψει μια εντυπωσιακή άνοδο -άνω του 40%- στους δύο πρώτους μήνες του 2026. Είχε κατακτήσει ιστορικό ρεκόρ στις 6.347 μονάδες στα τέλη Φεβρουαρίου και η άνοδος αυτή στηριζόταν υπερβολικά σε δύο μόνο μετοχές, τη Samsung και την SK Hynix, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% της αξίας του KOSPI. Η ίδια συγκέντρωση που τροφοδοτούσε την άνοδο ενίσχυσε την πτώση. Η ξαφνική αναστολή λειτουργίας της αγοράς λόγω αργίας, τη Δευτέρα, συμπύκνωσε δύο ημέρες παγκόσμιων πιέσεων σε μία μόνο συνεδρίαση, την Τρίτη, ενώ το κορεατικό νόμισμα γουόν υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009. Μετά ήρθαν τα δημοσιεύματα που αποκάλυπταν ότι η μαζική παραγωγή στο εργοστάσιο της Samsung στο Τέξας θα καθυστερήσει έως το 2027, σε συνδυασμό με αμφιβολίες για τον ρυθμό ανάπτυξης των data centers Τεχνητής Νοημοσύνης λόγω κόστους ενέργειας. Όλα αυτά μαζί άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου, τα margin calls πυροδοτήθηκαν και ακολούθησαν αναγκαστικές ρευστοποιήσεις και αλγοριθμικές πωλήσεις. Η Τράπεζα της Κορέας δεσμεύτηκε να αντιδράσει σ’ αυτή την επενδυτική «συμπεριφορά αγέλης», ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ρίξει στην αγορά 100 τρισεκατομμύρια γουόν για να σταθεροποιήσει την οικονομία.
Οι Αμερικανοί καταναλωτές επιβιώνουν με πιστωτικές κάρτες
-Οι Αμερικανοί οφείλουν συνολικά 1,28 τρισ. δολάρια στις πιστωτικές τους κάρτες, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Federal Reserve Bank of New York. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τότε που η Fed ξεκίνησε την καταγραφή, το 1999. Μόνο στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 44 δισ. δολάρια, ενώ το συνολικό χρέος των νοικοκυριών ανέβηκε σε νέο ρεκόρ των 18,8 τρισ. δολαρίων συνυπολογίζοντας τα στεγαστικά δάνεια ύψους 13,17 τρισ. και τα δάνεια αυτοκινήτου 1,67 τρισ. δολαρίων. Όλα τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών ξεπερνούν το 20,9%. Το μέσο επιτόκιο για κάρτες που συσσωρεύουν τόκους (δηλαδή, όσες δεν εξοφλούνται πλήρως κάθε μήνα) είναι 22,3%, ενώ σε πολλές άλλες περιπτώσεις το μέσο επιτόκιο για νέες προσφορές πιστωτικών καρτών ξεπερνά το 23,7%. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων της Fed (2022-2023), τα επιτόκια πιστωτικών καρτών ήταν γύρω στο 14-16%. Δηλαδή, τα επιτόκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε λιγότερο από τρία χρόνια, παρά τις μειώσεις επιτοκίων που ακολούθησαν. Τα στοιχεία της Fed Νέας Υόρκης αποκαλύπτουν ότι το 7,13% των υπολοίπων πιστωτικών καρτών εμφανίζει καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Το 55% των καταναλωτών που κουβαλούν χρέος σε πιστωτικές κάρτες το χρησιμοποιεί για βασικές ανάγκες, από παντοπωλεία έως ιατρικούς λογαριασμούς και όχι για πολυτέλειες.
Πηγή: newmoney.gr
