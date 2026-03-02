Κούρσα για ανθρωποειδή ρομπότ: Ποια είναι τα πιο εξελιγμένα και σε τι διαφέρουν
Η Hyundai, η Tesla, η Hanson Robotics και η BMW σε μια κούρσα που φέρνει τα ανθρωποειδή ρομπότ από την οθόνη… δίπλα μας
Μήπως τα ανθρωποειδή ρομπότ, που κάποτε βλέπαμε μόνο στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, βρίσκονται πιο κοντά στην καθημερινότητά μας απ’ όσο νομίζουμε; Δύο τεχνολογικοί κολοσσοί, η Hyundai και η Tesla του Έλον Μασκ, επιδίδονται ήδη σε μια αδυσώπητη κούρσα για το ποιος θα πρωτοκατασκευάσει το πιο ικανό ανθρωποειδές ρομπότ, που μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη εργασία.
Το βασικό μήνυμα όλης αυτής της βιασύνης είναι θεμελιώδες: Τέτοια ρομπότ δεν είναι απλώς εντυπωσιακά gadgets, που τα χαζεύουμε σε τεχνολογικές εκθέσεις. Αποτελούν σημάδια μιας επερχόμενης αλλαγής που θα αλλάξει ριζικά τη σχέση μας με την εργασία και την οικονομία. Όχι στο απώτερο μέλλον, αλλά πολύ συντομότερα.
