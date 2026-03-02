Πόλεμος στο Ιράν: Τι θα συμβεί με τα καύσιμα στην Ελλάδα;

Η ένταση στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον φόβο για πιθανές αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ, επηρεάζει άμεσα το κόστος του αργού πετρελαίου και κατ’ επέκταση τα διυλισμένα προϊόντα που φτάνουν και στη χώρα μας.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Σωματείου Πετρελαιούχων κ. Παπαγεωργίου, οι αγορές είχαν ήδη στείλει τα πρώτα σήματα πριν από την κλιμάκωση της κρίσης. Από τις αρχές Ιανουαρίου οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί περίπου κατά 10%, με το βαρέλι να κινείται από τα 62 δολάρια προς τα 68-69 δολάρια. Η μεταβολή αυτή άρχισε να αποτυπώνεται σταδιακά και στην ελληνική αγορά, με αυξήσεις της τάξης των τριών έως τεσσάρων λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης.

Τις τελευταίες ημέρες όμως καταγράφεται νέο κύμα ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές, επίσης κοντά στο 10%. Η ανησυχία για ενδεχόμενη διαταραχή στη διέλευση φορτίων από τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ ανεβάζει τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, καθώς περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου περνά από το συγκεκριμένο πέρασμα. Παράλληλα, η αστάθεια επηρεάζει και τις τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου, που επίσης διακινείται σε σημαντικό βαθμό από την ευρύτερη περιοχή...





