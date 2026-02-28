Αυτό είναι το μεγαλύτερο θερμοκήπιο που τρέφει όλη την Ευρώπη
Η «θάλασσα από πλαστικό», ορατή από το Διάστημα, ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις κοινωνικές ανισότητες
Ήταν το 2007 όταν ο Ισπανός αστροναύτης Πέδρο Ντούκε δήλωσε ότι η μόνη ανθρώπινη κατασκευή ορατή από το Διάστημα είναι τα θερμοκήπια στην Αλμερία. Τα περιέγραψε ως μια διαυγή, λευκή κηλίδα που ξεχωρίζει από τους σκοτεινούς λόφους της περιοχής Ελ Εχίδο στη νότια Ισπανία. Σε έκταση 330.000 στρεμμάτων, γνωστή και ως «θάλασσα από πλαστικό», παράγονται εκατομμύρια τόνοι φρούτων και λαχανικών που εξάγονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα λευκά καλύμματα των θερμοκηπίων είναι ορατά από το Διάστημα και, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Γης της NASA, αντανακλούν τόσο έντονα το φως του ήλιου, κάνοντας την περιοχή να λάμπει σαν καθρέφτης.
Η Αλμερία έχει εξελιχθεί σε σύμβολο εντατικής γεωργίας και τεχνολογικής καινοτομίας, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς για τις εξαγωγές λαχανικών, τον βιολογικό έλεγχο παρασίτων και την τεχνολογία. Κάθε χρόνο παράγονται περισσότεροι από 3 εκατ. τόνοι προϊόντων -ντομάτες, πιπεριές, αγγούρια, μελιτζάνες. Μέσα σε επτά δεκαετίες, μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ισπανίας μετατράπηκε σε μία από τις πιο δυναμικές αγροτικές οικονομίες της χώρας.
