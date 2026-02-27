Le Pliage: Η τσάντα-φαινόμενο του οίκου Longchamp

Η Le Pliage θεωρείται η πιο επιτυχημένη τσάντα της Longchamp επειδή πέτυχε εκεί όπου αποτυγχάνουν πολλές «εμβληματικές» δημιουργίες: έγινε μαζικά επιθυμητή χωρίς να χάσει τη χρηστικότητά της