Ο ψαράς- μετανάστης που μετέτρεψε το αυγοτάραχο σε ελληνικό χαβιάρι - 170 χρόνια Tρικαλινός

Η ιστορία του φτωχού εσωτερικού μετανάστη που από τα Τρίκαλα μετοίκησε στο Μεσολόγγι και με το ελληνικό αυγοτάραχο ανταγωνίστηκε το Ευρωπαϊκό χαβιάρι… Μια επιτυχία 4 γενεών