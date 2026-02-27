Le Pliage: Η τσάντα-φαινόμενο του οίκου Longchamp
Le Pliage: Η τσάντα-φαινόμενο του οίκου Longchamp
Η Le Pliage θεωρείται η πιο επιτυχημένη τσάντα της Longchamp επειδή πέτυχε εκεί όπου αποτυγχάνουν πολλές «εμβληματικές» δημιουργίες: έγινε μαζικά επιθυμητή χωρίς να χάσει τη χρηστικότητά της
Το 1993, ο γαλλικός οίκος παρουσίασε μια τσάντα από νάιλον που διπλώνει σε μικρό ορθογώνιο σχήμα. Η Le Pliage παραμένει μέχρι σήμερα το εμπορικότερο προϊόν της εταιρείας, μια σπάνια περίπτωση στη βιομηχανία της μόδας, όπου η διαχρονικότητα συνήθως υποχωρεί μπροστά στη διαρκή αναζήτηση του «επόμενου» επιτυχημένου σχεδίου.
Σε μια αγορά πολυτελείας που στηρίζεται στη διαρκή παραγωγή των επόμενων μεγάλων επιτυχιών, η Le Pliage αποτελεί μια ιδιότυπη εξαίρεση. Δεν λανσαρίστηκε ως σύμβολο κύρους, ούτε ως αντικείμενο περιορισμένης διαθεσιμότητας. Σχεδιάστηκε ως λειτουργικό, ελαφρύ και προσιτό αξεσουάρ. Κι όμως, τριάντα χρόνια μετά την παρουσίασή της, παραμένει το πιο εμπορικό προϊόν της εταιρείας.
Το 2023, η Le Pliage κατατάχθηκε στην ένατη θέση του δεύτερου τριμήνου στον δείκτη Lys, τη διεθνή πλατφόρμα που καταγράφει και αναλύει δεδομένα αναζητήσεων και πωλήσεων από χιλιάδες brands και ηλεκτρονικά καταστήματα. Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος δεν εξηγείται μόνο από την κυκλική φύση της μόδας. Αντιθέτως, αντανακλά την αυξανόμενη προτίμηση σε προϊόντα που κερδίζουν τον καταναλωτή μέσα από τη χρηστικότητα και την αντοχή τους, όχι μέσω της προβολής.
