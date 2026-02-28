Επίδομα 391 ευρώ μηνιαίως χωρίς ηλικιακό όριο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ
Επίδομα 391 ευρώ μηνιαίως χωρίς ηλικιακό όριο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ
Σε ισχύ το νέο πλαίσιο για το επίδομα κώφωσης και βαρηκοΐας - 391 ευρώ μηνιαίως χωρίς ηλικιακά όρια, παράλληλη χορήγηση με άλλες παροχές και απλοποιημένη διαδικασία μέσω ΟΠΕΚΑ
Σε ισχύ έχει τεθεί το νέο θεσμικό καθεστώς για το επίδομα κώφωσης και βαρηκοΐας, όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 6133/30-04-2025 (ΦΕΚ Β’ 2086/2025). Η ρύθμιση προβλέπει μηνιαία οικονομική ενίσχυση 391 ευρώ για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, χωρίς να τίθεται κανένα ηλικιακό όριο για τη χορήγησή της.
Με βάση τη νέα απόφαση, το επίδομα δύναται να καταβάλλεται ταυτόχρονα με άλλες οικονομικές παροχές. Εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει μικρότερο ποσό από διαφορετικό φορέα, ο ΟΠΕΚΑ θα καλύπτει τη διαφορά μέχρι το ύψος της ενίσχυσης. Αντίθετα, σε περίπτωση που η άλλη παροχή ισούται ή υπερβαίνει τα 391 ευρώ, δεν θα καταβάλλεται επιπλέον ποσό.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ρητά ότι η λήψη σύνταξης από το Δημόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ενίσχυση, διασφαλίζοντας συμπληρωματική οικονομική στήριξη στους δικαιούχους.
