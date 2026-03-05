Η εμπόλεμη ζώνη, η Κύπρος, ο Κ.Μ και η αντιπολίτευση, το δηλητήριο και το φόρεμα της Ζωίτσας, η αφύπνιση της ΕΥΔΑΠ, οι χρυσοί ναύλοι

Κλείσιμο

Όχι για να σχολιάσω την απόφαση του Εφετείου (42 ένοχοι για εγκληματική οργάνωση) αλλά για ένα tweet του Νίκου Πλακιά, πατέρα δύο αδικοχαμένων κοριτσιών στα Τέμπη. Γράφει λοιπόν: «Και ξαφνικά, όλοι αυτοί που τρία χρόνια τώρα μας ρωτούν αν πιστεύουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη και έλεγαν συνέχεια ότι δεν υπάρχει αυτή και να μην την πιστεύουμε και να μην κάνουμε δηλώσεις υπέρ της, ξαφνικά μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή γίναν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της. Για γέλια και για κλάματα». Δεν νομίζω να χρειάζεται από εμένα παραπάνω σχολιασμό.Εμπόλεμη ζώνη…-Όσο προχωρούν οι ημέρες και οι ώρες νομίζω γίνεται φαεινότερον του ηλίου ότι εκ των πραγμάτων, από τη γεωγραφική της θέση η Κύπρος και με δεδομένο ότι πρόκειται για χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ -άρα με συμμαχικές βάσεις- δεν θα ήταν δυνατόν να μην εμπλακεί. Όταν λέμε Κύπρος αυτομάτως εννοούμε και Ελλάδα και αυτό όσοι… έχουν τελειώσει το δημοτικό ή εν πάση περιπτώσει είναι ενήλικοι το καταλαβαίνουν. Πλην της Αριστεράς που δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι… δεν της είχε δοθεί η ευκαιρία από το 1974 και μετά να φανεί ότι δεν υπολογίζει ούτε την Κύπρο, μπροστά στην ιδεολογική της αγκύλωση αλλά και το μίσος της για την κυβέρνηση τουλάχιστον, μη σας πω για οτιδήποτε Δυτικό. Οι άνθρωποι είναι με τον Πούτιν, τον Μαδούρο και τους Κουβανούς δικτάτορες, με τους μουλάδες-βασανιστές και λίγο (ή πολύ) με τους Κινέζους. Τι να λέμε τώρα. Χθες μάλιστα ο Κουτσούμπας είπε σε δημοσιογράφους στη Βουλή ότι τα δύο από τα τέσσερα drones που έφυγαν από τον Λίβανο στόχευαν τη Σούδα (τα άλλα δύο την Κύπρο). Δεν είπε βέβαια την πηγή του αλλά μάλλον χάρηκε για το κακό που θεωρητικά μπορεί και να μας έβρισκε. Τώρα, μη φανταστείτε εσείς ότι και η ακροδεξιά δεν είναι σε… απόγνωση με τα γεγονότα που εμφανώς βοηθούν την κυβέρνηση και ειδικά τον Μητσοτάκη στην παγίωση της αίσθησης ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο και κάποιος άλλος να χειριστεί τόσο σοβαρά θέματα. Εξ ου και ο Βελόπουλος λέει τα γνωστά ακατάληπτα για νοήμονες ανθρώπους, όσοι επίσης μισούν τον Μητσοτάκη λένε ότι «ήταν ιδέα του Δένδια που ασπάστηκε ο Μητσοτάκης να στείλουμε την Belhara» (τρομερό επιχείρημα, έτσι;) και άλλα τινά γραφικά. Τα οποία όμως αντανακλούν ένα μάλλον πρωτοφανούς νοσηρότητος πολιτικό κλίμα. Τουλάχιστον το 1974 δεν υπήρχε κανείς στην Ελλάδα (ακόμα και οι προδότες της Χούντας) που διαφωνούσαν με την προάσπιση της Κύπρου.Η τούρτα μετά τον πρωινό καφέ-Φεύγω τώρα για λίγο από τα πολεμικά, σε κλίμα γενεθλίων ήταν χθες ο Κ.