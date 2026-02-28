Πολυνομοσχέδιο υπ. Ανάπτυξης: Οι αλλαγές σε αδειοδοτήσεις, ελέγχους και Αναπτυξιακό που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον
Πολυνομοσχέδιο υπ. Ανάπτυξης: Οι αλλαγές σε αδειοδοτήσεις, ελέγχους και Αναπτυξιακό που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον
Τερματίζονται τα μεταβατικά καθεστώτα στις άδειες, απλοποιείται η λειτουργία βιομηχανίας και logistics, επεκτείνεται ο Αναπτυξιακός με νέο καθεστώς για τη βιομηχανία άμυνας και αλλάζει το πλαίσιο εποπτείας και του ΓΕΜΗ – Σε διαβούλευση έως τις 13 Μαρτίου το σχέδιο νόμου
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, ένα εκτεταμένο νομοθέτημα που επιχειρεί να κλείσει ανοιχτά μέτωπα ετών στο επιχειρηματικό περιβάλλον, από τις αδειοδοτήσεις και την εποπτεία της αγοράς έως τον Αναπτυξιακό Νόμο και τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).
Πέρα από τον όγκο των διατάξεων, η ουσία του πολυνομοσχεδίου, που υπογράφει ο Υπ. Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, βρίσκεται σε μια συνεκτική δέσμη παρεμβάσεων που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ιδρύονται, λειτουργούν και ελέγχονται δεκάδες οικονομικές δραστηριότητες, μεταφέροντας το βάρος από την προέγκριση στον εκ των υστέρων έλεγχο, ξεκαθαρίζοντας αρμοδιότητες και μειώνοντας τον διοικητικό χρόνο και κόστος για τις επιχειρήσεις.
Σημαντική θέση στο νομοσχέδιο καταλαμβάνει ο Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος δεν περιορίζεται σε τεχνικές βελτιώσεις εφαρμογής, αλλά επεκτείνεται με την ένταξη νέου καθεστώτος ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια στη βιομηχανία άμυνας και σε συναφείς στρατηγικούς τομείς, διευρύνοντας το πεδίο των επιλέξιμων επενδύσεων σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις νέες προτεραιότητες βιομηχανικής πολιτικής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πέρα από τον όγκο των διατάξεων, η ουσία του πολυνομοσχεδίου, που υπογράφει ο Υπ. Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, βρίσκεται σε μια συνεκτική δέσμη παρεμβάσεων που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ιδρύονται, λειτουργούν και ελέγχονται δεκάδες οικονομικές δραστηριότητες, μεταφέροντας το βάρος από την προέγκριση στον εκ των υστέρων έλεγχο, ξεκαθαρίζοντας αρμοδιότητες και μειώνοντας τον διοικητικό χρόνο και κόστος για τις επιχειρήσεις.
Σημαντική θέση στο νομοσχέδιο καταλαμβάνει ο Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος δεν περιορίζεται σε τεχνικές βελτιώσεις εφαρμογής, αλλά επεκτείνεται με την ένταξη νέου καθεστώτος ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια στη βιομηχανία άμυνας και σε συναφείς στρατηγικούς τομείς, διευρύνοντας το πεδίο των επιλέξιμων επενδύσεων σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις νέες προτεραιότητες βιομηχανικής πολιτικής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα