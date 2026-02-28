Επίδομα 391 ευρώ μηνιαίως χωρίς ηλικιακό όριο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Σε ισχύ το νέο πλαίσιο για το επίδομα κώφωσης και βαρηκοΐας - 391 ευρώ μηνιαίως χωρίς ηλικιακά όρια, παράλληλη χορήγηση με άλλες παροχές και απλοποιημένη διαδικασία μέσω ΟΠΕΚΑ