Μ και μετά τον "πρωινό καφέ" στο Μαξίμου μαθαίνω ότι άνοιξε η πόρτα και οι συνεργάτιδες του γραφείου του έφεραν μέσα μια τούρτα αμυγδάλου με κερί για να το σβήσει. Ο Μητσοτάκης με τη σειρά του κέρασε κυρίως αλμυρά, ένα άθροισμα σαντουιτσάκια από το Da Capo, το Alfiere και το Απολλώνιον, ενώ το βράδυ είχε προγραμματισμένο τραπέζι στο σπίτι του στον πολύ στενό του κύκλο, στους φίλους του από το σχολείο. Γενικά χθες ήταν μέρα της τούρτας, γιατί και στο γραφείο του στη Βουλή όταν πήγε ο Κ.Μ βρήκε μπροστά του τη διευθύντριά του Ελίνα Κυπραίου με τις συνεργάτιδές της και μια ατομική τούρτα με κερί.Τα κεράσματα στη Βουλή και η δηλητηρίαση-Μένω σε κλίμα γενεθλίων, γιατί ο Μητσοτάκης κάλεσε χθες τους βουλευτές να πάνε από το γραφείο του να "κεραστούν" γλυκά χωρίς ζάχαρη, αφού δέχθηκε τις ευχές του Νικήτα Κακλαμάνη από έδρας. Πράγματι, στο γραφείο του είχαν βγει τρουφάκια χωρίς ζάχαρη από το Fresh και μια αντίστοιχη τούρτα, αλλά και ξεροτήγανα για να μην ξεχνάμε και την Κρήτη. Ο Βελόπουλος ενδιαφέρθηκε, σε περίπτωση που τα γλυκά ήταν με στέβια, ενώ συζητήθηκε πολύ η ατάκα της Ζωής από τα έδρανα ότι "θα μας δηλητηριάσετε". Η πρόεδρός μας εμφανίστηκε πάντως μετά με ανοιξιάτικο φόρεμα με μπλε καραβάκια, σαν το καραβάκι της Πλεύσης που πλέει στη θάλασσα. Μαγεία και ομορφιές η Ζωίτσα!Η τετράωρη ενημέρωση του ΕΣΕΠ-Για πάνω από 4 ώρες στο ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης ενημέρωνε τους εκπροσώπους των κομμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Μου λένε ότι η συζήτηση που έγινε ήταν σοβαρή, καθώς μετείχαν και αρκετοί σοβαροί καθηγητές (Πέτρος Λιάκουρας, Κωνσταντίνος Φίλης, Σωτήρης Ρούσσος, Μαρία Γαβουνέλλη κ.ά.). Κάποια στιγμή βέβαια η πρόεδρος Ζωή, που εμφανίστηκε με μια καθυστέρηση, άρχισε να παραπονιέται ότι δεν μπορεί να γίνεται η συνεδρίαση χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι κοινοβουλευτικές της υποχρεώσεις, γιατί είχε ομιλία στη Βουλή. Πάντως, αυτή τη φορά δεν έμεινε ιδιαίτερα και ίσως καλύτερα, γιατί πριν από κάποιες συνεδριάσεις είχε κάνει μανούρα μια ώρα ότι έπρεπε να κατέβει το αεροπλάνο του Νετανιάχου στην Αθήνα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Στα της συνεδρίασης, ο Γεραπετρίτης ζήτησε χαμηλούς τόνους και προσοχή στις διαρροές για τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από χώρες του Κόλπου. Επισημάνθηκε ότι κάτι ενδεχομένως να κινηθεί στον άξονα της διαπραγμάτευσης ΗΠΑ-Ιράν, αν και οι Ισραηλινοί κινούνται και αυτόνομα, συζητήθηκαν τα επιχειρησιακά για την Κύπρο και ξεκαθαρίστηκε ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει με τις χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο μέχρι το ποτάμι. Ως προς τα οικονομικά, η ανασφάλεια είναι δεδομένη και για το μεταναστευτικό δεν επισημάνθηκε κάτι ιδιαίτερο, πέρα από μια ανησυχία για το τι θα γίνει με τον Λίβανο.Περιμένοντας τις εξαγορές-Το 3ετές business plan (2026-2030) της Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζει σήμερα η διοίκηση της τράπεζας στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Capital Markets Day που οργάνωσε. To ενδιαφέρον εστιάζεται αν με το επιχειρησιακό σχέδιο η ΤΡ. Πειραιώς θα παρουσιάσει και τις νέες εξαγορές της, Βιοϊατρική κ.λπ.Ένας δισεκατομμυριούχος (;) λιγότερος στην Αθήνα